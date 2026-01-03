”O să-l vedem iar titular pe Radu Drăgușin?” Florin Gardoș, răspuns sincer
Sport.ro, 3 ianuarie 2026 14:20
Radu Drăgușin (23 de ani) a revenit din crunta accidentare care l-a ținut aproape un an pe bară.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum o oră
14:20
Radu Drăgușin (23 de ani) a revenit din crunta accidentare care l-a ținut aproape un an pe bară.
14:10
Monaco - Olympique Lyon, Nice - Strasbourg și Lille - Rennes EXCLUSIV pe VOYO începând cu ora 18:00! # Sport.ro
Partidele din Ligue 1 sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
14:00
Ardelenii au încheiat anul în a doua jumătate a clasamentului.
14:00
Au început transferurile și în Liga 2 din România.
Acum 2 ore
13:30
Echipa din Grant a încheiat anul pe al doilea loc în clasamentul Superligii României.
13:30
Ardelenii încep pregătirea de iarnă.
13:10
Lotul lui FC Hermannstadt pentru cantonamentul din Antalya! Cu ei încearcă Dorinel Munteanu salvarea de retrogradare # Sport.ro
Echipa din Sibiu ocupă penultimul loc în Superligă.
13:00
Refuză performanța? Bianca Andreescu și-a decis deja soarta pentru prima lună a anului 2026 # Sport.ro
Bianca Andreescu, decizie curioasă, la începutul sezonului 2026.
13:00
Înfometarea gimnastelor, fenomen sau mit? Monica Roșu a răspuns lămuritor la Poveștile Sport.ro # Sport.ro
Monica Roșu a oferit o serie de răspunsuri prețioase, în emisiunea Poveștile Sport.ro.
Acum 4 ore
12:30
Partidele din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
12:20
Fotbalistul a plecat în vară de la FCSB și a semnat cu rivala Dinamo.
12:10
Atacantul român de 1,93 metri s-a transferat în fotbalul profesionist din Italia! ”Este prima mea experiență” # Sport.ro
Salt important pentru stranierul nostru.
12:10
Lovitură dată de Ruse.
12:00
Benteke și-a găsit echipă.
11:40
Celtic - Rangers, Old Firm number 449 pe Sport.ro! Egalitate absolut IREALĂ între cele două mari rivale # Sport.ro
Marele derby din fotbalul scoțian, LIVE TEXT pe Sport.ro.
11:30
Ce lovitură poate da Alex Dobre! E dorit în străinătate: ”Au fost trimiși reprezentanții clubului” # Sport.ro
Alexandru Dobre (27 de ani) se află la Rapid din toamna lui 2024.
11:10
Wolverhampton - West Ham și Brighton - Burnley, meciurile durerii EXCLUSIV pe VOYO de la 17:00! # Sport.ro
Partidele din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
11:10
Reacția lui Zeljko Kopic după ce Dinamo l-a transferat pe Țicu: ”Am vorbit astăzi cu el și mi-a explicat următorul lucru” # Sport.ro
Vineri, ”câinii” au oficializat prima mutare din 2026.
Acum 6 ore
10:40
Sezon excelent pentru Daniel Koger și compania.
10:30
Pantilimon (38 de ani) este singurul român care a câștigat Premier League și nu o dată, ci de două ori (2012/12, 2013/14) cu Manchester City.
10:20
”Câinii” au avut o primă parte de sezon foarte bună.
10:00
Marius Șumudică (54 de ani) a antrenat-o ultima dată pe Rapid.
09:40
Mijlocașul francez a părăsit-o în această iarnă pe campioana României.
09:20
Steaua se află în zona de play-out din eșalonul secund.
09:20
Aston Villa - Nottingham Forest, EXCLUSIV pe VOYO de la 14:30! Gazdele, pe urmele liderului Arsenal # Sport.ro
Meciurile din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
09:00
Michael Schumacher a împlinit 57 de ani. La 12 ani de la accidentul grav de schi, starea sa de sănătate rămâne un mister # Sport.ro
Septuplul campion mondial la Formula 1, Michael Schumacher, grav rănit într-un accident de schi la 29 decembrie 2013, împlineşte, sâmbătă, 57 de ani.
09:00
Rayo Vallecano - Getafe s-a încheiat 1-1 în La Liga.
