Acțiunile cresc, în timp ce petrolul se ieftinește după intervenția SUA în Venezuela

Armata o recunoaște pe Delcy Rodriguez ca președinte interimar, a anunțat ministrul apărării din Venezuela, generalul Vladimir Padrino Lopez, la o zi după capturarea președintelui Nicolás Maduro de către armata americană. El susține că mare parte din echipa de securitate a lui Maduro a fost ucisă în urma operațiunii americane, în condițiile în care Departamentul de Stat al SUA are pusă pe capul ministrului-general o recompensă de 15 milioane dolari.