Victor Pițurcă, verdict crunt despre promovarea Stelei
Sport.ro, 3 ianuarie 2026 09:20
Steaua se află în zona de play-out din eșalonul secund.
Acum 10 minute
09:40
Mijlocașul francez a părăsit-o în această iarnă pe campioana României.
Acum 30 minute
09:20
09:20
Aston Villa - Nottingham Forest, EXCLUSIV pe VOYO de la 14:30! Gazdele, pe urmele liderului Arsenal # Sport.ro
Meciurile din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
Acum o oră
09:00
Michael Schumacher a împlinit 57 de ani. La 12 ani de la accidentul grav de schi, starea sa de sănătate rămâne un mister # Sport.ro
Septuplul campion mondial la Formula 1, Michael Schumacher, grav rănit într-un accident de schi la 29 decembrie 2013, împlineşte, sâmbătă, 57 de ani.
09:00
Rayo Vallecano - Getafe s-a încheiat 1-1 în La Liga.
Acum 2 ore
08:40
Duel palpitant pentru titlu în Italia.
08:40
Fotbalistul este legitimat la FCSB din vara lui 2024.
08:30
Fostul internațional român nu a mai antrenat de aproape 16 ani.
08:10
Monica Roșu i-a făcut portretul antrenorului Octavian Bellu, la Poveștile Sport.ro: „Nu avea alt hobby” # Sport.ro
Monica Roșu l-a descris în câteva cuvinte pe antrenorul Octavian Bellu, în emisiunea Poveștile Sport.ro.
08:10
„M-am drogat ca să găsesc fericirea.” Bjorn Borg a dezvăluit momentul care „l-a trezit” din dependența care a fost aproape să îl ucidă # Sport.ro
Bjorn Borg dezvăluie ce l-a făcut să se oprească din abuzul de substanțe.
08:10
Nu doar Halep a primit „ignore.” Australienii au refuzat să acorde wildcard unei foste campioane la Melbourne # Sport.ro
Simona Halep nu este singurul nume important al tenisului feminin lăsat în afara calculelor făcute de australieni.
Acum 12 ore
00:30
Formația din Gruia traversează un sezon mult sub așteptări. Dar cea mai dură lovitură poate veni peste doar 12 zile.
00:00
Fotbalistul care putea să îl împingă pe Gigi Becali la ”păcat” poate părăsi Superliga: ”Azi am vorbit cu cineva de acolo!” # Sport.ro
Unul dintre preferații lui Gigi Becali din Superliga României ar putea părăsi fotbalul românesc în această iarnă.
2 ianuarie 2026
23:50
Internaționalul nostru rămâne în atenția granzilor din Serie A, mai ales că șansele sale, de a juca în mod constant la Tottenham, par să fie mici de tot.
23:30
Antrenorul lui City „fierbe“ după 0-0 cu Sunderland, în primul meci oficial din 2026.
23:10
Emoții mari pentru Andrei Rațiu și pentru echipa națională, în vederea barajului din luna martie pentru Cupa Mondială.
22:50
În căutare de minute până la barajul pentru Cupa Mondială, Horațiu Moldovan va schimba din nou echipa în această iarnă.
22:40
Campioana mondială și olimpică Katharina Liensberger s-a accidentat grav și va rata Jocurile Olimpice! # Sport.ro
Veste tristă pentru schioarea austriacă.
22:20
Louis Munteanu a părăsit-o pe CFR Cluj și va semna cu D.C. United, în MLS.
21:50
Achitat în cazul de viol, fostul jucător al Barcelonei este acum predicator religios.
21:40
În mijlocul unui sezon extrem de slab, atât pentru CFR Cluj, cât și pentru internaționalul ei de 23 de ani, transferul la DC United e o veritabilă „gură de oxigen“. Atât pentru club, cât și pentru un atacant cu cifre modeste, în actuala campanie.
21:20
Tragedie fără margini la Cupa Africii! Fiul său a murit la câteva zile după ce s-a calificat în optimi # Sport.ro
Un fotbalist de la Cupa Africii pe Națiuni trece prin momente îngrozitoare.
21:20
Transfer important pentru clubul din Liga 3.
21:00
Fostul jucător al lui Dinamo s-a retras la 29 de ani: ”Ultima mea zi în fotbal! Știți cât doare?” # Sport.ro
Fostul jucător al lui Dinamo a decis să se retragă din fotbal la doar 29 de ani.
Acum 24 ore
20:30
Liderul din Superliga se va pregăti, în Antalya, pentru partea a doua a sezonului.
20:30
După trei despărțiri, ”găzarii” au anunțat și o primă achiziție a iernii.
20:20
El a fost primul african din istoria fotbalului românesc! Vicecampionul mondial a jucat la Dinamo: ”L-a prins ninsoarea în espadrile” # Sport.ro
Amintiri cu Nelson Mensah, o mare speranță a Ghanei la începutul anilor '90.
