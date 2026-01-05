Viktor Orban vorbește despre o nouă ordine mondială
Profit.ro, 5 ianuarie 2026 15:50
Premierul ungar Viktor Orban reclamă că era ordinii mondiale liberale s-a încheiat și va apărea acum o "eră a națiunilor".
• • •
Acum 5 minute
16:00
Premierul ungar Viktor Orban reclamă că era ordinii mondiale liberale s-a încheiat și va apărea acum o "eră a națiunilor".
Acum 15 minute
15:50
Premierul ungar Viktor Orban reclamă că era ordinii mondiale liberale s-a încheiat și va apărea acum o "eră a națiunilor".
Acum o oră
15:20
Magazinele PPC Energie din municipiul București și Județele Giurgiu și Ilfov vor fi închise în zilele de marți, 6 ianuarie și miercuri, 7 ianuarie,
15:10
Samsung a prezentat imagini cu noul flagship, Galaxy S26 Ultra, care ar urma să fie lansat la sfârșitul lunii februarie 2026.
15:10
Clever Group marchează un nou moment important în evoluția sa pe piața media din România, înregistrând performanțe remarcabile de audiență în data de 4 ianuarie, în intervalul de maximă audiență 20:00–24:00, conform datelor furnizate de Kantar Media.
Acum 2 ore
15:00
Frații Pavăl (Dedeman) și-au cooptat mai mulți membri de familie într-un vehicul de investiții în agricultură CONFIRMARE # Profit.ro
Antreprenorii Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii retailerului de bricolaj Dedeman, au atras în acționariatul vehiculului lor investițional PIF Industrial mai mulți membri ai familiei, informația fiind confirmată acum oficial, prin publicarea în Monitorul a documentului.
14:40
SUA ar putea fi lovite dur de tarifele lui Trump în acest an. Companiile sunt tot mai constrânse să aplice majorări de prețuri # Profit.ro
Presiunea asupra prețurilor din Statele Unite riscă să se intensifice semnificativ în 2026, pe măsură ce companiile încep să transfere costurile către consumatori, după un an în care impactul tarifelor asupra costului vieții americanilor a fost limitat, iar administrația Trump se apropie de alegerile de la jumătatea mandatului, relatează CNN.
14:20
Bolojan merge după Ciolacu și îngheață alocația pentru copii al doilea an consecutiv în pofida legii # Profit.ro
Alocația de stat pentru copii a fost înghețată și pentru 2026.
14:10
Ministerul Mediului caută director general pentru Administrația Națională „Apele Române” # Profit.ro
După ce Florin Ghiță a demisionat în contextul scandalului legat de furnizarea apei potabile în județul Prahova, Ministerul Mediului lansează procesul de selecție pentru funcția de director general al Administrației Naționale „Apele Române”.
Acum 4 ore
13:50
Oficialii americani au stabilit că Ucraina nu a țintit o reședință a președintelui rus Vladimir Putin într-un atac cu drone săptămâna trecută, afirmă Trump contestând afirmațiile Kremlinului pe care le-a întâmpinat inițial cu profundă îngrijorare.
13:30
În cadrul prestigioasei licitații de Anul Nou de la principala piață de pește din Tokyo, poprietarul unui lanț de restaurante de sushi a plătit luni suma record de 2,8 milioane de euro pentru un ton roșu gigant.
13:30
Ghișeul.ro, mari probleme la început de an. Explicația: unele localități nu și-au actualizat încă taxele și impozitele # Profit.ro
Serviciile furnizate de platforma GHISEUL.RO au numeroase întreruperi la acest început de an.
13:20
ULTIMA ORĂ România a încheiat 2025 cu o creștere uriașă a înmatriculărilor. Cele mai vândute mașini pe final de an # Profit.ro
Înmatriculările de autoturisme din România au atins un volum record în luna decembrie, ca urmare a livrărilor făcute pentru mașinile cumpărate prin Programul Rabla. Ca urmare, piața auto din România pe întreg anul a fost mai mare decât în urmă cu un an, deși în noiembrie avea un declin de peste un procent, relevă datele Profit.ro.
13:20
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat luni de BNR a ajuns la 5,0905 lei, de la 5,0985 lei, curs înregistrat miercuri.
13:10
Creșterea puternică a producției de energie regenerabilă a copleșit rețeaua energetică a Europei.
13:10
Radu Savopol, fondatorul rețelei de cafenele 5 to go, semnalează că, din august și până acum, multe cafenele - independente sau lanțuri mai mici sau mai mari - au luat hotărârea să aplice TVA de 11% la cafea, considerând că "așa este normal". Pe de altă parte, marea majoritate s-au conformat și funcționează cu TVA de 21% la cafea, așa cum este reglementat.
13:00
Sindicatului Polițiștilor din România ”Diamantul” reclamă nereguli în cadrul Grupării Mobile de Jandarmi Constanța.
