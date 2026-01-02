Dinamo, primul transfer în 2026 „Câinii” aduc întăriri în defensivă » Detalii despre contract
Golazo.ro, 2 ianuarie 2026 12:30
Valentin Țicu (25 de ani) a ajuns la o înțelegere cu Dinamo pentru transferul la formația din „Ștefan cel Mare”.
Acum 5 minute
12:50
„Incredibil de neprofesionist” Paul Scholes, despre cel mai dezamăgitor transfer al lui United: „Nu putea trimite dincolo de jumătatea terenului” # Golazo.ro
Paul Scholes (51 de ani), fostul mare jucător de la Manchester United, a numit unul dintre cei mai slabi jucători trecuți pe la clubul englez.
Acum 30 minute
12:30
S-a gândit la retragere Stefanos Tsitsipas, chinuit de problemele medicale: „M-am speriat foarte tare” # Golazo.ro
Stefanos Tsitsipas s-a gândit să se retragă din activitate din cauza problemelor medicale.
12:30
Acum 2 ore
11:40
Motociclete confiscate de FBI FOTO: Modele pilotate de Rossi și Marquez, în colecția unui campion olimpic, acum în top 10 cei mai căutați infractori din lume # Golazo.ro
Autoritățile locale din Mexic au confiscat, la finalul anului 2025, o colecție impresionantă de motociclete, care i-ar fi aparținut lui Ryan James Wedding, un fost atlet olimpic canadian.
11:20
Sergio Ramos, investitor la Sevilla? Fundașul vrea să salveze clubul » Ce s-a întâmplat cu oferta inițială primit de andaluzi # Golazo.ro
Sergio Ramos (39 de ani) ar avea în plan să devină investitor la FC Sevilla, clubul la care a fost format și de la care a ajuns la Real Madrid.
Acum 4 ore
10:40
Tănase, vital pentru FCSB? Un fost internațional crede că plecarea mijlocașului ar afecta mult jocul echipei: „E un lider” # Golazo.ro
Ciprian Marica (40 de ani) a vorbit despre importanța lui Florin Tănase (31 de ani) în jocul campioanei.
10:30
Propunere pentru Liga 1 Sorin Cârțu contestă „Ordinul Novak” și regula U21 și vine cu o nouă variantă # Golazo.ro
Sorin Cârțu (70 de ani), președintele onorific al Craiovei, nu este de acord cu „ordinul Novak” și cu impunerea regulii U21 și are o altă propunere pentru Liga 1.
09:50
„Nu era de FCSB” Basarab Panduru s-a convins de jucătorul pe care campioana României l-a cedat după doar 15 meciuri # Golazo.ro
Fostul internațional Basarab Panduru a vorbit despre perioada petrecută de Andrei Gheorghiță la FCSB.
09:50
„Arsuri grave” Un jucător din Ligue 1, rănit în incendiul din Crans-Montana, din noaptea de Revelion „A fost transportat cu elicopterul în Germania” # Golazo.ro
Tahirys Dos Santos (19 ani), jucător legitimat la Metz, a fost prins în incendiul din Crans-Montana, Elveția, izbucnit în noaptea de Revelion.
Acum 24 ore
23:30
„Cel mai inspirat transfer” Andrei Nicolescu, despre mutarea care face diferența la Dinamo: „Ambele părţi îşi urmăreau un interes” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu (49 de ani) a numit „cel mai inspirat transfer” făcut de Dinamo înaintea acestui sezon.
22:30
Alisson, gafă de amatori FOTO: Portarul lui Liverpool a fost aproape să ia gol după o greșeală nepermisă » Reacțiile fanilor: „E încă mahmur” # Golazo.ro
Liverpool - Leeds 0-0. Campioana Angliei a făcut un nou pas greșit în Premier League, chiar în prima zi din 2026.
22:10
Marius Marin, out de la Pisa? Clubul italian nu ar mai lua în calcul prelungirea contractului. Oferte „exotice” pentru internaționalul român # Golazo.ro
Marius Marin (27 de ani) s-ar putea despărți de Pisa în perioada de mercato din această iarnă.
