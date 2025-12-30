Kremlinul avertizează: presupusul atac cu drone asupra reşedinţei lui Putin va înăspri poziţia Rusiei în negocierile de pace

Primanews.ro, 31 decembrie 2025 00:10

Kremlinul avertizează: presupusul atac cu drone asupra reşedinţei lui Putin va înăspri poziţia Rusiei în negocierile de pace

Acum o oră
00:20
Guvernul taie plata primei zile de concediu medical. Măsura vizează „concediile fictive” Primanews.ro
00:10
Kremlinul avertizează: presupusul atac cu drone asupra reşedinţei lui Putin va înăspri poziţia Rusiei în negocierile de pace Primanews.ro
Acum 2 ore
00:00
VIDEO. Ilie Bolojan, prima reacţie după boicotul de la CCR pe proiectul pensiilor magistraţilor. „Nici anul viitor nu va fi simplu pentru România” Primanews.ro
00:00
Peste 586 de milioane de euro intră în economia României. Nazare: „Bani europeni, nu din taxele românilor” Primanews.ro
30 decembrie 2025
23:40
România va construi primii kilometri de autostradă din Republica Moldova Primanews.ro
Acum 8 ore
18:00
VIDEO. Belarusul arată într-un videoclip desfăşurarea rachetelor ruseşti Oreşnik cu capacitate nucleară pe teritoriul său Primanews.ro
18:00
Ministerul Sănătăţii va finanţa direct spitalele publice care au în dotare roboţi chirurgicali Primanews.ro
17:50
Lovitură pentru Ungaria. Moody’s retrogradează Budapesta la „junk” Primanews.ro
17:40
Ultimul tronson al Autostrăzii Unirii A8, scos la licitaţie. România va construi primii kilometri de autostradă din Republica Moldova Primanews.ro
17:30
Tusk crede că următoarele săptămâni ar putea aduce pacea în Ucraina Primanews.ro
Acum 12 ore
16:00
Care sunt singurii lideri europeni pe care Putin îi felicită de Anul Nou Primanews.ro
14:40
Facturile la curent vor creşte de la 1 ianuarie Primanews.ro
13:50
FOTO. Ucraina îi răspunde lui Lavrov cu o caricatură inspirată dintr-un film celebru Primanews.ro
13:40
În timp ce Trump ameninţă să anexeze Groenlanda, Danemarca cumpără avioane din Statele Unite Primanews.ro
12:50
Val invers al migraţiei. Românii, pe primul loc la plecările din Marea Britanie Primanews.ro
12:20
ANALIZĂ BBC. Pierderile Rusiei în Ucraina cresc mai repede ca niciodată Primanews.ro
12:20
Meteorologii prognozează temperaturi peste cele specifice, începând din 5 ianuarie, în toate regiunile Primanews.ro
12:10
România, lider la exporturile de cereale din UE în primele luni ale sezonului 2025–2026 Primanews.ro
Acum 24 ore
11:40
Cinemaraton, în top 5 televiziuni din România în prime-time Primanews.ro
11:40
(P) 123Credit.ro şi Serenity Concept: parteneriat pentru acces mai uşor la locuinţe şi finanţare inteligentă Primanews.ro
11:30
Beyoncé a devenit în mod oficial miliardară Primanews.ro
01:20
Trump şi Netanyahu, întâlnire strategică la Mar-a-Lago: Gaza, Iranul şi Siria, pe agenda discuţiilor Primanews.ro
Ieri
23:30
UPDATE. Rusia acuză Ucraina că a atacat cu drone reşedinţa lui Vladimir Putin şi anunţă că îşi revizuieşte poziţia în negocierile de pace. Evenimente la Washington, Moscova şi Kiev Primanews.ro
23:30
Brigitte Bardot va fi înmormântată pe 7 ianuarie în Saint-Tropez, alături de animalele sale Primanews.ro
23:30
Ministerul Finanţelor: Măsurile fiscale din 2025 dau rezultate. România intră în 2026 cu finanţe mai echilibrate Primanews.ro
22:30
Explicaţiile celor patru judecători care au părăsit şedinţa CCR Primanews.ro
19:50
Brigitte Bardot va fi înmormântată în Saint-Tropez, alături de animalele sale Primanews.ro
18:30
BReAKING NEWS Rusia acuză Ucraina că a atacat cu drone reşedinţa lui Vladimir Putin şi anunţă că îşi revizuieşte poziţia în negocierile de pace. Ce spune Kievul Primanews.ro
16:40
Rusia nu va mai pune în aplicare nicio hotărâre a tribunalelor străine Primanews.ro
16:40
Zelenski declară că este pregătit să se întâlnească cu Putin Primanews.ro
16:30
VIDEO. VIP Revelion la Prima TV Primanews.ro
16:30
Deficitul bugetar este de 6,4% din PIB, după primele 11 luni Primanews.ro
16:20
Explicaţiile celor patru judecători care au părăsit şedinţa CCR privind pensiile magistraţilor Primanews.ro
14:30
ANALIZĂ. Nouă momente cheie din 2025 care au dus la prăbuşirea relaţiilor dintre SUA şi UE Primanews.ro
14:30
Prima TV, locul IV în audienţe cu Schimb de mame Primanews.ro
14:20
Ce spun partidele despre noua amânare CCR a deciziei privind pensiile magistraţilor Primanews.ro
14:00
Kremlinul aşteaptă o nouă convorbire Putin-Trump şi insistă: Ucraina trebuie să-şi retragă trupele din Donbas Primanews.ro
14:00
Zelenski: SUA propune garanţii de securitate pe o perioadă de 15 ani. Noi dorim mult mai mult Primanews.ro
12:00
VIDEO. Tradiţii păstrate cu sfinţenie în inima României autentice Primanews.ro
11:50
HARTĂ. Vânt puternic: noi atenţionări pentru luni şi marţi Primanews.ro
11:20
SURSE. Culisele amânărilor de la CCR în cazul pensiilor magistraţilor Primanews.ro
11:10
CCR a amânat pentru 16 ianuarie decizia privind pensiile magistraţilor Primanews.ro
09:10
De la birou la uniformă: funcţionarii publici se pot antrena militar şi primesc 6.000 € Primanews.ro
04:20
VIDEO. Trump, după întâlnirea cu Zelenski: Suntem foarte aproape de un acord. Donbas rămâne principalul obstacol Primanews.ro
Mai mult de 2 zile în urmă
19:30
Marine Le Pen anunţă candidatul pe care va merge la alegerile prezidenţiale: ”Poate câştiga în locul meu” Primanews.ro
15:50
Curtea Constituţională a amânat pentru luni decizia privind legea pensiilor magistraţilor Primanews.ro
13:00
Ce urmează pentru centrala nucleară Zaporojie, punct cheie în acordul de pace ruso-ucrainean Primanews.ro
12:40
Vânt puternic în toată ţara. Meteorologii actualizează prognoza Primanews.ro
12:10
A murit Brigitte Bardot, femeia care a fost mai mare decât filmele ei Primanews.ro
12:00
Zelenski se întâlneşte cu Trump, în Florida, pentru a obţine acordul SUA asupra ultimei versiuni a planului de pace Primanews.ro
