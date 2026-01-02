SuperLiga: CFR Cluj pregătește două transferuri imediate. „Suntem în discuții avansate”
HotNews.ro, 2 ianuarie 2026 22:20
CFR Cluj este foarte aproape să oficializeze primele două transferuri din acest mercato de iarnă. Iuliu Mureșan, președintele ardelenilor, a anunțat că formația din Gruia se află în discuții avansate cu doi fotbaliști de profil…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 30 minute
22:40
Cinci lucruri de știut despre protestele din Iran, ajunse în ziua a șasea. Cel puțin 7 persoane au fost ucise # HotNews.ro
Protestele față de creșterea vertiginoasă a costului vieții din Iran au intrat în a șasea zi, după ce moneda națională, rialul, a scăzut la un minim istoric față de dolarul american, la sfârșitul lunii decembrie.…
22:40
Volodimir Zelenski îl înlocuiește și pe ministrul apărării. Cine este Mihailo Fedorov, succesorul lui Denis Șmihal # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat vineri că intenționează să îl înlocuiască pe actualul ministru al apărării, Denis Șmihal, și să îl numească în această funcție pe Mihailo Fedorov, în prezent ministru al transformării digitale…
Acum o oră
22:20
SuperLiga: CFR Cluj pregătește două transferuri imediate. „Suntem în discuții avansate” # HotNews.ro
CFR Cluj este foarte aproape să oficializeze primele două transferuri din acest mercato de iarnă. Iuliu Mureșan, președintele ardelenilor, a anunțat că formația din Gruia se află în discuții avansate cu doi fotbaliști de profil…
22:10
Atac terorist de Revelion, dejucat de FBI. Unde urma să aibă loc / Tânărul care îl plănuia a vorbit cu doi agenți FBI care erau sub acoperire # HotNews.ro
Autoritățile federale americane au dejucat un posibil atentat terorist planificat pentru noaptea de Revelion într-o localitate din statul Carolina de Nord, a anunțat vineri directorul FBI, Kash Patel. Suspectul, un tânăr american de 18 ani,…
Acum 2 ore
21:50
VIDEO Angelina Jolie, prezentă la punctul de trecere Rafah de lângă Fâşia Gaza. Care a fost scopul vizitei actriței, ex-emisar ONU # HotNews.ro
Actriţa americană Angelina Jolie a vizitat vineri partea egipteană a punctului de trecere Rafah, care leagă Fâşia Gaza de Egipt, pentru a-şi arăta solidaritatea cu poporul palestinian şi pentru a urmări la faţa locului activităţile…
21:30
Primele declarații ale proprietarului localului din Crans-Montana mistuit de flăcări în noaptea de Revelion # HotNews.ro
Jacques Moretti, patronul barului „Le Constellation” din Eleveția, a spus, într-o primă declarație dată după incendiul în care au murit cel puțin 40 de oameni, iar alți 119 au fost răniți că localul a fost…
21:10
Trump insistă că are o sănătate perfectă și rezultate cognitive excelente. „Am răspuns corect la toate întrebările” # HotNews.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a reafirmat vineri că se află într-o stare de sănătate perfectă, susținând că a obținut din nou punctaj maxim la un examen cognitiv, în contextul în care starea sa de…
Acum 4 ore
20:50
VIDEO Rusia a atacat mai multe clădiri rezidențiale și magazine din orașul ucrainean Harkov / 25 de persoane rănite # HotNews.ro
Mai multe rachete rusești au lovit vineri un bloc cu mai multe etaje din Harkov, în nord-estul Ucrainei. În urma atacului, clădirea a fost distrusă complet și cel puțin 25 de persoane au fost rănite,…
20:30
Avionul Spartan al MApN a plecat în Elveţia, pentru a transporta şase pacienţi cu arsuri la un spital din Franţa # HotNews.ro
