Alertă la granița României: un nou atac cu drone rusești, aeronave de luptă F-16 ridicate în aer. Locuitorii din Tulcea, avertizată prin RO-Alert
Adevarul.ro, 2 ianuarie 2026 13:30
Un nou atac cu drone lansate de Rusia a vizat porturile ucrainene de la Dunăre, aflate în apropierea graniței cu România, a anunțat Ministerul Apărării Naționale (MApN).
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 10 minute
13:45
Reacția dirijorului care a făcut senzație la Concertul de la Viena, orchestrând aplauzele publicului. „Visez la asta de când eram mic” # Adevarul.ro
Dirijorul canadian Yannick Nézet-Séguin, în vârstă de 50 de ani, a urcat pentru prima dată pe podiumul Concertului de Anul Nou al Filarmonicii din Viena, transformând ediția din 2026 într-un spectacol memorabil, plin de energie și emoție.
Acum 30 minute
13:30
Alertă la granița României: un nou atac cu drone rusești, aeronave de luptă F-16 ridicate în aer. Locuitorii din Tulcea, avertizată prin RO-Alert # Adevarul.ro
Un nou atac cu drone lansate de Rusia a vizat porturile ucrainene de la Dunăre, aflate în apropierea graniței cu România, a anunțat Ministerul Apărării Naționale (MApN).
Acum o oră
13:15
Elena Udrea vrea să recupereze la Înalta Curte o parte din banii confiscați în dosarul Hidroelectrica # Adevarul.ro
Fostul ministrul al dezvoltării și turismului, Elena Udrea, a atacat la Înalta Curte de Casație și Justiție decizia Curții de Apel București prin care i-a fost respinsă recuperarea sumei de 900.000 de euro, confiscată în dosarul Hidroelectrica.
13:15
Tânăr de 18 ani, prins de polițiști în Botoșani cu cagulă pe față, pistol și cuțit asupra sa # Adevarul.ro
Un tânăr în vârstă de 18 ani a fost prins de polițiștii din județul Botoșani în timp ce se deplasa prin localitatea Trușești având fața acoperită cu o cagulă și un pistol în mână. Incidentul a avut loc joi, iar informația a fost confirmată vineri de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Botoșani.
13:15
Un fotbalist din Ligue 1 luptă pentru viață, după ce a fost ars în incendiul de la stațiunea Crans-Montana. Clubul a făcut anunțul tragic # Adevarul.ro
Incendiul din Crans-Montana a izbucnit din cauza materialelor pirotehnice, provocând pagube și victime grave într-un timp extrem de scurt.
13:15
Șapte expresii „bine intenționate” ale părinților care pot provoca anxietate copiilor. Ce ar trebui spus, de fapt # Adevarul.ro
Dorința părinților și a bunicilor de a-și proteja copiii este firească și profund umană, însă psihologii avertizează că unele expresii aparent inofensive, folosite frecvent în educație, pot avea efecte nedorite asupra dezvoltării emoționale a copiilor.
13:00
Rusia a solicitat SUA să înceteze urmărirea unui petrolier ce se îndrepta spre Venezuela. Moscova a înregistrat nava sub alt nume # Adevarul.ro
Guvernul rus a cerut oficial SUA pe căi diplomatice să înceteze urmărirea în Oceanul Atlantic al unui petrolier care avea destinația Venezuela, dar și-a schimbat între timp cursul, a relatat New York Times., citând surse informate.
13:00
Departamentul de Stat al SUA, mesaj tranșant pentru americanii din Rusia: „Părăsiți țara, pregătiți și un testament” # Adevarul.ro
Statele Unite își mențin, fără modificări, una dintre cele mai dure avertizări de călătorie la adresa Rusiei, în contextul deteriorării continue a relațiilor dintre Washington și Moscova.
Acum 2 ore
12:45
Rusia pregătește o provocare sângeroasă sub steag fals pentru a sabota negocierile de pace, avertizează Serviciul de Informații Externe al Ucrainei # Adevarul.ro
Kremlinul își intensifică eforturile de a compromite orice tentativă de negociere privind încetarea războiului din Ucraina, iar următorul pas ar putea fi o provocare de amploare, soldată cu victime umane.
12:30
Ghișeul.ro, nefuncțional. Platforma de plăți online pentru taxe și impozite a picat vineri # Adevarul.ro
Platforma ghiseul.ro, prin care contribuabilii plătesc online taxe și impozite, a picat vineri, nefiind funcțională de câteva ore.
12:15
Un tânăr jucător de golf, anunțat mort în incendiul de la Crans-Montana. Unchiul său neagă # Adevarul.ro
Emanuele Galeppini ar fi fost prins de flăcări în barul „Constellation”.
