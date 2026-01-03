Peste 7.000 de locuințe și agenți economici din zona Sovata–Corund au rămas fără curent electric din cauza vântului și ninsorii
G4Media, 3 ianuarie 2026 09:50
Peste 7.000 de utilizatori din zona Sovata-Corund au rămas fără energie electrică, sâmbătă dimineaţa, din cauza vântului şi a ninsorii, care au provocat avarii la posturile de transformare, transmite Agerpres. Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Harghita, sunt nealimentate 87 de posturi de transformare, fiind afectaţi 7.315 utilizatori, iar echipele distribuitorului intervin în teren […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
10:00
Un minor român a rămas fără o mână după explozia unei petarde în Italia. Un bărbat a murit, iar sute de persoane au fost rănite în noaptea de Revelion # G4Media
Un băiat român de 17 ani a rămas fără mâna stângă după ce o petardă a explodat în apropierea sa, în noaptea de Revelion, în Italia. Adolescentul a suferit răni grave și la nivelul feței și gâtului și este internat în stare critică, potrivit autorităților italiene. Incidentul a avut loc în contextul numeroaselor accidente provocate […] © G4Media.ro.
Acum o oră
09:50
Peste 7.000 de locuințe și agenți economici din zona Sovata–Corund au rămas fără curent electric din cauza vântului și ninsorii # G4Media
09:40
Incendii și explozii în sudul și estul Caracasului, în a doua noapte după Revelion, pe fondul amenințărilor lui Trump la adresa regimului venezuelean condus de Maduro # G4Media
Explozii puternice, însoţite de sunete asemănătoare unor survolări, s-au auzit în jurul orei locale 02:00 (06:00 GMT) sâmbătă la Caracas, a relatat un jurnalist AFP şi un martor Reuters, transmite Agerpres. Zona de sud a oraşului, în apropierea unei importante baze militare, a rămas fără electricitate, potrivit surselor citate. Exploziile au continuat să se audă […] © G4Media.ro.
09:30
ARCMEDIA, nr. 1 detașat în clasamentul grupurilor de presă, la nivel national, în luna decembrie # G4Media
ARCMEDIA, cel mai mare grup de publishing din România, a fost în luna decembrie 2025, liderul absolut al internetului în România. Potrivit cifrelor furnizate prin intermediul SATI (Studiul de Audiență și Trafic de Internet), la nivelul grupurilor de presă, ARCMEDIA a obținut prima poziție, devansând cu mult grupurile Ringier, DIGI România, Intact Media Group sau […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
09:20
Actorul George Clooney, cunoscut susținător al Partidului Democrat, îi răspunde lui Donald Trump după obținerea cetățeniei franceze și ironizează sloganul „Make America Great Again” # G4Media
Actorul George Clooney a obținut cetățenia franceză la sfârșitul lunii decembrie, provocând o reacție caustică din partea președintelui american. Vedeta de la Hollywood a răspuns însușindu-și sloganul lui Trump, cu referire la viitoarele alegeri de la jumătatea mandatului. Războiul declarațiilor continuă între George Clooney și Donald Trump. Actorul este de mult timp un susținător fervent […] © G4Media.ro.
09:10
ONU cere Israelului să revină asupra deciziei de a interzice accesul mai multor ONG-uri internaționale în Fâșia Gaza # G4Media
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut vineri Israelului să revină asupra deciziei sale de a interzice accesul a numeroase organizaţii umanitare internaţionale în Fâşia Gaza, a declarat purtătorul său de cuvânt, Stephane Dujarric, informează sâmbătă AFP şi dpa, transmite Agerpres. Antonio Guterres, „profund îngrijorat de anunţul autorităţilor israeliene de a suspenda operaţiunile mai […] © G4Media.ro.
09:10
O descoperire a NASA ar putea schimba concluziile despre viața pe Marte. Analiza unei roci prelevate de roverul Perseverance a indicat posibile semnături microbiene # G4Media
NASA anunță că analiza unui eșantion de rocă de pe Marte indică posibile semnături ale vieții, cele mai solide dovezi de până acum ale existenței microbiene antice. Oamenii de știință de la NASA au anunțat o descoperire majoră care ar putea apropia omenirea mai mult ca oricând de răspunsul la întrebarea dacă viața a existat […] © G4Media.ro.
