Petrolul vrea să renunţe la Denis Radu. Fostul internaţional de tineret e dorit de două formaţii din Superliga
Primasport.ro, 2 ianuarie 2026 12:00
Petrolul vrea să renunţe la Denis Radu. Fostul internaţional de tineret e dorit de două formaţii din Superliga
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 30 minute
12:00
Petrolul vrea să renunţe la Denis Radu. Fostul internaţional de tineret e dorit de două formaţii din Superliga # Primasport.ro
Petrolul vrea să renunţe la Denis Radu. Fostul internaţional de tineret e dorit de două formaţii din Superliga
Acum o oră
11:40
Andres Dumitrescu nu mai semnează cu Dinamo, dar ar putea ajunge la alt club din Superliga # Primasport.ro
Andres Dumitrescu nu mai semnează cu Dinamo, dar ar putea ajunge la alt club din Superliga
11:30
Marius Ştefănescu, OUT! Unde ar putea ajunge fostul jucător de la FCSB
11:30
Mijlocaşul Remy Cabella, împrumutat de Olympiakos Pireu la FC Nantes
Acum 2 ore
10:40
La 44 de ani, Roque Santa Cruz, fost atacant la Bayern Munchen, a semnat cu o nouă echipă # Primasport.ro
La 44 de ani, Roque Santa Cruz, fost atacant la Bayern Munchen, a semnat cu o nouă echipă
10:30
Venus Williams a primit un wild card pentru Australian Open
Acum 4 ore
10:00
Ofertă pentru Edvinas Gertmonas! Portarul lituanian ar putea părăsi Superliga
09:50
Lovitură în Superliga! Valentin Ţicu s-a despărţit de Petrolul şi semnează cu o echipă din Superliga ce luptă la titlu # Primasport.ro
Lovitură în Superliga! Valentin Ţicu s-a despărţit de Petrolul şi semnează cu o echipă din Superliga ce luptă la titlu
09:50
Două echipe se luptă pentru semnătura lui Daniel Popa
09:40
Încă o plecare de marcă de la CFR Cluj? S-a aflat ce echipă îl vrea pe Meriton Korenica # Primasport.ro
Încă o plecare de marcă de la CFR Cluj? S-a aflat ce echipă îl vrea pe Meriton Korenica
09:30
Schiorul William Bostadloekken a rămas paralizat după ce a căzut în timpul unui antrenament # Primasport.ro
Schiorul William Bostadloekken a rămas paralizat după ce a căzut în timpul unui antrenament
09:30
Radu Drăguşin, rezervă neutilizată în remiza lui Tottenham cu Brentford
Acum 24 ore
22:20
Stefanos Tsitsipas s-a gândit să se retragă, din cauza unei accidentări la spate
22:20
Un fotbalist a fost implicat în tragedia de la Crans-Montana. Care e starea acestuia # Primasport.ro
Un fotbalist a fost implicat în tragedia de la Crans-Montana. Care e starea acestuia
22:20
Rapid analizează transferul unui atacant din campionatul Portugaliei
22:00
Liverpool a obţinut doar o remiză cu Leeds, în etapa cu numărul 19 din Premier League # Primasport.ro
Liverpool a obţinut doar o remiză cu Leeds, în etapa cu numărul 19 din Premier League
22:00
Şoferul maşinii lui Anthony Joshua, responsabil pentru moartea a doi dintre apropiaţii pugilistului, a fost plasat în arest preventiv # Primasport.ro
Şoferul maşinii lui Anthony Joshua, responsabil pentru moartea a doi dintre apropiaţii pugilistului, a fost plasat în arest preventiv
21:50
Arina Sabalenka vrea revanşa cu Nick Kyrgios în ”Bătălia Sexelor”
21:30
Chivu, la un pas să semneze! Contractul este pe masă
20:30
Internaţionalul român pleacă din Europa, cu mai puţin de trei luni înainte de barajul pentru Mondiale! # Primasport.ro
Internaţionalul român pleacă din Europa, cu mai puţin de trei luni înainte de barajul pentru Mondiale!