21:20
„Nu știm cum va reacționa” Un prieten apropiat al lui Anthony Joshua, despre starea mentală a sportivului, după accident: „Situație traumatizantă” # Golazo.ro
Kolawole Omoboriowo, un prieten apropiat al lui Anthony Joshua (36 de ani), a venit cu detalii despre starea în care se află boxerul după accidentul în care a fost implicat.
20:50
Nadia, aproape ștearsă din istorie Autoritățile comuniste au încercat să ardă peliculele cu fosta campioană » Drama altei mari sportive în acea perioadă # Golazo.ro
Andrei Vochin, oficialul FRF, a venit cu dezvăluiri din perioada premergătoare revoluției din 1989, când Nadia Comăneci a fugit din România.
19:40
„Ne-a surprins anti-maghiarismul” Președintele de la Csikszereda, despre dificultățile întâmpinate de club după promovarea în Liga 1: „Nu am primit niciun leu” # Golazo.ro
Zoltan Szondy (57 de ani), președintele celor de la Csikszereda, a vorbit despre dificultățile pe care le-a întâmpinat echipa, odată cu promovarea în primul eșalon.
19:30
CS Dinamo se mută în altă sală Echipa de handbal a MAI nu va mai juca în Liga Campionilor în Ștefan cel Mare: „EHF a luat la cunoștință” # Golazo.ro
CS Dinamo a anunțat unde se vor disputa ultimele două meciuri din Liga Campionilor la handbal masculin
18:40
Nsimba, out de la Craiova? Atacantul a fost pus pe lista de transferuri și s-ar afla deja în negocieri cu altă echipă » Cum a pornit conflictul # Golazo.ro
Steven Nsimba (29 de ani) ar fi aproape de o despărțire de Universitatea Craiova, după doar câteva luni petrecute în tricoul oltenilor.
18:00
Alexandru Dedu nu renunță Fostul președinte FRH va candida din nou la șefia federației: „Nu mai amân decizia” » În ce condiții ar renunța la idee # Golazo.ro
Alexandru Dedu (54 de ani), fostul preșdinte al FRH, și-a anunțat intenția de a candida din nou pentru șefia federației.
17:10
Guvernul a suspendat echipa națională! Superstarul echipei, interzis, staff-ul tehnic, dizolvat, după rezultatele de la Cupa Africii pe Națiuni # Golazo.ro
Guvernul Gabonului a decis să suspende pe termen nedeterminat echipa națională, în urma parcursului de la Cupa Africii pe Națiuni.
16:50
Real Madrid, una dintre cele mai titrate echipe un lume, nu a prins TOP 3 echipe cu cea mai mare medie de spectatori pe meci în 2025.
16:10
„A juca în Arabia Saudită e o mizerie!” Căpitanul lui Athletic Bilbao critică mutarea Supercupei în afara Spaniei # Golazo.ro
Inaki Williams (31 de ani), căpitanul lui Athletic Bilbao, a criticat fără menajamente mutarea meciurilor din Supercupa Spaniei în Arabia Saudită.
16:10
Săpunaru e sceptic Nu crede că Daniel Paraschiv e ce-i trebuie Rapidului: „Au nevoie de un titular. Nu știu cât e de pregătit” # Golazo.ro
Cristi Săpunaru (41 de ani), fostul fundaș al Rapidului, și-a exprimat punctul de vedere în legătură cu Daniel Paraschiv (26 de ani), atacant aflat pe lista de transferuri a clubului din Giulești.
16:00
15:40
Scandal în Argentina Banii primiți de conducerea AFA în ultimii 4 ani au ajuns la companii-fantomă # Golazo.ro
Un adevărat scandal legat de administrarea fondurilor Asociației de Fotbal din Argentina (AFA) a început recent.
15:30
Nu e Alibec, e Alibek CFR Cluj ar fi găsit un înlocuitor pentru Louis Munteanu » Detalii despre atacantul care ar urma să joace în Gruia # Golazo.ro
CFR Cluj ar fi ajuns la un acord cu atacantul Alibek Aliev (29 de ani), care ar urma să umple golul lăsat de despărțirea de Louis Munteanu (23 de ani).
14:50
Dopajul, parte din cariera lui Arnold Celebrul actor și culturist vorbește despre utilizarea substanțelor interzise și avertizează: „Oamenii mor” # Golazo.ro
Arnold Schwarzenegger, legendă a culturismului, a dezvăluit ce substanțe interzise a folosit atunci când participa la competiții, pentru a fi în formă maximă.