09:00
Atac rus asupra Harkovului: doi morți, inclusiv un copil de trei ani, și zeci de răniți. Zelenski califică atacul drept „atroce” # G4Media
Două persoane, printre care și un copil de trei ani, au fost ucise și aproximativ 28 rănite în urma unui atac rus asupra orașului Harkov, au anunțat oficialii ucraineni. Un bloc de apartamente cu mai multe etaje a fost aproape complet distrus în urma atacului cu două rachete de vineri după-amiază, pe care președintele ucrainean […] © G4Media.ro.
08:50
Papa Leon al XIV-lea se roagă pentru victimele incendiului din Elveția: „O catastrofă teribilă pentru sute de oameni” # G4Media
Diecezele din Elveția și Italia sunt în continuă rugăciune de la producerea cumplitei tragedii din Elveția. Papa Leon a emis o telegramă scrisă în franceză în care încredințează sufletele victimelor ce și-au pierdut viața Maicii Domnului, relatează Mediafax. Papa Leon al XIV-lea s-a rugat pentru victimele tragediei din Elveția, în urma căreia aproximativ 40 de […] © G4Media.ro.
08:50
Cod galben de ploaie și polei în București și în mai multe județe. Avertizarea este valabilă sâmbătă dimineață # G4Media
Capitala și mai multe județe din țară sunt sâmbătă dimineața sub avertizări Cod galben de ploi și polei, a anunțat ANM. Pentru București, avertizarea este în vigoare sâmbătă până la ora 10.00. Se va semnala local ploaie care favorizează depunerea de polei. Avertăzri similare au fost emise de meteorologi pentru mai multe localități din județele […] © G4Media.ro.
08:40
„Comitetul” pentru revizuirea legilor justiției adoptate în 2022, a cărui înființare a fost decisă de premierul Bolojan după reportajul Recorder, urmat de proteste de stradă, este contestat la Curtea de Apel # G4Media
Constituirea Comitetului pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul justiției, la nivelul Guvernului, decisă de premierul Bolojan după reportajul Recorder și proteste de stradă, a fost contestată în instanță. La Curtea de Apel București a fost înregistrată o cerere de suspendare a executării deciziei prim-ministrului din 19 decembrie 2025. Potrivit informațiilor publice disponibile pe portalul […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
07:40
Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina și Campionatul Mondial de fotbal sunt principalele evenimente ale unui an 2026 în care sportul va fi la putere. Cele două mari evenimente și-au făcut loc în agenda și așa plină a unui sezon competițional. Nu uităm de întrecerile din tenis, Formula 1, handbal, ciclism, atletism și multe […] © G4Media.ro.
07:20
Restricții bugetare în Franța: foștii prim-miniștri și miniștri de interne rămân fără privilegii pe viață # G4Media
Guvernul francez a decis să elimine privilegiile acordate pe viață foștilor prim-miniștri și miniștrilor de interne, o măsură adoptată în contextul presiunilor bugetare și al eforturilor de reducere a cheltuielilor publice. Decizia intră în vigoare de la 1 ianuarie 2026 și vizează, printre altele, renunțarea la mașinile de serviciu cu șofer și la alte beneficii […] © G4Media.ro.
07:20
BBC plătește despăgubiri unei familii din Israel după ce o echipă de filmare a intrat fără permisiune în locuința distrusă în atacul Hamas # G4Media
BBC a plătit 28.000 de lire sterline (aproximativ 37.700 de dolari) unei familii din Israel care a supravieţuit atacului Hamas din 7 octombrie 2023, după ce o echipă de filmare a intrat fără permisiune în locuinţa lor distrusă. Conform Jewish News, o echipă a BBC a intrat în casa familiei Horenstein din micul sat Netiv […] © G4Media.ro.