20:10
Roberto Carlos clarifică informaţiile referitoare la starea sa de sănătate. ”Nu am avut un atac de cord” # Primasport.ro
Roberto Carlos clarifică informaţiile referitoare la starea sa de sănătate. ”Nu am avut un atac de cord”
19:40
Alexandru Dedu şi-a anunţat candidatura la şefia FRH, pe care a mai condus-o până în 2022 # Primasport.ro
Alexandru Dedu şi-a anunţat candidatura la şefia FRH, pe care a mai condus-o până în 2022
19:40
Modric povesteşte despre ziua în care Mourinho ”l-a făcut pe Cristiano Ronaldo să plângă” # Primasport.ro
Modric povesteşte despre ziua în care Mourinho ”l-a făcut pe Cristiano Ronaldo să plângă”
19:10
Revoluţie la Inter! Şapte jucători pot pleca de la formaţia antrenată de Chivu
18:40
Alvaro Morata, la un pas de revenirea în Spania! Cu ce echipă negociază
17:50
Un nou transfer de marcă în Superligă: "Un pas înainte în cariera mea"
17:30
Nsimba e OUT de la Craiova! Cu ce echipă este în negocieri avansate atacantul
16:00
Bomba începutului de an! Gigantul din Premier League a rămas fără antrenor
15:50
Se conturează încă o plecare de la Craiova! S-a certat cu Coelho şi este la un pas de transfer # Primasport.ro
Se conturează încă o plecare de la Craiova! S-a certat cu Coelho şi este la un pas de transfer
15:20
Fosta speranţă a celor de la UTA Arad şi CFR Cluj a ajuns în Liga a 3-a! | FOTO EXCLUSIV # Primasport.ro
Fosta speranţă a celor de la UTA Arad şi CFR Cluj a ajuns în Liga a 3-a! | FOTO EXCLUSIV
15:00
An special pentru Nadia Comăneci. ”Un moment istoric, ce ne aminteşte de puterea visului, a muncii şi a curajului” # Primasport.ro
An special pentru Nadia Comăneci. ”Un moment istoric, ce ne aminteşte de puterea visului, a muncii şi a curajului”
14:40
Lovitură la început de an! Neymar a semnat
14:20
Florinel Coman a ales unde va juca! Nu revine la FCSB şi dă o lovitură financiară. ”Încă 3 milioane” # Primasport.ro
Florinel Coman a ales unde va juca! Nu revine la FCSB şi dă o lovitură financiară. ”Încă 3 milioane”
14:00
Adnan Golubovic e dorit de un club din Superliga
13:50
Guvernul a dizolvat echipa naţională după parcursul slab de la Cupa Africii
12:30
Alibek Aliev, un suedez născut în Rusia, pe punctul să se transfere la un club cu pretenţii de la noi # Primasport.ro
Alibek Aliev, un suedez născut în Rusia, pe punctul să se transfere la un club cu pretenţii de la noi
Ieri
11:50
Dorit de Universitatea Craiova şi Dinamo, Andrei Coubiş ar putea ajunge la alt club din Superliga # Primasport.ro
Dorit de Universitatea Craiova şi Dinamo, Andrei Coubiş ar putea ajunge la alt club din Superliga
11:40
Anthony Joshua a fost externat din spitalul din Lagos, unde a fost internat după un grav accident rutier # Primasport.ro
Anthony Joshua a fost externat din spitalul din Lagos, unde a fost internat după un grav accident rutier
11:40
Emanuel Gyenes se pregăteşte să ia startul pentru a 16-a oară în Raliul Dakar
11:40
Valentin Robu poate face saltul către o forţă din Superliga. Suma de transfer e accesibilă # Primasport.ro
Valentin Robu poate face saltul către o forţă din Superliga. Suma de transfer e accesibilă
10:40
FCSB transferă la început de an! ”Am zis neapărat să luăm”
09:50
FBI a confiscat o colecţie de motociclete în valoare de 40 de milioane de dolari aparţinând unui fost sportiv canadian devenit baron al drogurilor # Primasport.ro
FBI a confiscat o colecţie de motociclete în valoare de 40 de milioane de dolari aparţinând unui fost sportiv canadian devenit baron al drogurilor
09:50
”Ar fi bun pentru noi”. Reacţie oficială cu privire la revenirea lui Olimpiu Moruţan în Superliga # Primasport.ro
”Ar fi bun pentru noi”. Reacţie oficială cu privire la revenirea lui Olimpiu Moruţan în Superliga
09:40
Previziuni 2026 | Calendarul principalelor evenimente sportive
09:40
Previziuni 2026 | ”Anul Nadia Comăneci”. Se sărbătoresc 50 de ani de la primul 10 perfect din istoria gimnasticii # Primasport.ro
Previziuni 2026 | ”Anul Nadia Comăneci”. Se sărbătoresc 50 de ani de la primul 10 perfect din istoria gimnasticii
09:40
Inaki Williams critică decizia de a se juca Supercupa Spaniei în Arabia Saudită. ”Este o porcărie” # Primasport.ro
Inaki Williams critică decizia de a se juca Supercupa Spaniei în Arabia Saudită. ”Este o porcărie”
09:40
Tabloul complet al optimilor de finală din Cupa Africii
31 decembrie 2025
22:30
Nu a vrut să joace cu AEK Atena şi a fost pus de urgenţă pe lista de transferuri
22:10
Zeljko Kopic insistă pentru transferul unui atacant din Superliga
21:50
Mesaj disperat pentru salvarea unui club din Liga 2! Şanse mari să se retragă din campionat. ”Avem nevoie de voi” # Primasport.ro
Mesaj disperat pentru salvarea unui club din Liga 2! Şanse mari să se retragă din campionat. ”Avem nevoie de voi”
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.