14:50
Dorit de Barcelona Joao Cancelo este aproape de o despărțire de Al-Hilal și ar putea reveni pe Camp Nou # Golazo.ro
Joao Cancelo (31 de ani) se pregătește să părăsească Al-Hilal în luna ianuarie. FC Barcelona analizează serios varianta readucerii fundașului portughez pe Camp Nou, sub forma unui nou împrumut pentru a întări defensiva.
14:00
Demis în prima zi din 2026? Tensiuni uriașe la Chelsea, între conducere și antrenorul Enzo Maresca + Cine l-ar putea înlocui pe italian # Golazo.ro
Enzo Maresca (45 de ani), tehnicianul lui Chelsea, ar putea fi demis după un întreg scandal pornit după meciul câștigat cu Everton, 2-0, de pe 13 decembrie.
13:30
„Mourinho l-a făcut pe Ronaldo să plângă” Luka Modric, dezvăluiri din vestiarul lui Real Madrid + Episodul care l-a marcat: „Cum poți ucide un om bun?!” # Golazo.ro
Luka Modric (40 de ani), jucătorul celor de la AC Milan, a vorbit pe larg despre cariera sa, copilăria afectată de război și despre antrenorii care l-au marcat.
Ieri
12:50
Sportivii în noaptea de Revelion FOTO: Cum au petrecut vedetele din diferite sporturi trecerea în 2026 # Golazo.ro
Jucători precum Robert Lewandowski, Vinicius Junior, Raphinha sau Thibaut Courtois au ales să petreacă trecerea dintre ani alături de familie.
11:50
Cele mai îndrăznețe 18 proiecte din 2025. Cum arată stadioanele viitorului, în rândurile de mai jos.
11:00
Hermannstadt nu și-a primit banii Sibienii au reclamat la FIFA transferul lui Ianis Stoica » Nu au încasat niciun euro de la Estrela Amadora # Golazo.ro
Hermannstadt a deschis o acțiune la FIFA împotriva portughezilor de la Estrela Amadora, pe motiv că nu și-au respectat obligațiile de plată în transferul lui Ianis Stoica (23 de ani)
10:40
Neymar a semnat Starul brazilian i-a ascultat sfatul lui Carlo Ancelotti. Obiectivul? CM 2026 # Golazo.ro
Neymar ar fi acceptat să-și prelungească înțelegerea cu Santos pentru încă un sezon, decizie extrem de importantă cu privire la potențiala sa participare la Campionatul Mondial.
10:30
„Mă interesa doar să câștig” De ce crede Sebastian Vettel că declinul său a început la Ferrari: „Charles Leclerc era mulțumit și cu un loc 5” # Golazo.ro
Sebastian Vettel (38 de ani), cvadruplu campion mondial de Formula 1, admite că începutul declinului său în Marele Circ a coincis cu perioada petrecută la Ferrari.
10:00
„Nu o să vă dezamăgesc” Alex Dobre face bilanțul lui 2025 și le promite fanilor: „O să ofer Rapidului înapoi tot ceea ce sunt” # Golazo.ro
Alexandru Dobre (27 de ani), căpitanul Rapidului, a a făcut la final de an o radiografie sinceră a lui 2025, atât din punct de vedere sportiv, cât și personal. Fotbalistul a vorbit despre transformarea sa de la rezervă la jucător decisiv, despre presiunea tribunei din Giulești, dar și despre ambițiile pe termen lung.
09:50
„Putem lua titlul” A avut un început de sezon slab la Dinamo, dar a devenit un om bază și are planuri mărețe # Golazo.ro
Alberto Soro, jucătorul lui Dinamo, a vorbit despre obiectivele clubului din acest sezon.
31 decembrie 2025
21:40
S-a opus regimului comunist Cum au vrut autoritățile să-i schimbe numele lui Ladislau Boloni, înainte de 1989: „Nu a acceptat” # Golazo.ro
Ladislau Boloni (72 de ani) a fost în centrul atenției în toamna lui 2025, odată cu lansarea filmului dedicat acestuia, „Boloni - Legenda care ne leagă”.
