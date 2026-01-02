Horoscop zilnic 3 ianuarie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
Antena1, 2 ianuarie 2026 19:20
Horoscopul zilei de sâmbătă, 3 ianuarie 2026, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
Acum o oră
19:20
Horoscop zilnic 3 ianuarie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
Horoscopul zilei de sâmbătă, 3 ianuarie 2026, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
Acum 2 ore
18:30
Zodiile care se vor îndrăgosti în primele săptămâni din 2026. Ce le rezervă astrele nativilor # Antena1
Primele săptămâni din 2026 vin cu o energie astrală intensă, dominată de tranzite care favorizează începuturile, întâlnirile neașteptate și deciziile luate din inimă.
18:20
Primăria care vine în sprijinul fermierilor! Scutire de impozit pe teren și reducere de 50% la utilaje agricole # Antena1
Fermierii din orașul Nădlac primesc un sprijin concret din partea autorităților locale, într-un context dificil pentru agricultura românească.
18:20
Adrian Minune Jr. a cerut-o în căsătorie pe iubita lui în noaptea de Revelion. Cei doi au trecut recent printr-o despărțire # Antena1
Adrian Minune Jr. și iubita lui, Ariana, s-au logodit în noaptea dintre ani. Iată cum a arătat momentul inedit!
18:00
Profețiile Babei Vanga pentru 2026! Război mondial și posibilul sfârșit al regimului Putin # Antena1
Anul 2026 este din nou plasat sub semnul incertitudinii și al temerilor globale, potrivit profețiilor atribuite celebrei clarvăzătoare bulgare Baba Vanga.
Acum 4 ore
17:30
Șuier, spaima traficanților de droguri și câinele vedetă al Poliției Române, a murit. Mesajul dureros transmis de colegii săi # Antena1
Șuier, cel mai iubit câine polițist, un adevărat simbol al Centrului Chinologic din Sibiu și al luptei împotriva drogurilor, a murit. Vezi ce mesaje emoționante au transmis cei de la Poliția Română, dar și cei care l-au cunoscut și îndrăgit.
16:20
Când vine pensia în ianuarie 2026. Poșta Română a făcut oficial anunțul așteptat de toți pensionarii # Antena1
Pensionarii au aflat în mod oficial când vine pensia în ianuarie 2026. Poșta Română a făcut anunțul.
16:20
Laura Cosoi este însărcinată! Actrița a anunțat că va deveni mamă pentru a cincea oară. Ce mesaj a postat în mediul online # Antena1
Laura Cosoi, actrița și prezentatoarea TV, a anunțat chiar astăzi, de ziua ei de naștere, la împlinirea vârstei de 44 ani, că va deveni mamă pentru a cincea oară.
Acum 6 ore
15:30
Jennifer Lopez, reacție tăioasă la 56 de ani după ce i s-a spus să se îmbrace conform vârstei: „Și voi ați sta dezbrăcați dacă…!” # Antena1
Jennifer Lopez a avut un mesaj clar pentru criticii care îi analizează fiecare apariție vestimentară. De ce o crtică fanii.
15:10
Florin Răducioiu și Andreea Albăstroiu s-au împăcat de sărbători, la 3 luni de la despărțire. Cum s-au fotografiat împreună # Antena1
Florin Răducioiu, fostul fotbalist în vârstă de 54 ani, s-a împăcat cu Andreea Albăstroiu de sărbători.
15:00
Vacanța de iarnă se apropie de final, însă elevii din România nu vor avea prea mult de așteptat până la următoarele zile libere.
14:40
Meteorologii au publicat vineri estimările meteo pentru intervalul 5 ianuarie – 2 februarie 2026, iar veștile indică o perioadă cu temperaturi mai scăzute decât normalul la început, urmată de o revenire treptată la valori apropiate de mediile climatologice.
Acum 8 ore
13:50
Soția lui Dan Petrescu a petrecut Revelionul departe de fostul antrenor. Unde se afla ea în timp ce el era singur în București # Antena1
Adriana Petrescu, soția lui Dan Petrescu, nu a petrecut sărbătorile de iarnă alături de soțul ei.