Un avion C-27J Spartan al Forţelor Aeriene Române a plecat vineri seară în Elveţia pentru a transporta şase pacienţi cu arsuri suferite în urma incendiului din Crans-Montana la un spital din Franţa, anunţă Ministerul Apărării…
20:20
Muzee, zgârie-nori care doboară noi recorduri de înălțime și o impunătoare bazilică catolică, aflată în construcție de aproape 150 de ani, se anunță a fi unele dintre cele mai impunătoare proiecte de arhitectură ale anului.…
19:50
Cine va trece la conducerea spionajului militar ucrainean, după ce Budanov a fost numit de Zelenski șeful său de cabinet # HotNews.ro
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunţat vineri numirea actualului director al Direcţiei Generale de Informaţii a Ministerului Apărării din Ucraina (GUR), Kirilo Budanov, drept nou şef al Cancelariei Prezidenţiale. De asemenea, l-a numit pe şeful…
19:20
Câinele poliţist Şuier, care a fost numit la un moment dat emblema Ministerului Afacerilor Interne (MAI) şi care a „ieşit la pensie” în urmă cu aproximativ un an, a murit. El avea 10 ani. Şuier…
19:20
Anunțul oficial al autorităților din Elveția despre românul dat dispărut în urma incendiului # HotNews.ro
Autoritățile din Elveția au anunțat că 10 din cele 40 de persoane moarte în incendiu nu au putut fi identificate, iar în acest caz au fost cerute informații și autorităților din alte state, printre care…
Acum 6 ore
18:50
Ludovic Orban, mesaj voalat despre George Simion: „S-a priceput doar să dea tonul la huiduieli” # HotNews.ro
Fostul premier și consilier prezidențial Ludovic Orban a publicat vineri un text pe Facebook în care spune că nu are nimic cu „ideea ca un fost șef de galerie să se implice în politică”, dar…
18:30
Industria auto prezintă în fiecare an concepte și prototipuri, având două obiective majore în minte. Unul este menținerea atenției clienților potențiali, până la lansarea versiunilor de serie. Al doilea este prezentarea de tehnologii avansate care…
18:10
VIDEO Noi imagini din barul elvețian al morții. Un expert explică de ce tavanul localului din Crans-Montana s-a aprins ca o torță # HotNews.ro
„Oricine din Elveția aprinde acest tip de artificii trebuie să aibă peste 18 ani, iar produsele trebuie să aibă aprobarea elvețiană”, spune un expert în pirotehnie pentru Blick, după ce a analizat imaginile cu incendiul…
18:10
„Clovn cu unghii date cu ojă”. Derapaje homofobe pe seama dirijorului de la Concertul de Anul Nou de la Viena / „O lume întreagă îl aplaudă, la noi curge veninul” # HotNews.ro
Zeci de postări, în special pe Facebook, dezbat sexualitatea dirijorului Concertului de Anul Nou de la Viena, Yannick Nézet-Séguin. Multe au fost reacții la o postare virală a fostului jurnalist Robert Turcescu, care a scris:…
18:00
Vremea va fi în general închisă, cerul va fi mai mult noros şi va ninge consistent în întreaga arie montană, informează Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) într-un buletin nivometeorologic transmis vineri și citat de Agerpres.…
18:00
VIDEO Reacția președintei Mexicului când un cutremur de 6,5 grade pe scara Richter îi întrerupe conferința de presă # HotNews.ro
Un cutremur puternic a zguduit vineri sudul Mexicului, determinând milioane de oameni să iasă în grabă din locuințe după vacanța de Anul Nou și întrerupând pentru scurt timp conferința de presă zilnică a președintei Claudia…
17:40
O vedetă din România tocmai a anunțat că este însărcinată cu al cincilea copil: „Mulțumesc, Doamne, pentru darul primit” # HotNews.ro