07:10
„Privilegii pe viață pentru mandate temporare sunt de neconceput”. Franța elimină avantajele acordate foștilor prim-miniștri și miniștri de interne # G4Media
Guvernul francez a decis să elimine privilegiile acordate pe viață foștilor prim-miniștri și miniștrilor de interne, o măsură adoptată în contextul presiunilor bugetare și al eforturilor de reducere a cheltuielilor publice. Decizia intră în vigoare de la 1 ianuarie 2026 și vizează, printre altele, renunțarea la mașinile de serviciu cu șofer și la alte beneficii […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
22:40
Ucraina ordonă evacuarea a 3.000 de copii şi a părinţilor lor din regiunile Zaporojie şi Dnipropetrovsk / Armata rusă a înregistrat cea mai puternică avansare pe front în 2025 de la primul an al invaziei # G4Media
Autorităţile ucrainene au ordonat vineri evacuarea a peste 3.000 de copii împreună cu părinţii lor din aproximativ patruzeci de localităţi din regiunile Zaporojie şi Dnipropetrovsk, unde forţele ruse au înregistrat progrese în ultimele luni, transmite Agerpres, care citează France Presse. Potrivit ministrului ucrainean al reconstrucţiei, Oleksii Kuleba, evacuări au avut loc şi în ultimele zile […] © G4Media.ro.
22:30
Expert în incendii, semne de întrebare despre numărul de ieșiri și izolația fonică din bar / ”Nu pot să cred că acel material ar fi respectat normele de securitate împotriva incendiilor” # G4Media
Profesorul, Ed. Galea, directorul al Grupului de Inginerie pentru Siguranța la Incendii de la Universitatea din Greenwich, consideră că a existat o problemă cu ieșirile de urgență ale barului din Elveția. Expertul a ridicat și semne de întrebare cu privire la calitatea izolației fonice, scrie Mediafax. Deși autoritățile elvețiene au precizat că barul Le Constellation […] © G4Media.ro.
22:10
Numărul total de studenți din Grecia, redus la jumătate / ”Vrem diplome cu valoare, care să reflecte efortul, abilitățile și pasiunea” # G4Media
Populația de studenți din Grecia a fost redusă la jumătate, după ce peste 300.000 de studenți inactivi au fost scoși din evidențele universităților, anunță Mediafax. Potrivit anunțului dat, vineri, de Ministerul Educației din Grecia, 308.605 studenți admiși în ciclurile de Licență în cadrul universităților de stat înainte de anul 2017 au fost eliminați din evidențe, […] © G4Media.ro.
21:50
Un bătrân din Corbeanca, găsit mort cu urme de violență / SURSE: Fiul său, principalul suspect, reținut de polițiști # G4Media
O femeie a sesizat poliția, vineri după amiază, că și-a găsit socrul decedat în locuință, în comuna Corbeanca, județul Ilfov. Victima, un bărbat vârstnic, locuia în mod obișnuit într-un azil de bătrâni, însă fusese adus acasă de familie pentru perioada sărbătorilor, la o casă din Corbeanca. Potrivit surselor G4Media, bărbatul a fost găsit cu leziuni […] © G4Media.ro.
21:30
The Guardian: Rezumatele AI ale Google oferă informații medicale greșite și pot pune vieți în pericol / A recomandat în mod eronat ca pacienții cu cancer pancreatic să evite alimentele bogate în grăsimi # G4Media
Rezumatele generate de inteligența artificială ale Google oferă, în unele cazuri, sfaturi medicale eronate și periculoase, care pot duce la întârzieri în diagnostic sau la decizii ce afectează grav sănătatea pacienților, anunță Mediafax. O investigație The Guardian scoate la iveală faptul că funcția „AI Overviews” a Google, care afișează rezumate automate în partea de sus […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
20:50
Avalanșe mortale în nordul Italiei / Doi schiori au fost uciși / Salvatorii luptă cu furtunile # G4Media
O serie de avalanșe în Alpii italieni au ucis două persoane și au rănit mai multe altele vineri, vânturile puternice împiedicând operațiunile de salvare, au declarat salvatorii, anunță Mediafax. O primă avalanșă a lovit sud-vestul văii alpine Maira, lângă granița cu Franța, în regiunea italiană Piemont, ucigând o persoană și rănind alte două, a declarat […] © G4Media.ro.
20:50
Luna Lupului, prima lună plină din an / În 3 ianuarie se vede prima superlună din 2026 / Va putea fi observată și Jupiter, cea mai mare planetă din Sistemul Solar # G4Media
Prima Lună plină a anului 2026 va lumina cerul la început de ianuarie, oferind un spectacol astronomic rar: o superlună vizibilă cu ochiul liber, încărcată de simboluri și credințe vechi de iarnă, relatează Mediafax. Fenomenul astronomic va putea fi observat sâmbătă, 3 ianuarie, când Luna plină va deveni vizibilă pe cerul României, mai ales după […] © G4Media.ro.
