Arhiepiscopul Tomisului a oficiat slujba de sfințire a apei înainte de Bobotează
Cotidianul de Hunedoara, 5 ianuarie 2026 12:20
Arhiepiscopul Tomisului a oficiat slujba de Sfințire Mare a Apei la Constanța. 300.000 de PET-uri cu apă sfințită vor fi oferite credincioșilor de Bobotează.
Acum 10 minute
12:30
În lipsa unor măsuri urgente, țara riscă fie majorarea tarifelor la energie electrică, fie întreruperi de curent, scenarii care pot fi evitate doar prin intervenții rapide și soluții tehnice suplimentare.
Acum 30 minute
12:20
Fostul deputat PSD Cătălin Rădulescu, condamnat definitiv în 2016 la un an și șase luni de închisoare cu suspendare pentru dare de mită, susține că a lucrat alături de mai multe nume importante din zona justiției și a presei de specialitate pentru modificarea codurilor penale.
12:20
12:10
Luminițele de sărbători mai rămân aprinse în București. „Am decis să prelungim un pic bucuria” # Cotidianul de Hunedoara
Primăria Capitalei spune că iluminatul festiv mai rămâne aprins pentru "a prelungi bucuria plimbărilor de seară".
Acum o oră
12:00
Tiny house, casele compacte și bine optimizate, devin o soluție inteligentă pentru cei care își doresc o viață mai simplă și cheltuieli lunare mai mici
12:00
Armata americană rămâne pregătită de noi acțiuni, în timp ce militarii venezueleni o susțin pe Rodriguez.
11:50
Călin Georgescu s-a prezentat luni la Buftea pentru semnarea controlului judiciar. La ieșirea din clădire, a vorbit despre capturarea lui Maduro de către administrația Trump. El a alimentat un ecou prezent în baza sa de susținători suveraniști din online, care cere o intervenție americană în România.
11:50
Procese cu miză imensă la Curtea Apel București. Judecătorii CCR și Legile Justiției # Cotidianul de Hunedoara
Instanța a respins cererile de amânare depuse de judecătorii CCR Dacian Dragoș și Mihai Busuioc, contestați la Curtea de Apel București de către avocata AUR Silvia Uscov, anunță G4Media.
11:40
Taxele și impozitele locale achitate până la data de 31 martie 2026 beneficiază de o reducere de până la 10%.
Acum 2 ore
11:30
Coreea de Nord a lansat duminică mai multe rachete de test. Acum, dictatorul de la Phenian a justificat testele efectuate prin criza geopolitică rezultată din operațiunea americană în Venezuela.
11:30
Tânărul boxer Benjamin Johnson a decedat în tragedia de la Crans-Montana. Avea 18 ani și a murit încercând să-și salveze prietena.
11:30
Zohran Mamdani își începe mandatul la New York cu o ofensivă împotriva proprietarilor abuzivi.
11:30
„Guvernul condus de Ilie Bolojan a pus în aplicare o nouă formă de inginerie juridică fiscală, prin care românii sunt împovărați ilegal și disproporționat cu taxe pe proprietate și pe automobile", transmite AUR.
11:10
AUR vrea declararea anului 2026 drept anul Americii în România. „SUA își asumă explicit rolul de principal apărător al libertăților politice, al democrației și al libertății de exprimare în Europa, într-un moment în care aceste drepturi fundamentale sunt tot mai des puse sub presiune", a transmis formațiunea politică.
11:10
China condamnă „comportamentul hegemonic” al SUA și cere eliberarea lui Nicolas Maduro și a soției # Cotidianul de Hunedoara
„Cerem Statelor Unite să respecte dreptul internațional și să înceteze încălcarea suveranității și securității altor țări".
11:10
Invocarea Doctrinei Monroe de către cutiile de rezonanță moscovite din spațiul public românesc devine un instrument de legitimare a agresiunii rusești în Ucraina.
11:10
„Avatar: Fire and Ash” a trecut de 1 miliard de dolari după 18 zile de la lansare # Cotidianul de Hunedoara
Acesta este al patrulea film al regizorului James Cameron care depăşeşte pragul de un miliard de dolari, inclusiv „Titanic".