Laura Cosoi a anunțat că este însărcinată și va deveni mamă pentru a cincea oară. Actrița, care are deja patru fetițe, a făcut publică vestea chiar de ziua sa de naștere, printr-un videoclip postat pe…
17:30
BREAKING Prima ipoteză a anchetatorilor privind cauza incendiului devastator din stațiunea de schi Crans-Montana. „Totul indică asta” # HotNews.ro
Investigațiile inițiale desfășurate de autoritățile elvețiene sugerează că incendiul care a devastat barul „Le Constellation” din stațiunea de schi Crans-Montana a izbucnit atunci când așa-zise „lumânări-fântână” atașate de sticle de șampanie au fost ridicate prea…
17:20
Valentin Ţicu, din postura de jucător liber de contract, a semnat cu Dinamo o înţelegere valabilă până la sfârşitul sezonului actual, cu opţiune de prelungire din partea clubului pentru încă trei sezoane, până la 30…
17:10
Şansele ca războiul să se încheie în 2026 sunt „zero”, crede fostul şef al diplomaţiei ucrainene Dmitri Kuleba # HotNews.ro
Fostul ministru de externe al Ucrainei Dmitri Kuleba consideră că războiul Rusiei împotriva Ucrainei nu se va încheia în 2026, iar şansele ca până la sfârşitul iernii să se ajungă la un armistiţiu sunt nule,…
Acum 8 ore
17:00
Bărbatul care traversează lumea pe jos de 27 de ani spune înainte de întoarcerea acasă care a fost cel mai greu lucru pe care l-a făcut, „fără îndoială” # HotNews.ro
Karl Bushby avea 29 de ani când a plecat din orașul său natal Hull din Anglia și a pornit într-o aventură unică în viață. Cu 500 de dolari în buzunar și câteva echipamente de supraviețuire,…
16:50
După ce Ilie Bolojan a spus că anul 2025 a fost „dificil”, Marcel Ciolacu îl ironizează pe Instagram # HotNews.ro
Fostul premier Marcel Ciolacu a publicat pe contul său de Instagram o postare cu un mesaj ironic cu privire la situația anului 2025, de la jumătatea căruia premier a devenit Ilie Bolojan. Reacția lui Ciolacu…
16:40
Cel mai înalt vulcan activ din Europa, Etna, a început să arunce lavă într-o nouă erupție care are loc într-o zonă pustie de pe pantele sale superioare. Din acest motiv, erupția nu reprezintă în prezent…
16:10
O descoperire oferă o perspectivă rară asupra ritualurilor străvechi. Expert de la Yale: Rolurile sociale, mai complexe decât ne-am imaginat # HotNews.ro
Un rug funerar construit în urmă cu aproximativ 9.500 de ani a fost descoperit în Africa, oferind o nouă perspectivă asupra complexității comunităților antice de vânători-culegători, potrivit The Guardian. Cercetătorii spun că rugul, descoperit într-un…
15:40
VIDEO Rușii l-au scos la rampă pe șeful temutului GRU să-l convingă pe Donald Trump că Putin nu l-a mințit # HotNews.ro
Serviciul de informații militare din cadrul Ministerului Apărării de la Moscova, temutul GRU, le-a prezentat americanilor un controler de navigație, susținând că acesta a fost recuperat de pe o dronă ucraineană care zbura spre reședința…
15:20
BREAKING Un român este dat dispărut după tragedia din Elveția / MAE face acum verificări # HotNews.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a primit o sesizare cu privire la dispariția unui român care se presupune că se afla, în noaptea de Revelion, în restaurantul Crans-Montana, din Eleveția, unde a izbucnit un incendiu în…
Acum 12 ore
15:00
OpenAI pariază puternic pe inteligența artificială audio, și nu este vorba doar de a face ChatGPT să sune mai bine, scrie TechCrunch, cu referire la noi informații obținute de site-ul The Information. Compania condusă de…
15:00