20:30
Ministrul Apărării, despre dronele rusești de la granița României: ”La viteza pe care o au dronele, trecerea Dunării e o chestiune de câteva secund”e / ”Nu pentru toate dronele care se văd pe radarele românești se ridică avioanele, ca să fim foarte clar înțeleși” # G4Media
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că ridicarea avioanelor de luptă F-16 în urma alertelor privind drone rusești în apropierea frontierei României a devenit o situație aproape obișnuită, în contextul atacurilor Rusiei asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, notează Mediafax. „S-au ridicat două avioane F-16 de la Fetești. Sunt proceduri clasice pe care specialiștii din […] © G4Media.ro.
20:20
Tatăl Jessicăi Moretti, proprietara clubului care a ars în Crans Montana, este pompier în Cannes / Soții Moretti mai au trei unități turistice în Elveția # G4Media
Jacques Moretti și soția sa, Jessica Anne Jeanne Maric Moretti, ambii în vârstă de 40 de ani, originari din Corsica, sunt proprietarii a trei localuri în Crans Montana, dintre care unul, Le Constellation, a ars în noaptea de Revelion, provocând moartea a 40 de persoane. Sunt „în stare de șoc” după ce s-a întâmplat în […] © G4Media.ro.
20:10
Avion Spartan, trimis de România pentru a duce pacienți din Elveția, la Paris / Acțiune prin intermediul Mecanismului European de Protecție Civilă # G4Media
O aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale, a plecat vineri, 2 ianuarie, în jurul orei 19.00, din Baza 90 Transport Aerian, de la Otopeni, cu destinația Elveția, pentru a transporta șase pacienţi diagnosticaţi cu arsuri la un spital din Paris, Franța, anunță Ministerul Apărării. Pe timpul zborului, pacienții vor fi […] © G4Media.ro.
20:00
A murit Victoria, fiica actorului Tommy Lee Jones / A jucat în Men in Black II, alături de tatăl său # G4Media
Fiica celebrului actor Tommy Lee Jones, actrița Victoria Jones, a fost găsită moartă într-un hotel de lux din San Francisco, în ziua de Anul Nou, informează Mediafax, care citează TheMirror. Autoritățile au confirmat că tânăra în vârstă de 34 de ani a fost descoperită inconștientă în primele ore ale dimineții, cauza decesului fiind, în prezent, […] © G4Media.ro.
20:00
Actriţa Angelina Jolie, în vizită la punctul de trecere Rafah din Egipt / Ea a fost emisar ONU pentru Refugiaţi # G4Media
Actriţa americană Angelina Jolie a vizitat vineri partea egipteană a punctului de trecere Rafah, care leagă Fâşia Gaza de Egipt, informează mass-media egipteană şi israeliană, pentru a-şi arăta solidaritatea cu poporul palestinian şi pentru a urmări la faţa locului activităţile umanitare, transmite Agerpres, care preia EFE. Potrivit presei, vizita a avut scopul de a evalua […] © G4Media.ro.
19:40
Trafic blocat între Novaci și Rânca din cauza ninsorilor / ”Utilajele de deszăpezire se deplasează cu mare dificultate din cauza aglomerației” # G4Media
Circulația rutieră este blocată pe DN 67C, pe sectorul Novaci – Rânca, din cauza valorilor foarte ridicate de trafic, în condițiile ninsorilor din zona montană, anunță Compartimentul Comunicare al DRDP Craiova, relatează Mediafax. Reprezentanții instituției precizează că intervenția utilajelor de deszăpezire este îngreunată de aglomerație. „În prezent, utilajele de deszăpezire se deplasează cu mare dificultate […] © G4Media.ro.
19:30
Proprietarul clubului din Elveția unde au murit peste 40 de persoane: „Au fost trei controale în zece ani, totul este în ordine” # G4Media
Barul Le Constellation din Crans-Montana unde au murit peste 40 de persoane și alte peste 100 au fost rănite în urma unui incendiu în noaptea de revelion, a fost inspectat „de trei ori în zece ani”. „Totul a fost făcut conform standardelor și reglementărilor”, a declarat în ”Tribune de Genève” Jacques Moretti, proprietarul barului unde […] © G4Media.ro.
