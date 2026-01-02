Hidro Prahova transmite că problemele legate de calitatea apei din trei localități nu sunt recente:”Persistă de luni sau ani”
Gândul, 2 ianuarie 2026 16:40
Hidro Prahova, cel mai mare furnizor de apă potabilă din judeţul Prahova, informează că problemele legate de calitatea apei în localităţile Măneşti, Balta Doamnei şi Albeşti Paleologu nu sunt recente. Compania precizează că problemele datează de ani și a subliniat că, în condiţiile în care ele se menţin, este obligată să anunţe interdicţiile pe site-ul […]
• • •
Acum 10 minute
16:50
Acum 30 minute
16:40
Hidro Prahova transmite că problemele legate de calitatea apei din trei localități nu sunt recente:”Persistă de luni sau ani” # Gândul
Hidro Prahova, cel mai mare furnizor de apă potabilă din judeţul Prahova, informează că problemele legate de calitatea apei în localităţile Măneşti, Balta Doamnei şi Albeşti Paleologu nu sunt recente. Compania precizează că problemele datează de ani și a subliniat că, în condiţiile în care ele se menţin, este obligată să anunţe interdicţiile pe site-ul […]
16:30
Bucureștenii au început să primească impozitele pentru 2026. Cât are de plătit un proprietar din sectorul 6 pentru un apartament cu trei camere # Gândul
Bucureștenii au început să primească înștiințările de plată pentru impozitele locale din 2026, care sunt majorate. Sumele au fost deja actualizate de unele primării pe site-ul Ghişeul.ro, iar pe reţelele sociale oamenii și-au arătat nemulțumirea, prezentând concret cât le-au crescut cheltuielile. De altfel, unele impozite au crescut chiar și cu 80%. Un localnic din sectorul […]
16:30
Acum o oră
16:20
Intrarea Bulgariei în zona euro a venit cu provocări pentru comercianți și oameni: „E o nebunie, nu avem euro pentru rest” # Gândul
Bulgaria a devenit oficial, de la 1 ianuarie 2026, al 21-lea stat care a intrat în zona euro. Aderarea în „clubul comun” a venit cu provocări pentru comercianții nepregătiți de noua schimbare dar și pentru clienții care au vrut să-și achite cumpărăturile cu noua monedă. Deși trecerea la moneda comună a fost anunțată din timp, […]
16:10
Zelenski i-a găsit înlocuitor lui Yermak, considerat „mâna sa dreaptă“. Cine va prelua postul de șef al Cabinetului Prezidențial al Ucrainei # Gândul
Președintele Volodimir Zelenski i-a oferit lui Kyrilo Budanov, șeful serviciilor de informații militare, renumit pentru orchestrarea operațiunilor de mare anvergură împotriva Rusiei, funcția de șef al Cabinetului Prezidențial al Ucrainei. Potrivit Reuters, Budanov a acceptat funcția. Anunțul a fost făcut de Zelenski pe rețelele de socializare. „M-am întâlnit cu Kirill Budanov și i-am propus să […]
16:00
Emilie Arntzen, care a jucat mai multe sezoane la CSM București, va juca din vară la SCM Râmnicu Vâlcea. Interul norvegian vine de la Ikast Handbold și a semnat până în 2028 cu echipa vâlceană de handbal feminin. Emilie Arntzen va juca la SCM Râmnicu Vâlcea Arntzen, 32 de ani a câștigat medalia de bronz […]
16:00
Acum 2 ore
15:50
Andrei Caramitru se implică în controversa concertului de Anul Nou de la Viena: „Ce ne facem fraților” # Gândul
Andrei Caramitru s-a dezlănțuit într-o postare pe pagina personală de Facebook, după ce în spațiul public au apărut mai multe reacții controversate la adresa dirijorului Yannick Nézet-Séguin, pe motiv că este homosexual. În postare, Caramitru afirmă că nu înțelege isteria care s-a declanșat și atrage atenția că orientarea sexuală nu are nicio legătură cu valoarea […]
15:40
Fosta vedetă de televiziune Catrinel Sandu a dat detalii despre planurile pe care le are pentru anul 2026. ”Să avem succes și să iasă bine”, a spus aceasta. Catrinel Sandu a fost căsătorită cu fostul jucător de tenis Gabriel Trifu, împreună cu care are două fetițe, Sara și Lara. După divorțul de acesta, Catrinel […]
15:30
Salata de boeuf este unul dintre preparatele tradiționale care nu lipsește de pe mesele românilor la zile de sărbătoare, însă foarte perisabilă din cauza maionezei pe care o conține. Acest preparat trebuie consumat în câteva zile și păstrat în condiții optime pentru a nu ne afecta sănătatea. Este recomandat să nu o prepari în cantități […]
