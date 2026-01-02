Două noi decese cauzate de gripă
Jurnalul.ro, 2 ianuarie 2026 23:20
Două noi decese confirmate cu virusul gripal al fost confirmate în România săptămâna trecută, ceea ce ridică numărul deceselor la trei de la începutul sezonului.
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum 30 minute
23:20
23:20
Europa rurală este grav afectată de depopulare, astfel că unele țări UE oferă sume generoase pentru reabilitarea locuințelor vechi, precum și opoprtunități de afaceri persoanelor dornice să se mute în sate.
23:20
Prima Lună plină a anului 2026 va lumina cerul la început de ianuarie, oferind un spectacol astronomic rar: o superlună vizibilă cu ochiul liber, încărcată de simboluri și credințe vechi de iarnă.
23:10
Ungaria, în fața unei alegeri istorice: Viktor Orbán transformă alegerile din 2026 într-un referendum despre război, pace și Bruxelles # Jurnalul.ro
Viktor Orbán spune că alegerile parlamentare din 2026 vor fi un referendum decisiv pentru Ungaria: neutralitate, pace și suveranitate sau aliniere totală la politicile Bruxelles-ului.
23:10
Rezumatele generate de inteligența artificială ale Google oferă, în unele cazuri, sfaturi medicale eronate și periculoase, care pot duce la întârzieri în diagnostic sau la decizii ce afectează grav sănătatea pacienților.
Acum o oră
22:50
Expert în incendii, detalii tulburătoare despre tragedia din Crans-Montana: „Ieșirea era liberă? Era blocată? Era încuiată? Era închisă?” # Jurnalul.ro
Profesorul, Ed. Galea, directorul al Grupului de Inginerie pentru Siguranța la Incendii de la Universitatea din Greenwich, consideră că a existat o problemă cu ieșirile de urgență ale barului din Elveția.
22:50
Un adolescent român în vârstă de 17 ani se află în stare critică în Italia, după ce a fost grav rănit de explozia unei petarde în noaptea de Revelion, informează agenţia italiană de presă ANSA.
22:50
Valul de aer polar crește riscul de infarct. Bărbații tineri, aparent sănătoși, tot mai expuși # Jurnalul.ro
Patru zile de frig sub pragul înghețului sunt suficiente să facă ravagii în corp, oricare ar fi el, tânăr sau bătrân, bolnav sau sănătos. Studii recente avertizează că bărbații tineri, care fac sport și care, aparent, nu au nicio problemă de sănătate, pot cădea foarte ușor victime frigului.
22:40
Miruță, despre contribuția României la mecanismul PURL: Este în interesul securității naționale # Jurnalul.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că suma de 50 de milioane de euro alocată pentru sprijinirea Ucrainei nu reprezintă o suplimentare bugetară, ci fonduri deja prevăzute în bugetul Ministerului Apărării, subliniind că decizia este în interesul securității naționale a României.
Acum 2 ore
22:20
Aproape 90 de cazuri de acte românești falsificate pentru cetățeni din Ucraina, Rusia sau Moldova # Jurnalul.ro
În cadrul unui interviu la Antena 3 CNN, Bogdan Despescu, secretar de stat în MAI, anunță că există peste 89 de cazuri de documente românești falsificate, pentru cetățeni din Ucraina, Rusia sau Moldova.
22:10
Astrologie relații: 12 obiceiuri zodiacale care sabotează intimitatea – Cum să le repari rapid # Jurnalul.ro
Descoperă pattern-ul zodiacal care îți sabotează relațiile: de la Berbec la Pești, sparge greșelile toxice în dragoste. Astrologie practică pentru intimitate adevărată!
21:50
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, afirmă că este dispus să discute cu administrația Trump un acord pentru combaterea traficului de droguri, într-un moment în care Statele Unite își intensifică presiunea militară și economică asupra regimului de la Caracas.
21:40
Europa își alege armele: Saab și Rheinmetall câștigă marile contracte din 2025, proiectul FCAS rămâne blocat # Jurnalul.ro
Pentru că Europa a cheltuit sume record pentru apărare în 2025, pentru orice, de la muniție la tancuri de luptă, apărare aeriană și nave militare, printre câștigătorii din industria europeană s-au numărat companiile Rheinmetall din Germania, Saab din Suedia și BAE Systems din Regatul Unit, arată o analiză defensenews.com.
Acum 4 ore
21:20
Misiune umanitară în sprijinul Elveției. Șase pacienți transportați de Forțele Aeriene Române # Jurnalul.ro
O aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale, a decolat vineri seara din Baza 90 Transport Aerian Otopeni spre Elveția, pentru a transporta șase pacienți cu arsuri către un spital din Paris, Franța, anunță Ministerul Apărării Naționale (MApN).
21:10
Congelarea la -18°C păstrează carnea proaspătă luni întregi dar ambalajul ermetic și decongelarea lentă în frigider sunt esențiale pentru gust, textură și siguranță.