13:30
Primul mesaj din 2026 al președintelui Nicușor Dan. Ce a avut de transmis șeful statului la început de an # Antena1
Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj pentru români la început de an. Șeful statului a publicat și un videoclip cu cele mai importante momente din 2025.
12:50
Cum a apărut Loredana la înmormântarea tatălui său. Ce detaliu i-a luat pe toți prin surprindere # Antena1
Vineri, pe 2 ianuarie 2026, a avut loc înmormântarea lui Vasile Groza, regretatul tată al celebrei Loredana. Descoperă cum a apărut artista la funeraliile de la Cimitirul Bellu.
12:40
Viviana Sposub și noul ei iubit au confirmat relația. Cum s-au afișat fără rețineri și cine este Iustin Chiroiu # Antena1
Viviana Sposub și Iustin Chiroiu, apariție de senzație împreună. Unde au fost și cu ce se ocupă tânărul care a învățat-o pe frumoasa prezentatoare să iubească din nou.
12:40
Ion Țiriac, pe lista celor mai bogați oameni din lumea sportului. Ce loc ocupă celebrul miliardar și ce avere are # Antena1
Ion Țiriac, în vârstă de 86 ani, apare în clasamentul celor mai bogați sportivi din lume.
Acum 12 ore
11:50
Președinta Maia Sandu, desemnată Liderul Mondial al Anului de publicația The Telegraph. Ce scrie presa străină # Antena1
Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, a fost numită de publicația Telegraph Liderul Mondial al Anului 2025.
10:50
O femeie a născut un bebeluș "gigant". Cum arată nou-născutul de aproape 6 kilograme care i-a uimit pe medici # Antena1
O tânără din Texas a rămas surprinsă atunci când a născut și a aflat greutatea bebelușului ei.
Ieri
19:40
Horoscop zilnic 2 ianuarie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de vineri, 2 ianuarie 2026, aduce nevoia de ordine și decizii asumate pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
19:10
Bianca Giurcă, fosta concurentă Insula Iubirii, cadou impresionant pentru sora ei mai mică: „Este pentru sănătatea ei” # Antena1
Bianca Giurcă a venit în ajutorul uneia dintre surorile eu mai mici. Aceast i-a făcut un cadou impresionant fetei în vârstă doar 16 ani și a ajutat-o să rezvolve problemele de sănătate pe care le avea.
18:20
Și-a făcut un lifting de 100.000 de euro, dar mâinile îi trădează vârsta. Kris Jenner și-a dat jos mănușile, iar fanii sunt uimiți # Antena1
După ce i-a surprins pe toți cu apariția sa după cel mai recent lifting în care pare mult mai tânără, Kris Jenner are o altă „lovitură” pentru internauți. Vedeta a fost surprins fără mănuși, iar mâinile ei îi trădează adevărata vârstă.
17:40
Motivul pentru care Selly și iubita lui, Smaranda, au petrecut Revelionul acasă. Cum s-au lăsat pozați de Anul Nou # Antena1
Selly și iubita lui, Smaranda, și-au petrecut Revelionul acasă. Cei doi au publicat o imagine înduioșătoare pe rețelele sociale chiar de Anul Nou.
17:10
Cu ce se ocupă Monica Roșu acum. La 20 de ani de la retragerea din gimnastică, campioana olimpică și-a schimbat complet cariera # Antena1
La două decenii de la retragerea din gimnastică, sport în care a fost una dintre cele mai strălucitoare figuri românești, Monica Roșu are acum alte priorități, departe de lumina reflectoarelor competițiilor sportive.
16:00
Mircea Sandu, fostul președinte al Federației Române de Fotbal, a dezvăluit suma pe care o primește lunar de la statul român după 43 de ani în câmpul muncii.
15:30
Cine a lipsit de la Revelionul concurenților sezonului 12 Mireasa. Ce au făcut Emily și Liviu în noaptea dintre ani # Antena1
Spre finalul sezonului 12 Mireasa s-au creat tabere. Deși mult timp au vorbit că-și vor petrece Revelionul împreună, în cele din urmă grupul s-a restrâns și foștii concurenți s-au împărțit. Emily și Liviu au petrecut cu Denisa și Cristian. Diana nu a participat la Revelion alături de Sorin, deoarece a plecat în vacanța-cadou de la mama ei.
