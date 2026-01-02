Alertă de vreme rea. Intră în vigoare un cod galben și portocaliu de vânt, ninsori şi viscol puternice
ObservatorNews, 2 ianuarie 2026 12:00
Meteorologii au emis o avertizare Cod portocaliu de vânt puternic, cu rafale de până la 120 km/h, valabilă de vineri până sâmbătă în zonele montane din țară.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 30 minute
12:00
Jucătorul de golf în vârstă de 16 ani, Emanuele Galeppini, este prima victimă identificată în incendiul de la Crans-Montana, care s-a soldat cu moartea a peste 40 de persoane.
12:00
Alertă de vreme rea. Intră în vigoare un cod galben și portocaliu de vânt, ninsori şi viscol puternice # ObservatorNews
Meteorologii au emis o avertizare Cod portocaliu de vânt puternic, cu rafale de până la 120 km/h, valabilă de vineri până sâmbătă în zonele montane din țară.
11:50
Un oraş vechi de 125 de ani este mutat clădire cu clădire, din cauza tasării solului provocate de extinderea cele mai mari mine subterane de minereu de fier din lume. Este vorba de oraşul suedez Kiruna, situat la 145 km nord de Cercul Polar Arctic. Proiectul de relocare este considerat una dintre cele mai radicale transformări urbane din lume.
Acum o oră
11:20
Fiica unui celebru actor de la Hollywood, găsită fără viață într-un hotel din San Francisco # ObservatorNews
Actrița Victoria Jones, fiica lui Tommy Lee Jones, a fost găsită moartă într-un hotel din San Francisco, de Anul Nou.
Acum 2 ore
10:30
Românii au continuat petrecerea şi după Revelion. Cum s-au distrat turiştii în prima zi din 2026 # ObservatorNews
Nimeni nu poate să ne contrazică atunci când spunem că românii ştiu cum să se distreze. Chiar dacă Revelionul a trecut, petrecerile au continuat în acelaşi stil. Şi nu-i de condamant, mai ales că ieri unii au avut un motiv în plus de sărbătoare - Sfântul Vasile.
10:30
Noi imagini de la tragedia din Crans-Montana. Oameni arşi scoşi din barul cuprins de flăcări # ObservatorNews
Au apărut noi imagini de la tragedia din Crans-Montana. Sunt momentele imediat următoare după izbucnirea flăcărilor, când salvatorii încearcă să scoată victimele prinse ca într-o capcană în barul groazei.
Acum 4 ore
09:50
"Ajutați-mă să-mi găsesc fiul". Apelul disperat al unei mame, care îşi caută copilul aflat la Crans-Montana # ObservatorNews
O mamă din Italia îşi caută disperată fiul, aflat în barul din Crans-Montana, în momentul când a izbucnit incendiul care a provocat tragedia, care a dus la moartea a peste 40 de oameni şi rănirea altor 115.
09:30
Horoscop săptămâna 5-9 ianuarie. Zodiile puse la zid de astre: conflicte, bani pierduți și relații la limită # ObservatorNews
Horoscop săptămâna 5-9 ianuarie 2026. Săptămâna aceasta vine cu teste serioase pentru toate zodiile, pe fondul unor aspecte astrale tensionate care scot la iveală adevăruri incomode. Conjuncțiile puternice din Capricorn, puse față în față cu opoziția lui Jupiter, forțează alegeri mature în plan financiar, profesional și sentimental. Relațiile sunt puse sub presiune, bugetele cer disciplină, iar promisiunile făcute din entuziasm se cer revizuite. Nimic nu mai poate fi lăsat la voia întâmplării: cine evită deciziile acum riscă pierderi, conflicte sau blocaje care se vor resimți pe termen lung.
09:20
Meteo 5 ianuarie-2 februarie. Vreme mult mai rece decât normalul perioadei până la jumătatea lunii ianuarie # ObservatorNews
Administraţia Naţională de Meteorologie a reactualizat prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 5 ianuarie-2 februarie. Potrivit specialiştilor, în prima parte a intervalului vremea va fi mai rece decât normalul perioadei.
09:20
Horoscop weekend 3-4 ianuarie 2026. Luna Plină zguduie relațiile, banii și cariera. Decizii, fără amânare # ObservatorNews
Horoscop weekend 3-4 ianuarie 2026. Weekendul vine cu o încărcătură emoțională puternică și momente de cotitură pentru toate zodiile. Luna Plină scoate la iveală adevăruri incomode, forțează discuții amânate și pune presiune pe decizii care nu mai pot fi evitate, fie că vorbim despre relații, bani, familie sau carieră. În același timp, conjuncția Soare–Venus oferă șansa unor alegeri mai mature, bazate pe valoare personală și claritate. Este un weekend în care intuiția nu mai poate fi ignorată, iar compromisurile făcute din frică ajung la final.
