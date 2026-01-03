2026 – Anul maraton al sportului: De la JO de iarnă și până la Mondialul de fotbal

13:30

Aproape 20 de copii s-au născut în prima zi a anului în cele patru maternităţi ale Primăriei Capitalei, dintre care 12 băieţei şi şapte fetiţe, transmite Agerpres. Reprezentanţii Primăriei Municipiului Bucureşti (PMB) au scris, vineri, pe Facebook, că startul l-a dat un băieţel născut la ora 3:00, la Spitalul Clinic „Dr. Ion Cantacuzino”. Au urmat, […] © G4Media.ro.