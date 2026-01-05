Viktor Orban vorbește despre o nouă ordine mondială

13:10

Radu Savopol, fondatorul rețelei de cafenele 5 to go, semnalează că, din august și până acum, multe cafenele - independente sau lanțuri mai mici sau mai mari - au luat hotărârea să aplice TVA de 11% la cafea, considerând că "așa este normal". Pe de altă parte, marea majoritate s-au conformat și funcționează cu TVA de 21% la cafea, așa cum este reglementat.