15:20
Trump cere un examen cognitiv pentru toți candidații la președinția SUA. „Sunt într-o stare de sănătate perfectă”, anunță republicanul # Gândul
Președintele american Donald Trump este „într-o stare de sănătate perfectă”. Oficialul a transmis, vineri, pe contul său de Truth Social că a răspuns corect tuturor întrebărilor din examenul său cocnitiv. Potrivit președintelui SUA, oricine candidează la președinție sau vicepreședinte ar trebui să fie obligat să susțină un examen cognitiv, dat fiind faptul că niciun alt […]
15:20
Primăria Capitalei, taxată dur pe Facebook de bucureșteni din cauza artificiilor. Gafă în prima zi a anului și val de mesaje cu „vorbe grele” # Gândul
Pe pagina de Facebook a Primăriei Municipiului București a fost postată, joi, o imagine realizată de sus cu Bucureștiul în timp ce era „asaltat” de artificii și petarde în noaptea dintre ani, însoțită de un comentariu pozitiv, ca și când primăria încurajează folosirea de materiale pirotehnice. Foarte mulți bucureșteni au reacționat dur. „Bucureștiul petrece! Așa […]
15:10
Astăzi este o zi excelentă pentru a scăpa de lucrurile care îți aglomerează viața. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de sâmbătă, 3 ianuarie 2026. Berbec Oamenii pot fi mai încăpățânați astăzi, așa că încearcă să eviți orice confruntări care ar putea duce la un război în toată regula. Emoțiile tale pot părea restricționate […]
15:10
Victor Ponta, atac dur după tragedia din Elveția:”Niciun ticălos nu își va permite să folosească o asemenea tragedie în scop politic” # Gândul
Victor Ponta a răbufnit după tragedia din Elveția, în care zeci de oameni au murit, iar peste o sută au fost răniți. Incendiul din Crans Montana este asemănător cu cel din Colectiv. Atunci, lui Victor Ponta i s-a cerut demisia, iar premierul a părăsit funcția, ca gest de onoare. „Condoleanțe și solidaritate pentru toate victimele […]
15:00
Tradiții în noul an în Oltenia. Calendarul de ceapă, un obicei care aduce veștile pentru lunile cu ploaie # Gândul
În Oltenia sunt multe tradiții la început de an care se mai păstrează și azi, iar oamenii cred în ele. Calendarul de ceapă este o tradiție care îi ajută pe oamenii de la țară să își facă planuri pentru culturile agrircole. La începutul noului an, Sofia Negoiescu pregătesc 12 foi de ceapă, sau 12 solzi, […]
15:00
Jurnaliștii britanici de la publicația The Sun au văzut imaginile recente cu Dan Petrescu după ședințele de chimioterapie și au remarcat imediat că fostul fundaș dreapta și antrenor arată vizibil slăbit. În ciuda efortului său de a rămâne discret, starea sa a atras atenția presei internaționale, care a comentat atât aspectul fizic al lui Petrescu, […]
15:00
O clientă pofticioasă a fost la un pas să cadă pe spate când a citit eticheta cu prețul la cozonac într-un supermarket din România. I s-a părut ireal și s-a grăbit să posteze pe rețelele de socializare. Evident, reacțiile au fost pe măsură. Majoritatea repondenților au fost de părere că este imposibil, sau este vorba […]
Acum 4 ore
14:40
Mihaela Prigoană, despre moartea lui Silviu Prigoană. ”Au fost nişte momente groaznice, pentru că îmi doream aşa de mult să fie o glumă” # Gândul
Mihaela, cea care i-a fost soție lui Silviu Prigoană, a făcut mărturisiri dureroase despre moartea omului de afaceri. ”Au fost nişte momente groaznice, pentru că îmi doream aşa de mult să fie o glumă”, a spus aceasta. Silviu Prigoană a avut o relație cu năbădăi cu prezentatoarea de televiziune Adriana Bahmuțeanu, cu care a fost […]
14:40
Tradiții și obiceiuri de Bobotează la români. De ce se dă Agheasma Mare în această zi de Sărbătoare # Gândul
Boboteaza, sărbătorită pe 6 ianuarie, este una dintre cele mai importante zile din calendarul creștin-ortodox, marcând Botezul Domnului în apele Iordanului. Pentru români, această sărbătoare are o semnificație profundă, îmbinând credința creștină cu tradiții și obiceiuri populare transmise din generație în generație. Boboteaza este considerată o zi a purificării, a binecuvântării și a reînnoirii spirituale, […]
14:30