09:10
Gripa face două noi victime. Doar 1,2 milioane de români s-au vaccinat în acest sezon # ObservatorNews
Virusul gripal face victime la început de an. În ultima săptămână, au fost înregistrate alte două decese.
09:00
De ce este importantă strategia de marketing atunci când ai un plan de afaceri. Paşii esenţiali spre succes # ObservatorNews
Iancu Guda închide săptămâna financiară pentru planul de afaceri, cu ultimele detalii despre operaţiuni, vânzări şi marketing într-o nouă ediţie IQ Financiar.
09:00
Anul Nou începe cu tradiţii vechi! Şi nu doar la noi, ci peste tot în lume. Germanii nu s-au lăsat intimidaţi de frig şi au intrat cu mult curaj în Marea Nordului. În alte oraşe mari, parade impresionante au scos în stradă sute de mii de oameni.
08:30
Destinaţia din România aleasă de turişti pentru minivacanţa de Revelion. I se mai spune polul frigului # ObservatorNews
Pentru mulți români, petrecerile nu s-au încheiat încă. După „antrenamentul” din seara de Revelion, turiștii continuă distracţia pe pârtie, acolo unde îi găsim de dimineață până seara. La Straja, spre exemplu, este plin de iubitori ai sporturilor de iarnă. Adrenalina i-a atras inclusiv pe cei care nu au avut până acum nicio legătură cu schiurile, dar mai ales pe cei mici, care au învățat rapid ce au de făcut.
Acum 6 ore
08:00
Nicuşor Dan: "2025, un an al dialogului sincer. Privesc spre 2026 cu responsabilitate" # ObservatorNews
Anul 2025 a fost unul al provocărilor, dar şi al curajului de a nu renunţa în faţa încercărilor grele, un an care a reamintit că adevărata forţă stă în unitate, a declarat, joi, preşedintele Nicuşor Dan, adăugând că priveşte spre 2026 cu responsabilitate.
08:00
Ultimele clipe din viaţa unui biciclist din Galaţi, surprinse de o cameră. A fost spulberat de o maşină # ObservatorNews
Prima zi din an a fost, din păcate, marcată şi de evenimente tragice. În Galaţi, un biciclist în vârstă de 69 de ani a fost spulberat de un autoturism.
07:50
Momentul care a provocat haosul în barul din Crans-Montana, unde au murit peste 40 de oameni. Filmul tragediei # ObservatorNews
Cel puţin 40 de oameni au murit şi 115 sunt grav răniţi după cea mai mare tragedie din istoria recentă a Elveţiei. Acum, în primele zile de după incendiul din noaptea dintre ani care a cuprins barul din staţiunea Crans-Montana, de la graniţa cu Italia, se încearcă identificarea victimelor. O misiune complicată din cauza arsurilor severe suferite de cei prinşi în incendiu. În paralel, a început şi căutarea persoanelor dispărute - până acum, 8 francezi şi 6 italieni sunt de negăsit. Primele informaţii arată o asemănare dureroasă cu drama de la Colectiv - focul pare că a fost aprins de artificii, iar victimele s-au călcat în picioare pe o scară îngustă ca să fugă din infern. Un reprezentant al Ministerului de Externe a fost trimis de urgenţă ca să afle dacă printre morţi sau răniţi sunt şi români. În Elveţia vor fi 5 zile de doliu pentru cei care şi-au pierdut viaţa în nenorocire.
07:50
A fost cod roşu de vânt puternic, aseară, în judeţul Cluj. Pericolul a fost în zona montană, la altitudini de peste 1.800 de metri.
07:40
S-a lansat trailerul documentarului Regelui Charles.
07:40
Zohran Mamdani a preluat mandatul de primar al New York-ului: promisiuni sociale ambiţioase # ObservatorNews
Democratul Zohran Mamdani a devenit oficial, joi, primarul oraşului New York, în urma unei ceremonii publice de învestire desfăşurate pe treptele Primăriei, marcând începutul unui mandat în care promite să promoveze o agendă liberală şi să răspundă preocupărilor legate de costul ridicat al vieţii, relatează Reuters, citată de Agerpres.
