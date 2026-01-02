O fetiţă, primul copil născut în Maternitatea Spitalului Judeţean de Urgenţă Satu Mare în anul 2026

11:20

Vicepreşedintele Parlamentului European Victor Negrescu (PSD) consideră că 2026 este ”un an decisiv pentru banii europeni de care dispune România”, fiind importantă o bună prioritizare a proiectelor, pentru că ”miza nu mai este doar câţi bani avem la dispoziţie, ci cum îi transformăm în rezultate reale”. ”Nu este suficient doar să bifăm proiecte”, crede Negrescu, menţionând că avem nevoie de ”proiecte bine gândite, de decizii rapide şi de o legătură reală între Bruxelles şi realitatea din teren”.