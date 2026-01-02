Domeniul schiabil din Sinaia, închis din nou din cauza vântului puternic
News.ro, 2 ianuarie 2026 13:50
Turiştii aflaţi pe Valea Prahovei pot urca, sâmbătă, cu instalaţiile de transport pe cablu doar până la cota 1400 din Bucegi. Instalaţiile are urcă la cota 2000 şi care deservesc domeniul schiabil al staţiunii Sinaia sunt oprite, din cauza vântului puternic.
Acum 5 minute
14:20
Argeş: Un autoturism în care se aflau trei persoane a căzut zece metri într-o prăpastie. Un adolescent de 15 ani, rănit în urma accidentului # News.ro
Un autoturism în care se aflau trei persoane s-a răsturnat, sâmbătă, la o diferenţă de nivel de zece metri, într-o râpă, în judeţul Argeş. În urma accidentului, un adolescent de 15 ani a fost rănit.
14:20
Campioana Dinamo Bucureşti anunţă, vineri, transferul internaţionalului bulgar Branimir Grozdanov. El ar putea debuta în 10 ianuarie, în etapa a XII-a a Diviziei A.
14:20
Un tribunal sud-coreean a emis, vineri, un nou mandat de arestare împotriva fostului preşedinte Yoon Suk Yeol, pentru a prelungi detenţia fostului şef de stat care impusese pentru scurt timp legea marţială la sfârşitul anului 2024, informează AFP.
14:20
Vâlcea: Drumul care duce către Vârful lui Roman, în zona montană a localităţii Horezu, închis din cauza viscolului- VIDEO # News.ro
Autorităţile din judeţul Vâlcea au închis, sâmbătă după amiază, drumul care duce către staţiunea Vârful lui Roman, zonă care atrage numeroşi turişti. Interdicţia a fost impusă în condiţiile în care în zona montană a localităţii Horezu ninge abundent iar vântul viscoleşte zăpada. Anterior, Poliţia a permis accesul către acea zonă doar pentru autovehiculele echipate pentru iarnă.
14:20
Tragedia de la Crans-Montana: Fotbalistul de la FC Metz grav rănit în incendiu are arsuri pe 30 la sută din suprafaţa corpului # News.ro
Christophe Hutteau, agentul jucătorului de la FC Metz, Tahirys Dos Santos (19 ani), a dat veşti despre starea sa de sănătate acestuia a doua zi după tragicul incendiu dintr-un bar din Crans-Montana, unde sărbătorea Revelionul.
Acum 15 minute
14:10
Gorj: Restricţii pe drumul din zona turistic-montană Rânca, din cauza aglomeraţiei. Pot urca doar turiştii care au cazări în zonă # News.ro
Poliţia judeţeană Gorj anunţă, sâmbătă, că au fost instituite restricţii de circulaţie pe drumul care duce către staţiunea Rânca. Din cauza numărului mare de turişti care unii urcă, alţii coboară, iar alţii au parcat maşinile pe marginea drumului, pe acest tronson s-au creat blocaje, iar în aceste condiţii este permisă urcarea doar pentru autovehiculele turiştilor care sunt cazaţi în staţiune.
14:10
Volodimir Zelenski îl alege pe Kirilo Budanov, şeful serviciilor militare de informaţii, pentru a fi cel mai important consilier al său, în locul lui Andrii Iermak # News.ro
Preşedintele ucrainean a anunţat vineri că l-a ales pe generalul Kirilo Budanov, şeful serviciului de informaţii al armatei (GUR), pentru a-l înlocui pe Andrii Iermak, şeful cancelariei prezidenţiale, care a demisionat la sfârşitul lunii noiembrie pe fondul unui scandal de corupţie.
Acum 30 minute
14:00
Hidro Prahova transmite că problemele privind calitatea apei potabile în localităţile Măneşti, Balta Doamnei şi Albeşti Paleologu datează de luni, sau chiar de ani de zile # News.ro
Compania Hidro Prahova, cel mai mare furnizor de apă potabilă din judeţul Prahova, informează că problemele privind calitatea apei în localităţile Măneşti, Balta Doamnei şi Albeşti Paleologu sunt unele care datează de luni, sau chiar de ani de zile, compania subliniind că, în condiţiile în care aceste probleme se menţin, este obligată să anunţe interdicţiile pe site-ul propriu.