Anunț surpriză al lui Zelenski, care i-a propus generalului Budanov să fie șeful său de cabinet # HotNews.ro
Șeful serviciului de informații militare al Ucrainei (GUR), generalul Kirilo Budanov, va deveni șeful de cabinet al președintelui ucrainean, potrivit unui anunț surpriză făcut de Volodimir Zelenski vineri. „M-am întâlnit cu Kirilo Budanov și i-am…
14:30
Statele Unite au redus drastic noile taxe propuse pentru mai mulți producători italieni de paste, în urma unei analize preliminare a presupuselor lor activități antidumping, a anunțat Ministerul de Externe al Italiei, potrivit Reuters. Un…
14:30
Prețurile acțiunilor europene au urcat vineri la un nou maxim istoric, în prima ședință de tranzacționare din 2026, continuând câștigurile spectaculoase din anul precedent, cu titlurile din sectorul apărării fiind din nou în frunte, transmite…
14:10
Răspuns ironic al Ucrainei după ce Rusia a acuzat-o că a ucis 27 de civili cu drone: „Deci, cine a stat la hotel de Anul Nou lângă linia frontului? Desigur, localnicii!” # HotNews.ro
Kiev lovește numai „ținte militare” rusești, a declarat vineri pentru AFP un purtător de cuvânt al armatei ucrainene, după ce Moscova a acuzat Kievul că a ucis 27 de civili într-un atac cu drone asupra…
14:10
Drone ruseşti la graniţă cu România cu Ucraina. Au fost ridicate avioane F-16 de la sol. Mesaj RO-Alert, emis în Tulcea / Precizările MApN # HotNews.ro
Statul Major al Forţelor Aeriene a detectat existenţa unor ţinte aflate în deplasare către zona de frontieră dintre România şi Ucraina, a transmis, vineri, Ministerul Apărării. Populaţia din nordul judeţului Tulcea a fost avertizată, din nou,…
14:00
România oferă sprijin Elveției, după incendiul din Crans-Montana: Șase tineri cu arsuri grave vor fi transportați la Paris cu o aeronavă a armatei române # HotNews.ro
O aeronavă militară românească este pregătită să decoleze pentru a transporta, de la Lausanne spre Paris, şase tineri care au suferit arsuri grave în urma incendiului din Crans-Montana, a anuțat vineri ministrul Ministrul Apărării, Radu…
13:50
„Halucinant”. Emilia Șercan afirmă că i se cere insistent să verifice doctoratul lui Nicușor Dan # HotNews.ro
Jurnalista Emilia Șercan, care a publicat în ultimii ani numeroase investigații care au arătat acte de plagiat ale unor politicieni cunoscuți, afirmă că i se cere insistent acum să verifice și doctoratul în matematică luat…
13:30
Mașina de război a lui Putin. Scurgerea masivă de documente care arată cum Rusia își execută și torturează propriii soldați / „Oamenii în scaune cu rotile sunt trimiși pe front, fără brațe sau picioare” # HotNews.ro
Teroarea din interiorul sistemului militar rus care își exploatează proprii soldați, inclusiv prin execuția fără proces a celor care refuză ordinele sau prin torturarea și forțarea soldaților bolnavi sau răniți să se întoarcă pe front,…
13:20
Cum e să fii copil, să-ți alini părintele și să simți că tu ții casa în picioare. Parentificarea, trauma invizibilă a „copiilor cuminți” # HotNews.ro
Există copii care preiau de la vârste fragede responsabilități de adult, griji emoționale grele sau rolul de mediator în conflictele dintre părinți. De cele mai multe ori, sunt considerați „de ajutor”, copii care gândesc „matur”,…
13:10
O avalanșa de mari dimensiuni a avut loc vineri în Munții Făgăraș, zona Bâlea Lac, fiind declanșată accidental de doi schiori aflați în zona cunoscută sub denumirea „Balcoane”, anunță Salvamont Sibiu. Avalanșa a avut o…
13:00