12:15
Trump a întâmpinat Anul Nou cu o licitație a portretului lui Isus realizat pe scenă. Cu cât s-a vândut # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a organizat o licitație pentru o pictură a lui Iisus Hristos realizată live în noaptea de Anul Nou, la clublul său de la Mar-a-Lago, unde a avut loc petrecerea de Revelion. Întrebat despre rezoluția sa pentru noul an a spus că aceasta este „pace pe Pământ”.
12:00
Revelion copleșitor pentru Simona Halep. Românca a transmis un singur cuvânt, după ce a văzut show-ul de lumini și artificii de la Burj Khalifa, în nopatea dintre ani # Adevarul.ro
Simona Halep a întâmpinat 2026 la Dubai, oraș care i-a devenit a doua casă, admirând spectaculosul show de artificii de pe Burj Khalifa.
12:00
Un șofer cunoscut drept „legenda taximetriștilor”, ucis în Polonia de un client nemulțumit de tarife în noaptea de Revelion # Adevarul.ro
Un taximetrist de 78 de ani, cunoscut drept „legenda taximetriștilor” din nordul Poloniei, a fost ucis de un client nemulțumit de tarif în noaptea de Revelion.
12:00
Novak Djokovic a urat „La mulți ani” în 10 llimbi diferite. A uitat româna învățată de la Victor Ioniță # Adevarul.ro
Novak Djokovic se pregătește pentru debutul la Australian Open.
Acum 4 ore
11:45
Theo Rose, gest exploziv pe scenă: i-a pupat pe gură pe Horia Brenciu, Jorge și Andrei Bănuță. „Am încredere în igiena lor orală” # Adevarul.ro
Un moment cu Theo Rose de la PROTEVELION a devenit viral în doar câteva ore: artista i-a pupat pe gură pe Horia Brenciu, Jorge și Andrei Bănuță, stârnind un val de comentarii pe rețelele sociale. „Le merge și bine anul ăsta”,a spus vedeta.
11:45
Trump avertizează Iranul: „SUA vor interveni, dacă vor trage asupra protestatarilor pașnici” # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a declarat vineri că Statele Unite vor interveni dacă autoritățile iraniene vor folosi violența împotriva protestatarilor pașnici, informează Reuters și AFP.
11:45
Avertizări de cod galben și portocaliu de ninsoare și vânt puternic până sâmbătă seară. Strat de zăpadă de până la 50 cm # Adevarul.ro
Meteorologii au emis vineri mai multe avertizări de vreme severă, cod galben și cod portocaliu, valabile până sâmbătă seară, pentru mai multe regiuni și zone montane din țară.
11:30
Alexandru Dedu și-a propus revenirea în fruntea handbalului românesc. Candidează din nou la președinția FRH # Adevarul.ro
În ultimii ani, Alexandru Dedu a acumulat experiență managerială în cadrul mai multor cluburi importante de handbal din România.
11:15
Dr. Bianca Panda, MedLife: „Cancerul de col uterin este aproape 100% prevenibil, când depistăm precoce leziunile!” # Adevarul.ro
România are una dintre cele mai ridicate incidențe și mortalități prin cancer de col uterin din Uniunea Europeană.
11:15
„Din zece, nouă au murit. Ești singurul care a scăpat!”. Florentin Petre și miracolul din Deltă. A fost la limita vieții, după ce s-a electrocutat # Adevarul.ro
Florentin Petre a avut de înfruntat probleme serioase de sănătate care i-au pus viața și cariera sportivă în pericol.
10:45
Cum l-a înfuriat handbalul românesc pe Ceaușescu. Aurul din ’72, promis dictatorului, nu a mai ajuns acasă: „S-a băgat politicul. I-a chemat pe șefii sportului” # Adevarul.ro
România a avut un parcurs solid la Jocurile Olimpice de la München din 1972, încheind competiția cu medalia de bronz.
10:45
Rusia a predat SUA un fragment de dronă despre care susține că ar proveni din atacul ucrainean asupra reședinței lui Putin # Adevarul.ro
Un înalt oficial militar rus a prezentat joi unui atașat militar american ceea ce a afirmat că reprezintă o parte a unei drone ucrainene, susținând că aceasta conține dovezi că armata ucraineană ar fi încercat să vizeze săptămâna aceasta reședința prezidențială a lui Vladimir Putin.
10:45
Rusia a publicat un video cu momentul în care șeful informațiilor militare înmânează SUA dovezi ale presupusului atac asupra reședinței lui Putin # Adevarul.ro
Șeful Direcției Principale de Informații a Rusiei, Igor Kostiukov a înmânat reprezentanților americani presupuse dovezi ale atacului asupra reședinței președintelui Vladimir Putin, potrivit Ministerului rus al Apărării.
