Mecanicii au început „să fenteze” întârzierile pe calea feartă Brașov – Sighișoara, care este încă în șantier. Cum a reușit un tren să ajungă cu 78 de minute mai devreme
BizBrasov.ro, 5 ianuarie 2026 12:40
Cu toate că infrastructura este în plin proces de modernizare și se circulă pe linie reabilitată doar pe 6 km, trenurile Brașov-Sighișoara ajung la destinație mult mai devreme față de ora din livret. Recordul a fost stabilit în prima zi a acestui an, când un tren Interregio a ajuns la Sighișoara cu 78 de minute [...]
• • •
Alte ştiri de BizBrasov.ro
Acum 10 minute
12:50
De la temperaturi de până la 14-15 grade în sudul țării, în ultimele zile, din 6 ianuarie maximele vor fi de 4-5 grade, spune directorul Administrației Naționale de Mateorologie, Elena Mateescu. Ea a precizat că fenomenele de iarnă, cu ninsori și viscol, se vor extinde în toată țara. Elena Mateescu a declarat, la Digi24, că astăzi se [...]
Acum 30 minute
12:40
Mecanicii au început „să fenteze” întârzierile pe calea feartă Brașov – Sighișoara, care este încă în șantier. Cum a reușit un tren să ajungă cu 78 de minute mai devreme # BizBrasov.ro
Cu toate că infrastructura este în plin proces de modernizare și se circulă pe linie reabilitată doar pe 6 km, trenurile Brașov-Sighișoara ajung la destinație mult mai devreme față de ora din livret. Recordul a fost stabilit în prima zi a acestui an, când un tren Interregio a ajuns la Sighișoara cu 78 de minute [...]
12:30
Filarmonica Brașov începe anul în forță: Concertele de Anul Nou, programate în 8 și 9 ianuarie, sunt sold-out/ Ce evenimente au pregătit organizatorii pentru această lună # BizBrasov.ro
Filarmonica Brașov începe anul în forță, începutul lunii ianuarie fiind marcat de un interes crescut din partea publicului. Concertele de Anul Nou programate în 8 și 9 ianuarie s-au vândut foarte rapid, confirmând dorința melomanilor de a începe noul an în compania muzicii simfonice și a evenimentelor de calitate. Seria concertelor festive continuă duminică, 11 [...]
Acum o oră
12:10
Telegondola și telecabinele din Poiana Brașov, oprite în această dimineață, din cauza vântului puternic din zona Postăvarul. Telecabinele au pornit în urmă cu puțin timp # BizBrasov.ro
Telegondola și telecabinele din Poiana Brașov, oprite în această dimineață, din cauza vântului puternic din zona Postăvarul. Telecabinele au pornit în urmă cu puțin timp. Telegondola și telecabinele din Poiana Brașov nu au funcționat în această dimineața din cauza vântului puternic din zona vârfului Postăvarul. Telecabinele au pornit în jurul orei 11.40, dar telegondola încă [...]
12:00
Platforma prin care românii își plătesc taxele și impozitele, mărite de la 1 ianuarie, este indisponibilă pentru a doua oară de la începutul anului. Românii care vor să-și plătească dările către stat fără să stea la cozi la ghișeu, întâmpină o problemă în drumul către calitatea de cetățean responsabil. Platforma online prin care se pot [...]
Acum 2 ore
11:50
Risc mare de producere a unor avalanșe în Munții Făgăraș: La Bâlea Lac, stratul de zăpadă măsoară 86 de centimetri # BizBrasov.ro
La Bâlea Lac se înregistrează cel mai mare risc de producere de avalanşe din ţară, de gradul patru pe o scară de la unu la cinci. Meteorologii au măsurat cel mai mare strat de zăpadă din judeţul Sibiu la staţia de la Bâlea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine în Munţii Făgăraşului, unde troienele [...]
11:20
Un anumit tip de cartele „de sezon”, pentru instalațiile de transport pe cablu din Poiana Brașov, expiră miercuri # BizBrasov.ro
Cartelele „de sezon”, personalizate și netransmisibile, achiziționate pentru sezonul trecut, 2024 – 2025, mai sunt valabile până miercuri, 7 ianuarie, inclusiv, anunță administratorii domeniului schiabil din Poiana Brașov. Deși valabilitatea cartelelor de sezon se referă strict la perioada pentru care au fost achiziționate, având în vedere că sezonul trecut s-a încheiat mai repede decât perioada [...]