21:10
Primul weekend din 2026 vine cu o energie mai așezată, blândă și clarificatoare.
20:50
Circulația rutieră este blocată pe DN 67C, pe sectorul Novaci - Rânca, din cauza valorilor foarte ridicate de trafic, în condițiile ninsorilor din zona montană, anunță Compartimentul Comunicare al DRDP Craiova.
20:40
Radu Miruță, despre dronele rusești de la granița României: Ridicările de F-16 sunt aproape zilnice # Jurnalul.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că ridicarea avioanelor de luptă F-16 în urma alertelor privind drone rusești în apropierea frontierei României a devenit o situație aproape obișnuită, în contextul atacurilor Rusiei asupra porturilor ucrainene de la Dunăre.
20:20
Vremea va fi închisă, cerul mai mult noros şi va ninge consistent la munte, în următoarele trei zile # Jurnalul.ro
Vremea va fi în general închisă, cerul va fi mai mult noros şi va ninge consistent în întreaga arie montană, informează Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) într-un Buletin Nivometeorologic transmis vineri AGERPRES.
20:10
O actualizare discretă pregătită de Google ar putea aduce o schimbare majoră în modul în care este folosit Gmail.
19:50
Un bărbat din Mureș a căzut sub gheața râului după ce a încercat să-și salveze câinele # Jurnalul.ro
Un bărbat de 41 de ani a căzut, vineri, sub gheața râului Mureș, în municipiul Târgu Mureș, după ce a intrat în apă pentru a-și salva câinele, fiind salvat în stare gravă de echipele de intervenție, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).
19:40
Nicușor Dan transmite condoleanțe după tragedia din Elveția: Am fost profund întristat # Jurnalul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj de condoleanțe după explozia și incendiul devastator produse în noaptea de Revelion într-un bar din stațiunea elvețiană Crans-Montana, tragedie soldată cu cel puțin câteva zeci de morți și aproximativ 100 de răniți.
Acum 6 ore
19:20
Atenție, șoferi! CNAIR avertizează asupra unui fenomen meteo extrem de periculos. Recomandări pentru șoferi # Jurnalul.ro
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) avertizează că vineri, în mai multe zone din Oltenia se va manifesta fenomenul de freezing rain (ploaie înghețată), unul dintre cele mai periculoase pentru trafic, din cauza formării unui strat de gheață invizibil pe carosabil.
19:10
Super Luna Nouă din 3 ianuarie deschide un nou drum pentru fiecare zodie. Ce schimbări te așteaptă? # Jurnalul.ro
Super Luna Nouă din 3 ianuarie deschide un portal al schimbărilor. Află ce surprize, decizii și oportunități aduce fiecărei zodii acest moment astrologic rar.
18:50
Zelenski l-a ales ca nou şef de cabinet pe liderul serviciilor de informaţii militare, Kirilo Budanov # Jurnalul.ro
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunţat vineri că l-a ales pe Kirilo Budanov, liderul serviciilor de informaţii militare şi renumit pentru orchestrarea unor operaţiuni de mare anvergură împotriva Rusiei, ca şef al administraţiei sale, relatează AFP şi Reuters.
18:40
Peste 400.000 de români cu credite ipotecare în lei vor plăti rate mai mici datorită IRCC. Indicele a coborât de la 6,06% (maxim istoric) la 5,68%.
18:20
Aproximativ 11.000 de consumatori din patru localități ale județului Brașov sunt afectați de întreruperea furnizării apei potabile, în urma unui incident ecologic produs la sursa de captare, a transmis, vineri, Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU).
18:10
Nou val de scumpiri de la 1 ianuarie 2026: Prețurile carburanților explodează, deși petrolul se ieftinește # Jurnalul.ro
Guvernul continuă să lovească puternic în buzunarele românilor. Creșterile de taxe și impozite par să nu se mai oprească.
18:00
Interdicții apă potabilă Prahova 2026: Arsen la Mănești, nitriți la Balta Doamnei – soluții în derulare # Jurnalul.ro
Operatorul regional de apă Hidro Prahova a emis, vineri, o informare oficială privind interdicțiile de consum a apei potabile în mai multe localități din județ. Cele mai vechi probleme datează din 2022, iar situațiile sunt monitorizate constant, cu lucrări de remediere în curs sau planificate, multe finanțate din fonduri europene.
17:50
De la terapia genică la AI și dovezi ale unei posibile vieți pe Marte, anul 2025 a adus descoperiri care au schimbat medicina, explorarea spațiului și știința climei.
17:40
Se cere transformarea Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul într-o extensie a Universității „Dunărea de Jos” din Galați # Jurnalul.ro
Avocatul român Antonie Popescu avertizează, într-o scrisoare deschisă, asupra riscurilor academice, diplomatice și regionale generate de intenția de desființare a Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, Republica Moldova, și solicită autorităților deschiderea unor negocieri cu partea română pentru salvarea instituției.
