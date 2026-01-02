Cel mai periculos fenomen meteo pentru trafic se petrece acum în mai multe zone din țară. Șoferii trebuie să tragă pe dreapta
StirileProtv.ro, 2 ianuarie 2026 18:40
Fenomenul de ploaie înghețată, cel mai periculos pentru trafic, se înregistrează vineri pe numeroase drumuri din Oltenia. Șoferii sunt sfătuiți să tragă pur și simplu pe dreapta, întrucât condusul este extrem de periculos, chiar și cu viteză mică.
• • •
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 15 minute
18:50
Momente cutremurătoare povestite de George, românul implicat în salvarea victimelor din Crans-Montana. „Foarte mulți copii” # StirileProtv.ro
George, un român aflat în apropierea clubului din Crans Montana, susține că a ajutat paramedicii să salveze zeci de persoane. El a văzut scene cutremurătoare la locul tragediei.
Acum 30 minute
18:40
Cel mai periculos fenomen meteo pentru trafic se petrece acum în mai multe zone din țară. Șoferii trebuie să tragă pe dreapta # StirileProtv.ro
Fenomenul de ploaie înghețată, cel mai periculos pentru trafic, se înregistrează vineri pe numeroase drumuri din Oltenia. Șoferii sunt sfătuiți să tragă pur și simplu pe dreapta, întrucât condusul este extrem de periculos, chiar și cu viteză mică.
Acum o oră
18:30
Europa se pregătește de un posibil război cu Rusia. Domeniile în care Moscova are un avantaj în fața țărilor din NATO # StirileProtv.ro
Pe fondul temerilor tot mai vizibile privind extinderea războiului din Ucraina, europeni încep să ia în calcul o confruntare directă cu Rusia.
18:20
Date oficiale din Rusia: Putin trimite pe front oameni în scaune cu rotile. Soldați torturați și tâlhăriți de superiori # StirileProtv.ro
Autoritățile din Rusia au dezvăluit din greșeală mii de abuzuri la care ar fi fost supuși soldații ruși trimiși de Vladimir Putin pe frontul din Ucraina. Informațiile apar în plângeri depuse la ombudsmanul pentru drepturile omului din Rusia.
Acum 2 ore
17:50
Pericolul din cer. Starlink își mută sateliții, după ce Beijingul a dat alarma. Riscuri mari de coliziune # StirileProtv.ro
SpaceX a anunțat că va reconfigura constelația sa de sateliți pentru internet Starlink prin coborârea orbitei a peste 4.400 de sateliți pe parcursul anului 2026, la scurt timp după ce Beijingul a declarat că proiectul prezintă „provocări în materie de sig
17:30
Vulcanul Etna a început să erupă. Imagini spectaculoase, cu lava în mijlocul zăpezii | GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Cel mai înalt vulcan activ din Europa, Etna, a început să arunce lavă într-o nouă erupţie care are loc într-o zonă pustie de pe pantele sale superioare.
17:30
Cum va fi vremea la munte în următoarele trei zile. Vântul va bate și cu peste 120 km/h în unele zone # StirileProtv.ro
Vremea va fi în general închisă, cerul va fi mai mult noros și va ninge consistent în întreaga arie montană, informează Administrația Națională de Meteorologie (ANM) într-un Buletin Nivometeorologic transmis vineri AGERPRES.
Acum 4 ore
17:00
Trump ia zilnic un medicament folosit de toată lumea, dar într-o doză de 4 ori mai mare decât i-a fost prescris # StirileProtv.ro
Donald Trump a recunoscut că ia aspirină în fiecare zi, dar într-o doză de peste patru ori mai mare decât cea pe care i-au prescris-o medicii. ”Vreau ca sângele meu subțire să-mi curgă frumos prin vene”, a spus președintele SUA.
17:00
Chec cu banane pufos: rețeta simplă de banana bread care iese perfect de fiecare data # StirileProtv.ro
Checul cu banane, cunoscut în întreaga lume sub numele de banana bread, a devenit unul dintre cele mai populare deserturi datorită faptului că se gătește super ușor și este absolut delicios.
16:50
Primul ordin executiv al lui Zohran Mamdani i-a înfuriat pe evrei: „antisionist și antisemit” # StirileProtv.ro
Israelul l-a acuzat vineri pe noul primar din New York, că a „turnat benzină antisemită pe focul deschis”, după ce politicianul de extremă stânga, antisionist, și-a petrecut prima zi în funcție revocând politicile orașului care susțineau statul evreu.
16:50
AI-ul scumpește tehnologia de zi cu zi. Cererea uriașă de RAM va face laptopurile și smartphone-urile mai sscumpe în 2026 # StirileProtv.ro
Explozia investițiilor în inteligență artificială a devenit principalul motor al scumpirii memoriei RAM, componentă esențială pentru aproape toate dispozitivele electronice.