07:00
Horoscop 3 ianuarie 2026. Zodia care atrage succesul și susținerea celor din jur la început de an # ObservatorNews
Horoscop 3 ianuarie 2026. Decizii importante, conversații lămuritoare și oportunități care pot influența direcția începutului de an pentru majoritatea nativilor.
Acum 24 ore
21:00
Au fost alese cuvintele anului 2025. Marile dicționare ale lumii au desemnat termenii care au dominat conversațiile online și au reflectat schimbările din societate. Specialiștii spun că în anii care urmează, cuvinte ca slop, vibe coding sau rage bait, ar putea deveni o normalitate pentru toate categoriile de vârstă. Acum însă, unele dintre cele mai populare expresii îi pun pe adulți în dificultate, dar spun multe despre generația tânără și despre lumea în care trăim.
21:00
Dorinţa lui Donald Trump pentru 2026. Cei mai puternici lideri din lume anunţă încă un an agitat # ObservatorNews
Cei mai puternici lideri din lume anunţă încă un an agitat. În trei din patru discursuri a lipsit cuvântul pace. Vladimir Putin, Emmanuel Macron şi preşedintele Chinei au vorbit despre război şi atacuri.
20:50
Ritualul nelipsit din prima zi a anului, pe litoral: "Intrăm în noul an curaţi sufleteşte şi psihic" # ObservatorNews
Prima zi din an a fost marcată pe litoral, cum altfel, dacă nu cu tradiţionala baie în mare. Chiar dacă afară termometrele nu au depăşit 1 grad, apa mării a fost ceva mai caldă. Cei care nu s-au încumetat să intre în valuri, s-au mulţumit cu o plimbare relaxantă pe faleza din Constanţa.
20:50
2026 a început cu un mesaj de pace venit de la Vatican. În prima sa liturghie de Anul Nou, Papa Leon a avertizat că lumea nu poate fi salvată prin ascuţirea săbiilor, ci prin iertare. Mesajul său a venit chiar în ziua în care Biserica Catolică sărbătoreşte Ziua Mondială a Păcii.
20:50
De ce întârzie identificarea victimelor după incendiul din staţiunea Crans-Montana. Explicaţia autorităţilor # ObservatorNews
Identificarea victimelor incendiului devastator din staţiunea alpină Crans-Montana va dura, avertizează autorităţile elveţiene, din cauza numărului mare de persoane grav rănite şi a arsurilor severe, potrivit dpa, citat de Agerpres. La aproape 24 de ore de la tragedia din noaptea de Revelion, familiile aşteaptă încă veşti despre cei dispăruţi, iar ancheta este abia la început.
20:40
Petrecerea demnă de Cartea Recordurilor. Plaja unde 2 milioane de oameni au întâmpinat Noul An # ObservatorNews
Toată planetă a fost colorată fabulos azi-noapte cu focuri de artificii şi desene luminoase din mii de drone. Dubai, China şi Thailanda au oferit un spectacol uluitor cu showuri care au intrat în Cartea Recordurilor.
20:30
Horoscop 2026, anul schimbărilor majore. Cele mai norocoase zodii care vor atrage banii ca un magnet # ObservatorNews
2026 deschide un nou capitol astral. Anul acesta vorbim despre transformări și decizii importante pentru toate zodiile. Cu alte cuvinte, am intrat într-un an al schimbărilor majore. Care sunt zodiile care strălucesc și cine va avea de trecut prin provocări aflăm acum.
20:20
Urmează un an plin pentru Justiţia din România. Ce decizii importante ale judecătorilor sunt aşteptate în 2026 # ObservatorNews
Anul 2026 se anunţă plin pentru Justiţia din România, aşa cum a fost şi 2025. Judecătorii urmează să ia decizii cruciale în dosare cu greutate, precum 10 August sau cel al loviturii de stat pusă la cale de Călin Georgescu şi Horaţiu Potra.
20:10
Bebeluşii noului an s-au lăsat aşteptaţi de data aceasta. Copiii cei mai norocoşi, născuţi cu stea în frunte, cum spune tradiţia, au venit pe lume abia spre dimineaţă în maternităţile din Bucureşti şi din ţară.
20:10
Peste noapte am intrat intrat într-un val de scumpiri. Cei care au fost curioşi să verifice în prima zi din an noile impozite majorate au regretat imediat: taxele pentru locuinţe şi maşini s-au dublat. Simultan s-au scumpit şi carburanţii pentru maşini.
