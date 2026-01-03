Zohran Mamdani, acuzat de antisemitism în prima zi de mandat
Cotidianul de Hunedoara, 3 ianuarie 2026 08:20
Revocarea ordinelor lui Eric Adams a stârnit reacții opuse la New York. The post Zohran Mamdani, acuzat de antisemitism în prima zi de mandat appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum o oră
08:20
Revocarea ordinelor lui Eric Adams a stârnit reacții opuse la New York. The post Zohran Mamdani, acuzat de antisemitism în prima zi de mandat appeared first on Cotidianul RO.
08:10
Google AI ar expune oamenii la riscuri prin sfaturi medicale înșelătoare. Investigație The Guardian # Cotidianul de Hunedoara
The Guardian spune că a descoperit informații inexacte prezentate de Google AI în rezumate. The post Google AI ar expune oamenii la riscuri prin sfaturi medicale înșelătoare. Investigație The Guardian appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
07:40
Evacuări masive, bombardamente și lupte intense marchează începutul lui 2026. Rusia respinge compromisurile, iar Ucraina mizează pe sprijin extern, în timp ce un posibil acord de pace rămâne blocat de disputele teritoriale. The post Aliații Ucrainei se reunesc la Kiev appeared first on Cotidianul RO.
07:30
Președintele ucrainean îl schimbă din funcţie pe ministrul Apărării. În plus, îl numeşte pe Oleh Ivaşcenko la conducerea serviciului de informaţii al armatei. The post Zelenski face o nouă schimbare la vârf. Cine e noul ministru al Apărării appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
06:20
Cercetătorii fac o descoperire ce răstoarnă stereotipiile despre popoarele străvechi # Cotidianul de Hunedoara
Cele mai vechi incinerări intenționate confirmate în Africa au apărut abia acum aproximativ 3.500 de ani, în rândul popoarelor pastorale din neolitic The post Cercetătorii fac o descoperire ce răstoarnă stereotipiile despre popoarele străvechi appeared first on Cotidianul RO.
06:10
Guvernul ucrainean a sabotat în mod sistematic supravegherea companiilor de stat, arată o anchetă The New York Times The post Ajutorul vestic, diluat de corupția din Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
06:10
Câți soldați a pierdut Rusia în Ucraina de la începutul invaziei. Cum sunt torturați soldații ruși # Cotidianul de Hunedoara
Negocierile de pace se reiau în acest weekend. The post Câți soldați a pierdut Rusia în Ucraina de la începutul invaziei. Cum sunt torturați soldații ruși appeared first on Cotidianul RO.
06:10
„Dacă m-ai întreba care a fost cel mai greu lucru pe care l-am făcut în ultimii 27 de ani... Fără îndoială acesta a fost! The post De 27 de ani, în jurul lumii appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
23:00
MApN: Șase pacienți cu arsuri, transportați din Elveția la Paris cu o aeronavă a Forțelor Aeriene # Cotidianul de Hunedoara
Misiunea aeronavei a fost aprobată la solicitarea Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, în baza cererii de asistenţă internaţională. The post MApN: Șase pacienți cu arsuri, transportați din Elveția la Paris cu o aeronavă a Forțelor Aeriene appeared first on Cotidianul RO.
22:40
Guardiola, ironic cu ziariştii: „Vreţi să mă concediaţi, deja? Am un salariu foarte mare…” # Cotidianul de Hunedoara
Guardiola a comentat şi plecarea lui Maresca de la Chelsea, în condiţiile în care italianul a fost secundul său la Manchester City, în sezonul triplei, 2022-23. The post Guardiola, ironic cu ziariştii: „Vreţi să mă concediaţi, deja? Am un salariu foarte mare…” appeared first on Cotidianul RO.
22:20
FBI susţine că a dejucat un potenţial atac inspirat de ISIS în noaptea de Revelion # Cotidianul de Hunedoara
Sturdivant a intrat în atenţia FBI-ului iniţial în 2022, când, fiind minor, a luat legătura cu un membru ISIS neidentificat din străinătate. The post FBI susţine că a dejucat un potenţial atac inspirat de ISIS în noaptea de Revelion appeared first on Cotidianul RO.
21:30
Şoferul maşinii lui Anthony Joshua, pus sub acuzare după moartea a doi dintre apropiaţii pugilistului # Cotidianul de Hunedoara
Fostul campion mondial la categoria grea, uşor rănit în accident, a părăsit spitalul din Lagos unde fusese internat. The post Şoferul maşinii lui Anthony Joshua, pus sub acuzare după moartea a doi dintre apropiaţii pugilistului appeared first on Cotidianul RO.
