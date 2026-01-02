Hidro Prahova transmite că problemele legate de calitatea apei din trei localități nu sunt recente:”Persistă de luni sau ani”

15:10

Astăzi este o zi excelentă pentru a scăpa de lucrurile care îți aglomerează viața. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de sâmbătă, 3 ianuarie 2026. Berbec Oamenii pot fi mai încăpățânați astăzi, așa că încearcă să eviți orice confruntări care ar putea duce la un război în toată regula. Emoțiile tale pot părea restricționate […]