19:20
Trafic îngreunat pe drumul dintre Brașov și Poiană / Număr mare de autoturisme parcate ilegal / Cursele RAT Brașov au întârzieri importante. # G4Media
RATBV folosește 14 autobuze pentru Poiana Brașov, însă cu toate că o parte din aceste autobuze sunt articulate, de capacitate mare, după-amiaza se înregistrau cazuri de călători care trebuie să aștepte destul de mult pentru a se deplasa spre sau dinspre Poiana Brașov, anunță BizBrașov. „Această situație este determinată de numărul foarte mare de autoturisme […] © G4Media.ro.
19:10
Îndoctrinarea inocenților: De la Khmerii Roșii în Cambodgia la Hamas în Palestina, arta îndoctrinării copiilor # G4Media
Un fost soldat copil al Khmerilor Roșii a împărtășit la Jerusalem Post povestea perioadei petrecute în organizația comunistă cambodgiană și despre modul în care multe grupuri palestiniene folosesc metode similare de îndoctrinare. Ham Sarun a visat întotdeauna să devină profesor. Crescut în provincia Prey Veng din estul Cambodgiei, pe malul estic al râului Mekong, viața […] © G4Media.ro.
19:00
Rebelii afiliați Statului Islamic au ucis 15 persoane în Congo / „Rebelii ADF au ucis majoritatea victimelor cu arme albe” # G4Media
Rebelii afiliați Statului Islamic au ucis cel puțin 15 persoane în trei sate din teritoriul Lubero, în estul Republicii Democrate Congo, au declarat vineri doi oficiali, continuând seria atacurilor mortale care vizează în principal civilii, anunță Mediafax. Forțele Democratice Aliate au început ca o forță insurgentă în Uganda, dar își au sediul în pădurile din […] © G4Media.ro.
18:40
Rusia susține că atacă orașe ucrainene pentru a le „elibera” / Distrugerea sistemului energetic al țării se face ”ca răspuns la atacurile teroriste ale Ucrainei” # G4Media
Loviturile asupra orașelor și infrastructurii din Ucraina sunt prezentate de Moscova drept „eliberări”, într-un discurs oficial care justifică atacurile ca răspuns defensiv, anunță Mediafax. Autoritățile ruse au descris bombardamentele, înaintarea trupelor și ocuparea unor localități din Ucraina drept „eliberare”, invocând ca pretext apărarea și „protecția” populației locale. Moscova a transmis vineri că trupele ruse ar […] © G4Media.ro.
18:20
Autoritățile explică de ce barajul de la Gura Râului (Sibiu) nu a avut nevoie de golire: ”Nu există degradări structurale sau funcționale majore” # G4Media
Administrația Bazinală de Apă Olt a transmis în urma unei solicitări Turnul Sfatului că la barajul de la Gura Râului au avut în perioada 2023 – 2025 lucrări continue de întreținere și reparații și că nu a fost nevoie de o golire totală a barajului, așa cum s-a întâmplat, de exemplu, la Vidraru. Concluziile monitorizării […] © G4Media.ro.
18:20
Licitaţie de 14,5 milioane de euro pentru reamenajarea centrului cartierului Iosefin din Timișoara / „O să plantăm arbori pe tot aliniamentul de bulevard” # G4Media
Primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, a informat, vineri, că administraţia locală a publicat la acest început de ianuarie licitaţia pentru investiţia din zona Mocioni/Sinaia/Kuttel din cartierul Iosefin, care va intra într-o etapă de reamenajare printr-un proiect de 14,5 milioane de euro din fonduri europene şi de la bugetul local, transmite Agerpres. „Prima licitaţie a anului […] © G4Media.ro.
18:10
Un cutremur de magnitudine 6,5 a lovit sudul și centrul Mexicului / Turiștii din Mexico City și din stațiunea Acapulco au ieșit în stradă când a început seismul # G4Media
Un cutremur puternic a zguduit, vineri centrul și sudul Mexicului, întrerupând prima conferință de presă din noul an, susținută de președinta Claudia Sheinbaum, anunță Mediafax. Cutremurul a avut magnitudinea preliminară de 6,5 pe scara Richter, iar epicentrul cutremurului a fost înregistrat în orașul San Marcos, în sudul statului Guerrero, în apropierea stațiunii Acapulco, situată pe […] © G4Media.ro.