21:00
Rusia a atacat oraşul Harkov cu rachete balistice. Cel puţin 25 de persoane au fost rănite # Cotidianul de Hunedoara
Au fost avariate mai multe clădiri rezidenţiale, magazine, cafenele, supermarketuri. Primarul Ihor Terekhov a estimat numărul victimelor la 30 de răniţi. The post Rusia a atacat oraşul Harkov cu rachete balistice. Cel puţin 25 de persoane au fost rănite appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
19:50
A murit cel mai respectat câine polițist din România. Șuier se pensionase recent # Cotidianul de Hunedoara
”Există prieteni care nu poartă epoleţi, dar poartă în inimă o misiune mai grea decât multe uniforme. Acel prieten a fost Şuier” The post A murit cel mai respectat câine polițist din România. Șuier se pensionase recent appeared first on Cotidianul RO.
19:30
Derapaje homofobe pe seama dirijorului de la Concertul de Anul Nou de la Viena # Cotidianul de Hunedoara
Concertul de Anul Nou de la Viena este unul dintre cele mai urmărite evenimente muzicale din lume, fiind transmis anual în zeci de țări și urmărit de milioane de telespectatori. The post Derapaje homofobe pe seama dirijorului de la Concertul de Anul Nou de la Viena appeared first on Cotidianul RO.
19:10
Ludovic Orban, atac la George Simion: S-a priceput doar să dea tonul la huiduieli, fluieraturi, înjurături # Cotidianul de Hunedoara
Fostul consilier prezidențial spune că Simion se comportă în politică exact cum s-a comportat când a fost șef de galerie. The post Ludovic Orban, atac la George Simion: S-a priceput doar să dea tonul la huiduieli, fluieraturi, înjurături appeared first on Cotidianul RO.
18:40
1.000 de amenzi în 4 zile, cu o cameră cu inteligență artificială. Vezi unde e montată # Cotidianul de Hunedoara
Ministerul Guvernării Digitale din Grecia gestionează cele 8 camere active, dar planifică extinderea rețelei la 2.000 de camere fixe și 500 mobile. The post 1.000 de amenzi în 4 zile, cu o cameră cu inteligență artificială. Vezi unde e montată appeared first on Cotidianul RO.
18:30
În 1985, un cutremur de magnitudinea 8,1 a devastat centrul și sudul Mexicului, provocând peste 12.000 de morți și pagube majore în Mexico. The post Cutremur cu magnitudinea de peste 6 grade în Mexic appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Cutremur de 6,5 grade în Mexico City. Președinta Mexicului a luat-o la fugă în timpul conferinței de presă # Cotidianul de Hunedoara
Președintele susținea prima conferință de presă din 2026 de la Palatul Național când a avut loc cutremurul. The post Cutremur de 6,5 grade în Mexico City. Președinta Mexicului a luat-o la fugă în timpul conferinței de presă appeared first on Cotidianul RO.
17:50
Marcel Ciolacu îl ironizează pe Instagram pe Ilie Bolojan după declaraţia premierului potrivit căreia anul 2025 a fost unul dificil din punct de vedere economic. The post Ironiile lui Ciolacu la adresa lui Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
17:30
De la revenirea sa la Casa Albă, în urmă cu aproape un an, acesta se străduieşte să liniştească opinia publică cu privire la capacitatea sa de a guverna The post În faţa criticilor, Trump repetă că este „în perfectă sănătate” appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Trăiesc zilnic tragedia războiului, vor pace, dar jurnaliștii de la Kiev spun că sunt oameni cărora nu le pasă ce fel de pace, țară și regim vor avea The post Cine îi mai ascultă pe cei din Ucraina de est? appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Cumulul pensie-salariu, golit de conținut și dat uitării. Eșecurile Coaliției (V) # Cotidianul de Hunedoara
Cotidianul vă prezintă seria de articole intitulate „Eșecurile Coaliției". O retrospectivă în cinci episoade a celor mai mari rateuri date de Coaliția de guvernare în 2025. După impunerea unor taxe apăsătoare pentru populație și pentru oamenii de afaceri, venise și rândul statului să taie din cheltuieli. Doar că s-a ales praful de intenții și promisiuni. The post Cumulul pensie-salariu, golit de conținut și dat uitării. Eșecurile Coaliției (V) appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Șansele ca războiul să se termine în 2026 sunt „zero”, susține un fost ministru ucrainean # Cotidianul de Hunedoara
Dmitri Kuleba, fost șef al diplomației ucrainene, spune că conflictul declanșat de Rusia nu se va termina în 2026. The post Șansele ca războiul să se termine în 2026 sunt „zero”, susține un fost ministru ucrainean appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Incident ecologic în județul Brașov. Aproximativ 11.000 de consumatori sunt afectaţi # Cotidianul de Hunedoara
DSU a intervenit în judeţul Braşov după un incident ecologic care a dus la întreruperea apei potabile pentru circa 11.000 de consumatori din patru localităţi. The post Incident ecologic în județul Brașov. Aproximativ 11.000 de consumatori sunt afectaţi appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Cum își execută și torturează Rusia propriii soldați – investigație The New York Times # Cotidianul de Hunedoara
The New York Times publică o investigație bazată pe peste 6.000 de plângeri confidențiale care descriu abuzuri, violență și constrângeri asupra soldaților ruși în războiul din Ucraina. The post Cum își execută și torturează Rusia propriii soldați – investigație The New York Times appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Cine este Kirilo Budanov, noua mână dreaptă a lui Zelenski. A prezis exact data a invaziei ruse # Cotidianul de Hunedoara
Volodimir Zelenski îl numește pe Kirilo Budanov, șeful informațiilor militare, în funcția de principal consilier prezidențial, o mutare strategică cu impact major asupra conducerii Ucrainei și a războiului cu Rusia. The post Cine este Kirilo Budanov, noua mână dreaptă a lui Zelenski. A prezis exact data a invaziei ruse appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Ținerea sub control a migrației, a extremelor și succesul extern nu garantează succesul în alegeri, dacă guvernul uită de baza sa tradițională The post O lecție de la „cea mai influentă personalitate din Europa” appeared first on Cotidianul RO.
