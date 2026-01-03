Vremea rea continuă cel puţin până luni seară. Sunt aşteptate ninsori abundente, polei, dar şi viscol în zonele montane

05:40

Astăzi nu ne putem imagina o lume fară banala hârtie. Însă, în trecut ea reprezenta un bun de lux și era greu de găsit. Într- o piață în care hârtia se procura greu și mereu din import, iar cererea pentru acest produs fiind din ce in ce mai mare, la Brașov a fost înființată, la [...]