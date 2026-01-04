ANAF anulează datoriile la buget pentru numeroși români

11:50

Ultima căsătorie programată din acest an la Brașov a fost oficiată ieri, 30 decembrie. Din totalul de 1.235 de căsătorii civile, anul acesta au fost încheiate și 42 de căsătorii în care unul dintre soți este cetățean străin. Numărul căsătoriilor din acest an nu este semnificativ mai mare decât anul trecut, când au fost înregistrate [...]