16:10
În incendiul în care au murit 40 de persoane și au fost rănite alte 115 s-ar fi aflat și un român, a transmis MAE. The post Un român printre victimele din Elveția. Precizările MAE appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Crește bilanțul morților din clubul elvețian. Minister italian: sunt 47 de oameni decedați # Cotidianul de Hunedoara
Ministerul italian de externe dezvăluie că bilanțul deceselor înregistrate în incendiul de la Crans-Montana, Elveția, a ajuns la 47. The post Crește bilanțul morților din clubul elvețian. Minister italian: sunt 47 de oameni decedați appeared first on Cotidianul RO.
15:30
Yoon Suk Yeol riscă o condamnare de 10 ani de închisoare, iar problemele penale se extind și asupra familiei sale. Procurorii cer 15 ani de detenție pentru soția sa, Kim Keon Hee, acuzată de corupție, mită și abuz de putere. The post Decizie dură a instanței în cazul unui fost președinte appeared first on Cotidianul RO.
15:30
Descoperă tendințele 2026 în arta handmade: albastrul patinat și inul devin elementele cheie ce definesc estetica și materialele preferate, aducând naturalețe și eleganță pieselor artizanale. The post Inul și albastrul patinat domină piața pieselor artizanale appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Răbufnirile violente din campaniile electorale 2024-2025 mă obligă la un subiect care îmi displace. Dar nu pot trece peste el, indiferent care vor fi reacțiile cititorilor și ale foștilor colaboratori. Este vorba despre prestațiile Alinei Mungiu-Pippidi. Sunt prea multe, schimbăcioase, derutante, ambalate prețios și generatoare de eșecuri. Profesoara de studii politice din Germania (Hertie School […] The post Alina Mungiu-Pippidi – păreristă cu ifose de profesor appeared first on Cotidianul RO.
14:30
„Halucinant”. Emilia Șercan, presată să verifice doctoratul lui Nicușor Dan # Cotidianul de Hunedoara
„Mi se pare halucinant că niște semeni pot pune la îndoială faptul că Nicușor Dan ar putea să aibă un doctorat făcut pe bune.” The post „Halucinant”. Emilia Șercan, presată să verifice doctoratul lui Nicușor Dan appeared first on Cotidianul RO.
14:20
În timpul discursului de Anul Nou al împăratului Japoniei, un tânăr de 20 de ani s-a dezbrăcat complet în fața familiei imperiale, surprinzând mulțimea și provocând intervenția rapidă a gărzii. Acțiunea sa neașteptată a întrerupt momentul solemn, iar tânărul a fost îndepărtat imediat. The post Gol-pușcă în fața împăratului Japoniei. Sfidare fără precedent appeared first on Cotidianul RO.
14:10
După patru ani de distorsiuni pe piața de energie, specialiștii sunt de părere că marele câștigător al acestei scheme a fost statul român. The post Cum a câștigat statul român miliarde din schema de plafonare a energiei appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Republica Moldova: război hibrid, vise europene și reimperializarea politicii externe ruse # Cotidianul de Hunedoara
„Rog să fiu eliberat din proprie inițiativă...”. Ce s-a ascuns în spatele celor mai răsunătoare demisii ale anului 2025 The post Republica Moldova: război hibrid, vise europene și reimperializarea politicii externe ruse appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Decizia SUA de a impune interdicții de călătorie cetățenilor din Mali și Burkina Faso, fără consultări, a dus la o ripostă diplomatică prin restricții reciproce. Aceasta evidențiază tensiunile crescânde între Washington și guvernele militare din Sahel, punând în pericol cooperarea regională pentru securitate și stabilitate, într-un context geopolitic fragil. The post Turiștii americani au fost interziși în două țări appeared first on Cotidianul RO.