Acum 8 ore
17:20
Bilanțul victimelor în urma incendiului din Elveția. Numărul răniților a crescut la 119 # Jurnalul.ro
Au fost determinate câteva dintre naționalitățile victimelor, a precizat șeful poliției din Vaias, Frederic Gisler, într-o declarație premergătoare unei conferințe de presă, potrivit Sky News.
17:10
Săptămâna 5–11 ianuarie 2026 vine cu un mesaj important din partea astrelor: nu grăbi nimic.
16:50
Meteorologii sibieni avertizează că riscul de avalanşă cel mai mare risc din ţară, de gradul patru din cinci, este la peste 1.800 de metri în Munţii Făgăraş, în zona turistică Bâlea Lac.
16:40
Loredana Groza trece prin momente dificile după ce tatăl ei, Vasile Groza, a murit joi dimineață, 1 ianuarie, după o lungă suferință.
16:20
Doi bărbaţi reţinuţi după ce au fost prinşi în flagrant când ridicau un colet cu droguri, în prima zi a anului # Jurnalul.ro
Doi bărbați au fost prinși în flagrant chiar în prima zi a anului, în Iași, în timp ce transportau un colet în care se aflau mai multe kilograme de canabis.
16:10
Compania chineză BYD se pregătește să depășească Tesla la vânzările de vehicule electrice # Jurnalul.ro
Compania chineză BYD este pe cale să depășească Tesla, condusă de Elon Musk, ca cel mai mare vânzător de vehicule electrice din lume. Este pentru prima dată când își depășește rivalul american la capitolul vânzări anuale.
16:00
Cetățean român presupus dispărut în incendiul de la Crans Montana. Se acordă asistență consulară familiei # Jurnalul.ro
Ambasada României la Berna este în contact cu familia unui cetățean român presupus dispărut în urma incendiului de la localul din stațiunea Crans Montana, informează, vineri, Ministerul Afacerilor Externe (MAE).
15:40
Cetățenii Republicii Moldova pot folosi serviciile mobile în Uniunea Europeană la tarifele din țara lor, fără suprataxe pentru roaming.
Acum 12 ore
15:20
Negrescu: 2026 - decisiv pentru banii europeni ai României; miză prea mare pentru superficialitate # Jurnalul.ro
Eurodeputatul PSD Victor Negrescu, vicepreşedinte al Parlamentului European, a declarat, vineri, că 2026 "este un an decisiv pentru banii europeni de care dispune România", iar miza nu mai este doar câţi bani avem la dispoziţie, ci cum vor fi transformaţi în rezultate reale pentru oameni şi economie.
15:10
Există oameni care nu au nevoie de confirmări constante, sfaturi infinite sau validare din exterior pentru a ști ce au de făcut.
14:50
Miruță: O aeronavă, pregătită să plece la Lausanne. Va transporta la Paris 6 tineri cu arsuri grave, răniți în incendiul din Crans-Montana # Jurnalul.ro
O aeronavă a MApN este pregătită să decoleze spre Lausanne, de unde va transporta către spitale din Paris șase tineri cu arsuri grave, răniți în incendiul din Crans-Montana, a anunțat ministrul Apărării, Radu Miruță.
14:40
Doi schiori au declanșat accidental vineri de o avalanșă de mari dimensiuni în Munții Făgăraș.
14:30
Dirijorul „rock star” care a ridicat Viena în picioare: moment unic la Concertul de Anul Nou 2026 # Jurnalul.ro
Concertul de Anul Nou de la Viena 2026 a intrat în istorie: Yannick Nézet-Séguin a adus diversitate, emoție și un gest fără precedent pe scena Musikverein.
14:10
Horoscop complet 2026: Ce transformări aduce noul an în dragoste, carieră și viața personală # Jurnalul.ro
Horoscop 2026 complet: dragoste, carieră, familie și transformări majore. Află ce îți rezervă fiecare lună din noul an și cum îți schimbă viața.
14:00
Femeile beau cot la cot cu bărbații, ba uneori chiar îi bagă sub masă, fără să-și dea seama la ce-și supun organismul, din cauză că, la ele, corpul reacționează diferit și mult mai agresiv la alcool față de bărbați.
13:40
Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență care schimbă regulile de plată pentru concediile medicale, valabilă între 1 februarie 2026 și 31 decembrie 2027.
13:30
Luna în Rac de vineri ne ajută cu nevoia noastră de a ne simți în siguranță. Vrem să facem alegerile corecte și uneori ne abținem pentru că ne este frică, ceea ne duce la pierderea a ceva ce ar fi putut fi grozav.
13:10
Autoritățile au emis vineri un nou mesaj Ro-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea, după ce au fost detectate drone la granița cu România.
13:00
O parte din pârtiile din zona superioară a masivului Postăvaru sunt deschise de vineri.