11:00
Cât a ajuns să coste o lecție de schi în Poiana Brașov: Tarifele sunt cu 15% mai mari față de sezonul trecut # BizBrasov.ro
Odată cu ninsorile și deschiderea pârtiilor au început și lecțiile de schi. În stațiuni sunt elevi noi, dar și unii care vor să-și perfecționeze tehnica și să alunece cât mai bine pe zăpadă. Instructorii au agenda plină de dimineață și până seara. În funcție de stațiune, față de sezonul trecut, prețurile au mai crescut cu [...]
11:00
Autobuz RAT Brașov, ajuns în șanț în această dimineață. Un autobuz al RAT Brașov a ajuns în urmă cu puțin timp în șanț, în localitatea Satu Nou. Din imaginile primite la redacția Biz Brașov, se pare că autobuzul a derapat chiar în centrul localității, iar un tractor a fost chemat în ajutor pentru a scoate [...]
Acum 4 ore
10:30
O studentă la Brașov a dezvoltat brandul de lumânări, tablouri şi decoraţiuni Light in Light, împărţindu-şi timpul între facultate şi mica ei afacere: „Inspiraţia mea, aşa cum este şi sloganul acestui micuţ brand, este natura” # BizBrasov.ro
Aida Ionescu a început să picteze pe la 9-10 ani, atunci când a urmat cursuri de pictură, fiind îndrumată de Amalia Suruceanu, o artistă din Câmpina (jud. Prahova). Şi-a urmat pasiunea şi a învăţat tehnici noi, ba chiar a învăţat să facă şi lumânări naturale şi a conturat treptat o mică afacere sub brandul Light [...]
10:20
Depunerile de zăpadă au blocat în această dimineață accesul rutier din Sinaia spre Cota 1400 # BizBrasov.ro
Depunerile de zăpadă au blocat în această dimineață accesul rutier din Sinaia spre Cota 1400. Drumul din Sinaia către cota 1.400 a fost închis temporar luni, din cauza ”depuneirlor masive de zăpadă”, anunţă IPJ Prahova. „Inspectoratul de Poliţie Judeţean Prahova informează participanţii la trafic că astăzi, 5 ianuarie 2026, începând cu ora 08.45, traficul rutier [...]
10:00
VIDEO Cum au evoluat lucrările la Sala Polivalentă a Brașovului, pe parcursul anului trecut # BizBrasov.ro
Lucrările de construcţie a Sălii Polivalente a Braşovului au început în septembrie 2022, după 4 ani în care s-a pregătit proiectul şi s-a identificat finanţarea, proiectul fiind preluat de Compania Naţională de Investiţii. Proiectul ar urma să fie definitivat la finalul anului viitor. Un video realizat cu imagini surprinse pe parcursului anului din dronă ne [...]
09:50
Târgul de Crăciun din Brașov rămâne deschis până pe 11 ianuarie, când va fi despodobit întreg orașul # BizBrasov.ro
Până duminică, pe 11 ianuarie, Brașovul își păstrează atmosfera de poveste, astfel încât brașovenii și turiștii se pot bucura în continuare de Târgul de Crăciun din Piața Sfatului și de iluminatul festiv. Brașovenii și turiștii care vor să se mai bucure de atmosfera sărbătorilor de iarnă, completată de farmecul ultimelor ninsori, sunt așteptați și în [...]
09:50
Aproape 100 de persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore. Pentru 2 turiști, intervenția salvamontiștilor nu a mai ajutat # BizBrasov.ro
Aproape 100 de persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore. Pentru 2 turiști, intervenția salvamontiștilor nu a mai ajutat. Aproape 100 de persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore, după intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor. „O zi foarte grea pentru salvatorii montani. În ultimele 24 [...]
09:40
48 de utilaje de deszăpezire au fost scoase pe străzile Brașovului. Care sunt etapele prioritare de deszăpezire # BizBrasov.ro
Operatorul care asigură serviciul de deszăpezire, Comprest, a acționat, în perioadele de vârf, cu 48 de utilaje pe străzile Brașovului și Poienii Brașov, astfel încât circulația să se poată desfășura în condiții optime, potrivit informațiilor transmise de către Primăria Brașov. Dacă în oraș s-a putut interveni în condiții optime, pe drumul spre Poiana Brașov, în [...]