11:00
Leeds United a anunţat decesul unui suporter căruia i s-a făcut rău, pe stadion, înaintea meciului din Premier League din week-end.
11:00
2,8 milioane de euro a plătit un japonez pentru un ton roșu gigant.
10:50
„Subliniem că angajații ELCEN fac eforturi deosebite să mențină în funcțiune echipamente vechi puse în funcțiune în anii 60-70 și nemodernizate la timp din cauza subfinanțării îndelungate a companiei ce a împiedicat acțiunile de reabilitare majoră a instalațiilor."
10:40
PTPA a iniţiat în martie 2025, alături de aproximativ douăzeci de jucători, acţiuni în justiţie în Statele Unite, Regatul Unit şi Uniunea Europeană (UE). Acestea vizează ATP şi WTA, care reglementează circuitele masculine şi feminine.
10:40
Trump amenință Iranul. Va fi lovit ”foarte dur” dacă sunt ucişi manifestanţi # Cotidianul de Hunedoara
Numeroşi comercianţi din Iran şi-au închis magazinele pentru a protesta contra hiperinflaţiei şi a marasmului economic. Mişcarea a început pe 28 decembrie, la Teheran, apoi s-au extins revendicările politice.
10:40
Brad din cimitir, pus în centrul orașului. Incredibila poveste din Drăgășani # Cotidianul de Hunedoara
Bradul de Crăciun din Drăgășani, plantat pe mormântul unui localnic, a fost tăiat și folosit în centrul orașului fără acordul familiei. Primăria a cerut scuze și a demarat o anchetă, în timp ce familia cere respect față de memoria persoanei înhumate.
10:40
Circulația va fi posibilă imediat ce condițiile meteo și starea carosabilului se vor îmbunătăți, transmit autoritățile.
Acum 4 ore
10:30
Trei modele produse în România se regăsesc în Top 15 cele mai vândute mașini din Europa în anul 2025, conform L'automobile Magazine.
10:30
Platformele de casino online care vor să se diferențieze de concurență au categorii speciale în care le oferă utilizatorilor sloturi originale.
10:10
După decenii de restricții dure, China a trecut în cealaltă extremă. Țara a decis scumpirea metodelor contraceptive pentru a crește natalitatea.
10:00
Decesul celebrei supraviețuitoare de la Auschwitz a fost deplâns și de Regele Charles III şi soţia sa, Camilla.
09:50
Radu „Maduro” Paraschivescu, reacție la glumele de după capturarea liderului Venezuelei # Cotidianul de Hunedoara
Nicolas Maduro a fost capturat sâmbătă de armata americană. De atunci, internetul a fost inundat de meme-uri pe baza faptului că liderul venezuelean seamănă cu mai multe personaje din spațiul public românesc. Radu Paraschivescu, țintă a unora dintre aceste glume, a răspuns la trend.
09:10
Retragerea lui Djokovic din PTPA marchează o ruptură în cadrul reprezentării jucătorilor profesioniști de tenis, evidențiind tensiuni interne privind transparența și guvernanța, în timp ce el își canalizează energia către performanță și echilibrul personal.
08:40
ONG-uri cer extrădarea lui Maduro în Argentina pentru a fi judecat pentru crime împotriva umanităţii # Cotidianul de Hunedoara
ONG-urile încearcă să aducă pe Nicolás Maduro în fața justiției argentiniene pentru crime grave împotriva drepturilor omului, evidențiind utilizarea jurisdicției universale în combaterea impunității la nivel internațional.
Acum 6 ore
08:10
Trump contestă afirmaţiile Kremlinului privind un atac ucrainean cu drone asupra reşedinţei lui Putin, spunând că evaluările SUA nu confirmă acest scenariu.
07:30
Ministrul Sănătății afirmă că sistemul de tarifare a gărzilor medicale este depășit # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Sănătății afirmă că sistemul de tarifare a gărzilor medicale este depășit și inechitabil și anunță necesitatea unei reforme.
07:20
Cuba anunță că 32 de cetățeni ai săi au fost uciși în timpul operațiunii de extragere a lui Nicolás Maduro din Venezuela. Două zile de doliu național.