20:10
Cele mai aşteptate concerte ale anului 2026. Legendele muzicii rock ajung în România # ObservatorNews
Se poartă rock-ul în 2026! Bucureştiul se aliniază marilor capitale europene şi aduce concerte spectaculoase.
20:00
Anul Nou aduce o veste bună pentru sute de mii de români. Vor plăti rate mai mici. Iar din primăvară, economiştii estimează încă o scădere. Dobânzile vor fi mai mici decât în 2025, dar încă departe de nivelurile confortabile de anii trecuți.
20:00
Bulgaria, una dintre cele mai sărace ţări din UE, a trecut oficial la euro. Cu cât va creşte coşul zilnic # ObservatorNews
Zi istorică pentru bulgari. Oficial, vecinii noștri au trecut la euro, aşa că toate plățile pe care le vom face de acum încolo în concedii vor fi în moneda europeană. Deși economiștii cred că alăturarea la economiile vestice le va aduce investiții și salarii mai mari, cetățeni bulgari se tem de creșteri de prețuri și spun că deja au sesizat majorări la raft.
20:00
Show-uri spectaculoase şi urări de Anul Nou. Cum au petrecut vedetele în România şi cele de peste Ocean # ObservatorNews
Printre focuri de artificii impresionante şi delicatese festive, vedetele din showbiz au trimis mesaje admiratorilor în noaptea de revelion. Reţelele de socializare s-au umplut cu urări și imagini din culise.
19:50
Românii au petrecut Revelionul în stradă cu spectacole, dans, artificii și speranțe pentru 2026 # ObservatorNews
România a intrat în 2026 cu spectacole de cu culoare, cu mari speranţe, dans şi valuri de şampanie. Pentru o seară, oamenii au uitat de griji sau supărări şi au privit optimişti spre un nou an în care visurile par mai reale ca niciodată. Pieţele au fost pline, iar pe muzica noastră au dansat şi turiştii sau străini care au venit să muncească la noi în ţara.
19:50
Reacţia unui turiste olandeze care a zburat 1.800 km pentru Revelionul din România: "Băuturi, mâncăruri multe" # ObservatorNews
Petrecere după petrecere în staţiunile de la munte. Câteva ore de somn după Revelion le-au dat turiştilor puteri să danseze din nou şi să treacă la meniul de refacere: tradiţional sau cu fructe de mare. Mulţi nu au mai avut nevoie nici de odihnă, nici de mâncare: au plecat direct la zăpadă.
19:30
Ce rezoluţii şi-au făcut românii pentru 2026, în noaptea de Revelion. Obiectivele, setate pe ringul de dans # ObservatorNews
În cluburi și restaurante, românii au lăsat grijile la intrare și au dansat până dimineața. La București, la munte sau la mare, noaptea dintre ani s-a trăit intens, cu dans şi voie bună.
19:20
Mărturia românului care a salvat zeci de oameni din incendiul din Crans-Montana: "Ieşeau arşi din local" # ObservatorNews
O noapte care trebuia să fie una de sărbătoare s-a transformat în cea mai mare tragedie din istoria recentă a Elveţiei. Cel puţin 40 de tineri au murit şi alţi 100 sunt grav răniţi după ce un incendiu a cuprins un bar din staţiunea Crans-Montana, aflată la graniţa cu Italia. Primele informaţii arată o asemănare dureroasă cu drama de la Colectiv - focul pare că a fost aprins de artificii, iar victimele s-au călcat în picioare pe o scară îngustă ca să fugă din infern. Un reprezentant al Ministerului de Externe a fost trimis de urgenţă să afle dacă printre morţi sau răniţi sunt şi români.
19:00
Kievul a înscenat moartea şefului militar rus care lupta pentru Ucraina. Strategia din spatele falsului anunţ # ObservatorNews
Ucraina a dezvăluit joi că un comandant militar rus care luptă de partea Kievului, a cărui moarte fusese anunţată săptămâna trecută, este în realitate în viaţă şi că decesul său a fost înscenat pentru a identifica agenţi ruşi.
17:50
Copil de 8 ani din Neamţ, accident de un tânăr ucrainean cu permis de conducere fals # ObservatorNews
Un copil de 8 ani a fost rănit într-un accident rutier produs joi pe DN15, în localitatea Vânători-Neamț, după ce a traversat drumul printr-un loc nepermis. Autoturismul implicat era condus de un șofer ucrainean care, potrivit polițiștilor, ar fi prezentat un permis de conducere fals. Autoritățile au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.