18:00
Ample proteste în Iran, din cauza crizei economice / Șase morți în confruntările cu forțele de ordine / Președintele iranian s-a întâlnit cu protestatarii, dar deciziile sunt luate de Khamenei # G4Media
Rialul se prăbușește, inflația crește vertiginos, iar corupția este la ordinea zilei, comercianții și studenții unindu-și forțele în proteste. Peste 30 de persoane au fost deja arestate de la declanșarea protestelor în stradă, iar în ultimele 24 de ore șase persoane au decedat în urma intervenției în forță a autorităților, relatează La Repubblica. În 2022, […] © G4Media.ro.
17:40
Ploaie îngheţată în zone din Oltenia / Drumarii atenționează că este un fenomen deosebit de periculos pentru trafic # G4Media
În mai multe zone din Oltenia se manifestă, vineri, fenomenul de ploaie îngheţată (freezing rain), care este deosebit de periculos pentru trafic auto, iar drumarii intervin permanent pe drumurile afectate cu utilaje şi material antiderapant, însă efectul de ameliorare a condiţiilor de circulaţie este temporar, informează DRDP Craiova, transmite Agerpres. „Atenţie – Freezing Rain (ploaie […] © G4Media.ro.
17:20
Construcție militară de proporții, ridicată în secret în Belarus / Complexul pare să includă nu doar depozite și hangare, ci și clădiri de producție # G4Media
Autoritățile din Belarus construiesc în secret un vast complex militar pe locul unei foste baze de rachete sovietice, fără nume oficial și cu ordine prezidențial secret, stârnind îngrijorări strategice, anunță Mediafax. În sudul Republicii Belarus, la Sluțk, o construcție militară de mari dimensiuni este ridicată în tăcere de aproape un an și jumătate pe locul […] © G4Media.ro.
17:10
MultiversX anunță ”proces controlat de restructurare” / Criptomoneda românească a ajuns să valoreze 5,8 dolari / Vârful a fost în 2021, când valora peste 400 de dolari # G4Media
Compania sibiană MultiversX respinge zvonurile privind plecarea angajaților și anunță trecerea la un model „lean startup”, anunță Turnul Sfatului. Sibienii susțin că informațiile apărute în spațiul public conform cărora în firmă ar mai fi rămas doar membrii fondatori sunt false și anunță că societatea parcurge, de fapt, un ”proces controlat de restructurare și eficientizare”. Într-un […] © G4Media.ro.
17:00
Mărturii cutremurătoare din Crans-Montana: „M-am trezit sub trei, patru persoane care ardeau ușor, erau oameni morți în jur” / „A fost ca într-un film de groază. Mi-am pierdut cea mai bună prietenă, în brațele mele” / „Îmi caut fiul de mai bine de 30 de ore” # G4Media
Supraviețuitori ai infernului din barul Le Constellation din Crans-Montana au vorbit despre experiența cutremurătoare prin care au trecut, „ca într-un film de groază”. Mulți dintre prietenii lor sunt dispăruți, iar părinții și rudele îi caută cu disperare. În stațiunea îndoliată, sute de oameni cu lacrimi în ochi continuă să aprindă lumânări în memoria victimelor – […] © G4Media.ro.
16:50
Will Smith, acuzat de comportament prădător și grooming într-un proces intentat în California / Cel care îl acuză pe actor e un violonist care susține că a fost concediat abuziv # G4Media
Actorul și rapperul Will Smith se confruntă cu acuzații de comportament prădător și grooming, formulate de violonistul Brian King Joseph, fost membru al turneului său din 2025, anunță Mediafax. Potrivit unei acțiuni depuse la Curtea Superioară din California, Joseph susține că ar fi fost „pregătit” pentru exploatare sexuală și concediat abuziv după ce a raportat […] © G4Media.ro.
16:50
Doi medici deschid la Cluj una dintre cele mai mari galerii de artă din ţară / Aceasta va funcționa într-o fostă închisoare # G4Media
Doi medici români deschid una dintre cele mai mari galerii de artă independentă din ţară şi lansează The Cureators, un proiect cu extensie internaţională, transmite Agerpres. „Un nou proiect cultural românesc îşi propune să creeze o punte activă între scena artistică europeană şi cea americană. Doi medici români, dr. Dimir Cătălin şi dr. Antonia-Maria Ghişa, […] © G4Media.ro.
