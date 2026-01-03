Vremea rea continuă, avertizează meteorologii. Unde sunt așteptate ninsori, viscol și polei
HotNews.ro, 3 ianuarie 2026 10:50
Meteorologii au emis, sâmbătă dimineață, noi avertizări meteo de vreme rea valabile până luni seară. În acest interval, în unele zone ale țării se așteaptă ninsori care vor forma strat de zăpadă, polei și viscol.…
Acum 5 minute
11:20
Motivul pentru care telefoanele și laptop-urile vor fi mai scumpe în 2026. Ce rol are inteligența artificială # HotNews.ro
Prețul multor produse electronice ar putea crește în 2026 din cauza scumpirii unor componente care până acum câteva luni erau ieftine, arată o analiză BBC. Publicația explică faptul că aceste scumpiri vor apărea mai ales…
Acum 10 minute
11:10
Sunetul exploziilor i-a trezit pe locuitorii din Caracas ca și cum cerul ar fi bubuit cu puțin timp înainte de ora 02:00 sâmbătă. Înregistrări video cu avioane care zburau constant pe deasupra, împreună cu sclipiri…
Acum 30 minute
11:00
Trump a amenințat în repetate rânduri că SUA vor ataca țara „care încearcă să aducă otravă pe țărmurile noastre”. Ce acuzații i-a adus președintelui Venezuelei # HotNews.ro
Atacul american pe teritoriul venezuelean semnalează o escaladare bruscă a campaniei Washingtonului împotriva guvernului Maduro, pe care administrația Trump îl acuză că inundă SUA cu droguri și membri ai bandelor. Președintele american Donald Trump a…
11:00
CNN relatează că președintele american Donald Trump se află la Mar-a-Lago, reședinta sa din Palm Beach, Florida, unde a petrecut o perioadă de vacanță „neobișnuit de aglomerată”, concentrată pe afaceri externe. Zgomote puternice și avioane…
10:50
Acum o oră
10:40
Chatbotul Grok al lui Elon Musk creează imagini sexuale cu femei și copii reali, pe care le publică pe rețeaua „X” a miliardarului # HotNews.ro
Julie Yukari, o muziciană stabilită în Rio de Janeiro, a publicat pe rețeaua de socializare „X” o fotografie realizată de logodnicul ei chiar înainte de miezul nopții de Revelion, în care apare purtând o rochie…
10:30
Venezuela acuză SUA că vor să „preia controlul” asupra resurselor ţării. Maduro cere mobilizarea forțelor # HotNews.ro
Guvernul autoritar al Venezuelei a acuzat SUA că riscă să arunce America Latină în haos cu un act „extrem de grav” de „agresiune imperialistă”, după ce Donald Trump ar fi ordonat atacuri aeriene împotriva ţării…
Acum 2 ore
10:10
VIDEO Angajat al unui parc de distracții Disney, rănit după ce a oprit un obiect de recuzită de 180 de kilograme care se îndrepta spre public în timpul unui spectacol # HotNews.ro
Un angajat al unui parc de distracții Disney din Florida a fost rănit după ce a oprit cursa unui fals bolovan ce cântărea aproximativ 180 de kilograme, care se îndrepta spre public în timpul unui…
10:00
„În acest moment, Caracasul este bombardat”. Anunțul unui președinte apropiat de Nicolas Maduro # HotNews.ro
Președintele țării vecine, Columbia, susține pe rețelele de socializare că Venezuela este atacată, potrivit The Guardian. „În acest moment, Caracasul este bombardat… bombardat cu rachete”, a scris Gustavo Petro pe X, solicitând o reuniune de…
09:40
Pariuri politice în 2026. Care sunt cotele în cazul a şase scenarii posibile pe plan internaţional # HotNews.ro
Publicaţia Politico invită la un „pariu chibzuit” pe politica externă și oferă cote pentru câteva scenarii posibile pe scena internaţională în 2026 – de la supravieţuirea politică a lui Viktor Orbán în Ungaria şi a…
