Remiză dramatică pentru Liverpool! Fulham a marcat în minutul 90+7

Primasport.ro, 4 ianuarie 2026 19:50

Remiză dramatică pentru Liverpool! Fulham a marcat în minutul 90+7

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 15 minute
20:00
FCSB trimite un jucător la Unirea Slobozia. Va avea şansa să prindă meciuri oficiale Primasport.ro
FCSB trimite un jucător la Unirea Slobozia. Va avea şansa să prindă meciuri oficiale
20:00
VIDEO | Real Madrid - Betis Sevilla 5-1. ”Galacticii” s-au descătuşat la început de an. ”Hattrick” semnat de înlocuitorul lui Mbappe Primasport.ro
VIDEO | Real Madrid - Betis Sevilla 5-1. ”Galacticii” s-au descătuşat la început de an. ”Hattrick” semnat de înlocuitorul lui Mbappe
Acum 30 minute
19:50
Remiză dramatică pentru Liverpool! Fulham a marcat în minutul 90+7 Primasport.ro
Remiză dramatică pentru Liverpool! Fulham a marcat în minutul 90+7
Acum o oră
19:40
VIDEO | SCM Timişoara, prima echipă victorioasă în 2026 Primasport.ro
VIDEO | SCM Timişoara, prima echipă victorioasă în 2026
19:30
Situaţie complicată pentru Radu Drăguşin! Ce s-a întâmplat la meciul cu Sunderland Primasport.ro
Situaţie complicată pentru Radu Drăguşin! Ce s-a întâmplat la meciul cu Sunderland
Acum 2 ore
19:10
Alexandru Tudorie urmează să semneze cu o nouă echipă! Primasport.ro
Alexandru Tudorie urmează să semneze cu o nouă echipă!
18:40
Raul Rotund numai rămâne la Unirea Slobozia. Unde ar putea ajunge jucătorul ce aparţine de Dinamo Primasport.ro
Raul Rotund numai rămâne la Unirea Slobozia. Unde ar putea ajunge jucătorul ce aparţine de Dinamo
18:40
Kurt Zouma pleacă de la CFR Cluj cu banii la zi. Salariul uriaş pe care îl încasează francezul Primasport.ro
Kurt Zouma pleacă de la CFR Cluj cu banii la zi. Salariul uriaş pe care îl încasează francezul
18:30
Sergio Ramos ar fi implicat în achiziţionarea clubului FC Sevilla Primasport.ro
Sergio Ramos ar fi implicat în achiziţionarea clubului FC Sevilla
Acum 4 ore
18:10
Oţelul s-a reunit. Laszlo Balint a avut la dispoziţie 23 de jucători Primasport.ro
Oţelul s-a reunit. Laszlo Balint a avut la dispoziţie 23 de jucători
17:40
Ce echipe îl vor pe Iacopo Cernigoi. Atacantul nu s-a impus la CFR Primasport.ro
Ce echipe îl vor pe Iacopo Cernigoi. Atacantul nu s-a impus la CFR
17:30
Guillaume De Mevius a câştigat prima etapă la clasa autor. Dacia a terminat pe 2 Primasport.ro
Guillaume De Mevius a câştigat prima etapă la clasa autor. Dacia a terminat pe 2
17:00
Camille Rast a bătut-o pe Mikaela Shiffrin în slalomul de la Kranjska Gora Primasport.ro
Camille Rast a bătut-o pe Mikaela Shiffrin în slalomul de la Kranjska Gora
16:50
Rapid insistă pentru transferul jucătorului format de FCSB Primasport.ro
Rapid insistă pentru transferul jucătorului format de FCSB
16:50
Turcii confirmă despărţirea de Marius Ştefănescu! Unde s-ar putea transfera Primasport.ro
Turcii confirmă despărţirea de Marius Ştefănescu! Unde s-ar putea transfera
16:40
Manchester United scoate doar egalul pe terenul celor de la Leeds Primasport.ro
Manchester United scoate doar egalul pe terenul celor de la Leeds
16:20
Plecări în masă de la Oţelul! Cine sunt jucătorii care nu vor continua în a doua parte a sezonului Primasport.ro