Acum 8 ore
08:40
Duel palpitant pentru titlu în Italia.
08:40
Fotbalistul este legitimat la FCSB din vara lui 2024.
08:30
Fostul internațional român nu a mai antrenat de aproape 16 ani.
08:10
Monica Roșu i-a făcut portretul antrenorului Octavian Bellu, la Poveștile Sport.ro: „Nu avea alt hobby” # Sport.ro
Monica Roșu l-a descris în câteva cuvinte pe antrenorul Octavian Bellu, în emisiunea Poveștile Sport.ro.
08:10
„M-am drogat ca să găsesc fericirea.” Bjorn Borg a dezvăluit momentul care „l-a trezit” din dependența care a fost aproape să îl ucidă # Sport.ro
Bjorn Borg dezvăluie ce l-a făcut să se oprească din abuzul de substanțe.
08:10
Nu doar Halep a primit „ignore.” Australienii au refuzat să acorde wildcard unei foste campioane la Melbourne # Sport.ro
Simona Halep nu este singurul nume important al tenisului feminin lăsat în afara calculelor făcute de australieni.
Acum 24 ore
00:30
Formația din Gruia traversează un sezon mult sub așteptări. Dar cea mai dură lovitură poate veni peste doar 12 zile.
00:00
Fotbalistul care putea să îl împingă pe Gigi Becali la ”păcat” poate părăsi Superliga: ”Azi am vorbit cu cineva de acolo!” # Sport.ro
Unul dintre preferații lui Gigi Becali din Superliga României ar putea părăsi fotbalul românesc în această iarnă.
2 ianuarie 2026
23:50
Internaționalul nostru rămâne în atenția granzilor din Serie A, mai ales că șansele sale, de a juca în mod constant la Tottenham, par să fie mici de tot.
23:30
Antrenorul lui City „fierbe“ după 0-0 cu Sunderland, în primul meci oficial din 2026.
23:10
Emoții mari pentru Andrei Rațiu și pentru echipa națională, în vederea barajului din luna martie pentru Cupa Mondială.
22:50
În căutare de minute până la barajul pentru Cupa Mondială, Horațiu Moldovan va schimba din nou echipa în această iarnă.
22:40
Campioana mondială și olimpică Katharina Liensberger s-a accidentat grav și va rata Jocurile Olimpice! # Sport.ro
Veste tristă pentru schioarea austriacă.
22:20
Louis Munteanu a părăsit-o pe CFR Cluj și va semna cu D.C. United, în MLS.
21:50
Achitat în cazul de viol, fostul jucător al Barcelonei este acum predicator religios.
21:40
În mijlocul unui sezon extrem de slab, atât pentru CFR Cluj, cât și pentru internaționalul ei de 23 de ani, transferul la DC United e o veritabilă „gură de oxigen“. Atât pentru club, cât și pentru un atacant cu cifre modeste, în actuala campanie.
21:20
Tragedie fără margini la Cupa Africii! Fiul său a murit la câteva zile după ce s-a calificat în optimi # Sport.ro
Un fotbalist de la Cupa Africii pe Națiuni trece prin momente îngrozitoare.
21:20
Transfer important pentru clubul din Liga 3.
21:00
Fostul jucător al lui Dinamo s-a retras la 29 de ani: ”Ultima mea zi în fotbal! Știți cât doare?” # Sport.ro
Fostul jucător al lui Dinamo a decis să se retragă din fotbal la doar 29 de ani.
20:30
Liderul din Superliga se va pregăti, în Antalya, pentru partea a doua a sezonului.
20:30
După trei despărțiri, ”găzarii” au anunțat și o primă achiziție a iernii.
20:20
El a fost primul african din istoria fotbalului românesc! Vicecampionul mondial a jucat la Dinamo: ”L-a prins ninsoarea în espadrile” # Sport.ro
Amintiri cu Nelson Mensah, o mare speranță a Ghanei la începutul anilor '90.
20:00
Anunțul făcut de Gasperini după ce s-a aflat că Radu Drăgușin e o ”prioritate” pentru AS Roma: ”Nu aducem jucători doar de dragul de a-i aduce!” # Sport.ro
Radu Drăgușin ar putea reveni în această iarnă în Serie A.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.