09:30
Declarații cutremurătoare ale românului care a intervenit la incendiul din Crans Montana. El explică de ce sunt atât de multe victime tinere # HotNews.ro
George, românul care a ajutat la scoaterea victimelor din barul ars din Crans-Montana, a explicat cum panica și ușa îngustă de acces a localului au făcut foarte multe victime. Românul a mai spus și motivul pentru care…
Acum 4 ore
09:20
VIDEO Imagini din cluburile groazei. Le Constellation din Crans-Montana sau Colectiv din București, artificiile au provocat incendii cu sute de morți în toată lumea # HotNews.ro
Incendiul care a devastat barul „Le Constellation” din stațiunea de schi Crans-Montana în noaptea de Revelion este ultimul dintr-o serie de incendii mortale provocate de artificii în cluburile de noapte din întreaga lume, scrie Sky…
09:00
VIDEO Explozii puternice și coloane de fum în capitala Venezuelei, Caracas. Părți ale orașului au rămas fără electricitate # HotNews.ro
Avioane, zgomote puternice și un nor de fum au fost auzite și văzute în capitala venezueleană Caracas în primele ore ale dimineții de sâmbătă, relatează Reuters și CNN, care citează mărturii de la fața locului.…
08:40
BBC a plătit despăgubiri de zeci de mii de dolari după ce a filmat fără permisiune în casa unei familii atacate de Hamas # HotNews.ro
BBC a plătit aproximativ 37.700 de dolari unei familii din Israel care a supraviețuit atacului Hamas din 7 octombrie 2023, după ce o echipă de filmare a intrat fără permisiune în locuința lor distrusă, relatează…
08:40
Tatăl unui tânăr mort Colectiv face o comparație cu incendiul din Crans-Montana: „Elvețienii au apelat la ajutor extern din primele ore, nu și-au permis să strige în gura mare că se pot descurca singuri” # HotNews.ro
Eugen Iancu, un bărbat care și-a pierdut fiul în vârstă de 22 de ani în incendiul de acum 10 ani de la Colectiv, spune că a urmărit intervenția autorităților elvețiene după tragedia produsă în noaptea…
08:30
Andreas Gursky, imagini monumentale despre capitalism, globalizare și arhitectura vieții moderne # HotNews.ro
Andreas Gursky (n. 1955, Leipzig) este recunoscut pentru fotografiile sale monumentale care reflectă asupra capitalismului, globalizării și arhitecturii vieții moderne. A studiat sub îndrumarea lui Bernd și Hilla Becher la Kunstakademie Düsseldorf la începutul anilor…
08:30
Ryanair taie din cursele în România. „Ne temem că rutele către România sau Polonia vor fi primele afectate!”. Conflict cu municipalitatea Charleroi # HotNews.ro
Compania aeriană irlandeză low-cost Ryanair amenință că va elimina mai multe rute, ca răspuns la creșterea taxelor de pe Aeroportul Charleroi. Citește mai mult la: profit.ro
08:30
Weekend trending în București, 3-4 ianuarie: valsuri vieneze, rock legendar, stand-up și comedie balcanică în baruri și „Dragoste ca la țară” la cinema # HotNews.ro
Primul weekend din 2026 în București vine cu o ofertă simplă, pentru că abia ce a trecut Revelionul și mai urmează oricum zile libere. Așadar, fie că sunteți pasionați de muzică clasică, de rock românesc…
08:10
Fenomenul meteo care a dispărut aproape total. „Iarna este anotimpul care s-a schimbat cel mai mult” # HotNews.ro
Două caracteristici ale iernii au dispărut aproape în totalitate și, deși vara este anotimpul care s-a încălzit cel mai mult, „iarna este cea mai schimbată”, a explicat pentru HotNews.ro Sorin Cheval, cercetător științific la Administrația…
