Proteste în Iran. Trump amenință că intervine de partea oamenilor...
StiriDiaspora.ro, 2 ianuarie 2026 12:30
Acum 30 minute
12:30
Acum o oră
12:10
Noi detalii în cazul moldoveanului ucis de o petardă la Roma. O...
Acum 4 ore
10:50
Român prins de poliție în Spania, în timp ce fura cupru dintr-o...
09:50
Lumânări sau artificii pe sticle de șampanie. Cauza tragediei din...
09:30
Violențe în Franța în noaptea de Revelion: Peste 1.000 de vehicule...
09:10
În 2025, cititorii DC Media Group au fost de milioane. Un an greu,...
Acum 24 ore
16:40
Guvernul Meloni le-a făcut viața mult mai grea celor care vor să...
15:40
Un român din Elveția spune că a salvat zeci de persoane din barul...
14:40
Cauza incendiului din Elveția, soldat cu 40 de morți. Asemănări cu...
14:10
Român arestat în Italia, după ce a drogat-o și a violat-o pe...
13:10
Ucraina primește două sisteme Patriot de la Germania
Ieri
12:10
Atac rusesc cu drone la granița României. Două avioane F-16 s-au...
11:50
CIA contrazice Moscova: Ucraina nu a atacat palatul lui Putin din...
10:50
Explozie în noaptea de Anul Nou într-o staţiunea de schi din...
10:10
Tragedie de Anul Nou în Italia. Un moldovean a murit după ce i-a...
09:40
Cipru, țară cu un milion de locuitori, preia preşedinţia...
09:40
La mulți ani, oriunde v-ați afla! Un An Nou cu bucurii sincere și...
31 decembrie 2025
23:40
Studiu: până în 2100, vor dispărea jumătate din ghețarii lumii
23:10
Un medicament experimental încetinește progresia timpurie a bolii...
22:40
Cercetătorii au descoperit cinci etape ale dezvoltării creierului
22:10
Premiile Oscar, doar pe YouTube, începând cu 2029
22:10
Pastilă pentru creșterea libidoului la femeile, aprobată de FDA
22:10
FDA aprobă o nouă versiune a medicamentului Wegovy
22:10
India depășește Japonia și ajunge a patra putere economică
21:40
Vrei să vizitezi Muzeul Luvru, plătești mai mult
21:40
Studiu: inversarea îmbătrânirii biologice, posibilă
21:40
Spania, număr record de rezidenți
16:40
The Telegraph a desemnat-o pe Maia Sandu drept "Liderul Mondial al...
15:30
Infractor român periculos, prins după 10 ani într-un hotel din Cremona
14:30
Cine plătește și cum se colectează taxa de 25 de lei pe coletele...
13:40
Franţa vrea să interzică reţelele sociale pentru copiii sub 15 ani
13:00
Semnal de alarmă. BBC: Tinerii părăsesc Marea Britanie și nu se mai...
Mai mult de 2 zile în urmă
12:00
O româncă care a muncit în străinătate și a făcut economii s-a...
11:20
Explozie puternică în Portul Constanța. Doi oameni au murit
10:50
Câți români trăiesc de fapt în Italia. Cifra surprinzătoare...
09:50
Încă 90.000 de muncitori străini vin la anul în România. Domeniile...
09:20
Trei români blocați în urma accidentului de telecabină din Italia....
30 decembrie 2025
16:50
A fost prins bărbatul care a înjunghiat mortal un român într-un bar...
15:50
Moscova nu a furnizat nicio dovadă cu privire la atacul asupra...
15:00
Accident de telecabină în Italia. 100 de oameni blocați pe vârful...
14:10
Scandal monstru între albanezi și români într-o benzinărie din...
13:20
Mai mulți români au ocupat abuziv o clădire din Milano și au făcut...
12:00
"Camionul de Crăciun". 16.000 de copii din şase judeţe din România...
11:40
Românii s-au îmbulzit la târgurile de Crăciun din București. Cifre...
11:00
Ce este baliza V16, obligatorie pentru toți șoferii din Spania din...
10:20
Cum fraudează românii statul german cu milioane de euro anual....
09:10
Putin l-a sunat pe Trump și i-a spus că Ucraina i-a atacat palatul...
29 decembrie 2025
16:50
Augustin Zegrean spune că cererea de amânare a celor patru...
16:40
"Marele exod". Românii pleacă din Marea Britanie, nemulțumiți de...
15:20
Pedepse drastice pentru vitezomani în Franța: Depășirea limitei cu...
