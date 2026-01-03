Pe Profit Insider: Investiție substanțială în România

08:40

SpaceX se pregătește pentru o intrare istorică pe piața de capital, iar investitorii anticipează deja că oferta sa publică inițială ar putea deveni cea mai mare IPO realizată vreodată. Elon Musk a confirmat recent că informațiile privind listarea companiei sale aerospațiale sunt ”corecte”, după ce mai multe surse au relatat că operațiunea a fost declanșată în urma unei vânzări de acțiuni care a evaluat SpaceX la aproximativ 800 de miliarde de dolari.