20:00
Anunțul făcut de Gasperini după ce s-a aflat că Radu Drăgușin e o ”prioritate” pentru AS Roma: ”Nu aducem jucători doar de dragul de a-i aduce!” # Sport.ro
Radu Drăgușin ar putea reveni în această iarnă în Serie A.
20:00
La 58 de ani, Dan Petrescu a luat o pauză de la antrenorat, pentru a se concentra pe cel mai important lucru din viața oricărui om: sănătatea.
19:20
Coman, decizie catastrofală: „Clubul ăsta distruge jucătorii!“. Dezvăluiri incendiare din Qatar # Sport.ro
De când a părăsit România, semnând cu Al-Gharafa, cariera lui Florinel Coman (27 de ani) a intrat pe o pantă descendentă. Aflăm acum că și alți jucători au pățit același lucru, în trecut.
19:00
Nebunii frumoși din America de Sud: atacantul de 44 de ani a schimbat echipa, portarul de 45 de ani a semnat prelungirea! # Sport.ro
Roque Santa Cruz și Fabio sunt deja două legende ale fotbalului sud-american și mondial.
19:00
Următorul transfer pe ”bani grei” din Superliga?! ”E unul dintre cei mai buni din campionat!” # Sport.ro
Echipele din Superliga României își pun la punct loturile pentru cea de-a doua parte a sezonului.
18:40
Fanii lui Dinamo au dat verdictul despre transferul lui Valentin Țicu! ”El a aflat ultimul că semnează” # Sport.ro
Fundașul stânga s-a despărțit de Petrolul Ploiești și acum a semnat cu ”câinii”.
18:30
Formația din Liga Florilor tocmai a finalizat o mutare cu adevărat spectaculoasă.
18:30
Tottenham a oficializat primele două plecări din această iarnă.
18:10
Sfatul primit de Ngezana după ce fundașul de la FCSB a fost luat la ”șpițuri” de fani: ”Stai departe de ele!” # Sport.ro
Siyabonga Ngezana nu a avut parte de cel mai bun sezon al său la FCSB, însă la naționala Africii de Sud a avut prestații bune la Cupa Africii.
18:10
Ultimele vești despre Tahirys Dos Santos, fotbalistul lui Metz grav rănit în incendiul de la Crans-Montana! # Sport.ro
Zeci de persoane au murit în nenorocirea întâmplată în barul din Elveția.
17:40
Superstarul din UFC trăiește o frumoasă poveste de dragoste.
17:40
Spre finalul lunii ianuarie, tehnicianul de 50 de ani are dubla de care depinde prelungirea contractului său, la Al-Hilal Omdurman (Sudan).
17:20
După o scurtă vacanță, echipele din Superliga României vor pregăti cea de-a doua parte a sezonului, iar majoritatea vor merge în țările calde în cantonamentul de iarnă.
17:00
Stranierii din țările arabe au început repede competiția în 2026.
16:50
Atacantul german a părăsit-o pe West Ham în această iarnă.
16:50
Radu Drăgușin, principala țintă în mercato pentru un antrenor de top! Gazzetta dello Sport a făcut anunțul # Sport.ro
Radu Drăgușin a jucat primele minute după accidentarea gravă suferită în urmă cu un an.
16:50
Louis Munteanu, deturnat?! Echipa care vrea să-l țină în Europa a intrat pe fir: „Top class!“ # Sport.ro
Atacantul de 23 de ani al CFR-ului urmează să facă vizita medicală, în Elveția, pentru a semna cu DC United, ultima clasată din Major League Soccer. Dar pentru el tocmai a apărut o oportunitate mai tentantă din toate punctele de vedere.
16:20
Dinamo a prezentat primul transfer din străinătate pe 2026! ”Internaționalul bulgar s-a alăturat dinamoviștilor” # Sport.ro
Încep mutările din perioada de iarnă.
16:20
Lista de dorințe pentru 2026 a lui Mihai Stoica: ”Bucurii pentru cei care susțin continuatoarea Stelei” # Sport.ro
În stilul său caracteristic, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a alcătuit, mai în glumă, mai în serios, o listă cu dorințe pentru noul an.
16:10
Primul selecționer român din istoria Emiratelor Arabe Unite a intrat în vacanță, după FIFA Arab Cup 2025, dar rămâne în atenția presei locale.
15:50
Belgianul Christian Benteke, fostul atacant al formaţiei engleze de fotbal Crystal Palace, s-a alăturat formaţiei Al Wahda, ca jucător liber de contract, a anunţat, marţi, clubul din liga profesionistă a Emiratelor Arabe Unite, conform Reuters.
15:50
Horațiu Moldovan este gata să schimbe echipa în această iarnă, după un sezon extrem de complicat.
15:30
Tragedie în Elveția, în prima zi din 2026.