14:00
Rusia a pierdut aproximativ 1.209.880 de soldaţi în Ucraina, de la începutul invaziei din februarie 2022 # News.ro
Rusia a pierdut aproximativ 1.209.880 de soldaţi în Ucraina de la începutul invaziei sale pe scară largă, la 24 februarie 2022, a anunţat, vineri, Statul Major al Ucrainei.
Acum o oră
13:50
13:40
MAI: Cetăţenii au beneficiat de peste un milion de certificate de cazier judiciar emise în format electronic # News.ro
Ministerul de Interne anunţă că cetăţenii au beneficiat de peste un milion de certificate de cazier judiciar emise în format electronic. Acesta poate fi obţinut gratuit doar de pe HUB-ul de servicii la nivelul MAI.
13:30
Echipa SCM Râmnicu Vâlcea anunţă, vineri, transferul interului norvegian Emilie Arntzen, fostă componentă a campioanei CSM Bucureşti. Arntzen a semnat un conctract valabil în perioada 2026-2028 şi va veni de la Ikast Handbold.
13:30
„Suspectăm un act de sabotaj”: în Sri Lanka, un program şcolar redirecţiona elevii către un site de întâlniri gay # News.ro
Sri Lanka a deschis, vineri, o anchetă penală după ce a descoperit că un program şcolar de limba engleză destinat elevilor de 11 şi 12 ani îi redirecţiona către un site de întâlniri gay.
Acum 2 ore
13:20
UPDATE - Nou mesaj RO-Alert pentru populaţia din nordul judeţului Tulcea – Statul Major al Forţelor Aeriene a detectat existenţa unor ţinte aflate în deplasare către zona de frontieră dintre România şi Ucraina / Precizările MApN # News.ro
Populaţia din nordul judeţului Tulcea a fost avertizată, din nou, vineri, asupra faptului că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, după ce au fost detectate ”ţinte aflate în deplasare către zona de frontieră dintre România şi Ucraina”.
13:20
Lotul SC Oţelul Galaţi se va reuni sub comanda tehnicianului Laszlo Balint pentru a relua pregătirile din partea secundă a stagiunii 2025-2026 al Superligii, primul antrenament din acest an fiind programat duminică, de la ora 15.00, pe stadionul Oţelul.
13:20
19 copii, născuţi în prima zi a anului în cele patru maternităţi aflate în administrarea Primăriei Capitalei # News.ro
Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti anunţă, vineri, că 19 copii s-au născut, în prima zi a anului, în cele patru maternităţi aflate în administrare.
13:00
România a pregătit o aeronavă care va transporta şase tineri cu arsuri grave în urma incendiului de la Crans-Montana / Miruţă: Armata ajută fără a sta pe gânduri, fără a întreba cine plăteşte cheltuielile, sau dacă au fost ori nu prevăzuţi bani în buget # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Mituţă, anunţă, vineri, că, în urma deciziei Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, o aeronavă militară este pregătită să decoleze pentru a transporta, de la Lausanne spre Paris, şase tineri cu arsuri grave în urma incendiului de la Crans-Montana. Ministrul a explicat că Armata oferă sprijinul, ”fără a întreba cine plăteşte cheltuielile, sau dacă au fost ori nu prevăzuţi bani în buget”.
12:50
Un bărbat de aproximativ 20 de ani s-a dezbrăcat complet în faţa împăratului Japoniei şi a familiei sale # News.ro
Un bărbat în vârstă de aproximativ 20 de ani s-a dezbrăcat complet vineri în faţa împăratului Japoniei şi a familiei sale, care salutau publicul cu ocazia Anului Nou, a anunţat presa japoneză.
12:40
O avalanşă de mari dimensiuni a fost declanşată, vineri, de către doi schiori în zona Bâlea Lac din Munţii Făgăraş. Din fericire, cei doi nu au fost surprinşi de zăpadă.
12:40
Fiica actorului american Tommy Lee Jones, Victoria, a fost găsită moartă într-un hotel de lux din San Francisco, în dimineaţa zilei de Anul Nou.
12:30
UPDATE - „Suntem înarmaţi şi pregătiţi să intervenim”: Donald Trump afirmă că, dacă Iranul ucide manifestanţi, Statele Unite „vor veni în ajutorul lor” / Reacţia iranienilor: „Să aibă grijă de soldaţii săi” # News.ro
Preşedintele american, Donald Trump, a afirmat, vineri, pe reţeaua sa Truth Social, că „dacă Iranul va trage asupra manifestanţilor paşnici şi îi va ucide în mod violent, aşa cum obişnuieşte, Statele Unite ale Americii vor veni în ajutorul lor”.