Plecări în masă de la Oţelul! Cine sunt jucătorii care nu vor continua în a doua parte a sezonului
Acum 6 ore
16:10
Emanuel Gyenes, locul 23 în prima etapă a Raliului Dakar la clasa moto Primasport.ro
Emanuel Gyenes, locul 23 în prima etapă a Raliului Dakar la clasa moto
16:10
VIDEO | Lazio - Napoli 0-2. Mai multe eliminări decât goluri Primasport.ro
VIDEO | Lazio - Napoli 0-2. Mai multe eliminări decât goluri
15:10
”Imagini cu care va trebui să trăiesc”. Relatarea sfâşietoare a biatlonistului Johan-Olav Botn, care l-a găsit mort pe coechipierul Sivert Bakken Primasport.ro
”Imagini cu care va trebui să trăiesc”. Relatarea sfâşietoare a biatlonistului Johan-Olav Botn, care l-a găsit mort pe coechipierul Sivert Bakken
15:10
După Edjouma, FCSB renunţă la încă un jucător! Va continua în Superligă Primasport.ro
După Edjouma, FCSB renunţă la încă un jucător! Va continua în Superligă
15:00
UBT Cluj şi Partizan Belgrad, calificate în Top 8-ul Ligii Adriatice Primasport.ro
UBT Cluj şi Partizan Belgrad, calificate în Top 8-ul Ligii Adriatice
14:40
Petrolul a pus ochii pe doi jucători de la Rapid! Despre cine este vorba Primasport.ro
Petrolul a pus ochii pe doi jucători de la Rapid! Despre cine este vorba
14:20
La 18 ani, englezul Luke Litter şi-a păstrat titlul de campion mondial la darts Primasport.ro
La 18 ani, englezul Luke Litter şi-a păstrat titlul de campion mondial la darts
14:20
CFR Cluj l-a prezentat oficial pe înlocuitorul lui Louis Munteanu Primasport.ro
CFR Cluj l-a prezentat oficial pe înlocuitorul lui Louis Munteanu
Acum 8 ore
14:10
După Emerllahu, Munteanu şi Korenica, CFR Cluj mai vinde un jucător de bază! Primasport.ro
După Emerllahu, Munteanu şi Korenica, CFR Cluj mai vinde un jucător de bază!
13:40
Amical de gală pentru FCSB în cantonamentul din Turcia Primasport.ro
Amical de gală pentru FCSB în cantonamentul din Turcia
13:40
Jaqueline Cristian a fost eliminată în primul tur la WTA Brisbane Primasport.ro
Jaqueline Cristian a fost eliminată în primul tur la WTA Brisbane
13:40
Situaţie foarte tensionată la Valencia! Jucătorii au fost huiduiţi de suporteri, iar un geam al autocarului a fost spart Primasport.ro
Situaţie foarte tensionată la Valencia! Jucătorii au fost huiduiţi de suporteri, iar un geam al autocarului a fost spart
13:10
Rapid a pus ochii şi pe un fundaş stânga din Superligă! E văzut ca înlocuitorul perfect pentru Borza Primasport.ro
Rapid a pus ochii şi pe un fundaş stânga din Superligă! E văzut ca înlocuitorul perfect pentru Borza
Acum 12 ore
12:10
Prima reacţie a lui Dan Petrescu după ce s-a scris că ar suferi de cancer! Primasport.ro
Prima reacţie a lui Dan Petrescu după ce s-a scris că ar suferi de cancer!
11:50
Sheriff Tiraspol a pus ochii pe doi jucători din România! Primasport.ro
Sheriff Tiraspol a pus ochii pe doi jucători din România!
11:40
Sheriff Tiraspol a pus ochii pe doi jucător din România! Primasport.ro
Sheriff Tiraspol a pus ochii pe doi jucător din România!
11:20
Încă două echipe de top au intrat în cursa pentru semnătura lui Drăguşin! Primasport.ro
Încă două echipe de top au intrat în cursa pentru semnătura lui Drăguşin!
