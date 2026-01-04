VIDEO | Real Sociedad - Atletico Madrid 1-1. Oaspeţii ratează şansa de a se apropia de primele două locuri

Primasport.ro, 5 ianuarie 2026 00:20

VIDEO | Real Sociedad - Atletico Madrid 1-1. Oaspeţii ratează şansa de a se apropia de primele două locuri

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 30 minute
00:20
VIDEO | Real Sociedad - Atletico Madrid 1-1. Oaspeţii ratează şansa de a se apropia de primele două locuri Primasport.ro
VIDEO | Real Sociedad - Atletico Madrid 1-1. Oaspeţii ratează şansa de a se apropia de primele două locuri
Acum o oră
00:10
VIDEO | Real Sociedad - Atletico Madrid 1-1. Oaspeţii ratează şanse de a se apropia de primele două locuri Primasport.ro
VIDEO | Real Sociedad - Atletico Madrid 1-1. Oaspeţii ratează şanse de a se apropia de primele două locuri
00:10
Ngezana, învins de Epassy într-un duel palpitant din optimile Cupei Africii Primasport.ro
Ngezana, învins de Epassy într-un duel palpitant din optimile Cupei Africii
00:00
VIDEO | Inter - Bologna 3-1. Anul are semne bune pentru Cristi Chivu Primasport.ro
VIDEO | Inter - Bologna 3-1. Anul are semne bune pentru Cristi Chivu
Acum 2 ore
23:30
Ngezana şi Epassy părăsesc Cupa Africii! Cei doi fotbalişti din Superliga au pierdut duelul cu Camerun Primasport.ro
Ngezana şi Epassy părăsesc Cupa Africii! Cei doi fotbalişti din Superliga au pierdut duelul cu Camerun
23:00
Dubla campioană olimpică Beatrice Chebet va deveni mamă pentru prima oară Primasport.ro
Dubla campioană olimpică Beatrice Chebet va deveni mamă pentru prima oară
Acum 4 ore
22:30
Chelsea a obţinut in extremis un egal cu Manchester City Primasport.ro
Chelsea a obţinut in extremis un egal cu Manchester City
22:20
Laurentiu Vlăsceanu, prezentat oficial! Jucătorul lui FCSB a fost cedat la altă echipă din Superliga Primasport.ro
Laurentiu Vlăsceanu, prezentat oficial! Jucătorul lui FCSB a fost cedat la altă echipă din Superliga
22:10
Familia lui Donald Trump va investi 23 de milioane de dolari în afacerile starului MMA Conor McGregor Primasport.ro
Familia lui Donald Trump va investi 23 de milioane de dolari în afacerile starului MMA Conor McGregor
22:00
Rapid a rezolvat primul transfer de marcă al iernii! Jucătorul a ajuns în cantonamentul din Antalya Primasport.ro
Rapid a rezolvat primul transfer de marcă al iernii! Jucătorul a ajuns în cantonamentul din Antalya
21:50
UTA Arad s-a reunit! Doi jucători vor ajunge cu întârziere Primasport.ro
UTA Arad s-a reunit! Doi jucători vor ajunge cu întârziere
21:30
Robert Necşulescu va fi cedat de FCSB altui club din România Primasport.ro
Robert Necşulescu va fi cedat de FCSB altui club din România
21:20
Schimbare de situaţire cu privire la transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB Primasport.ro
Schimbare de situaţire cu privire la transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB
21:00
Federaţia Elveţiană de Box anunţă moartea unuia dintre sportivii săi, care şi-a pierdut viaţa salvându-şi prietena în tragedia de la Crans-Montana Primasport.ro
Federaţia Elveţiană de Box anunţă moartea unuia dintre sportivii săi, care şi-a pierdut viaţa salvându-şi prietena în tragedia de la Crans-Montana