07:50
VIDEO Circulație în condiții de iarnă pe autostrăzi și drumuri din 14 județe. Drumarii au scos utilajele de deszăpezire # HotNews.ro
A nins puternic în mai multe zone din țară, noaptea trecută. Centrul Infotrafic al Poliției Române a anunţat, sâmbătă dimineaţă, că se intervine pentru deszăpezire pe drumuri din 14 judeţe şi pe mai multe tronsoane…
07:30
Negocierile pentru pace în Ucraina se reiau astăzi. Reuniune la Kiev între Zelenski, aliaţii săi europeni şi americani # HotNews.ro
Noi negocieri între Ucraina şi aliaţii săi europeni şi americani au loc sâmbătă la Kiev cu privire la un acord pentru a pune capăt războiului cu Rusia, care şi-a anunţat intenţia de a-şi „înăspri” poziţia.…
Acum 6 ore
07:00
INTERVIU. „Cred că suntem din ce în ce mai amorțiți și fără speranță”. Revolta artistului din Generația Z care la ultimul concert i-a încurajat pe tineri să proteste pentru o justiție corectă # HotNews.ro
La cel mai recent show al său, la Arenele Romane, Andrei Ovidiu Cojocaru, cunoscut drept COJO, a arătat că muzica poate fi și un act civic. Cu microfonul în mână, i-a încurajat pe tineri „să…
Acum 12 ore
00:20
VIDEO Boc postează un videoclip cu el curățând zăpada din faţa Primăriei Cluj-Napoca: „Haideţi să ne curăţăm trotuarele!” # HotNews.ro
Primarul din Cluj-Napoca, Emil Boc, a postat vineri seară pe Facebook un videoclip în care apare în timp ce curăţă de zăpadă, cu o lopată, trotuarul din faţa clădirii instituţiei, îndemnându-i pe localnici să facă…
00:10
Un adolescent român este în stare critică, în Italia, după explozia unei petarde în noaptea de Revelion # HotNews.ro
Un adolescent român în vârstă de 17 ani se află în stare critică la spital în Italia, după ce a fost grav rănit de explozia unei petarde în noaptea de Revelion, informează agenţia italiană ANSA.…
2 ianuarie 2026
23:50
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat vineri că l-a ales pe generalul Kirilo Budanov, şeful serviciului de informaţii al armatei (GUR), pentru a-l înlocui pe Andrii Iermak, şeful cancelariei prezidenţiale, care a demisionat la sfârşitul…
23:40
Ucraina ordonă evacuarea a mii de civili din regiunile Zaporojie și Dnipropetrovsk, unde rușii au înaintat # HotNews.ro
Autoritățile ucrainene au ordonat vineri evacuarea a peste 3.000 de copii împreună cu părinții lor din aproximativ 40 de localități din regiunile Zaporojie și Dnipropetrovsk, unde forțele ruse au înregistrat progrese în ultimele luni. Potrivit…
23:20
Deputatul Claudiu Năsui, aflat la al treilea mandat în Parlament din partea USR, critică dur Guvernul Bolojan, din care face parte și partidul său. Năsui susține că România „a pierdut încă o oportunitate de reformă”. …
22:40
Cinci lucruri de știut despre protestele din Iran, ajunse în ziua a șasea. Cel puțin 7 persoane au fost ucise # HotNews.ro
Protestele față de creșterea vertiginoasă a costului vieții din Iran au intrat în a șasea zi, după ce moneda națională, rialul, a scăzut la un minim istoric față de dolarul american, la sfârșitul lunii decembrie.…
22:40
Volodimir Zelenski îl înlocuiește și pe ministrul apărării. Cine este Mihailo Fedorov, succesorul lui Denis Șmihal # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat vineri că intenționează să îl înlocuiască pe actualul ministru al apărării, Denis Șmihal, și să îl numească în această funcție pe Mihailo Fedorov, în prezent ministru al transformării digitale…
Acum 24 ore
22:20