15:10
Andreea Bostănică a făcut nouă achiziție costisitoare. Cu ce cadou scump a atras atenția fanilor chiar la final de an # Antena1
În ultima zi din 2025, Andreea Bostănică, supranumită și Regina TikTok-ului, și-a făcut un cadou extrem de scump cu care a atras din nou atenția urmăritorilor ei.
14:30
Prima reacție a Vlăduței Lupău după ce s-a speculat că este implicată într-un dosar penal internațional. Ce a declarat artista # Antena1
Vlăduța Lupău a oferit primele declarații după zvonurile că este implicată într-un dosar penal internațional. Artista s-a decis să pună capăt speculațiilor și să lămurească întreaga situație.
14:30
O fostă concurentă a sezonului 8 Mireasa este însărcinată. Ea și soțul ei au anunțat că vor deveni părinți în 2026 # Antena1
Pe 1 ianuarie 2026, o fostă concurentă Mireasa a dat vestea că va deveni mămică. Luiza din sezonul 8 este însărcinată.
13:50
Rochia transparentă cu care Gabriela Oțil a atras toate privirile de Revelion în Maldive. Cum a apărut soția lui Dani Oțil # Antena1
Rochia transparentă cu care Gabriela Oțil a atras toate privirile de Revelion în vacanța din Maldive. Cum a apărut soția lui Dani Oțil
13:30
Puțini știu că Prințul William primește un salariu pe măsura responsabilităților sale. Un raport apărut de curând arată faptul că viitorului monarh britanic a obținut un venit spectaculos în 2025.
13:30
Schimbare importantă pentru angajați! Prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită. De când intră în vigoare măsura # Antena1
Schimbare importantă pentru angajați! Prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită. Află pentru ce perioadă se aplică și ce spune Ministrul Sănătății despre această decizie controversată.
13:20
Poetul Vasile Groza, tatăl Loredanei, a murit la vârsta de 88 de ani: „Am sperat că momentul ăsta nu va veni vreodată..” # Antena1
Vasile Groza, tatăl Loredanei a murit la 88 de ani. Loredana a anunțat pe 1 ianuarie trecerea în neființă a tatălui său.
13:10
Cum au petrecut Laura și Mihai, câștigătorii sezonului 10 Mireasa, de Revelion. Ce foști concurenți le-au fost alături # Antena1
Laura și Mihai, câștigătorii sezonului 10 Mireasa, au publicat pe rețelele sociale imagini frumoase de la petrecerea de Revelion.
12:40
Primele imagini cu Raluca Bădulescu de la Survivor - Povești din junglă. Cum a apărut în costum de baie # Antena1
Raluca Bădulescu va prezenta din 8 ianuarie, alături de Bursucu și Anamaria Prodan, emisiunea Survivor – Povești din junglă.
12:40
Informare meteo de vânt, ninsoare, polei și lapoviță în întreaga ţară. Unde este anunțat cod galben de viscol # Antena1
ANM a emis o informare meteo de vânt, lapoviță, ninsoare, polei în întreaga ţară până pe 3 ianuarie 2026. De asemenea meteorologii au emis şi o alertă cod galben de viscol la munte, până pe 2 ianuarie.
12:10
Primele imagini cu Anamaria Prodan de la filmările pentru Survivor – Povești din junglă. Cum a fost surprinsă impresara # Antena1
Anamaria Prodan a publicat primele imagini de la filmările pentru Survivor 2026. Impresara se numără printre comentatorii show-ului „Survivor – Povești din junglă”. Iată cum s-a lăsat filmată.
11:30
Rezultate Loto, 31 decembrie 2025. Report la Joker de peste 9,03 milioane de euro la tragerile de duminică, 4 ianuarie 2026 # Antena1
La tragerile speciale Loto de Anul Nou, de pe 31 decembrie 2025, Loteria Română a acordat 109.708 de premii în valoare totală de peste 9,39 milioane de lei. Duminică, 4 ianuarie 2026, se organizează primele extrageri din anul nou. Iată ce report este pus în joc.