16:50
Care sunt șansele ca războiul să înceteze în anul 2026. Afirmația sumbră a fostului ministru de externe al Ucrainei # StirileProtv.ro
Fostul ministru de externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, consideră că războiul Rusiei împotriva Ucrainei nu se va încheia în 2026.
16:30
Laura Cosoi este din nou însărcinată. Actrița va deveni mamă pentru a cincea oară. VIDEO # StirileProtv.ro
Laura Cosoi a făcut un anunț emoționant pe rețelele de socializare. Actrița a dezvăluit că este din nou însărcinată și că urmează să aducă pe lume cel de-al cincilea copil.
16:20
Motivul neașteptat pentru care premierul Japoniei a cerut să fie construite mai multe toalete în clădirea parlamentului # StirileProtv.ro
Prim-ministrul Japoniei, Sanae Takaichi, se numără printre cele aproximativ 60 de parlamentari care solicită mai multe toalete pentru femei în clădirea parlamentului, pentru a se potrivi cu reprezentarea lor tot mai mare în legislativ.
16:10
Grupul chinez BYD a încheiat anul cu vânzări la nivelul țintei anunțate și se profilează drept principalul candidat să devină, în 2025, cel mai mare producător mondial de vehicule electrice, devansând Tesla.
15:30
Un cetățean român, posibil dispărut în urma catastrofei din Elveția. Anunțul făcut de MAE # StirileProtv.ro
Ministerul Afacerilor Externe a confirmat, vineri, că este în contact cu familia unui cetățean român presupus dispărut în urma incendiului, iar reprezentanții consulari acordă asistența necesară.
15:30
O mașină a căzut într-o prăpastie de aproximativ 10 metri în județul Argeș. Un minor a fost rănit # StirileProtv.ro
Un autoturism a căzut într-o râpă, vineri, de pe drumul național DN 73, în comuna Dâmbovicioara, iar un minor în vârstă de 15 ani a fost rănit, informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Argeș.
15:20
Un nou mandat de arestare pe numele fostului președinte sud-corean Yoon Suk Yeol. Ce acuzații i se aduc # StirileProtv.ro
Un tribunal sud-coreean a emis, vineri, un nou mandat de arestare împotriva fostului preşedinte Yoon Suk Yeol, pentru a prelungi detenţia fostului şef de stat care impusese pentru scurt timp legea marţială la sfârşitul anului 2024, informează AFP.
15:10
Fotbalistul FC Metz grav rănit în catastrofa de la Crans-Montana. Agentul jucătorului: „Are arsuri pe 30% din corp” # StirileProtv.ro
Christophe Hutteau, agentul jucătorului de la FC Metz, Tahirys Dos Santos (19 ani), a dat veşti despre starea de sănătate a acestuia a doua zi după tragicul incendiu dintr-un bar din Crans-Montana, unde sărbătorea Revelionul.
15:10
Zelenski l-a numit pe Kirilo Budanov șef al administrației prezidențiale. „Ucraina trebuie să se concentreze pe securitate” # StirileProtv.ro
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunţat vineri că l-a ales pe Kirilo Budanov, liderul serviciilor de informaţii militare şi renumit pentru orchestrarea unor operaţiuni de mare anvergură împotriva Rusiei, ca şef al administraţiei sale.
Acum 6 ore
15:00
Dieta metabolică explicată clar: reguli, meniu și greșeli care îți blochează slăbirea # StirileProtv.ro
Dieta metabolică este un tip de alimentație structurat pe etape, care urmărește să stimuleze metabolismul și să ajute la pierderea în greutate.
14:40
Primul stat din Europa unde ar putea dispărea mașinile pe benzină și motorină. 96% din cele cumpărate sunt electrice # StirileProtv.ro
Deși este cel mai mare exportator de produse petroliere din Europa de Vest, Norvegia a condus tranziția către vehiculele electrice.
14:40
Planul Rusiei după așa-zisul atac asupra reședinței lui Putin. Kremlinul ar fi pregătit o „provocare majoră, cu victime” # StirileProtv.ro
Serviciul de Informații Externe al Ucrainei (SZR) a declarat că Rusia pregătește o provocare de amploare cu „victime umane” pe 7 ianuarie sau cu o zi înainte, cu scopul de a perturba negocierile de pace mediate de SUA.
14:40
Mai mulți hoți au plătit parcarea după ce au furat 30.000.000 de lire sterline dintr-o bancă din Germania | VIDEO # StirileProtv.ro
Niște hoți de bănci au dat dovadă de o curtoazie criminală bizară, plătind pentru parcarea mașinii – la câteva momente după ce au furat milioane de euro într-unul dintre cele mai mari jafuri din istoria Germaniei.