12:50
Haos pe aeroporturi: Unul dintre cele mai aglomerate din Europa a anulat peste 450 de zboruri doar astăzi # Profit.ro
Aeroportul Schiphol, din Amsterdam, a anulat peste 450 de zboruri doar astăzi.
12:40
Acțiunile europene au deschis săptămâna în urcare, în linie cu piețele bursiere asiatice, în timp ce prețurile petrolului au scăzut, în contextul în care analiștii nu anticipează perturbări pe piața energiei după acțiunea militară a SUA în Venezuela.
12:30
FOTO Restaurantele de unde Bolojan i-a servit cu Babka pe miniștri atrag noi investitori - Tranzacție # Profit.ro
Antreprenorii Ovidiu Andrieș, Daniel Imbre, Familia Galea și Cristian Varodi vor controla împreună compania Honest Food SRL.
12:10
Producătorul suedez de mobilă a lansat un încărcător USB-C pentru smartphone-uri și alte gadgeturi, care impresionează prin prețul redus.
Acum 6 ore
11:40
Tranzacție - Fostul proprietar Regina Maria cumpără pachetul majoritar la cel mai mare integrator IT pentru retail și banking din România. MidEuropa revine în România cu o nouă achiziție # Profit.ro
Fondul de investiții MidEuropa, care recent a cedat în România rețeaua de centre medicale Regina Maria, cumpără pachetul majoritar de acțiuni al Romanian Business Consult (RBC), integrator IT specializat in sectoarele de retail, banking și producție industrială din România.
11:40
Premieră OMV Petrom la început de an - a depășit o cotație de 1 leu pentru acțiunile tranzacționate # Profit.ro
Liderul pieței distribuitoare de carburanți, OMV Petrom, a atins o premieră pe bursă, depășind o cotație de 1 leu pentru acțiunile tranzacționate.
11:30
Tranzacție - Fostul proprietar Regina Maria cumpără pachetul majoritar la cel mai mare integrator IT pentru retail și banking din România # Profit.ro
Fondul de investiții MidEuropa, care recent a cedat în România rețeaua de centre medicale Regina Maria, cumpără pachetul majoritar de acțiuni al Romanian Business Consult (RBC), integrator IT specializat in sectoarele de retail, banking și producție industrială din România.
11:20
Trump, avertisment pentru liderul interimar al Venezuelei: Ar putea plăti un preț mai mare decât Nicolas Maduro, „dacă nu face ceea ce trebuie” # Profit.ro
Înrr-un interviu publicat duminică, Donald Trump avertizează că vicepreședinta Venezuelei Delcy Rodríguez, pe care Curtea Constituțională a numit-o lider interimar al țării, ar putea plăti un preț mai mare decât liderul destituit Nicolas Maduro „dacă nu face ceea ce trebuie”.
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:00
La șase ani de când a lansat ultimul televizor al seriei Wallpaper TV, LG vine la CES 2026 cu un nou model, numit W6.
10:50
FOTO Ofertă în România - Primiți bani în locul brazilor de Crăciun. Lanț de magazine vine cu o campanie pe piață, dacă ați cumpărat bradul de la acest retailer # Profit.ro
Leroy Merlin, retailer francez specializat în construcții, decorațiuni și grădinărit, anunță în România lansarea campaniei de reutizilare a brazilor naturali de Crăciun
10:40
Zabka, cel mai mare retailer de proximitate din Polonia, proprietarul rețelei Froo, a lansat pe piața de origine un nou serviciu, de curățare și/sau reparare încălțăminte sau îmbrăcăminte.
10:20
Frigiderele inteligente din cea mai nouă serie Family Hub de la Samsung pot deschide și închide ușa la comanda utilizatorilor.
10:20
Nouă taxă în România, care va scumpi materiale de bază, esențiale în majoritatea proiectelor de construcții # Profit.ro
Taxa pe carbon este aplicată, de la începutul acestui an, inclusiv în România, pe pentru materiile prime importate din afara Uniunii Europene.
10:10
Un oraș din Asia oferă cel mai ieftină citybreak din lume, la doar 6 lire sterline. Este vorba de capitala Vietnamului, Hanoi, prezentat într-un studiu drept cel mai ieftin oraș de pe planetă pentru o astfel de mini-vacanță.
Acum 8 ore
09:50
După ce căpitanii porturilor nu au primit solicitări pentru autorizarea plecării navelor deja încărcate, exporturile de petrol ale Venezuelei sunt paralizate.
09:10
În urma unei scurte reuniuni care a evitat în mod deliberat discutarea crizelor politice care afectează mai mulți membri ai grupului de mari producători, OPEC+ a decis să mențină neschimbată producția de petrol.
09:10
Vinul zilei: un Negroamaro elegant din sudul Italiei, care aduce în prim plan arome de fructe roșii coapte, prune, note lemnoase cărora li se adaugă accente de vanilie și ciocolată neagră # Profit.ro
Recomandarea noastră de astăzi este Marchese di Borgosole Salice Salentino Riserva 2020, un vin roșu rubiniu din regiunea Puglia, obținut din struguri Negroamaro.