10:45
Fiica actorului Tommy Lee Jones a fost găsită moartă într-un hotel de lux, în noaptea de Anul Nou. Avea 34 de ani # Adevarul.ro
Victoria Kafka Jones, fiica celebrului actor american Tommy Lee Jones, a fost găsită decedată în noaptea de Anul Nou, într-un hotel de lux din San Francisco, la vârsta de 34 de ani.
10:30
Sezonul de schi s-a deschis în Poiana Brașov: ce pârtii sunt deschise și cum circulă transportul pe cablu # Adevarul.ro
Sezonul de schi s-a deschis oficial în Poiana Brașov, iar pârtiile pentru începători și experți sunt pregătite să primească turiștii. Transportul pe cablu funcționează integral, de la Telegondolă la telescaune și teleschiuri, pentru a facilita accesul pe întreg Masivul Postăvaru.
10:30
„Am văzut oameni arzând”. Supraviețuitorii incendiului din Crans-Montana descriu scenele de groază și haos: „Iadul s-a dezlănțuit” # Adevarul.ro
Tot mai mulți supraviețuitori și martori povestesc coșmarul trăit la barul Le Constellation din Crans-Montana, unde un incendiu devastator a ucis peste 40 de persoane și a rănit alte 115 în noaptea de Revelion. „Am văzut oameni arzând din cap până în picioare,” a spus unul dintre supraviețuitori.
10:15
Ce le spune o româncă născută în Haiti celor care o atacă pentru culoarea pielii: „Identitatea culturală nu se măsoară în sânge” # Adevarul.ro
O tânără româncă, născută în Haiti și crescută în România, trăiește astăzi în Zanzibar. Deși viața a purtat-o pe mai multe continente, spune că locul pe care îl numește „acasă” este România și vorbește despre identitate dincolo de culoarea pielii sau locul nașterii.
10:00
Salvamontiștii din întreaga țară au avut un debut de weekend extrem de agitat, fiind solicitați să intervină în 41 de situații de urgență în ultimele 24 de ore.
Acum 6 ore
09:30
Florin Răducioiu s-a întors în brațele fostei iubite. Momente tandre cu cei doi îndrăgostiți la Paris # Adevarul.ro
Florin Răducioiu (55 de ani) a fost la Paris de Revelion.
09:30
Iarnă mai friguroasă în vestul și în nordul țării: prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni # Adevarul.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prezentat vineri estimările pentru perioada 5 ianuarie – 2 februarie 2026, care arată variații ale temperaturilor și cantităților de precipitații față de media multianuală 2006-2025.
09:30
Alertă pe râul Olt. Doi bărbați care se aflau la pescuit au căzut în râu. Unul dintre ei este resuscitat # Adevarul.ro
Doi bărbați au căzut în râul Olt, vineri-dimineață, 2 ianuarie 2025, în zona localității Dobroteasa din județul Olt. Primul care a fost adus la mal prezenta semne vitale, iar între timp a fost recuperat și cel de al doilea, pentru care se execută manevre de resuscitare..
09:00
Când cade Paștele în 2026: date diferite pentru catolici și ortodocși. Zile libere legale în România # Adevarul.ro
În anul 2026, sărbătoarea Învierii Domnului va fi celebrată în aprilie, însă datele diferă între confesiuni. Biserica romano-catolică va marca Paștele duminică, 5 aprilie, în timp ce ortodocșii îl vor sărbători o săptămână mai târziu, pe 12 aprilie.
09:00
Dacia Sandriders începe aventura la Dakar 2026. Cursa în deșert se ține în Arabia Saudită # Adevarul.ro
Cea mai faimoasă cursă în deșert din lume are loc între 3 și 17 ianuarie 2026, în Arabia Saudită.
08:30
La un pas de tragedie. Momentul în care 4 bărbați agățați de o barcă sunt salvați de la marginea unui baraj de 40 de metri # Adevarul.ro
O amplă operațiune de salvare a avut loc pe râul Vaal, în Africa de Sud, unde patru bărbați au fost la un pas de a fi trași peste zidul barajului Grootdraai.
Acum 8 ore
07:45
Consumul apei de la robinet, interzis în mai multe localități din Prahova. Care este motivul # Adevarul.ro
Furnizorul de apă Hidro Prahova anunță interdicții privind consumul apei furnizate în sistem centralizat în mai multe localități din județul Prahova, după ce analizele de laborator au indicat depășiri ale unor parametri chimici.
07:15
Doar câteva zile au mai rămas din vacanța de iarnă a elevilor. Aceștia se vor bucura însă în curând de alte zile libere. Între 9 februarie și 1 martie, vor intra pentru o săptămână în așa-numita vacanță de schi.
