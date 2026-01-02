Petrolul vrea să renunţe la Denis Radu. Fostul internaţional de tineret e dorit de două formaţii din Superliga

Primasport.ro, 2 ianuarie 2026 12:00

Petrolul vrea să renunţe la Denis Radu. Fostul internaţional de tineret e dorit de două formaţii din Superliga

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 30 minute
12:00
Petrolul vrea să renunţe la Denis Radu. Fostul internaţional de tineret e dorit de două formaţii din Superliga Primasport.ro
Petrolul vrea să renunţe la Denis Radu. Fostul internaţional de tineret e dorit de două formaţii din Superliga
Acum o oră
11:40
Andres Dumitrescu nu mai semnează cu Dinamo, dar ar putea ajunge la alt club din Superliga Primasport.ro
Andres Dumitrescu nu mai semnează cu Dinamo, dar ar putea ajunge la alt club din Superliga
11:30
Marius Ştefănescu, OUT! Unde ar putea ajunge fostul jucător de la FCSB Primasport.ro
Marius Ştefănescu, OUT! Unde ar putea ajunge fostul jucător de la FCSB
11:30
Mijlocaşul Remy Cabella, împrumutat de Olympiakos Pireu la FC Nantes Primasport.ro
Mijlocaşul Remy Cabella, împrumutat de Olympiakos Pireu la FC Nantes
Acum 2 ore
10:40
La 44 de ani, Roque Santa Cruz, fost atacant la Bayern Munchen, a semnat cu o nouă echipă Primasport.ro
La 44 de ani, Roque Santa Cruz, fost atacant la Bayern Munchen, a semnat cu o nouă echipă
10:30
Venus Williams a primit un wild card pentru Australian Open Primasport.ro
Venus Williams a primit un wild card pentru Australian Open
Acum 4 ore
10:00
Ofertă pentru Edvinas Gertmonas! Portarul lituanian ar putea părăsi Superliga Primasport.ro
Ofertă pentru Edvinas Gertmonas! Portarul lituanian ar putea părăsi Superliga
09:50
Lovitură în Superliga! Valentin Ţicu s-a despărţit de Petrolul şi semnează cu o echipă din Superliga ce luptă la titlu Primasport.ro
Lovitură în Superliga! Valentin Ţicu s-a despărţit de Petrolul şi semnează cu o echipă din Superliga ce luptă la titlu
09:50
Două echipe se luptă pentru semnătura lui Daniel Popa Primasport.ro
Două echipe se luptă pentru semnătura lui Daniel Popa
09:40
Încă o plecare de marcă de la CFR Cluj? S-a aflat ce echipă îl vrea pe Meriton Korenica Primasport.ro
Încă o plecare de marcă de la CFR Cluj? S-a aflat ce echipă îl vrea pe Meriton Korenica
09:30
Schiorul William Bostadloekken a rămas paralizat după ce a căzut în timpul unui antrenament Primasport.ro
Schiorul William Bostadloekken a rămas paralizat după ce a căzut în timpul unui antrenament
09:30
Radu Drăguşin, rezervă neutilizată în remiza lui Tottenham cu Brentford Primasport.ro
Radu Drăguşin, rezervă neutilizată în remiza lui Tottenham cu Brentford
Acum 24 ore
22:20
Stefanos Tsitsipas s-a gândit să se retragă, din cauza unei accidentări la spate Primasport.ro
Stefanos Tsitsipas s-a gândit să se retragă, din cauza unei accidentări la spate
22:20
Un fotbalist a fost implicat în tragedia de la Crans-Montana. Care e starea acestuia Primasport.ro
Un fotbalist a fost implicat în tragedia de la Crans-Montana. Care e starea acestuia
22:20
Rapid analizează transferul unui atacant din campionatul Portugaliei Primasport.ro
Rapid analizează transferul unui atacant din campionatul Portugaliei
22:00
Liverpool a obţinut doar o remiză cu Leeds, în etapa cu numărul 19 din Premier League Primasport.ro
Liverpool a obţinut doar o remiză cu Leeds, în etapa cu numărul 19 din Premier League
22:00
Şoferul maşinii lui Anthony Joshua, responsabil pentru moartea a doi dintre apropiaţii pugilistului, a fost plasat în arest preventiv Primasport.ro
Şoferul maşinii lui Anthony Joshua, responsabil pentru moartea a doi dintre apropiaţii pugilistului, a fost plasat în arest preventiv
21:50
Arina Sabalenka vrea revanşa cu Nick Kyrgios în ”Bătălia Sexelor” Primasport.ro
Arina Sabalenka vrea revanşa cu Nick Kyrgios în ”Bătălia Sexelor”
21:30
Chivu, la un pas să semneze! Contractul este pe masă Primasport.ro
Chivu, la un pas să semneze! Contractul este pe masă
20:30
Internaţionalul român pleacă din Europa, cu mai puţin de trei luni înainte de barajul pentru Mondiale! Primasport.ro
Internaţionalul român pleacă din Europa, cu mai puţin de trei luni înainte de barajul pentru Mondiale!