08:50
Donald Trump insistă pentru Groenlanda: Ne trebuie în mod absolut. Avem nevoie de ea pentru apărare # Profit.ro
Donald Trump și-a reiterat interesul pentru Groenlanda, teritoriu autonom danez, ceea ce a determinat o reacție fermă din partea premierului din insula arctică și a premierului de la Copenhaga.
08:40
Meteorologii au emis o nouă alertă în care anunță că, până marți dimineață, vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării.
08:30
Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române anunță că circulația este restricționată luni dimineață, pentru vehiculele cu masa peste 7,5 tone, pe DN1, între Nistorești, județul Prahova, până la limita cu județul Brașov.
08:20
Ghid pentru cumpărarea unei mașini electrice second hand, cu exemple Tesla, Renault și VW # Profit.ro
Piața de mașini electrice second hand a crescut suficient cât să nu mai fie un teritoriu exotic.
08:10
Dacia are un nou designer, cu modele spectaculoase la activ. A lucrat pentru Kia și Ford # Profit.ro
Dacia are începând din această lună un nou designer de exterior, care se va ocupa de aspectul viitoarelor modele care vor fi lansate în perioada următoare. Michael Barthly are o carieră scurtă, dar intensă la două mărci auto.
Acum 12 ore
07:50
România va avea un Registru național al clădirilor. Contractul depășește 20 milioane lei # Profit.ro
Asocierea Intergraph Computer Services (lider), Graphit Innovation Factory și Universitatea Tehnică de Construcții București a câștigat o licitație organizată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pentru servicii în vederea realizării Registrului național al clădirilor.
07:40
Șefii Registrului Auto vor să fie asigurați împotriva deciziilor greșite sau investigațiilor administrative din partea ASF, ANAF sau Curții de Conturi # Profit.ro
First Broker și Destine Broker s-au înscris la o licitație organizată de Registrul Auto Român (RAR) pentru servicii de asigurare de răspundere profesională a administratorilor și a directorilor cu contract de mandat "Directors&Officers (D&O)" din cadrul instituției.
07:40
Podul spre Ruse va avea alt sistem de plată a taxei. Altimate, din grupul UTI, va realiza noua platformă # Profit.ro
Altimate a câștigat o licitație organizată de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere pentru implementarea unui nou sistem electronic de plată a taxei de pod de la Giurgiu spre Ruse.
07:30
Polonezii de la PESA vor trenul metropolitan din Cluj. Ofertează să livreze Primăriei șapte rame electrice. Bugetul depășește 440 milioane lei # Profit.ro
PESA Bydgoszcz, cea mai mare companie poloneză producătoare de material rulant, a depus la Primăria orașului Cluj-Napoca singura ofertă pentru furnizarea a 7 rame electrice pentru transportul metropolitan de călători și servicii de mentenanță și reparații necesare funcționării respectivelor trenuri, aferente obiectivului de investiție "Tren Metropolitan Cluj", relevă datele Profit.ro.
07:20
Aeroportul Otopeni schimbă parcarea. O firmă din Iași va executa lucrări pentru reducerea riscului seismic DOCUMENT # Profit.ro
DAS Iași a câștigat o licitație pentru consolidarea parcării aferente terminalului Sosiri al Aeroportului Internațional Henri Coandă București-Otopeni.
07:10
BRD câștigă. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
07:10
VIDEO Dispar orfelinatele. Nicoleta Marcu, Fundația Hope and Homes for Children: În 1998 erau 100.000 de copii în orfelinate. Astăzi mai sunt sub 400. În următorii doi ani vor dispărea orfelinatele - Profit.ro Live TV # Profit.ro
Reforma sistemului de protecție a copilului din România a început imediat după anii ’90, într-un context în care amploarea instituționalizării copiilor a devenit vizibilă inclusiv la nivel internațional. Hope and Homes for Children a intrat pe piața locală după ce reprezentanții organizației au constatat condițiile din orfelinatele românești de la finalul secolului trecut.
07:00
Investiție substanțială în România, ca centru relevant. Sorin Preda, Fondator Global Vision: Ne-am dori să demarăm construcția primului centru de date pentru AI în 2026 # Profit.ro
Global Vision, unul dintre cei mai importanți dezvoltatori imobiliari de spații industriale și logistice de pe piața locală, analizează dezvoltarea de centre de date pentru AI și are în vedere demararea construcției în 2026.
Acum 24 ore
02:10
Sabotaj - Pana majoră de electricitate, cea mai gravă după al doilea război mondial din Berlin, care a afectat 50.000 de case, a fost revendicată # Profit.ro
Militanții de extremă stânga germani au revendicat responsabilitatea atacului care a lăsat fără electricitate zeci de mii de locuințe din Berlin.
00:30
Proprietarii care nu își asigură locuințele pot fi amendați de autoritățile locale.