07:15
Cât ar fi valorat cei mai mari fotbaliști români, dacă ar fi jucat în prezent. Cifre impresionante avansate de Inteligența Artificială # Adevarul.ro
Ce ar fi însemnat Hagi, Dobrin sau Balaci în fotbalul modern.
07:00
Fotografia care arată primele flăcări ale incendiului din Crans-Montana, unde peste 40 de persoane au murit # Adevarul.ro
O fotografie realizată în noaptea de Revelion în barul Le Constellation din stațiunea elvețiană Crans-Montana surprinde momentul izbucnirii incendiului soldat cu peste 40 de morți și 115 răniți. Imaginea a fost transmisă postului francez BFMTV și arată primele flăcări.
07:00
Lumea pe marginea prăpastiei: cele cinci puncte de pe glob care pot declanșa un război mondial în 2026 # Adevarul.ro
În timp ce războiul continuă să macine Europa, iar amenințarea unui conflict global capătă contur de la o zi la alta, comunitatea internațională privește cu îngrijorare spre cinci zone-cheie ale planetei care, spun experții, ar putea declanșa o nouă eră de confruntări majore chiar din 2026.
07:00
Cod portocaliu de vânt în zona montană din județul Cluj. Rafale de până la 140 kilometri pe oră # Adevarul.ro
Meteorologii au emis, vineri, un cod portocaliu de vânt pentru zona montană din județul Cluj, unde rafalele pot atinge viteze de până la 140 de kilometri pe oră.
06:45
Ghid de supraviețuire economică în 2026. Cum să „anulezi” inflația de 10% și să-ți protejezi portofelul # Adevarul.ro
După un an 2025 marcat de o creștere a prețurilor de consum care a atins pragul psihologic de 10%, românii privesc spre 2026 cu o întrebare legitimă: cum mai putem menține același nivel de trai fără a ne epuiza economiile?
06:30
Raed Arafat, după incendiul din Crans-Montana: „Folosirea artificiilor în interior nu este deloc corectă” # Adevarul.ro
Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a declarat că incendiul izbucnit într-un bar din stațiunea elvețiană Crans-Montana, soldat cu zeci de victime, readuce în atenție pericolul folosirii artificiilor în spații închise.
06:15
„Un an de luptă pentru o inimă”. Mesajul puternic al unui cardiolog care a salvat un pacient cu infarct chiar la trecerea în 2026 # Adevarul.ro
Medicul cardiolog Ștefan Busnatu a prezentat, în prima zi a lui 2026, experiența sa la trecerea dintre ani: trei ore de luptă pentru a salva viața unui pacient care a suferit un infarct. „Adevărul dur? Mi-a luat «un an» să repar niște artere distruse de fumat”.
06:15
Gică Hagi (60 de ani) se află într-un an sabatic, dar revenirea în fotbal poate avea loc în orice moment.
Acum 12 ore
05:45
Elicopterele rusești au devenit „ținte ușoare” pentru dronele navale ucrainene, spune un comandant # Adevarul.ro
Rusia încearcă să evite o confruntare între elicopterele sale și dronele navale ucrainene, după ce acestea din urmă au fost echipate cu rachete sol-aer, a declarat recent un comandant ucrainean, citat de Business Insider.
05:15
Quadrantidele deschid spectaculos cerul lui 2026: prima ploaie de stele a anului, în noaptea de 2 spre 3 ianuarie # Adevarul.ro
Primul eveniment astronomic remarcabil al anului 2026 va avea loc în noaptea de 2 spre 3 ianuarie. Este vorba de Quadrantidele, una dintre cele mai spectaculoase ploi de stele căzătoare.
04:45
„Am metastazat armata rusă”. Partizanii ucraineni vorbesc despre un „moment de cotitură” al mișcării de rezistență # Adevarul.ro
Într-un interviu exclusiv, partizanii ucraineni din mișcarea Ateș au dezvăluit pentru Kyiv Post cum au perturbat ceea ce Rusia considera „ariergarda sa sigură”, provocând o adâncă neliniște în interiorul Rusiei și în teritoriile ocupate.
04:15
Sfântul care a transformat destinul ungurilor: de la triburi uitate la apărători ai creștinismului # Adevarul.ro
În doar cinci decenii ungurii au trecut de la trib la regat. După ce au terorizat ani la rândul o mare parte din Europa, hoardele prăduitoare ale maghiarilor și-au schimbat total modul de viață, îmbrățișând stilul de viață al principalilor inamici, sub influența unui lider providențial.
03:45
PSYOPS, informație și influență. NATO își consolidează capacitățile de operațiuni psihologice # Adevarul.ro
Operațiunile psihologice, cunoscute sub acronimul PSYOPS, sunt tot mai frecvent considerate un element esențial al apărării moderne în cadrul NATO.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.