31 decembrie 2025
21:50
Horoscop zilnic 1 ianuarie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de joi, 1 ianuarie 2026, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
20:50
Test de personalitate. Spune ce vezi prima oară și află care este defectul tău cel mai mare, care îți conduce viața # Antena1
Fă și tu testul de mai jos ca să descoperi care este cel mai mare defect al tău, care îți conduce viața.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:50
Motivul pentru care Răzvan și Irina Fodor nu vor al doilea copil. Ce a dezvăluit acesta: „Ne-am dat seama că...” # Antena1
Răzvan Fodor a făcut dezvăluiri neștiute despre motivul pentru care nu se mai gândesc la cel de-al doilea copil. De asemenea, actorul și prezentatorul TV a scos la iveală informații neașteptate despre căsnicia cu Irina Fodor.
17:10
O mamă a crezut că are febră musculară după curățenia de sărbători. Când a ajuns la spital, medicii i-au pus un diagnostic crunt # Antena1
O femeie a crezut că are o simplă febră musculară după curățenia de sărbători, dar când a ajuns la spital medicii i-au pus un diagnostic crunt, ce i-a schimbat viața pentru totdeauna. Ce afecțiune avea, de fapt.
16:30
Ce lucruri i-au fost interzise Mirabelei Grădinaru în prima lună de președenție a lui Nicușor Dan # Antena1
Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, a avut de respectat o serie de reguli începând încă cu prima luna de președinție a lui.
16:30
Ce părere are Mara Bănică despre Andreea Marin. Cele două s-au cunoscut recent: „Pentru prima oară când am stat față-n față” # Antena1
Mara Bănică și-a spus părerea sinceră despre Andreea Marin. Cele două au avut ocazia să se cunoască recent la filmările unei emisiuni.
16:20
Cele trei zodii care intră în era vindecării în anul 2026. Ce nativi vor reuși să depășească cele mai mari probleme # Antena1
Anul 2026 se anunță a fi unul al transformărilor profunde, potrivit astrologilor. După o perioadă marcată de tensiuni, blocaje emoționale și încercări repetate, anumite zodii par să intre într-o etapă de echilibrare și vindecare.
16:10
Mel Gibson și partenera lui, Rosalind Ross, s-au despărțit după 9 ani de relație. Cei doi au împreună un fiu # Antena1
Actorul și regizorul Mel Gibson și partenera sa de viață, Rosalind Ross, au confirmat oficial despărțirea după nouă ani de relație.
16:00
Cele 5 zodii care dau marea lovitură și se îmbogățesc în anul 2026. Vor avea buzunarele pline de bani, potrivit horoscopului # Antena1
Anul 2026 vine cu schimbări importante pentru anumite zodii. Descoperă care sunt cele 5 zodii care dau marea lovitură și se îmbogățesc în anul 2026, având buzunarele pline tot timpul.
16:00
Carburanții se scumpesc chiar în noaptea de Anul Nou. Cât va ajunge să coste un plin după creșterea accizelor # Antena1
Șoferii vor începe anul 2026 cu cheltuieli mai mari la pompă. Chiar din noaptea de Anul Nou, prețurile la benzină și motorină vor crește cu aproximativ 30 de bani pe litru, ca urmare a majorării accizelor prevăzute în Codul Fiscal.
15:50
Ce amenzi se aplică celor care vor folosi petarde sau pocnitori în noaptea de Revelion. Ce sume mari vor plăti oamenii # Antena1
În prag de Revelion, autoritățile trag un semnal de alarmă privind folosirea ilegală a petardelor și pocnitorilor.
15:10
Primele imagini cu Anamaria Prodan de la filmările pentru Survivor 2026. Cum a fost surprinsă impresara: „Foarte tare!” # Antena1
Anamaria Prodan a publicat primele imagini de la filmările pentru Survivor 2026. Impresara se numără printre comentatorii show-ului „Survivor – Povești din junglă”. Iată cum s-a lăsat filmată.