Alertă de securitate la Palatul Kensington. Un bărbat a încercat să pătrundă de două ori în casa lui William și Kate din Londra # Gândul
Un bărbat în vârstă de 39 de ani a pătruns de două ori în curtea reședinței prințului William și Kate Middleton de la Palatul Kensington, cu doar câteva zile înainte de Crăciun, relatează The Sun. Potrivit sursei citate, individul pe nume Derek Egan a fost surprins cu un „rucsac greu”, în timp ce se cățăra […]
14:30
Serialul „Stranger Things” a doborât toate recordurile Netflix, depășind pragul de 1,2 miliarde de vizualizări. Cel de-al cincilea și ultim sezon, lansat la sfârșitul lunii noiembrie, a înregistrat cifre spectaculoase: în primele 25 de zile, episoadele au fost vizionate de 102,6 milioane de ori, iar serialul a fost cel mai popular în 90 din cele […]
14:20
SONDAJ | Ce așteaptă românii de la 2026. Care ar trebui să fie cea mai mare preocupare a autorităților # Gândul
Potrivit unui nou sondaj IRES, aproape patru din zece români anticipează că anul 2026 va fi mai bun pentru ei personal, însă pesimismul la nivel național rămâne dominant, iar încrederea în capacitatea statului de a livra rezultate este scăzută. Românii nu cer transformări spectaculoase, ci stabilitate, predictibilitate și reducerea costurilor de trai. Dacă 2025 a […]
14:20
Cine sunt proprietarii barului din Crans-Montana. Cuplul francez a transformat un local abandonat într-un punct de atracție din Alpi # Gândul
Barul-discotecă Le Constellation din Crans-Montana, devastat de un incendiu în noaptea dintre ani, aparține unui cuplu de origine corsicană, Jacques și Jessica Moretti, relatează Il Sole. Potrivit sursei citate, familia Moretti s-a mutat pe Platoul Valais la începutul anilor 2000, iar în 2015 a preluat Le Constellation, care fusese abandonat de foștii proprietari. În decembrie […]
13:50
După mesele bogate de Sărbători, românii consideră shaorma o variantă mai „ușoară” în a doua zi a anului # Gândul
După mesele bogate de Crăciun și Revelion, românii s-au reorientat spre o mâncare mai ușoară. Cea de tip fast-food pare preferata lor în primele zile ale anului. Românii au luat cu asalt shaormeriile după Anul Nou Shaorma este cea mai căutată în aceste zile. Fie că este de pui sau mixtă, trebuie să conțină cât […]
13:40
Dana Rogoz, despre eventualitatea de a pleca din România. ”Mai sunt multe alte alegeri de făcut” # Gândul
Actrița Dana Rogoz, în vârstă de 40 de ani, a explicat dacă s-a gândit vreodată serios să plece din România împreună cu familia sa. Dana Rogoz a devenit mămică pentru a doua oară în luna mai a anului 2020. Vedeta a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, care a primit numele Lia Elena. Dana […]
13:30
Un oraş vechi de 125 de ani este mutat clădire cu clădire, din cauza tasării solului provocate de extinderea cele mai mari mine subterane de minereu de fier din lume. Este vorba de oraşul suedez Kiruna, situat la 145 km nord de Cercul Polar Arctic. Proiectul de relocare este considerat una dintre cele mai radicale […]
13:30
Doi schiori au declanșat accidental, vineri, o avalanșă de mari dimensiuni în Munții Făgăraș. Potrivit Salvamont Sibiu, în zona Bâlea Lac s-a produs vineri o avalanșă de mari dimensiuni. Aceasta a fost declanșată accidental de doi schiori care se aflau în zona cunoscută sub denumirea „Balcoane”. Din fericire, aceștia nu au fost surprinși de masa […]
13:30
Statul român solicită despăgubiri de peste 80 de milioane de euro pentru întârzierile trenurilor Alstom # Gândul
Statul român cere penalități de peste 415 milioane de lei companiei Alstom pentru livrarea întârziată a trenurilor Coradia Stream, potrivit datelor furnizate de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF). Disputa dintre cele două părți a ajuns la Curtea de Arbitraj Comercial Internațional, relatează Adevărul. La doi ani după termenul la care 37 de rame electrice Alstom […]
13:20
13:10
Româncă născută în Haiti, atacată pentru culoarea pielii: răspunsul ei tranșant despre identitatea culturală # Gândul
O tânără româncă care s-a născut în Haiti și a crescut în România, trăiește în prezent în Zanzibar. Ea a devenit virală pe rețelele sociale după ce a vorbit despre ce înseamnă, de fapt, să fii român. Chiar dacă viața a purtat-o pe mai multe continente, spune că locul pe care îl numește „acasă” este […]