16:30
Turkish Airlines va investi 2,3 miliarde dolari în cel mai mare terminal cargo din lume / Compania are o flotă de 514 aeronave # G4Media
Principala companie aeriană din Turcia, Turkish Airlines, a anunţat vineri că va construi cel mai mare terminal cargo şi, totodată, cea mai mare facilitate de tip in-flight catering din lume, ca urmare a unei investiţii de o sută de miliarde de lire turceşti (peste 2,3 miliarde dolari), a relatat Agerpres, care citează Agenţia de presă […] © G4Media.ro.
16:20
Spitalul din Victoria, alimentat cu apă cu ajutorul ISU / Apa orașului nu mai e potabilă, după ce rezervorul care alimentează mai multe localități a fost poluat cu motorină # G4Media
ISU Brașov alimentează cu cisterne speciale Spitalul Orășenesc Victoria și mai multe instituții din oraș, după ce izvorul care alimenta cu apă potabilă mai multe localități din regiune a fost poluat cu motorină, în urma unui accident rutier. ”Echipajele ISU Brașov au acționat cu prioritate în orașul Victoria, asigurând necesarul de apă potabilă pentru instituțiile […] © G4Media.ro.
16:10
A murit Șuier, emblema Centrului Chinologic Sibiu / Câinele se pensionase în luna martie / ”A fost un coleg loial, echilibrat și de încredere, un exemplu de disciplină” # G4Media
Șuier, câinele – emblemă al Centrului Chinologic Sibiu – a decedat, anunță instituția pe pagina sa de Facebook. Șuier se pensionase în luna martie a anului 2025 și fusese adoptat de ultimul ofițer cu care făcuse echipă în misiuni. ”Astăzi, Centrul Chinologic Sibiu își ia rămas-bun de la Șuier, câine polițist emblematic, care a servit […] © G4Media.ro.
16:00
„O provocare medico-legală” / De ce identificarea victimelor incendiului din Crans-Montana va dura „mult timp” # G4Media
Identificarea victimelor incendiului devastator din noaptea de Revelion din barul Le Consttelation din stațiunea elvețiană Crans-Montana continuă, dar va dura mult timp, în special din cauza naturii rănilor, care face „identificarea vizuală imposibilă”. „Când avem victime decedate într-un incendiu, este o adevărată provocare medico-legală din cauza stării cadavrelor afectate de flăcări. Carbonizarea face imposibilă identificarea […] © G4Media.ro.
15:50
Rusia ar pregăti o provocare majoră, cu victime, anință Ucraina / Țintele ar putea fi clădiri religioase de pe teritoriul Rusiei # G4Media
Serviciul de Informații Externe al Ucrainei susține că Rusia ar putea organiza o provocare de amploare, cu pierderi de vieți omenești, într-un loc cu puternică semnificație simbolică, pentru a submina negocierile de pace mediate de SUA, anunță Mediafax. Serviciul de Informații Externe al Ucrainei a avertizat, vineri, că Rusia ar putea pregăti o „provocare de […] © G4Media.ro.
15:40
VIDEO Un olandez, despre România: ”Nu mergeți acolo, e atât de periculos!” / ”Atât de periculos, încât femeile se pot plimba pe străzi, singure, noaptea” # G4Media
Luke Patrickk Hoogmoed, un vlogger de călătorie din Olanda, și-a invitat urmăritorii să evite călătoriile în România, în timp ce se plimba pe străzile din Sibiu. Este, evident, un mesaj care arată exact opusul, el prezentând ulterior câteva motive care arată cât de sigure sunt orașele din țara noastră, anunță Turnul Sfatului. ”Nu mergeți în […] © G4Media.ro.
15:10
BREAKING Dispariția unui român, semnalată după tragedia din Elveția / S-ar fi aflat la petrecerea de Revelion din barul din Crans-Montana, unde s-a produs incendiul devastator (surse) # G4Media
Un român s-ar fi aflat la petrecerea de Revelion din barul din Crans-Montana, unde s-a produs incendiul devastator, potrivit surselor G4Media. „MAE a primit o solicitare consulară în care era semnalată dispariția unui cetățean român”, au confirmat reprezentanții ministerului pentru G4Media. MAE a anunțat, joi, după producerea tragediei, că un consul român a mers la […] © G4Media.ro.