10:50
Rapid a pus ochii pe un jucător şi au făcut deja prima ofertă! Primasport.ro
Rapid a pus ochii pe un jucător şi au făcut deja prima ofertă!
10:00
S-a decis viitorul lui Vlad Chiricheş la FCSB! Ce se întâmplă cu fundaşul | EXCLUSIV Primasport.ro
S-a decis viitorul lui Vlad Chiricheş la FCSB! Ce se întâmplă cu fundaşul | EXCLUSIV
09:40
Probleme pentru Gâlcă? Ofertă de 3 milioane de euro pentru un titular al Rapidului Primasport.ro
Probleme pentru Gâlcă? Ofertă de 3 milioane de euro pentru un titular al Rapidului
09:20
Sorana Cîrstea, succes categoric la Brisbane, în faţa unei jucătoare foarte experimentate Primasport.ro
Sorana Cîrstea, succes categoric la Brisbane, în faţa unei jucătoare foarte experimentate
09:10
Mali rezistă cu un om în minus şi o bate pe Tunisia la penalty-uri, în optimile Cupei Africii Primasport.ro
Mali rezistă cu un om în minus şi o bate pe Tunisia la penalty-uri, în optimile Cupei Africii
Acum 24 ore
00:10
VIDEO | Espanyol - FC Barcelona 0-2. Derby-ul Cataluniei a fost decis în ultimele minute Primasport.ro
VIDEO | Espanyol - FC Barcelona 0-2. Derby-ul Cataluniei a fost decis în ultimele minute
00:00
VIDEO | Atalanta - AS Roma 1-0. Elevul Palladino îl învinge pe profesorul Gasperini Primasport.ro
VIDEO | Atalanta - AS Roma 1-0. Elevul Palladino îl învinge pe profesorul Gasperini
3 ianuarie 2026
23:20
Fotbalistul Tahirys Dos Santos s-a întors să-şi salveze iubita din incediul de la Crans-Montana. ”Este şi un erou” Primasport.ro
Fotbalistul Tahirys Dos Santos s-a întors să-şi salveze iubita din incediul de la Crans-Montana. ”Este şi un erou”
23:00
Marinos Tzionis poate pleca de la UTA! Cipriotul e dorit de o formaţie ce luptă la titlul în Superliga Primasport.ro
Marinos Tzionis poate pleca de la UTA! Cipriotul e dorit de o formaţie ce luptă la titlul în Superliga
22:50
După accidentul din Nigeria, Anthony Joshua s-a întors în Marea Britanie Primasport.ro
După accidentul din Nigeria, Anthony Joshua s-a întors în Marea Britanie
22:50
Marinos Tzionis poate plecat de la UTA! Cipriotul e dorit de o formaţie ce luptă la titlul în Superliga Primasport.ro
Marinos Tzionis poate plecat de la UTA! Cipriotul e dorit de o formaţie ce luptă la titlul în Superliga
22:30
UBT Cluj începe anul cu un succes clar în ABA League Primasport.ro
UBT Cluj începe anul cu un succes clar în ABA League
22:10
VIDEO EXCLUSIV | MM Stoica pare că s-a supărat pe Tavi Popescu. ”E pe cont propriu. Treaba lui!” Primasport.ro
VIDEO EXCLUSIV | MM Stoica pare că s-a supărat pe Tavi Popescu. ”E pe cont propriu. Treaba lui!”
22:10
VIDEO EXCLUSIV | ”E foarte, foarte bine". Noul transfer de la FCSB, gata să joace! Primasport.ro
VIDEO EXCLUSIV | ”E foarte, foarte bine". Noul transfer de la FCSB, gata să joace!
22:00
Villarreal o bate pe Elche şi urcă pe podium în La Liga Primasport.ro
Villarreal o bate pe Elche şi urcă pe podium în La Liga
22:00
Arsenal s-a impus la Bournemouth şi a legat 5 victorii consecutive Primasport.ro
Arsenal s-a impus la Bournemouth şi a legat 5 victorii consecutive
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.