13:00
Gabriela Ruse, locul 88 mondial, a acces, vineri, în turul doi al calificărilor la Brisbane International, turneu de categorie WTA 500, cu premii de 1.691.602 de dolari. Sportiva noastră a trecut în prima rundă a calificărilor de australianca Alana Subasic, locul 537 mondial şi beneficiara unui wild-card, scor 6-1, 6-0. Gabriela Ruse, debut cu dreptul […]
Acum 6 ore
12:50
Nu e o glumă. Au apărut primii ghiocei în România. Unde au fost fotografiați în prima zi a anului 2026 # Gândul
În prima zi din an, ghioceii au început să răsară în Dobrogea și să fie admirați de iubitorii de natură. Simbolul primăverii a fost imortalizat de pasionații de fotografie. Ghiocelul dobrogean se întâlneşte doar în nordul Dobrogei, în regiunea Măcin – Isaccea – Teliţa – Babadag – Enisala. „Este 1 ianuarie, iar în Munții Măcin, […]
12:50
Numărul firmelor care au decis să își suspende activitatea în perioada ianuarie–noiembrie 2025 a depășit 17.000, înregistrând o creștere de peste 5% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor centralizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului. Conform statisticilor ONRC, în primele 11 luni ale anului 2025, 17.661 de companii au apelat la suspendarea […]
12:40
Dronele ruseşti pare că s-au mutat la graniţa cu România. RO-Alert a semnalat o nouă prezenţă în zonă a dispozitivelor de atac # Gândul
Autoritățile au emis vineri un nou mesaj Ro-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea, după ce au fost detectate drone la granița cu România. Cei de la ISU Tulcea transmit că, în jurul orei 12.00, IGSU a anunţat prezenţa acestora prin sistemul RO-ALERT către populația din zona de nord a județului Tulcea. Avertizarea vizează […]
12:30
Radu Miruţă a aprobat misiuni de transport răniţi în explozia din Elveţia. De anul acesta, va prevedea şi bani în buget pentru situaţii neprevăzute # Gândul
Ministerul Apărării ajută cu transportul la spital al românilor răniţi în explozia din Elveţia, din prima zi din an. Ministrul Radu Miruţă spune că au fost aprobate două astfel de misiuni, la care se adaugă încă una din ziua precedentă. „Armata ajută fără a sta pe gânduri, fără a întreba cine plătește cheltuielile” spune ministrul […]
12:30
Adrian Enache face mărturisiri dureroase. ”Cântam și râdeam cu oamenii, iar când mă duceam în spatele cortinei, plângeam” # Gândul
Cântărețul Adrian Enache, în vârstă de 59 de ani, a făcut mărturisiri dureroase despre momentul când tatăl său a încetat din viață. Adrian Enache a trecut printr-un moment extrem de dureros în urmă cu câțiva ani, când tatăl său a încetat din viață. În ziua în care părintele lui s-a stins, artistul a fost nevoit […]
12:20
Tragedia din Crans-Montana: Probleme majore în procesul de identificare a victimelor. De ce sunt mai greu de recunoscut victimele mai tinere # Gândul
Pentru părinții disperați și familiile care au rude dispărute în Crans Montana, joi dimineața, a început un adevărat calvar. Speranța că cei dragi sunt încă în viață îi ține încă în picioare, totuși majoritatea au nevoie de certitudini cât mai repede posibil. Autoritățile elvețiene au anunțat că se utilizează toate mijloacele considerabile pentru identificarea victimelor, […]
12:20
Cum arată viața oamenilor care nu au certificat de naștere. Milioane de oameni din toată lumea au statut de „apatrid” # Gândul
Mulți oameni consideră că certificatul sau alte documente oficiale reprezintă ceva de la sine înțeles care sunt ascunse într-un sertar și rar folosite. Pentru cei care nu le au, acest lucru poate să ducă la o viață trăită în umbră sau la o existență incertă. Se consideră că situația aceasta afectează milioane de oameni din […]
12:20
Prima săptămână din ianuarie, decisivă în tradiția populară pentru evoluția financiară a întregului an. Unde greșim # Gândul
Prima săptămână din ianuarie ocupă un loc special în credințele populare românești. Nu este privită doar ca o continuare a sărbătorilor de iarnă, ci ca o perioadă-cheie în care se stabilește echilibrul material și emoțional pentru întregul an. În mentalitatea veche, aceste zile funcționează ca un început simbolic, iar tot ceea ce se întâmplă atunci […]