21:00
FC Argeş se desparte de un jucător ce a fost providenţial în sezonul promovării Primasport.ro
FC Argeş se desparte de un jucător ce a fost providenţial în sezonul promovării
Acum 6 ore
20:40
Un nigerian ce a impresionat în Republica Moldova se transferă în Superliga Primasport.ro
Un nigerian ce a impresionat în Republica Moldova se transferă în Superliga
20:20
Maroc s-a calificat în sferturile Cupei Africii, după un meci complicat cu Tanzania Primasport.ro
Maroc s-a calificat în sferturile Cupei Africii, după un meci complicat cu Tanzania
20:00
FCSB trimite un jucător la Unirea Slobozia. Va avea şansa să prindă meciuri oficiale Primasport.ro
FCSB trimite un jucător la Unirea Slobozia. Va avea şansa să prindă meciuri oficiale
20:00
VIDEO | Real Madrid - Betis Sevilla 5-1. ”Galacticii” s-au descătuşat la început de an. ”Hattrick” semnat de înlocuitorul lui Mbappe Primasport.ro
VIDEO | Real Madrid - Betis Sevilla 5-1. ”Galacticii” s-au descătuşat la început de an. ”Hattrick” semnat de înlocuitorul lui Mbappe
19:50
Remiză dramatică pentru Liverpool! Fulham a marcat în minutul 90+7 Primasport.ro
Remiză dramatică pentru Liverpool! Fulham a marcat în minutul 90+7
19:40
VIDEO | SCM Timişoara, prima echipă victorioasă în 2026 Primasport.ro
VIDEO | SCM Timişoara, prima echipă victorioasă în 2026
19:30
Situaţie complicată pentru Radu Drăguşin! Ce s-a întâmplat la meciul cu Sunderland Primasport.ro
Situaţie complicată pentru Radu Drăguşin! Ce s-a întâmplat la meciul cu Sunderland
19:10
Alexandru Tudorie urmează să semneze cu o nouă echipă! Primasport.ro
Alexandru Tudorie urmează să semneze cu o nouă echipă!
Acum 8 ore
18:40
Raul Rotund numai rămâne la Unirea Slobozia. Unde ar putea ajunge jucătorul ce aparţine de Dinamo Primasport.ro
Raul Rotund numai rămâne la Unirea Slobozia. Unde ar putea ajunge jucătorul ce aparţine de Dinamo
18:40
Kurt Zouma pleacă de la CFR Cluj cu banii la zi. Salariul uriaş pe care îl încasează francezul Primasport.ro
Kurt Zouma pleacă de la CFR Cluj cu banii la zi. Salariul uriaş pe care îl încasează francezul
18:30
Sergio Ramos ar fi implicat în achiziţionarea clubului FC Sevilla Primasport.ro
Sergio Ramos ar fi implicat în achiziţionarea clubului FC Sevilla
18:10
Oţelul s-a reunit. Laszlo Balint a avut la dispoziţie 23 de jucători Primasport.ro
Oţelul s-a reunit. Laszlo Balint a avut la dispoziţie 23 de jucători
17:40
Ce echipe îl vor pe Iacopo Cernigoi. Atacantul nu s-a impus la CFR Primasport.ro
Ce echipe îl vor pe Iacopo Cernigoi. Atacantul nu s-a impus la CFR
17:30
Guillaume De Mevius a câştigat prima etapă la clasa autor. Dacia a terminat pe 2 Primasport.ro
Guillaume De Mevius a câştigat prima etapă la clasa autor. Dacia a terminat pe 2
17:00
Camille Rast a bătut-o pe Mikaela Shiffrin în slalomul de la Kranjska Gora Primasport.ro
Camille Rast a bătut-o pe Mikaela Shiffrin în slalomul de la Kranjska Gora
16:50
Rapid insistă pentru transferul jucătorului format de FCSB Primasport.ro
Rapid insistă pentru transferul jucătorului format de FCSB
16:50
Turcii confirmă despărţirea de Marius Ştefănescu! Unde s-ar putea transfera Primasport.ro
Turcii confirmă despărţirea de Marius Ştefănescu! Unde s-ar putea transfera
Acum 12 ore
16:40