12:30
Ali Larijani, un consilier al liderului suprem iranian, i-a sugerat, vineri, lui Donald Trump să „fie prudent” în cazul unei intervenţii în Iran, după ce preşedintele american a declarat că Statele Unite ar putea veni în „ajutorul” manifestanţilor în cazul recurgerii la violenţă.
12:30
Nou mesaj RO-Alert pentru populaţia din nordul judeţului Tulcea – Statul Major al Forţelor Aeriene a detectat existenţa unor ţinte aflate în deplasare către zona de frontieră dintre România şi Ucraina # News.ro
Acum 4 ore
12:20
Olt: Suspect reţinut, după ce ar fi intrat peste un vârstnic în casă şi l-a înjunghiat de mai multe ori / Victima, transportată la spital # News.ro
Un bărbat de 35 de ani a fost reţinut, fiind acuzat de tentativă de omor. El ar fi intrat peste un vârstnic în casă şi l-a înjunghiat de mai multe ori. Victima, găsită de nepotul său care a alertat autorităţile, a fost transportată la spital.
12:20
Jucătoarea de tenis Gabriela Ruse, locul 88 mondial, a acces, vineri, în turul doi al calificărilor la Brisbane International, turneu de categorie WTA 500, cu premii de 1.691.602 de dolari.
12:10
Puternic incendiu într-o gospodărie din judeţul Caraş-Severin – A ars casa cu şapte camere, o şură şi un grajd / O butelie a explodat / O persoană a suferit arsuri – VIDEO # News.ro
Pompierii au intervenit, vineri, pentru a stinge un puternic incendiu care a cuprins o gospodărie din judeţul Caraş-Severin. O butelie a explodat în timpul intervenţiei, iar o persoană a suferit arsuri, dar a refuzat transportul la spital. A ars casa cu şapte camere, o şură şi un grajd.
12:10
Procurorii DIICOT au reţinut doi bărbaţi, suspectaţi de trafic internaţional de droguri / Au fost prinşi când ridicau un colet, adus din Spania de către o firmă de curierat # News.ro
Doi bărbaţi – de 39 şi 64 de ani – sunt cercetaţi de procurorii DIICOT pentru trafic internaţional de droguri de risc, fiind prinşi în flagrant în prima zi a anului când ridicau un colet. Acesta conţinea 3,5 kilograme de canabis şi a fost adus din Spania de către o firmă de curierat.
12:10
Războiul din Ucraina: Kievul asigură că loveşte doar „ţinte militare” după un atac mortal în zona ocupată # News.ro
Ucraina loveşte numai „ţinte militare” ruseşti, a declarat, vineri, pentru AFP un purtător de cuvânt al armatei ucrainene, după ce Moscova a acuzat Kievul că a ucis 27 de civili într-un atac cu drone asupra unei cafenele şi a unui hotel dintr-o zonă ocupată din sudul ucrainean.
12:00
O fetiţă, primul copil născut în Maternitatea Spitalului Judeţean de Urgenţă Satu Mare în anul 2026 # News.ro
Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare anunţă, vineri, că, în prima zi a anului, s-a născut în Maternitatea unităţii medicale un singur copil, respectiov o fetiţă. Naşterea naturală s-a înregistrat la ora 08:45.
11:50
O fetiţă de doi ani, salvată de medicii de la Spitalul Judeţean Arad / La internare se afla în stare gravă şi a fost diagnosticată cu infecţie pulmonară # News.ro
O fată de numai doi ani a fost salvată de medicii de la Spitalul Judeţean Arad, după ce, la începutul lunii decembrie 2025, a ajuns în stare gravă la unitatea medicală fiind adusă de către părinţi. Ea a fost diagnosticată cu o infecţie pulmonară severă.
11:40
Ministrul Finanţelor: Stabilizarea fiscal-bugetarǎ va fi unul din elementele cheie ale anului / 2026 va aduce mai multă predictibilitate şi claritate pentru antreprenori şi mediul de afaceri / Va fi, în sfârşit, anul fondurilor europene pentru România # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă că se uită ”cu încredere şi optimism” la anul 2026, stabilizarea fiscal-bugetarǎ fiind unul din elementele cheie. El transmite că anul 2025 a fost încheiat cu rezultate solide obţinute ”prin rigoare bugetară, decizii asumate şi un management mai eficient al banilor publici”.
