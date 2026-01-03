Michael Schumacher împlineşte 57 de ani. La 12 ani de la accidentul grav de schi, starea sa de sănătate rămâne un mister

Primasport.ro, 3 ianuarie 2026 09:50

Michael Schumacher împlineşte 57 de ani. La 12 ani de la accidentul grav de schi, starea sa de sănătate rămâne un mister

Acum 5 minute
10:20
Etapa Cupei Mondiale de schi alpin găzduită de Crans-Montana se menţine, în ciuda tragediei din staţiune
10:20
Fostul jucător de baseball Lenny Dykstra riscă să fie acuzat de posesie de droguri după ce a fost oprit în trafic în ziua de Anul Nou
10:20
Marius Şumudică şi-a dat acordul şi revine pe bancă! Cu cine a semnat antrenorul
Acum 15 minute
10:10
Cum a stat, de fapt, situaţia amenzilor la FCSB: "Nişte bazaconii!"| VIDEO EXCLUSIV
Acum o oră
09:50
Michael Schumacher împlineşte 57 de ani. La 12 ani de la accidentul grav de schi, starea sa de sănătate rămâne un mister
09:50
Atacantul belgian Christian Benteke va juca în Emiratele Arabe Unite
09:50
MM Stoica a clarificat situaţia lui Denis Alibec: "Nu l-a dus mintea"| VIDEO EXCLUSIV
09:40
Alex Dobre, la un pas să plece de la Rapid! Ce echipă s-a interesat de el
Acum 12 ore
00:20
Victor Angelescu a anunţat noul transfer de la Rapid: "Suntem aproape înţeleşi" | VIDEO EXCLUSIV
00:10
VIDEO | Rayo Vallecano - Getafe 1-1. Echipa lui Andrei Raţiu a încasat gol în minutul 90+1
00:00
VIDEO | Cagliari - AC Milan 0-1. Oaspeţii revin pe primul loc
2 ianuarie 2026
23:30
”Vreţi să mă concediaţi, deja? Am un salariu foarte mare?!” Guardiola, ironic cu jurnaliştii
22:40
Situaţie critică la CFR! Clubul riscă să nu îşi ia licenţa, termenul limită e luna asta
21:50
Vin ofertele pentru Mario Tudose! Şefii Argeşului se pun în gardă: "Sunt interesaţi să realizăm un transfer"
21:40
Katharina Liensberger nu va putea participa la JO! Schioarea austriacă s-a accidentat la antrenamente
21:40
Marco Ottolini este noul director sportiv al lui Juventus Torino
Acum 24 ore
21:20
Bombă la CFR! Ce se întâmplă în aceste momente cu situaţia lui Kurt Zouma
21:10
Şoferul maşinii lui Anthony Joshua, pus sub acuzare după moartea a doi dintre apropiaţii pugilistului
20:10
Rusia nu va participa la Milano-Cortina nici măcar în cazul unui armisitiţiu cu Ucraina
20:10
Portarul Fabio şi-a prelungit contractul cu Fluminense. La 45 de ani, el este jucătorul cu cele mai multe meciuri oficiale disputate din istoria fotbalului
19:50
O echipă din Superligă a anunţat că îl vrea pe Alibec dacă pleacă de la FCSB!
18:30
Decizie radicală luată de un fost jucător de la Dinamo la doar 29 de ani: "Ultima mea zi în fotbal"
18:20
Florin Tănase a vorbit despre cel mai greu moment din acest sezon: "Trebuie să treci peste"
17:50
Metaloglobus face eforturi să se salveze. Ultima clasată aduce un jucător cu multă experienţă în Superliga
16:50
Cuplu în UFC! Alex Pereira şi-a oficializat relaţia cu luptătoarea Tracy Cortez
16:50
CFR a bătut palma cu un atacant! Cine vine în locul lui Louis Munteanu
16:40
Horaţiu Moldovan a bătut palma! Pleacă de la Atletico şi semnează cu o nouă echipă
16:30
Craiova a plecat în cantonament fără antrenorul principal şi nouă jucători! Care este motivul
16:20
Aspectul ciudat din contractul semnat de Valentin Ţicu cu Dinamo
16:10
Rapid vrea să se despartă de Cristi Ignat. Apărătorul ar putea ajunge la alt club din Superliga
16:00
Dani Alves a devenit coproprietar al clubului SC Sao Joao de Ver, din divizia a III-a portugheză
16:00
Aspectul ciudat din contractul semant de Valentin Ţicu cu Dinamo
15:30
Anderson Ceara ar putea pleca de la Csikszereda pentru 500.000 de euro
15:10
Un sportiv de 16 ani a murit în incendiul din staţiunea elveţiană Crans-Montana
15:00
Lovitură în Superliga! Dinamo a anunţat primul transfer al iernii
14:40
Dinamo Bucureşti transferă un internaţional bulgar. Voleibalistul poate debuta peste câteva zile
14:30
Fotbalistul de la Metz grav rănit în incendiu are arsuri pe 30 la sută din suprafaţa corpului
14:20
Se conturează încă o plecare de la Rapid. Giuleştenii vor să renunţe la un fundaş
14:10
Chindia Târgovişte oferă un salariu lunar de 10.000 de euro unui fost jucător de la FCSB
14:00
Oţelul Galaţi se va reuni duminică. Amical cu o rivală din campionat
13:50
Andrei Pandele, fostul jucător al celor de la FCSB, a semnat cu un club cu pretenţii din Liga 2
13:40
Transfer stelar în handbalul românesc! Emilie Arntzen, prezentată oficial
13:40
Diogo Rodrigues revine în Superliga!
13:00
Lamine Yamal, absent de la primul antrenament al anului
12:20
Cale liberă pentru Denis Alibec. ”Un jucător cu o evoluţie şi o atitudine pozitivă în vestiar”
12:20
Început perfect de an pentru Gabriela Ruse. Victorie cu 6-1, 6-0, la turneul WTA din Brisbane
12:00
Petrolul vrea să renunţe la Denis Radu. Fostul internaţional de tineret e dorit de două formaţii din Superliga
11:40
Andres Dumitrescu nu mai semnează cu Dinamo, dar ar putea ajunge la alt club din Superliga
11:30
Marius Ştefănescu, OUT! Unde ar putea ajunge fostul jucător de la FCSB
11:30
Mijlocaşul Remy Cabella, împrumutat de Olympiakos Pireu la FC Nantes