Manchester United scoate doar egalul pe terenul celor de la Leeds Primasport.ro
Manchester United scoate doar egalul pe terenul celor de la Leeds
16:20
Plecări în masă de la Oţelul! Cine sunt jucătorii care nu vor continua în a doua parte a sezonului Primasport.ro
Plecări în masă de la Oţelul! Cine sunt jucătorii care nu vor continua în a doua parte a sezonului
16:10
Emanuel Gyenes, locul 23 în prima etapă a Raliului Dakar la clasa moto Primasport.ro
Emanuel Gyenes, locul 23 în prima etapă a Raliului Dakar la clasa moto
16:10
VIDEO | Lazio - Napoli 0-2. Mai multe eliminări decât goluri Primasport.ro
VIDEO | Lazio - Napoli 0-2. Mai multe eliminări decât goluri
15:10
”Imagini cu care va trebui să trăiesc”. Relatarea sfâşietoare a biatlonistului Johan-Olav Botn, care l-a găsit mort pe coechipierul Sivert Bakken Primasport.ro
”Imagini cu care va trebui să trăiesc”. Relatarea sfâşietoare a biatlonistului Johan-Olav Botn, care l-a găsit mort pe coechipierul Sivert Bakken
15:10
După Edjouma, FCSB renunţă la încă un jucător! Va continua în Superligă Primasport.ro
După Edjouma, FCSB renunţă la încă un jucător! Va continua în Superligă
15:00
UBT Cluj şi Partizan Belgrad, calificate în Top 8-ul Ligii Adriatice Primasport.ro
UBT Cluj şi Partizan Belgrad, calificate în Top 8-ul Ligii Adriatice
14:40
Petrolul a pus ochii pe doi jucători de la Rapid! Despre cine este vorba Primasport.ro
Petrolul a pus ochii pe doi jucători de la Rapid! Despre cine este vorba
14:20
La 18 ani, englezul Luke Litter şi-a păstrat titlul de campion mondial la darts Primasport.ro
La 18 ani, englezul Luke Litter şi-a păstrat titlul de campion mondial la darts
14:20
CFR Cluj l-a prezentat oficial pe înlocuitorul lui Louis Munteanu Primasport.ro
CFR Cluj l-a prezentat oficial pe înlocuitorul lui Louis Munteanu
14:10
După Emerllahu, Munteanu şi Korenica, CFR Cluj mai vinde un jucător de bază! Primasport.ro
După Emerllahu, Munteanu şi Korenica, CFR Cluj mai vinde un jucător de bază!
13:40
Amical de gală pentru FCSB în cantonamentul din Turcia Primasport.ro
Amical de gală pentru FCSB în cantonamentul din Turcia
13:40
Jaqueline Cristian a fost eliminată în primul tur la WTA Brisbane Primasport.ro
Jaqueline Cristian a fost eliminată în primul tur la WTA Brisbane
13:40
Situaţie foarte tensionată la Valencia! Jucătorii au fost huiduiţi de suporteri, iar un geam al autocarului a fost spart Primasport.ro
Situaţie foarte tensionată la Valencia! Jucătorii au fost huiduiţi de suporteri, iar un geam al autocarului a fost spart
13:10
Rapid a pus ochii şi pe un fundaş stânga din Superligă! E văzut ca înlocuitorul perfect pentru Borza Primasport.ro
Rapid a pus ochii şi pe un fundaş stânga din Superligă! E văzut ca înlocuitorul perfect pentru Borza
12:10
Prima reacţie a lui Dan Petrescu după ce s-a scris că ar suferi de cancer! Primasport.ro
Prima reacţie a lui Dan Petrescu după ce s-a scris că ar suferi de cancer!
11:50
Sheriff Tiraspol a pus ochii pe doi jucători din România! Primasport.ro
Sheriff Tiraspol a pus ochii pe doi jucători din România!
Acum 24 ore
11:40
Sheriff Tiraspol a pus ochii pe doi jucător din România! Primasport.ro
Sheriff Tiraspol a pus ochii pe doi jucător din România!
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.