11:40
„Suntem înarmaţi şi pregătiţi să intervenim”: Donald Trump afirmă că, dacă Iranul ucide manifestanţi, Statele Unite „vor veni în ajutorul lor” # News.ro
11:20
Lamine Yamal, absent de la antrenamentul echipei FC Barcelona din 1 ianuarie: Nu se simţea bine # News.ro
Lamine Yamal, vedeta FC Barcelona, nu s-a antrenat joi, cu două zile înainte de primul meci al anului 2026 împotriva Espanol Barcelona, în La Liga. O altă sesiune este programată pentru vineri şi va determina dacă va fi apt pentru meciul de sâmbătă.
11:20
Will Smith a fost dat în judecată pentru hărţuire sexuală şi concediere abuzivă de un violonist din turneul său # News.ro
Will Smith a fost dat în judecată de un violonist din turneul său muzical, care îl acuză pe rapper de hărţuire sexuală, concediere abuzivă şi represalii.
11:20
Vânzările de şampanie au explodat de Anul Nou, dar abuzurile de muncă şi tarifele vamale umbresc industria # News.ro
Vânzările de şampanie au atins un vârf în perioada Anului Nou, însă industria este tot mai puternic afectată de scandaluri legate de exploatarea muncitorilor sezonieri şi de impactul tarifelor vamale, care ameninţă atât reputaţia, cât şi perspectivele comerciale ale sectorului, relatează CNBC.
11:20
Victor Negrescu: 2026 este un an decisiv pentru banii europeni de care dispune România / Miza nu mai este doar câţi bani avem la dispoziţie, ci cum îi transformăm în rezultate reale # News.ro
Vicepreşedintele Parlamentului European Victor Negrescu (PSD) consideră că 2026 este ”un an decisiv pentru banii europeni de care dispune România”, fiind importantă o bună prioritizare a proiectelor, pentru că ”miza nu mai este doar câţi bani avem la dispoziţie, ci cum îi transformăm în rezultate reale”. ”Nu este suficient doar să bifăm proiecte”, crede Negrescu, menţionând că avem nevoie de ”proiecte bine gândite, de decizii rapide şi de o legătură reală între Bruxelles şi realitatea din teren”.
11:10
Buzău: Trei persoane, rănite de utilizarea articolelor pirotehnice / Un tânăr de 25 de ani, în stare gravă după explozia unei petarde # News.ro
Trei persoane au ajuns la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, după ce au fost rănite de utilizarea articolelor pirotehnice, un tânăr de 25 de ani, în stare gravă, fiind transferat la Bucureşti.
11:10
George Clooney ripostează după ce Trump l-a atacat: „Sunt de acord cu preşedintele. Trebuie să facem America din nou măreaţă. Vom începe în noiembrie” # News.ro
George Clooney a ripostat după ce preşedintele Donald Trump l-a atacat pe actor pentru că a obţinut cetăţenia franceză alături de soţia sa, avocata pentru drepturile omului Amal Clooney, scrie The Hollywood Reporter.
11:10
Tragedia de la Crans-Montana: Prima victimă identificată - Emanuele Galeppini, un tânăr jucător de golf de doar 16 ani # News.ro
Jucătorul de golf în vârstă de 16 ani, Emanuele Galeppini, este prima victimă identificată în incendiul de la Crans-Montana, care s-a soldat cu moartea a peste 40 de persoane.
10:50
Meteorologii anunţă ninsori şi viscol, în mai multe zone ale ţării, până sâmbătă seară / La munte stratul de zăpadă nou depus poate ajunge la 50 de centimetri / Avertizări cod galben şi cod portocaliu # News.ro
Meteorologii au emis, vineri, mai multe avertizări cod galben şi cod portocaliu de precipitaţii şi vânt puternic, care vizează mai multe regiuni ale ţării şi zonele montane, până sâmbătă seară. Se va depune strat nou de zăpadă, care în zonele înalte poate ajunge şi la 50 de centimetri. În mai multe regiuni este aşteptat viscol.
10:40
Tragedia de la Crans-Montana: Aproximativ o sută de răniţi se află „în stare de urgenţă absolută” # News.ro
Bilanţul dramaticului incendiu din barul din Crans-Montana este „teribil” şi „poate să se agraveze”, a declarat, vineri dimineaţă, şeful securităţii cantonului Valais, Stéphane Ganzer.