09:30
Ajunul Bobotezei: Cum se pregătesc creștinii pentru Botezul Domnului. De ce se ține post negru pe 5 ianuarie # BizBrasov.ro
Ajunul Bobotezei: Cum se pregătesc creștinii pentru Botezul Domnului. De ce se ține post negru pe 5 ianuarie. În fiecare an, la 5 ianuarie, Ajunul Bobotezei creează în România o atmosferă aparte, în care credința se întâlnește cu ritualuri străvechi și tradiții populare. Considerată un moment de profundă pregătire spirituală, ziua premergătoare Botezului Domnului este [...]
09:00
Întâlnire cu ursul, în Piatra Mare: „Pleacă, pleacă, suntem mulți!” Turiștii care s-au încumetat zilele acestea să urce spre vârful Piatra Mare au întâlnit, în zona traseului folosit de montaniarzi, un urs. O filmare făcută de unul din membrii unui grup de turiști care urcau pe munte arată cum au acționat oamenii la apariția ursului [...]
Acum 6 ore
08:50
Numai în România: Bradul de Crăciun din orașul Drăgășani provine din cimitirul orașului, de la mormântul unui localnic. Familia defunctului, șocată să vadă cum pomul plantat în urmă cu 25 de ani în cimitir este împodobit de autorități în centrul orașului # BizBrasov.ro
Numai în România: Bradul de Crăciun din orașul Drăgășani provine din cimitirul orașului, de la mormântul unui localnic. Familia defunctului, șocată să vadă cum pomul plantat în urmă cu 25 de ani în cimitir este împodobit de autorități în centrul orașului. Bradul instalat și împodobit de Crăciun în centrul orașului Drăgășani a fost tăiat din [...]
08:20
Trafic restricționat pe DN1, în această dimineață, din cauza căderilor abundente de zăpadă # BizBrasov.ro
Trafic restricționat pe DN1, în această dimineață, din cauza căderilor abundente de zăpadă. Drumarii brașoveni au anunțat în această dimineață că, din cauza căderilor abundente de zăpadă, traficul rutier este restricționat pe DN1, între Predeal și Nistorești: „DN1 km 102-138, între Nistorești și Predeal, începand cu ora 5 se restrictioneaza traficul pentru autovehiculele cu MTMA [...]
Acum 24 ore
17:30
2026 aduce în România restructurări majore în multe domenii de activitate. Vom asista la concedieri şi desfiinţarea unor posturi care până acum se adresau în primul rând tinerilor fără experienţă, la început de drum. După un an greu pe piața muncii urmează unul și mai complicat, spun experții în resurse umane. Retailul a scăzut, este [...]
17:10
Un vis devenit realitate! Impresionată de un muzeu de ştiinţe elveţian, vizitat în copilărie, o tânără din Braşov a deschis o afacere socială pentru educarea copiilor. Ioana Borșan a creat un loc în care micuţii să înveţe prin experimente despre biologie, fizică sau matematică. Tânăra plănuieşte acum să deschidă spaţii similare şi în alte oraşe [...]
16:40
Distracție mare în Poiana Brașov, la început de an: Cât plăteşte o familie pentru câteva zile în stațiune # BizBrasov.ro
În primul weekend din 2026, Poiana Braşov a fost luată cu asalt de turişti. Vineri s-a deschis şi sezonul de schi, astfel că telefoanele au sunat neîncetat la recepţii. Cei care au apucat să prindă camere la hoteluri au plătit cu 15% mai mult față de sezonul din toamnă, notează antena3.ro. Prețul pentru o cameră [...]
15:00
VIDEO Ninge abundent în Harghita, dar și în alte zone montane din centrul țării. Drumarii brașoveni acționează cu peste 100 de utilaje de deszăpezire # BizBrasov.ro
Ninge abundent în nordul județelor Harghita și Mureș, dar și în alte zone montane din centrul țării. „DRDP Brașov acționează cu peste 100 de utilaje de deszăpezire, care au răspândit peste 650 de tone de materiale antiderapante în cursul zilei. Din păcate, deși au fost lansate numeroase avertismente, mulți pleacă la drum fără să fie [...]
14:00
MAE confirmă că un cetățean român a murit în incendiul din stațiunea elvețiană Crans-Montana # BizBrasov.ro
Cetățeanul român dat dispărut după incendiul din stațiunea elvețiană Crans-Montana a murit, a anunțat duminică ministerul român de Externe, conform G4Media. „În continuarea precizărilor de presă referitoare la incendiul produs în Elveția, în stațiunea Crans-Montana, Ministerul Afacerilor Externe informează că, în conformitate cu informațiile transmise de autoritățile elvețiene competente, cetățeanul român presupus inițial dispărut este [...]