07:10
Eva Schloss, supraviețuitoare a Holocaustului și sora vitregă a Annei Frank, a murit la 96 de ani # Cotidianul de Hunedoara
Eva Schloss supraviețuitoare a Holocaustului și sora vitregă a Annei Frank a murit la 96 de ani. Regele Charles a transmis un mesaj de omagiu.
Acum 8 ore
06:10
Într-o eră dominată de tehnologie și schimbări rapide, tinerii din Gen Z se află în fața unor oportunități uriașe pe piața muncii. Dacă ești parte din această generație (cei născuți între 1997 și 2012), există câteva domenii care promit nu doar creștere personală, dar și venituri semnificative. Hai să vedem care sunt cele mai bine plătite joburi pentru tine în 2026 și cum să te pregătești pentru a le obține!
06:10
Sinecuriada 2026. Funcțiile plătite cu până la 50.000 de lei lunar pe care le împarte coaliția # Cotidianul de Hunedoara
Nou al an aduce pentru coaliție noi împărțiri de funcții-cheie în statul român, unele fiind generatoare de venituri mari.
Acum 12 ore
00:20
Au fost identificate cele 40 de persoane decedate în incendiul din Crans-Montana # Cotidianul de Hunedoara
Duminică, persoanele îndoliate au participat la o slujbă religioasă la Chapelle Saint-Christophe din Crans-Montana pentru a-şi aduce omagiul victimelor tragediei.
00:00
Boc amenință firmele de deszăpezire: Câte staţii necurăţate, atâtea amenzi aplicate! # Cotidianul de Hunedoara
Primarul a menţionat că a filmat o staţie din zona centrală a oraşului: "V-am prezentat doar una dintre staţiile pe care le am aici, în zona centrală. Mă gândesc ce e pe dincolo"
4 ianuarie 2026
23:50
Sâmbătă, Trump a declarat pentru New York Post că mulţi cubanezi au murit în timpul operaţiunii Statelor Unite de capturare şi extragere a lui Maduro şi a soţiei sale din Venezuela
Acum 24 ore
23:30
Traficul a fost dirijat pe o rută ocolitoare, situată la aproximativ 500 m aval, până la retragerea apei de pe carosabil.
23:20
Rogobete: Producem de trei ori mai mulţi rezidenţi decât putem include în sistem # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul a anunţat că doreşte, împreună cu universităţile, să realizeze o hartă clară a locurilor care vor fi disponibile în următorii ani.
23:00
Tensiunile dintre cele două ţări au fost relansate de anunţul făcut la sfârşitul lunii decembrie de Donald Trump cu privire la numirea unui trimis special pentru acest vast teritoriu autonom danez bogat în resurse.
22:40
Leeds a terminat la egalitate, 1-1, cu United, după ce Brenden Aaronson a deschis scorul pentru gazde, iar Matheus Cunha a egalat.
22:20
Șoșoacă solicită explicit ONU „o intervenție fermă și echilibrată pentru restabilirea ordinii juridice internaționale".
21:40
Donald Trump a anunțat sâmbătă că forțele americane l-au capturat pe Nicolas Maduro după ce au lansat un "atac de mare anvergură" contra Venezuelei.
21:00
Promisiunea președintelui de Anul Nou, în contradicție cu operațiunea militară din Venezuela, a aprins dezbaterea pe Internet, generând polemici aprinse
20:50
Se scumpesc construcțiile: 15.000 de euro vei plăti în plus la o casă de 100.000 de euro # Cotidianul de Hunedoara
Prețul materialelor de construcție e așteptat să crească semnificativ, avertizează experții de pe piață.
20:30
ANAF a șters, în primele zile ale noului an, creanțele fiscale restante, cu o valoare mai mică de 40 de lei.
20:20
Rubio afirmă că SUA „conduc politica” în Venezuela. Trump nu exclude trimiterea de trupe americane # Cotidianul de Hunedoara
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat că SUA o vor judeca pe vicepreşedinta venezueleană Delcy Rodríguez, numită lider interimar al ţării de Curtea Constituţională, în funcţie de ceea ce va face în viitor.