14:30
Invazie de turiști într-o stațiune din România. Poliția a blocat drumul și îi mai lasă să ajungă doar pe cei cazați # StirileProtv.ro
Poliţia judeţeană Gorj anunţă, sâmbătă, că au fost instituite restricţii de circulaţie pe drumul care duce către staţiunea Rânca.
14:30
Vântul puternic a oprit telecabinele în Sinaia. Turiștii urcă doar până la cota 1400 # StirileProtv.ro
Turiştii aflaţi pe Valea Prahovei pot urca, sâmbătă, cu instalaţiile de transport pe cablu doar până la cota 1400 din Bucegi.
14:00
Un tânăr s-a dezbrăcat complet și a început să urle în fața împăratului Japoniei în timpul discursului de Anul Nou # StirileProtv.ro
Un bărbat de circa douăzeci de ani s-a dezbrăcat complet vineri în faţa împăratului Japoniei şi a familiei sale, care salutau publicul cu ocazia Anului Nou, a relatat presa japoneză, preluată de AFP.
13:40
România a pregătit un avion care va transporta la Paris şase tineri cu arsuri grave în urma incendiului de la Crans-Montana # StirileProtv.ro
Ministrul Apărării, Radu Mituţă, anunţă, vineri, că, în urma deciziei CNSU, o aeronavă militară este pregătită să decoleze pentru a transporta, de la Lausanne spre Paris, şase tineri cu arsuri grave în urma incendiului de la Crans-Montana.
13:30
Chiftele de porc ca la mama acasă. Rețeta clasică pentru chiftele pufoase, suculente și aromate, explicată pas cu pas # StirileProtv.ro
Chiftelele de porc fac parte din lista preparatelor care ne întorc în copilărie instant.
13:30
Salariul Prințului William a fost dezvăluit. Câți bani a primit viitorul rege al Regatului Unit pentru anul 2025 # StirileProtv.ro
În anul 2025, Prințul William a înregistrat un venit impresionant din administrarea domeniului istoric Duchy of Cornwall, conform raportului anual de activitate publicat recent.
13:20
O avalanşă de mari dimensiuni s-a produs, vineri, în zona Bâlea Lac din Munţii Făgăraş, fiind declanşată accidental de doi schiori, care au reuşit totuşi să scape nevătămaţi, au anunţat reprezentanţii serviciului Salvamont Sibiu.
13:10
Replica iranienilor după amenințarea lui Donald Trump: „Să aibă grijă de soldaţii săi” # StirileProtv.ro
Ali Larijani, un consilier al liderului suprem iranian, i-a sugerat, vineri, lui Donald Trump să „fie prudent” în cazul unei intervenţii în Iran.
Acum 8 ore
12:50
Noi drone de luptă ale Rusiei detectate la granița României. Populația din județul Tulcea, alertată # StirileProtv.ro
Populaţia din nordul judeţului Tulcea a fost avertizată, din nou, vineri, asupra faptului că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, după ce au fost detectate ”ţinte aflate în deplasare către zona de frontieră cu Ucraina”.
12:40
Incendiu devastator într-o gospodărie din Caraș-Severin. Casa, o șură și un grajd au fost mistuite de foc # StirileProtv.ro
Pompierii au intervenit, vineri, pentru a stinge un puternic incendiu care a cuprins o gospodărie din judeţul Caraş-Severin. O butelie a explodat în timpul intervenţiei, iar o persoană a suferit arsuri, dar a refuzat transportul la spital.
12:30
George Clooney și-a luat revanșa, după atacul lui Trump: „Trebuie să facem America din nou măreaţă. Vom începe în noiembrie” # StirileProtv.ro
George Clooney a ripostat după ce preşedintele Donald Trump l-a atacat pe actor pentru că a obţinut cetăţenia franceză alături de soţia sa, avocata pentru drepturile omului Amal Clooney, scrie The Hollywood Reporter.
12:10
Optimism în Guvern, la început de an. Ministrul Finanțelor: Va fi anul fondurilor europene pentru România # StirileProtv.ro
Investiţiile publice vor fi motorul principal de creştere în 2026, prin continuarea proiectelor din PNRR, accelerarea celor din Politica de Coeziune şi investiţii consistente în infrastructură, energie şi dezvoltare locală, spune ministrul Finanţelor.
12:10
Fiica actorului Tommy Lee Jones, găsită moartă într-un hotel din San Francisco. Victoria avea doar 34 de ani # StirileProtv.ro
Victoria Jones, fiica actorului Tommy Lee Jones, a fost găsită moartă într-un hotel din San Francisco. În vârstă de 34 de ani, ea a fost descoperită în primele ore ale zilei de Anul Nou, potrivit TMZ, care a citat surse din autorităților.