13:40
România dă o mână de ajutor după tragedia din Elveția. O aeronavă pregătită pentru a prelua pacienți # Cotidianul de Hunedoara
Un incendiu grav a izbucnit într-un bar din stațiunea Crans-Montana în noaptea de Revelion și a ucis 40 de persoane. Autoritățile au anunțat că alte 115 victime au fost rănite. The post România dă o mână de ajutor după tragedia din Elveția. O aeronavă pregătită pentru a prelua pacienți appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Fiica actorului Tommy Lee Jones, găsită moartă într-un hotel din San Francisco # Cotidianul de Hunedoara
Autoritățile investighează moartea Victoriei Jones, după un apel la urgență făcut în noaptea de Revelion. The post Fiica actorului Tommy Lee Jones, găsită moartă într-un hotel din San Francisco appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Mesaj RO-Alert emis pentru populația din nordul județului Tulcea după detectarea unor ținte în mișcare spre frontiera România-Ucraina. Autoritățile recomandă prudență și atenție la eventualele obiecte căzute din spațiul aerian. The post Nou mesaj RO-Alert pentru populaţia din nordul judeţului Tulcea appeared first on Cotidianul RO.
13:00
2026 e anul negocierilor politice. Președintele Nicușor Dan și liderii coaliției de guvernare trebuie să agreeze mai multe numiri în funcții-cheie . The post Mizele anului 2026. Șefia SRI, DNA și suspendarea președintelui appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Procurorii DIICOT au reţinut doi bărbaţi, suspectaţi de trafic internaţional de droguri # Cotidianul de Hunedoara
Doi bărbați au fost reținuți de DIICOT după ce au ridicat un colet cu droguri adus din Spania prin curierat fiind acuzați de trafic internațional de droguri. The post Procurorii DIICOT au reţinut doi bărbaţi, suspectaţi de trafic internaţional de droguri appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Bilanț feroviar 2025. Puțini kilometri noi și multe întârzieri pe șantiere # Cotidianul de Hunedoara
Asociația Pro Infrastructură arată că viteza de deplasare a crescut nesemnificativ, iar șantierele majore au încă probleme mari. The post Bilanț feroviar 2025. Puțini kilometri noi și multe întârzieri pe șantiere appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Motivul pentru care o judecătoare care a vorbit în ancheta Recorder și-a dat demisia de la UBB # Cotidianul de Hunedoara
Andrea Chiș și-a dat demisia de la Facultatea de Drept UBB Cluj, invocând incompatibilitatea mediului academic cu valorile sale profesionale. The post Motivul pentru care o judecătoare care a vorbit în ancheta Recorder și-a dat demisia de la UBB appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Un episod petrecut într-un hotel din Las Vegas se află în centrul procesului. The post Will Smith, dat în judecată appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Irina-Margareta Nistor: Fraza „a tradus pe ascuns” mă scoate din sărite. Care pe ascuns? Toată lumea îmi știa vocea INTERVIU # Cotidianul de Hunedoara
„Când s-a redeschis a doua oară Cotidianul, pe vremea când era Gilda Lazăr, am lucrat acolo timp de doi ani. E nostim, pentru că atunci a fost și prima dată când a trebuit să-mi fac un card bancar. Ei plăteau pe card, iar eu nu aveam. M-am dus la bancă, am văzut câte formulare erau de completat și, până la urmă, o doamnă de acolo m-a ajutat și le-a completat în locul meu. Pe atunci aveau sediul vizavi de Biserica Armenească.” The post Irina-Margareta Nistor: Fraza „a tradus pe ascuns” mă scoate din sărite. Care pe ascuns? Toată lumea îmi știa vocea INTERVIU appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Rusia afirmă că a înmânat SUA dovezi ale unei tentative de atac ucrainean cu drone asupra reședinței lui Vladimir Putin. Ucraina neagă acuzațiile iar Occidentul rămâne sceptic. The post Rusia a predat SUA „dovezile” atacului ucrainean la palatul lui Putin appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Disney+ începe anul în forță! De la seriale așteptate la documentare, platforma pregătește un început de an plin de noutăți. The post Ce aduce Disney+ în ianuarie appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Descoperă topul celor mai urmărite filme din 2025: „KPop Demon Hunters” și „Ne Zha 2” domină streaming-ul și box office-ul global cu recorduri istorice de audiență și încasări. The post Topul celor mai urmărite filme din 2025 appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.