13:50
Noua escrocherie din România prin care oamenii sunt păcăliți să-și dea datele bancare: „Te pune în legătură cu un operator” # BizBrasov.ro
Escrocii devin tot mai inventivi și folosesc tactici sofisticate pentru a obține datele personale și banii cetățenilor, avertizează autoritățile. Cea mai recentă metodă de fraudă constă în apeluri telefonice prin care victimele sunt convinse că au fost deja înșelate, fiind mințite că li se oferă ajutor, în realitate pentru a le fi furate informațiile bancare. Chestorul [...]
13:40
Avertizare ANPC: Autoritățile nu pot interveni dacă site-ul de pe care cumpărați nu are personalitate juridică în UE # BizBrasov.ro
Directorul general al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel, atrage atenția consumatorilor că, atunci când cumpără produse de pe site-uri ale unor firme neînregistrate în Uniunea Europeană, autoritățile au capacități limitate de a le proteja interesele. El face o serie de recomandări pentru cei care vor să achiziționeze produse de pe astfel de [...]
Ieri
12:00
Meteorologii au emis o nouă avertizare Cod galben de ninsori și lapoviță, valabilă în intervalul 5 ianuarie, ora 10.00-6 ianuarie, ora 10.00. Pe parcursul zilei de luni vor predomina ninsorile în zonele de munte, iar în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, nordul Olteniei și în nord-estul Munteniei, la început vor fi ninsori și lapoviță, apoi [...]
11:00
Atenție, șoferi! Traficul va fi îngreunat pe DN 1, pe sensul de mers Brașov-București. Polițiștii recomandă ruta alternativă DN 1A # BizBrasov.ro
Polițiștii brașoveni anunță și astăzi valori crescute de trafic pe DN 1, în special pe sensul de deplasare Brașov → București, în zona stațiunilor montane, cu formarea de coloane și timpi de așteptare ridicați, începând cu localitatea Predeal. „Astfel, pentru a asigura fluența circulației, în puncte de interes vor fi constituite dispozitive de informare, unde [...]
10:50
După sărbători, apare inevitabil întrebarea: când trebuie despodobit bradul de Crăciun conform tradiției românești. Deși în prezent obiceiurile diferă de la o familie la alta, tradiția populară indică o dată din calendarul creștin ortodox la care bradul trebuie scos din casă. Când trebuie despodobit bradul de Crăciun, conform tradiției Conform tradiției românești, bradul de Crăciun nu ar trebui să [...]
10:30
În Poiana Brașov, telegondola nu funcționează, din cauza vântului puternic, anunță reprezentanții Primăriei Brașov. „Vant puternic zona Ruia, gondola nu poate merge. Merg cele două telecabine – Capră Neagră și Kanzel, telescaunul Ruia și cele două teleschiuri, Bradul și Stadion”, au transmis aceștia.
10:00
ANAF va anula și în acest an datoriile la buget atât pentru persoanele fizice, cât și pentru cele juridice, dacă respectivele creanțe fiscale restante erau mai mici de 40 de lei la data de 31 decembrie 2025. Autoritățile au început și în acest an să anuleze creanțele fiscale restante aflate în sold la data de [...]
09:30
630 de kilometri de cale ferată vor fi reabilitați în 2026: Brașov-Sighișoara, printre rutele pe care se va circula mai rapid cu trenul # BizBrasov.ro
Oficialii din domeniul infrastructurii feroviare au anunţat că sunt planificate modernizări de sute de kilometri de cale ferată, dar și eliminarea restricțiilor de viteză pe anumite segmente. Chiar dacă în 2025 au fost recepționați mai mulți kilometri de cale ferată, dați în folosinţă efectiv au fost aproximativ 60 de kilometri, ceea ce înseamnă destul de [...]
3 ianuarie 2026
17:40
După ce s-a supărat pe Florin Tănase care și-ar fi dorit să plece în China în această iarnă, Gigi Becali a pus stop fotbalului și a plecat la munte să petreacă Anul Nou. El a ales să meargă la unul dintre hotelurile deținute de George Copos în Poiana Brașov. Din informațiile Fanatik, omul de afaceri [...]
17:30
Aproape 3 din 4 lei cheltuiți de universitățile publice din România provin direct din bugetul de stat. Veniturile proprii (taxe, cercetare, contracte, servicii) acoperă doar 27% din necesarul actual de funcționare, relevă analiza Profit.ro. 11,7 miliarde de lei au costat, în anul 2024, cele 45 de universități de stat civile din România. Din această sumă, [...]
