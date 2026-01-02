Un francez stabilit în Brașov se plânge de prețurile din România: "Mă gândesc serios să mă întorc în țara mea"

07:50

Cel puţin 40 de oameni au murit şi 115 sunt grav răniţi după cea mai mare tragedie din istoria recentă a Elveţiei. Acum, în primele zile de după incendiul din noaptea dintre ani care a cuprins barul din staţiunea Crans-Montana, de la graniţa cu Italia, se încearcă identificarea victimelor. O misiune complicată din cauza arsurilor severe suferite de cei prinşi în incendiu. În paralel, a început şi căutarea persoanelor dispărute - până acum, 8 francezi şi 6 italieni sunt de negăsit. Primele informaţii arată o asemănare dureroasă cu drama de la Colectiv - focul pare că a fost aprins de artificii, iar victimele s-au călcat în picioare pe o scară îngustă ca să fugă din infern. Un reprezentant al Ministerului de Externe a fost trimis de urgenţă ca să afle dacă printre morţi sau răniţi sunt şi români. În Elveţia vor fi 5 zile de doliu pentru cei care şi-au pierdut viaţa în nenorocire.