10:30
O aeronavă militară transportă în Belgia un pacient cu arsuri de la Craiova / La întoarcere va repatria doi români recuperaţi în spitalele belgiene # News.ro
O aeronavă militară transportă, vineri, în Belgia, un pacient cu arsuri de la Craiova, iar la întoarcere va repatria doi români recuperaţi în spitalele belgiene.
Acum 6 ore
10:20
Care este poziţia europenilor faţă de războiul din Ucraina - Aproape două treimi din populaţia Regatului Unit, Spaniei şi Poloniei afirmă că doreşte ca Ucraina să câştige războiul / Ce cred despre poziţionarea lui Donald Trump în acest conflict - sondaj # News.ro
Europa este împărţită între a continua să sprijine Ucraina sau a încuraja o pace negociată. Aproape două treimi din populaţia Regatului Unit (70 %), Spaniei (66 %) şi Poloniei (65 %) afirmă că doreşte ca Ucraina să câştige războiul. europenii suspectează că Donald Trump doreşte ca Rusia să câştige, conform ultimei ediţii a European Political Monthly a YouGov.
10:20
Mijlocaşul Rémy Cabella s-a alăturat joi echipei FC Nantes. În vârstă de 35 de ani, el vine împrumutat de la clubul grec Olympiakos.
10:20
Trump Media and Technology Group, compania legată de preşedintele american Donald Trump, a anunţat că va distribui un nou token digital tuturor acţionarilor săi, intensificând astfel expunerea grupului către activele digitale, într-un context politic tot mai favorabil criptomonedelor în Statele Unite, relatează Reuters.
10:20
Două persoane, intoxicate cu monoxid de carbon într-o locuinţă din Bistriţa / Măsurătorile au arătat niveluri ridicate de monoxid de carbon / Verificările arată o defecţiune la tubulatura de evacuare a gazelor arse # News.ro
Două persoane au suferit, vineri, intoxicate cu monoxid de carbon într-o locuinţă din Bistriţa, fiind necesară intervenţia mai multor echipaje. Măsurătorile pompierilor au arătat niveluri ridicate de monoxid de carbon, iar verificările echipelor distribuitorului de gaz arată o defecţiune la tubulatura de evacuare a gazelor arse.
10:00
În ajunul Anului Nou, Casa Albă a difuzat un videoclip în care preşedintele american apare în postura lui Maximus, eroul filmului din "Gladiator" - VIDEO # News.ro
Cu câteva ore înainte de trecerea în noul an, Casa Albă a difuzat pe reţelele de socializare un videoclip care preia codurile filmului "Gladiator" al lui Ridley Scott, lansat în 2000. Fragmentul reia timp de aproximativ 20 de secunde una dintre primele scene ale filmului, în care actorul principal Russell Crowe, care interpretează rolul generalului Maximus, îşi încurajează trupele înainte de luptă cu următoarea frază: „La semnalul meu, dezlănţuiţi iadul!”.
10:00
Rusia înmânează SUA ceea ce consideră a fi dovada tentativei de atac ucrainean asupra reşedinţei lui Putin # News.ro
Un înalt oficial militar rus a înmânat, joi, unui ataşat militar american ceea ce a susţinut că este o parte dintr-o dronă ucraineană conţinând date care ar dovedi că armata ucraineană a vizat săptămâna aceasta reşedinţa prezidenţială rusă, transmite Reuters.
09:50
Washingtonul consideră că manevrele militare chineze în jurul Taiwanului „intensifică inutil tensiunile” # News.ro
Autorităţile de la Washington au declarat, joi, că manevrele militare chineze desfăşurate în zilele precedente în jurul Taiwanului „intensifică inutil tensiunile” şi a cerut Beijingului să „înceteze presiunea militară”.
09:50
Rezervoarele Venezuelei se umplu cu combustibil rezidual, pe fondul prăbuşirii exporturilor sub blocada SUA # News.ro
Stocurile de combustibil rezidual ale Venezuelei s-au acumulat rapid în rezervoarele de pe uscat, forţând compania petrolieră de stat PDVSA să recurgă la soluţii extreme pentru a evita oprirea rafinăriilor, după ce o blocadă impusă de Statele Unite a redus exporturile la un nivel minim, au declarat pentru Reuters patru surse.