14:30
Primul fenomen astronomic al anului, în această noapte: „Luna lupului”, vizibilă și pe cerul României # BizBrasov.ro
Spectacol pe cer în a treia noapte a anului! Luna din noaptea de 3 ianuarie va fi o superlună, ceea ce înseamnă că va apărea mai mare și mai strălucitoare decât de obicei, a explicat, explică Live Science, citat de mediafax. Astronomii subliniază că Luna nu își schimbă dimensiunea reală, adică nu crește, ci doar [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
12:50
La acest moment traficul auto se desfășoară îngreunat pe DN 1, pe sensul de mers Brașov către București, începând cu localitatea Predeal, ca urmare a numărului ridicat de vehicule aflate în deplasare. Pentru asigurarea fluenței traficului, au fost constituite dispozitive de informare al Poliției Rutiere în mai multe puncte de interes, respective în municipiul Brașov, [...]
12:40
Traficul spre Poiană, reluat. Și Poliția, și RAT Bv recomandă să urcați în stațiune cu autobuzele # BizBrasov.ro
Având în vedere valorile ridicate de trafic înregistrate în această perioadă în stațiunea Poiana Brașov, precum și condițiile meteorologice manifestate prin ninsoare, echipaje de Poliție Rutieră sunt prezente pe DN1E pentru a monitoriza traficul și a asigura fluența circulației între Municipiul Brașov – Poiana Brașov, dar și pe sectorul de drum dintre Poiana Brașov și [...]
12:00
Traficul pe drumul spre Poiana Brașov a fost oprit temporar, după ce un autobuz a rămas blocat, din cauza zăpezii ce acoperă drumul. La fața locului acționează deja echipaje de politie care încearcă să degajeze carosabilul, astfel încât traficul să fie reluat. Autoritățile fac din nou apel la responsabilitate și recomandă șoferilor să circule cu [...]
11:40
VIDEO. Circulație îngreunată din cauza ninsorii, pe străzile din centrul țării. Drumarii acționează cu peste 200 de utilaje # BizBrasov.ro
Ninge abundent în centrul țării. In toate zonele montane din județele Brașov, Sibiu, Covasna și Harghita zăpada a dat peste cap circulația, deși drumarii acționează încă de ieri. „Acționăm cu peste 200 de utilaje de deszăpezire dotate cu lamă și răspânditor de sare pe toate drumurile naționale și autostrăzile afectate. Nu plecați la drum dacă [...]
11:00
Aeroportul Brașov, tranzitat de peste 330.000 de călători în 2025, cu aproape 50% mai mult față de 2024 # BizBrasov.ro
În 2025, Aeroportul Internațional Brașov a fost tranzitat de peste 330.000 de călători români și străini, reprezentând o creștere de 48% față de 2024, potrivit președintelui Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea. Astfel, luna decembrie a fost încheiată la Aeroportul Brașov cu un total de 38.274 de pasageri, iar anul 2025 cu 337.353 de călători români [...]
10:50
Vremea rea continuă cel puţin până luni seară. Sunt aşteptate ninsori abundente, polei, dar şi viscol în zonele montane # BizBrasov.ro
Meteorologii avertizează că vremea rea continuă cel puţin până luni seară, fiind aşteptate ninsori, polei, dar şi viscol în zonele montane. La munte stratul nou de zăpadă poate ajunge la 50 de centimetri, iar în Transilvania şi Maramureş la 15 centimetri. Meteorologii au emis, sâmbătă, o nouă informare, valabilă până luni, la ora 20.00, scrie [...]
10:40
Pagubele produse de vântul puternic de azi noapte. Pompierii brașoveni au intervenit în mai multe situații # BizBrasov.ro
În urma vântului puternic, pompierii brașoveni au intervenit, în noaptea care a trecut, în mai multe situații. Mai exact, pe B-dul Victoriei, unde a fost îndepărtat un arbore cu risc de prăbușire, pe Aleea Petuniei, unde un arbore s-a prăbușit peste o mașină, și pe Vasile Goldiș, unde a fost un arbore prăbușit peste trei [...]
10:20
Traficul rutier este oprit, sâmbătă, între Predeal şi Râşnov, pe DN 73A, pentru intervenţia echipajelor de deszăpezire, anunță Centrul Infotrafic. Probleme sunt și pe alte artere din țară. Autorităţile din Maramureş anunţă că mai multe sectoare de drum sunt închise circulaţiei în sezonul rece, din cauza cantităţilor mari de zăpadă care se acumulează, şi fac [...]
