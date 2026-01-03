Fostul ministru de externe al Ucrainei avertizează: „Şansele de armistiţiu până la sfârşitul iernii sunt zero. Războiul nu se va încheia în 2026"

Primanews.ro, 3 ianuarie 2026 08:10

Acum o oră
08:10
Fostul ministru de externe al Ucrainei avertizează: „Şansele de armistiţiu până la sfârşitul iernii sunt zero. Războiul nu se va încheia în 2026"
Acum 12 ore
23:40
Ministerul Apărării: Ridicările de F-16 au devenit aproape zilnice pe fondul ameninţărilor cu drone la frontiera cu Ucraina
23:30
Protestele din Iran continuă pentru a şasea zi, din cauza scumpirilor. SUA au avertizat că ar putea interveni în ajutorul populaţiei
23:30
Zelenski schimbă şeful Apărării: un ministru de 34 de ani, specialist în tehnologie, propus la conducerea armatei
23:20
Protestele din Iran continuă pentru a şasea zi: scandări împotriva regimului şi avertisment dur al SUA
20:20
Un nou RO-Alert în nordul judeţului Tulcea, după detectarea unor drone ruseşti în apropierea graniţei cu Ucraina
Acum 24 ore
18:40
Incendiul devastator din Crans-Montana ar fi fost provocat de artificii ataşate sticlelor de şampanie
18:20
Tanăr român, dat dispărut după tragedia din Elveţia
Ieri
18:40
Atac rusesc cu drone la graniţa României, în prima zi a anului. Avioane F-16 ridicate de la Feteşti, mesaj RO-Alert în Tulcea
15:50
Explozie într-un bar din Elveţia, în noaptea de Revelion: zeci de morţi şi aproximativ 100 de răniţi. MAE verifică dacă sunt români afectaţi
Mai mult de 2 zile în urmă
20:30
Louis Munteanu a semnat cu DC United. Cifrele transferului
19:40
Mesaj de Anul Nou al preşedintelui Nicuşor Dan: „Statul trebuie să devină mai eficient, mai corect şi mai aproape de cetăţeni”
14:30
VIDEO. Revelion-maraton la Prima TV: trei zile de muzică, tradiţie şi vedete
14:10
Polonia solicită Comisiei Europeane să investigheze TikTok pentru conţinut generat de inteligenţa artificială
14:00
Au fost deschise primele două pârtii la Poiana Braşov. Administratorii domeniului schiabil anunţă că lucrează pentru amenajarea celorlalte pârtii
13:50
VIDEO. Maia Sandu, desemnată „Liderul Mondial al Anului” de revistă britanică The Telegraph
13:40
Guvernul deschide piaţa muncii pentru încă 90.000 de lucrători străini în 2026
13:40
Programul „Masă Sănătoasă” continuă şi în 2026, cu un buget mai mare cu 40%
13:30
România se alătură aliaţilor şi plăteşte 50 de milioane de euro pentru armament american care va fi trimis în Ucraina
13:20
Ce schimbări fiscale aduce anul 2026 pentru companii
13:20
Şeful Statului Major General rus: Putin a ordonat pentru 2026 extinderea ''zonei tampon'' cu nord-estul Ucrainei
12:50
SUA nu confirmă acuzaţiile Rusiei privind un atac asupra reşedinţei lui Putin
12:40
ANALIZĂ. Cinci evenimente-cheie care vor defini anul 2026
12:30
Acord de la Bruxelles pentru două noi tronsoane de autostradă finanţate cu bani europeni
12:10
Explozie la un utilaj în Portul Constanţa. Două persoane au murit
12:00
ANUNŢ. Se scumpeşte benzina de mâine. Noile preţuri
11:50
Şeful CNAIR: În 2025 am deschis circulaţia pe 146 km de autostradă, ajungând în total la 1.418 km de drumuri de mare viteză
11:40
HARTA. O atenţionare cod galben de vânt pentru mai multe regiuni intră în vigoare de miercuri, de la ora 8
00:20
Guvernul taie plata primei zile de concediu medical. Măsura vizează „concediile fictive”
00:10
Kremlinul avertizează: presupusul atac cu drone asupra reşedinţei lui Putin va înăspri poziţia Rusiei în negocierile de pace
00:00
VIDEO. Ilie Bolojan, prima reacţie după boicotul de la CCR pe proiectul pensiilor magistraţilor. „Nici anul viitor nu va fi simplu pentru România”
00:00
Peste 586 de milioane de euro intră în economia României. Nazare: „Bani europeni, nu din taxele românilor”
30 decembrie 2025
23:40
România va construi primii kilometri de autostradă din Republica Moldova
18:00
VIDEO. Belarusul arată într-un videoclip desfăşurarea rachetelor ruseşti Oreşnik cu capacitate nucleară pe teritoriul său
18:00
Ministerul Sănătăţii va finanţa direct spitalele publice care au în dotare roboţi chirurgicali
17:50
Lovitură pentru Ungaria. Moody’s retrogradează Budapesta la „junk”
17:40
Ultimul tronson al Autostrăzii Unirii A8, scos la licitaţie. România va construi primii kilometri de autostradă din Republica Moldova
17:30
Tusk crede că următoarele săptămâni ar putea aduce pacea în Ucraina
16:00
Care sunt singurii lideri europeni pe care Putin îi felicită de Anul Nou
14:40
Facturile la curent vor creşte de la 1 ianuarie
13:50
FOTO. Ucraina îi răspunde lui Lavrov cu o caricatură inspirată dintr-un film celebru
13:40
În timp ce Trump ameninţă să anexeze Groenlanda, Danemarca cumpără avioane din Statele Unite
12:50
Val invers al migraţiei. Românii, pe primul loc la plecările din Marea Britanie
12:20
ANALIZĂ BBC. Pierderile Rusiei în Ucraina cresc mai repede ca niciodată
12:20
Meteorologii prognozează temperaturi peste cele specifice, începând din 5 ianuarie, în toate regiunile
12:10
România, lider la exporturile de cereale din UE în primele luni ale sezonului 2025–2026
11:40
Cinemaraton, în top 5 televiziuni din România în prime-time
11:40
(P) 123Credit.ro şi Serenity Concept: parteneriat pentru acces mai uşor la locuinţe şi finanţare inteligentă
11:30
Beyoncé a devenit în mod oficial miliardară
01:20
Trump şi Netanyahu, întâlnire strategică la Mar-a-Lago: Gaza, Iranul şi Siria, pe agenda discuţiilor