SuperLiga: CFR Cluj pregătește două transferuri imediate. „Suntem în discuții avansate” # HotNews.ro
CFR Cluj este foarte aproape să oficializeze primele două transferuri din acest mercato de iarnă. Iuliu Mureșan, președintele ardelenilor, a anunțat că formația din Gruia se află în discuții avansate cu doi fotbaliști de profil…
22:10
Atac terorist de Revelion, dejucat de FBI. Unde urma să aibă loc / Tânărul care îl plănuia a vorbit cu doi agenți FBI care erau sub acoperire # HotNews.ro
Autoritățile federale americane au dejucat un posibil atentat terorist planificat pentru noaptea de Revelion într-o localitate din statul Carolina de Nord, a anunțat vineri directorul FBI, Kash Patel. Suspectul, un tânăr american de 18 ani,…
21:50
VIDEO Angelina Jolie, prezentă la punctul de trecere Rafah de lângă Fâşia Gaza. Care a fost scopul vizitei actriței, ex-emisar ONU # HotNews.ro
Actriţa americană Angelina Jolie a vizitat vineri partea egipteană a punctului de trecere Rafah, care leagă Fâşia Gaza de Egipt, pentru a-şi arăta solidaritatea cu poporul palestinian şi pentru a urmări la faţa locului activităţile…
21:30
Primele declarații ale proprietarului localului din Crans-Montana mistuit de flăcări în noaptea de Revelion # HotNews.ro
Jacques Moretti, patronul barului „Le Constellation” din Eleveția, a spus, într-o primă declarație dată după incendiul în care au murit cel puțin 40 de oameni, iar alți 119 au fost răniți că localul a fost…
21:10
Trump insistă că are o sănătate perfectă și rezultate cognitive excelente. „Am răspuns corect la toate întrebările” # HotNews.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a reafirmat vineri că se află într-o stare de sănătate perfectă, susținând că a obținut din nou punctaj maxim la un examen cognitiv, în contextul în care starea sa de…
20:50
VIDEO Rusia a atacat mai multe clădiri rezidențiale și magazine din orașul ucrainean Harkov / 25 de persoane rănite # HotNews.ro
Mai multe rachete rusești au lovit vineri un bloc cu mai multe etaje din Harkov, în nord-estul Ucrainei. În urma atacului, clădirea a fost distrusă complet și cel puțin 25 de persoane au fost rănite,…
20:30
Avionul Spartan al MApN a plecat în Elveţia, pentru a transporta şase pacienţi cu arsuri la un spital din Franţa # HotNews.ro
Un avion C-27J Spartan al Forţelor Aeriene Române a plecat vineri seară în Elveţia pentru a transporta şase pacienţi cu arsuri suferite în urma incendiului din Crans-Montana la un spital din Franţa, anunţă Ministerul Apărării…
20:20
Muzee, zgârie-nori care doboară noi recorduri de înălțime și o impunătoare bazilică catolică, aflată în construcție de aproape 150 de ani, se anunță a fi unele dintre cele mai impunătoare proiecte de arhitectură ale anului.…
19:50
Cine va trece la conducerea spionajului militar ucrainean, după ce Budanov a fost numit de Zelenski șeful său de cabinet # HotNews.ro
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunţat vineri numirea actualului director al Direcţiei Generale de Informaţii a Ministerului Apărării din Ucraina (GUR), Kirilo Budanov, drept nou şef al Cancelariei Prezidenţiale. De asemenea, l-a numit pe şeful…
19:20
Câinele poliţist Şuier, care a fost numit la un moment dat emblema Ministerului Afacerilor Interne (MAI) şi care a „ieşit la pensie” în urmă cu aproximativ un an, a murit. El avea 10 ani. Şuier…
19:20
Anunțul oficial al autorităților din Elveția despre românul dat dispărut în urma incendiului # HotNews.ro