Cine plătește onorariul de succes al avocatului – cel care câștigă sau cel care pierde procesul? Decizii contradictorii ale instanțelor / Curtea Supremă, solicitată să clarifice # HotNews.ro
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ) a sesizat la finalul anului Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) cu un recurs în interesul legii vizând onorariul de succes pentru avocatul…
13:00
FOTO Astronomii au fotografiat în premieră „Chivito-ul lui Dracula”, cea mai mare creșă de planete din univers: „Am fost uluiți” # HotNews.ro
La aproximativ 1.000 de ani-lumină de Pământ, un disc gigantic de gaz și praf se învârte în jurul unei stele tinere și dă naștere unor noi planete. Nu doar că este cel mai mare disc…
12:50
Rușii au cucerit sub 1% teritoriul Ucraineni în 2025. Situația în cele șapte regiuni unde au intrat forțele Moscovei # HotNews.ro
Forțele ruse au ocupat 4.336 de kilometri pătrați din teritoriul ucrainean în 2025, reprezentând mai puțin de 1% din țară, a calculat proiectul ucrainean open-source de cartografiere DeepState în evaluarea de sfârșit de an publicată…
12:30
Incendiul devastator din Crans-Montana: Un tânăr de 16 ani care era în vacanță cu familia sa a fost identificat ca prima victimă din Italia # HotNews.ro
Emanuele Galeppini, un jucător italian de golf în vârstă de 16 ani, care locuia în Dubai, a fost numit vineri drept prima dintre mai multe posibile victime din Italia identificate după incendiul devastator izbucnit în…
12:30
Un pacient care a suferit arsuri grave este transporat, vineri, de la Craiova în Belgia cu o aeronavă militară. La întoarcere, aeronava va repatria doi români cu arsuri recuperaţi în spitale belgiene. Raed Arafat, secretar…
12:10
Fiica actorului Tommy Lee Jones, care a jucat cu el în „Men in Black”, a fost găsită moartă într-un hotel de Anul Nou # HotNews.ro
Victoria Jones, fiica actorului Tommy Lee Jones, a fost găsită moartă într-un hotel din San Francisco, relatează The Guardian. Jones, în vârstă de 34 de ani, a fost descoperită în primele ore ale zilei de…
12:10
Cafeaua și tensiunea arterială. De ce unii oameni sunt mai sensibili și care sunt cantitățile recomandate # HotNews.ro
Cafeaua poate să influențeze tensiunea arterială, dar nu la toate persoanele. De ce unii oameni sunt mai sensibili la consumul de cafea, cum ne dăm seama dacă cafeaua are sau nu impact asupra sănătații inimii,…
12:10
China a eliminat, începând cu 1 ianuarie, scutirea fiscală pentru medicamentele și dispozitivele contraceptive ce era în vigoare de trei decenii, decizia fiind parte a noilor măsuri menite să stimuleze natalitatea în scădere, potrivit Reuters.…
12:00
Cum a reușit o țară europeană să ajungă la 96% electrice în vânzările de mașini noi din 2025: „Mulți străini nu înțeleg, dar e vorba și de băț, nu numai de morcov” # HotNews.ro
Aproape toate mașinile noi înmatriculate în Norvegia anul trecut au fost complet electrice, potrivit datelor oficiale publicate vineri, în timp ce această țara nordică își consolidează poziția de lider mondial în eliminarea graduală a vehiculelor…
11:40
Reacția lui Yannick Nézet-Séguin, dirijorul care a făcut senzație la Concertul de Anul Nou de la Viena: „Când eram copil, dirijam acest concert din fața televizorului” # HotNews.ro
Dirijorul canadian Yannick Nézet-Séguin, a surescitat opinia publică pe marile rețele sociale după prestația sa de la Concertul de Anul Nou al Filarmonicii din Viena când ridicat publicul în picioare la finalul spectacolului. El a…
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.