20:10
Roberto Carlos clarifică informaţiile referitoare la starea sa de sănătate. ”Nu am avut un atac de cord” Primasport.ro
Roberto Carlos clarifică informaţiile referitoare la starea sa de sănătate. ”Nu am avut un atac de cord”
19:40
Alexandru Dedu şi-a anunţat candidatura la şefia FRH, pe care a mai condus-o până în 2022 Primasport.ro
Alexandru Dedu şi-a anunţat candidatura la şefia FRH, pe care a mai condus-o până în 2022
19:40
Modric povesteşte despre ziua în care Mourinho ”l-a făcut pe Cristiano Ronaldo să plângă” Primasport.ro
Modric povesteşte despre ziua în care Mourinho ”l-a făcut pe Cristiano Ronaldo să plângă”
19:10
Revoluţie la Inter! Şapte jucători pot pleca de la formaţia antrenată de Chivu Primasport.ro
Revoluţie la Inter! Şapte jucători pot pleca de la formaţia antrenată de Chivu
18:40
Alvaro Morata, la un pas de revenirea în Spania! Cu ce echipă negociază Primasport.ro
Alvaro Morata, la un pas de revenirea în Spania! Cu ce echipă negociază
17:50
Un nou transfer de marcă în Superligă: "Un pas înainte în cariera mea" Primasport.ro
Un nou transfer de marcă în Superligă: "Un pas înainte în cariera mea"
17:30
Nsimba e OUT de la Craiova! Cu ce echipă este în negocieri avansate atacantul Primasport.ro
Nsimba e OUT de la Craiova! Cu ce echipă este în negocieri avansate atacantul
16:00
Bomba începutului de an! Gigantul din Premier League a rămas fără antrenor Primasport.ro
Bomba începutului de an! Gigantul din Premier League a rămas fără antrenor
15:50
Se conturează încă o plecare de la Craiova! S-a certat cu Coelho şi este la un pas de transfer Primasport.ro
Se conturează încă o plecare de la Craiova! S-a certat cu Coelho şi este la un pas de transfer
15:20
Fosta speranţă a celor de la UTA Arad şi CFR Cluj a ajuns în Liga a 3-a! | FOTO EXCLUSIV Primasport.ro
Fosta speranţă a celor de la UTA Arad şi CFR Cluj a ajuns în Liga a 3-a! | FOTO EXCLUSIV
15:00
An special pentru Nadia Comăneci. ”Un moment istoric, ce ne aminteşte de puterea visului, a muncii şi a curajului” Primasport.ro
An special pentru Nadia Comăneci. ”Un moment istoric, ce ne aminteşte de puterea visului, a muncii şi a curajului”
14:40
Lovitură la început de an! Neymar a semnat Primasport.ro
Lovitură la început de an! Neymar a semnat
14:20
Florinel Coman a ales unde va juca! Nu revine la FCSB şi dă o lovitură financiară. ”Încă 3 milioane” Primasport.ro
Florinel Coman a ales unde va juca! Nu revine la FCSB şi dă o lovitură financiară. ”Încă 3 milioane”
14:00
Adnan Golubovic e dorit de un club din Superliga Primasport.ro
Adnan Golubovic e dorit de un club din Superliga
13:50
Guvernul a dizolvat echipa naţională după parcursul slab de la Cupa Africii Primasport.ro
Guvernul a dizolvat echipa naţională după parcursul slab de la Cupa Africii
12:30
Alibek Aliev, un suedez născut în Rusia, pe punctul să se transfere la un club cu pretenţii de la noi Primasport.ro
Alibek Aliev, un suedez născut în Rusia, pe punctul să se transfere la un club cu pretenţii de la noi
