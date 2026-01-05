Tusk, despre UE: Trebuie să fim uniți sau suntem terminați

14:00

„Mergând mai departe pe firul problemei, am putea crede că miza e Dacian Dragoș. Mihai Busuioc e băgat la pachet doar la derută. Pentru că Dacian Dragoș este de partea celor care ar vota pentru legea pensiilor speciale. Scoaterea lui din joc ar putea însemna distrugerea majorității de 5 la 4 care s-a creat la CCR în favoarea legii Guvernului Bolojan." The post Pensiile speciale, adevărata miză a proceselor de la Curtea de Apel București – OPINIE appeared first on Cotidianul RO.