21:40
FC Botoșani se întărește Trupa lui Leo Grozavu ar dori să transfere un fost jucător de la FCSB # Golazo.ro
FC Botoșani ar dori să-l transfere pe Luis Phelipe, fostul jucător al celor de la FCSB.
21:30
Moment viral la Cupa Africii VIDEO: Un fan congolez a stat nemișcat precum o statuie pe tot parcursul meciului cu Botswana » Care a fost semnificația # Golazo.ro
Meciul de la Cupa Africii pe Națiuni, disputat marți între Botswana și RD Congo, a adus un moment inedit în tribune.
21:30
„Am avut dureri cumplite” Ana Maria Brânză, despre cel mai dificil moment prin care a trecut în carieră: „Nu mai puteam ține ochii deschiși” # Golazo.ro
Ana Maria Brânză, cea mai titrată spadasină din istoria României, a vorbit despre cea mai dificilă competiție din cariera sa.
21:30
Revine Hagi în antrenorat? Gică Popescu a venit cu detalii despre situația „Regelui”: „Își dorește asta” # Golazo.ro
Gică Popescu, component al „Generației de aur”, a vorbit despre potențiala revenire în antrenorat a lui Gică Hagi.
21:30
„Fără bani publici s-ar desființa” Deputatul Ionuț Stroe atrage atenția asupra depedenței de fonduri de la stat: „CSM București și Dinamo nu ar exista” # Golazo.ro
Ionuț Stroe, fostul ministru al Tineretului și Sportului, a vorbit despre importanța banilor publici în sporturile de echipă, exceptând fotbalul.
20:10
Ce drum va alege Ianis Hagi? Gică Popescu a vorbit despre viitorul internaționalului român: „Sunt convins că nu va sta prea mult” # Golazo.ro
Gică Popescu (58 de ani) a vorbit despre situația lui Ianis Hagi (27 de ani), care evoluează în prezent la Alanyaspor.
20:00
„Nu o pot controla” Andrei Nicolescu, anunț despre stadiul fuziunii dintre Dinamo și clubul MAI # Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a venit cu detalii despre asocierea cu CS Dinamo, clubul Ministerului Afacerilor Interne.
19:30
Orban, dialog cu selecționerul Dezvăluirile lui Marco Rossi, antrenorul Ungariei: „Mi-a scris să mă întrebe despre componența echipei și ce jucători voi selecta” # Golazo.ro
Marco Rossi (61 de ani), selecționerul Ungariei, a vorbit despre relația pe care o are cu Viktor Orban (62 de ani), prim-ministrul țării vecine.
19:30
Mutări importante la Craiova Luis Paradela s-a despărțit de clubul oltean. Ce transferuri pregătește Mihai Rotaru pentru 2026 # Golazo.ro
Luis Paradela (28 de ani) s-a despărțit de Universitatea Craiova, după ce înțelegerea dintre cele două părți a ajuns la final.
19:20
Liber la transfer pentru Dinamo? OFICIAL I s-a terminat împrumutul jucătorului dorit de „câini” # Golazo.ro
Andres Dumitrescu (24 de ani), jucătorul dorit de Dinamo, urmează să revină la Slavia Praga, după ce a fost împrumutat la Sigma Olomouc.
18:10
Lovitură pentru Real Madrid Kylian Mbappe va fi indisponibil din cauza accidentării la genunchi » Cât va lipsi și ce partide va rata francezul # Golazo.ro
Kylian Mbappe (27 de ani) este accidentat la genunchi și va lipsi din formația celor de la Real Madrid în startul lui 2026.
18:00
Campioni și la amenzi Sancțiuni-record la FCSB, după regula impusă de Becali » Bîrligea e cel mai afectat # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani) a luat măsuri la FCSB din cauza actelor de indisciplină din timpul meciurilor și mai mulți jucători ai campioanei au de suferit.
17:50
„Româneasca” de la Rapid Cum au făcut Copos și Zotta un transfer important: „Am luat banii pe Pancu şi am plătit restul” # Golazo.ro
Constantin Zotta (63 de ani), fostul arbitru din Liga 1, a rememorat episodul din anul 2000, când Rapid l-a adus înapoi pe Daniel Pancu de la Cesena și l-a vândut din nou către Beșiktaș.