Autoritățile din Elveția au anunțat că 10 din cele 40 de persoane moarte în incendiu nu au putut fi identificate, iar în acest caz au fost cerute informații și autorităților din alte state, printre care…
18:50
Ludovic Orban, mesaj voalat despre George Simion: „S-a priceput doar să dea tonul la huiduieli” # HotNews.ro
Fostul premier și consilier prezidențial Ludovic Orban a publicat vineri un text pe Facebook în care spune că nu are nimic cu „ideea ca un fost șef de galerie să se implice în politică”, dar…
18:30
Industria auto prezintă în fiecare an concepte și prototipuri, având două obiective majore în minte. Unul este menținerea atenției clienților potențiali, până la lansarea versiunilor de serie. Al doilea este prezentarea de tehnologii avansate care…
18:10
VIDEO Noi imagini din barul elvețian al morții. Un expert explică de ce tavanul localului din Crans-Montana s-a aprins ca o torță # HotNews.ro
„Oricine din Elveția aprinde acest tip de artificii trebuie să aibă peste 18 ani, iar produsele trebuie să aibă aprobarea elvețiană”, spune un expert în pirotehnie pentru Blick, după ce a analizat imaginile cu incendiul…
18:10
„Clovn cu unghii date cu ojă”. Derapaje homofobe pe seama dirijorului de la Concertul de Anul Nou de la Viena / „O lume întreagă îl aplaudă, la noi curge veninul” # HotNews.ro
Zeci de postări, în special pe Facebook, dezbat sexualitatea dirijorului Concertului de Anul Nou de la Viena, Yannick Nézet-Séguin. Multe au fost reacții la o postare virală a fostului jurnalist Robert Turcescu, care a scris:…
18:00
Vremea va fi în general închisă, cerul va fi mai mult noros şi va ninge consistent în întreaga arie montană, informează Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) într-un buletin nivometeorologic transmis vineri și citat de Agerpres.…
18:00
VIDEO Reacția președintei Mexicului când un cutremur de 6,5 grade pe scara Richter îi întrerupe conferința de presă # HotNews.ro
Un cutremur puternic a zguduit vineri sudul Mexicului, determinând milioane de oameni să iasă în grabă din locuințe după vacanța de Anul Nou și întrerupând pentru scurt timp conferința de presă zilnică a președintei Claudia…
17:40
O vedetă din România tocmai a anunțat că este însărcinată cu al cincilea copil: „Mulțumesc, Doamne, pentru darul primit” # HotNews.ro
Laura Cosoi a anunțat că este însărcinată și va deveni mamă pentru a cincea oară. Actrița, care are deja patru fetițe, a făcut publică vestea chiar de ziua sa de naștere, printr-un videoclip postat pe…
17:30
BREAKING Prima ipoteză a anchetatorilor privind cauza incendiului devastator din stațiunea de schi Crans-Montana. „Totul indică asta” # HotNews.ro
Investigațiile inițiale desfășurate de autoritățile elvețiene sugerează că incendiul care a devastat barul „Le Constellation” din stațiunea de schi Crans-Montana a izbucnit atunci când așa-zise „lumânări-fântână” atașate de sticle de șampanie au fost ridicate prea…
17:20
Valentin Ţicu, din postura de jucător liber de contract, a semnat cu Dinamo o înţelegere valabilă până la sfârşitul sezonului actual, cu opţiune de prelungire din partea clubului pentru încă trei sezoane, până la 30…
17:10
Şansele ca războiul să se încheie în 2026 sunt „zero”, crede fostul şef al diplomaţiei ucrainene Dmitri Kuleba # HotNews.ro
Fostul ministru de externe al Ucrainei Dmitri Kuleba consideră că războiul Rusiei împotriva Ucrainei nu se va încheia în 2026, iar şansele ca până la sfârşitul iernii să se ajungă la un armistiţiu sunt nule,…