2 ianuarie 2026
17:40
Un român este dat dispărut în urma tragicului incendiu care a avut loc în noaptea de Revelion în stațiunea elvețiană Crans-Montana # BizBrasov.ro
Un român este dat dispărut în urma tragicului incendiu care a avut loc în noaptea de Revelion în stațiunea elvețiană Crans-Montana. Ministerul de Externe anunţă, vineri, că se află în contact cu familia unui cetăţean român presupus dispărut în urma incendiului din Elveţia. „În legătură cu tragicul eveniment produs în Elveţia, în staţiunea Crans-Montana, Ministerul [...]
17:20
ISU Brașov alimentează cu apă potabilă localitățile Victoria și Ucea. Izvorul din care sunt alimentate 4 localități din Țara Făgărașului a fost poluat accidental cu motorină și ulei, în urma unui tragic accident în care au murit doi oameni # BizBrasov.ro
ISU Brașov alimentează cu apă potabilă localitățile Victoria și Ucea. Izvorul din care sunt alimentate 4 localități din Țara Făgărașului a fost poluat accidental cu motorină și ulei, în urma unui tragic accident în care au murit doi oameni. O criză majoră în alimentarea cu apă a 4 localități din Țara Făgărașului a apărut ca [...]
16:10
Un francez stabilit în Brașov se plânge de prețurile din România: „Mă gândesc serios să mă întorc în țara mea”. Dincolo de „păreri”, datele oficiale îl contrazic # BizBrasov.ro
O postare apărută recent pe Reddit a stârnit zeci de reacții după ce un cetățean francez, stabilit în România de aproape cinci ani, a comparat costul vieții din Brașov cu cel din Toulouse. Francezul, stabilit în România din vara anului 2021, a explicat în detaliu situația personală, spunând că (n.r. în opinia lui), țara noastră [...]
15:20
Drone ruseşti la graniţa Ucrainei cu România. Au fost ridicate avioane F-16 de la sol, iar un mesaj RO-Alert a fost emis în Tulcea # BizBrasov.ro
Statul Major al Forţelor Aeriene a detectat existenţa unor ţinte aflate în deplasare către zona de frontieră dintre România şi Ucraina, a transmis, vineri, Ministerul Apărării. Populaţia din nordul judeţului Tulcea a fost avertizată, din nou, vineri, asupra faptului că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. „Vineri, 2 ianuarie, Sistemul de supraveghere al Ministerului [...]
14:50
An nou, obiceiuri vechi: Șoferi băuți bine, găsiți de polițiștii brașoveni pe șoselele din oraș și județ. Prima zi a anului 2026 le-a adus câte un dosar penal # BizBrasov.ro
An nou, obiceiuri vechi: Șoferi băuți bine, găsiți de polițiști pe șoselele din oraș și județ. Prima zi a anului 2026 le-a adus câte un dosar penal. La data de 1 ianuarie a.c., în jurul orei 07:45 dimineața, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Brașov, în timp ce desfășurau activități specifice pe linie de poliție rutieră, [...]
14:20
Trafic îngreunat spre și dinspre Poiana Brașov, din cauza numărului mare de autoturisme de pe traseu sau parcate aiurea prin stațiune. Cursele RAT Brașov au întârzieri importante # BizBrasov.ro
Trafic îngreunat spre și dinspre Poiana Brașov, din cauza numărului mare de autoturisme de pe traseu sau parcate aiurea prin stațiune. Cursele RAT Brașov au întârzieri importante. RATBV folosește astăzi, 2 ianuarie, 14 autobuze pentru Poiana Brașov: 10 pe linia 20, 3 pe linia 60 și 1 pe linia 100. Cu toate că o parte [...]
13:00
VIDEO Avalanșă de mari dimensiuni declanșată de doi schiori în zona lacului Bâlea. Chioșcurile au fost acoperite de zăpadă # BizBrasov.ro
În această dimineață, în Munții Făgăraș – zona Bâlea Lac – s-a produs o avalanșă de mari dimensiuni, declanșată accidental de doi schiori aflați în zona cunoscută sub denumirea „Balcoane”. Avalanșa a avut o cale de rulare de peste 300 de metri, pornind din zona superioară și ajungând dincolo de zona chioșcurilor de la Bâlea Lac. [...]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.