12:10
România oferă sprijin Elveției după tragedia din Crans-Montana. Arafat: ”Oferim transport medical şi putem folosi avioane militare cu echipă SMURD” # Gândul
România a transmis Elveției disponibilitatea de a ajuta după incendiul devastator din stațiunea Crans-Montana, soldat cu zeci de morți și peste o sută de răniți. Anunțul a fost făcut joi seară de Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne. În urma tragediei din noaptea de Revelion din stațiunea elvețiană Crans-Montana, unde cel puțin […]
12:10
În 2025, Românii şi-au luat concedii medicale în valoare de un miliard de lei. Cifrele au fost date publicităţii de ministrul Alexandru Nazare # Gândul
Ministrul de Finanţe îşi menţine optimismul de anul trecut, şi la începutul lui 2026, în ceea ce priveşte stabilitatea economică a României şi credibilitatea acesteia în faţa organismelor internaţionale. Alexandru Nazare spune că vorbim de „ezultate solide, care ne permit să intrăm în 2026 cu încredere şi optimism.’ Ba mai mult, au fost aduse la […]
12:10
Strat consistent de zăpadă în mai multe zone din țară. Prognoză de ultimă oră de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul. „Predomină ninsorile” # Gândul
Vremea se încălzește ușor în a doua zi din an, însă la munte va ninge și se va depune strat consistent de zăpadă. Totodată, potrivit ANM, o atenționare cod galben de vânt puternic valabilă pentru Carpații Occidentali și Orientali este în vigoare până la ora 20:00. Meteorologii ANM, au precizat, în exclusivitate pentru Gândul, cum […]
11:50
Imagini de la înmormântarea tatălui Loredanei Groza. Artista, îmbrăcată în alb la ceremonia de rămas-bun # Gândul
Loredana Groza trece prin momente extrem de dificile. Tatăl său, Vasile Groza, care s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani, a fost condus astăzi pe ultimul drum, la Cimitirul Bellu, în prezența familiei și a prietenilor apropiați. Gândul are imagini exclusive de la ceremonia de rămas-bun. Zi grea pentru Loredana Groza, care […]
11:40
Statul european prosper care oferă până oferă 70 de mii de euro pentru a atrage noi locuitori. Care sunt condițiile # Gândul
Tot mai multe țări europene lansează programe de relocare bazate pe stimulente financiare pentru a crește numărul de locuitori în special din zonele rurale sau izolate, oferind case la prețuri reduse, subvenții pentru chirie și granturi consistente pentru cei dispuși să se stabilească pe termen lung. Și Irlanda oferă granturi de până la 70.000 de […]
11:30
Ion Cristoiu: 2025 – Anul în care statul român a dus un crâncen război hibrid împotriva lui însuși # Gândul
Publicistul Ion Cristoiu a vorbit în cea mai recentă pastilă a sa despre războiul hibrid dus de România în anul 2025.
11:30
11:20
Interzis oamenilor. Cele mai periculoase locuri de pe Terra. De la „Zona Morții”, „Porțile Iadului”, „Drumul Morții”, la Cernobîl și Zona Roșie # Gândul
Planeta Pământ ascunde peisaje de o frumusețe uluitoare, dar și zone în care pericolul pândește la fiecare respirație. De la munți care ucid prin lipsa de oxigen până la lacuri toxice, insule interzise și adâncuri oceanice mortale, aceste destinații extreme demonstrează că natura – și uneori omul – impun limite clare existenței umane. Unul dintre […]
11:20
„Pregătiți de acțiune”: Trump amenință că Statele Unite vor interveni dacă Iranul reprimă violent protestele care au cuprins țara de cinci zile # Gândul
Președintele american Donald Trump a declarat, vineri că Statele Unite ale Americii sunt gata să intervină, dacă Teheranul răspunde violent la cele mai mari demonstrații cu care s-a confruntat republica islamică în ultimii ani și ucide protestatari pașnici. „Suntem pregătiți și gata de acțiune”, a scris republicanul într-o postare pe Truth Social. „Dacă Iranul împușcă […]
11:10
Un pacient cu arsuri este transportat vineri din țară în Belgia cu un avion al Armatei Române. La întoarcere, aeronava va aduce în România doi pacienți care s-au recuperat în spitale din Bruxelles. O aeronavă C-27 J Spartan a Forțelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale, a decolat vineri, 2 ianuarie, din Baza 90 Transport […]