17:30
Un stat din Europa interzice reclamele la fast-food, dulciuri şi semipreparate pe timpul zilei. Care e motivul # ObservatorNews
Publicitatea la mâncarea considerată "nesănătoasă" va fi restricţionată drastic în Regatul Unit, odată cu intrarea în vigoare a unei legi menite să reducă obezitatea infantilă, potrivit Agerpres. Reclamele pentru produsele bogate în zahăr, sare şi grăsimi vor fi permise doar noaptea, după ani de negocieri tensionate între guvern şi industria alimentară.
17:20
Femeia din Sibiu, acuzată că şi-a ucis mama cu ajutorul unei asistente medicale, contestă arestul preventiv # ObservatorNews
Curtea de Apel Alba Iulia va decide dacă menţine sau nu decizia privind arestarea preventivă a femeii suspectate că, ajutată de o asistentă medicală, şi-a ucis mama pentru a intra în posesia moştenirii lăsate de aceasta, presupusa criminală vânzând bunurile mamei ucise şi mutându-se în Dubai.
17:10
Zeci de persoane și-au pierdut viața, iar peste 100 au fost rănite în urma incendiului izbucnit în barul Le Constellation, din stațiunea de schi Crans-Montana, din sud-vestul Elveției, scriu publicaţiile BBC şi Reuters, citând autorităţile locale.
17:00
Vremea de mâine 2 ianuarie. Ploi, lapoviţă şi ninsoare în mai multe regiuni. Maxime de până la 9 grade # ObservatorNews
Vremea rămâne capricioasă în următoarele ore şi în prima zi de după Revelion. Noaptea aduce ninsori slabe, precipitaţii mixte şi polei în unele regiuni, iar vântul se va intensifica mai ales la munte, unde va fi viscol şi vizibilitate redusă. Mâine, 2 ianuarie, temperaturile vor creşte uşor în cea mai mare parte a ţării, însă precipitaţiile se vor extinde, cu ninsori consistente la munte, rafale puternice de vânt şi condiţii de vreme severă în zonele înalte.
16:50
Un bărbat a murit în Teleorman, după ce a fost lovit de tren în timp traversa calea ferată fără să se asigure # ObservatorNews
Un bărbat a murit după ce a fost lovit de un tren Regio, joi, în stația CFR Videle, din județul Teleorman. Potrivit polițiștilor, acesta ar fi încercat să traverseze linia de cale ferată fără să se asigure, fiind accidentat mortal de locomotivă. Autoritățile au deschis o anchetă pentru stabilirea exactă a circumstanțelor în care s-a produs tragedia.
16:10
Rusia anunţă că va prezenta dovezile privind presupusul atac ucrainean asupra reşedinţei lui Putin # ObservatorNews
Rusia a transmis că a extras şi decodat un fişier dintr-o dronă ucraineană doborâtă la începutul acestei săptămâni, despre care susţine că arată că aceasta viza o reşedinţă prezidenţială rusă şi că va preda informaţiile relevante Statelor Unite.
16:00
Au cumpărat o casă din anii 30 şi au început să o renoveze. "Surpriza" găsită în spatele unui perete fals # ObservatorNews
În timpul renovării unei case vechi de aproape 100 de ani, un cuplu a făcut o descoperire misterioasă: o ușă ascunsă, de care nimeni nu știa că există, care ascundea ceva total neașteptat.
16:00
O biserică din secolul XIX, mistuită de flăcări în noaptea de Revelion, în Amsterdam. Turnul s-a prăbuşit # ObservatorNews
Un incendiu spectaculos a distrus, în noaptea de Revelion, una dintre cele mai cunoscute biserici din Amsterdam, informează BBC. Flăcările au cuprins rapid Vondelkerk, monument istoric din secolul al XIX-lea, în contextul în care Olanda se confruntă cu violenţe fără precedent, atacuri asupra poliţiei şi victime provocate de artificii. Imaginile surprinse de martori arată momentul dramatic în care turnul de 50 de metri al bisericii se prăbuşeşte sub foc.
15:00
Predicțiile FT 2026: Bula AI se va sparge, primii roboți casnici. Ce se va întâmpla pe frontul din Ucraina # ObservatorNews
În previziunile pentru 2026, Financial Times anticipează că Ucraina nu va ceda Donbasul fără luptă, republicanii vor pierde Camera Reprezentanților în SUA, iar bula AI se va sparge. Însă, jurnaliștii FT recunosc că în 2025 au avut cel mai slab bilanț din istorie, ratând șapte din 20 de predicții, inclusiv finalul războiului din Ucraina și un bitcoin peste 200.000 de dolari.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.