11:50
Trump amenință că este pregătit să intervină dacă Iranul va ucide protestatari paşnici: „Suntem înarmaţi şi gata de acţiune” # StirileProtv.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că, dacă Iranul va împuşca şi va ucide protestatari paşnici, atunci Statele Unite ale Americii vor interveni, relatează Reuters şi AFP.
11:50
Cod galben și portocaliu de vânt puternic. Zonele unde sunt așteptate viscol și zăpadă | HARTĂ # StirileProtv.ro
Meteorologii au emis, vineri, mai multe avertizări cod galben şi cod portocaliu de precipitaţii şi vânt puternic, care vizează mai multe regiuni ale ţării şi zonele montane, până sâmbătă seară.
11:20
Poziția europenilor față de războiul din Ucraina. Majoritatea crede că Trump favorizează Rusia în conflict # StirileProtv.ro
Europa este împărţită între a continua să sprijine Ucraina sau a încuraja o pace negociată. Aproape două treimi din populaţia Regatului Unit (70 %), Spaniei (66 %) şi Poloniei (65 %) afirmă că doreşte ca Ucraina să câştige războiul.
11:10
Problemele cu care se confruntă bulgarii după aderarea la euro. Multe magazine sunt închise # StirileProtv.ro
În micile magazine, lipsa pachetelor de start cu euro („Euro Starter”) se dovedește a fi o problemă mai mare pentru comercianți decât dificultățile de conversie valutară.
Acum 12 ore
11:00
Ce se întâmplă cu salariile în Bulgaria după ce a trecut la moneda euro. Schimbarea a avut loc imediat # StirileProtv.ro
Începând cu 1 ianuarie 2026, Bulgaria a trecut oficial la moneda euro, schimbare care a adus deja o serie de modificări importante pentru populație și mediul de afaceri.
10:50
Două persoane s-au intoxicat cu monoxid de carbon într-o locuință din Bistrița. Intervenția de urgență a pompierilor # StirileProtv.ro
Două persoane au suferit, vineri, intoxicate cu monoxid de carbon într-o locuinţă din Bistriţa, fiind necesară intervenţia mai multor echipaje.
10:40
Sistemul de finanțare pentru medicii de familie se schimbă în 2026. Mai mulți bani alocați per serviciu # StirileProtv.ro
Un act normativ aprobat în ultima şedinţă de Guvern din 2025 schimbă distribuţia fondului alocat asistenţei medicale primare în favoarea plăţilor per serviciu în defavoarea celor per capita.
10:40
Sărutul explicat de știință: hormonii, emoțiile și efectele asupra corpului. Ce se întâmplă cu corpul tău când săruți # StirileProtv.ro
Sărutul este una dintre cele mai benefice componente pentru sănătatea fiziologică, îmbunătățește starea de spirit și adâncește intimitatea într-o relație.
10:40
Rusia a înmânat SUA dovezi despre presupusa tentativă de atac ucrainean asupra lui Putin. Cum răspunde Ucraina # StirileProtv.ro
Un înalt oficial militar rus a înmânat, joi, unui ataşat militar american ceea ce a susţinut că este o parte dintr-o dronă ucraineană conţinând date care ar dovedi că armata ucraineană a vizat săptămâna aceasta reşedinţa prezidenţială rusă.
10:30
Donald Tusk promite să construiască „cea mai puternică armată din Europa” în 2026: „Fiți ca Polonia” # StirileProtv.ro
Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a promis în discursul său de Anul Nou că va accelera crearea „celei mai puternice armate din Europa” prin investiții în renașterea industriei, inclusiv a celei de apărare, transmite EFE.
10:10
Un șofer de TIR, dat afară de jandarmi din propria casă, ocupată ilegal de „chiriași”. „Nu avem competențe pentru a acționa” # StirileProtv.ro
Un șofer de TIR a fost evacuat de jandarmi din propria casă, care fusese ocupată ilegal de mai multe persoane. Fenomenul „chiriașilor răi” a stârnit indignare în Franța.
09:30
Avertisment în România după tragedia din Elveția. Șeful DSU: Folosirea artificiilor în inerior nu e un lucru corect # StirileProtv.ro
Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, afirmă că, în urma incendiului din Elveţia în care zeci de oameni au murit, ”trebuie să înveţe lumea că folosirea focurilor de artificii în interior nu este un lucru deloc corect”.
09:30
Martorii povestesc imaginile tragice de la Crans-Montana. „Au fost doar câteva secunde până a început să ardă” # StirileProtv.ro
Tragedia din stațiunea elvețiană Crans-Montana, care se aseamănă izbitor cu infernul de acum 10 ani din clubul Colectiv, a creat o undă de șoc în toată lumea.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.