Ieri
11:50
Dorit de Universitatea Craiova şi Dinamo, Andrei Coubiş ar putea ajunge la alt club din Superliga Primasport.ro
Dorit de Universitatea Craiova şi Dinamo, Andrei Coubiş ar putea ajunge la alt club din Superliga
11:40
Anthony Joshua a fost externat din spitalul din Lagos, unde a fost internat după un grav accident rutier Primasport.ro
Anthony Joshua a fost externat din spitalul din Lagos, unde a fost internat după un grav accident rutier
11:40
Emanuel Gyenes se pregăteşte să ia startul pentru a 16-a oară în Raliul Dakar Primasport.ro
Emanuel Gyenes se pregăteşte să ia startul pentru a 16-a oară în Raliul Dakar
11:40
Valentin Robu poate face saltul către o forţă din Superliga. Suma de transfer e accesibilă Primasport.ro
Valentin Robu poate face saltul către o forţă din Superliga. Suma de transfer e accesibilă
10:40
FCSB transferă la început de an! ”Am zis neapărat să luăm” Primasport.ro
FCSB transferă la început de an! ”Am zis neapărat să luăm”
09:50
FBI a confiscat o colecţie de motociclete în valoare de 40 de milioane de dolari aparţinând unui fost sportiv canadian devenit baron al drogurilor Primasport.ro
FBI a confiscat o colecţie de motociclete în valoare de 40 de milioane de dolari aparţinând unui fost sportiv canadian devenit baron al drogurilor
09:50
”Ar fi bun pentru noi”. Reacţie oficială cu privire la revenirea lui Olimpiu Moruţan în Superliga Primasport.ro
”Ar fi bun pentru noi”. Reacţie oficială cu privire la revenirea lui Olimpiu Moruţan în Superliga
09:40
Previziuni 2026 | Calendarul principalelor evenimente sportive Primasport.ro
Previziuni 2026 | Calendarul principalelor evenimente sportive
09:40
Previziuni 2026 | ”Anul Nadia Comăneci”. Se sărbătoresc 50 de ani de la primul 10 perfect din istoria gimnasticii Primasport.ro
Previziuni 2026 | ”Anul Nadia Comăneci”. Se sărbătoresc 50 de ani de la primul 10 perfect din istoria gimnasticii
09:40
Inaki Williams critică decizia de a se juca Supercupa Spaniei în Arabia Saudită. ”Este o porcărie” Primasport.ro
Inaki Williams critică decizia de a se juca Supercupa Spaniei în Arabia Saudită. ”Este o porcărie”
09:40
Tabloul complet al optimilor de finală din Cupa Africii Primasport.ro
Tabloul complet al optimilor de finală din Cupa Africii
31 decembrie 2025
22:30
Nu a vrut să joace cu AEK Atena şi a fost pus de urgenţă pe lista de transferuri Primasport.ro
Nu a vrut să joace cu AEK Atena şi a fost pus de urgenţă pe lista de transferuri
22:10
Zeljko Kopic insistă pentru transferul unui atacant din Superliga Primasport.ro
Zeljko Kopic insistă pentru transferul unui atacant din Superliga
21:50
Mesaj disperat pentru salvarea unui club din Liga 2! Şanse mari să se retragă din campionat. ”Avem nevoie de voi” Primasport.ro
Mesaj disperat pentru salvarea unui club din Liga 2! Şanse mari să se retragă din campionat. ”Avem nevoie de voi”
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.