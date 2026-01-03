SUA au lansat un atac militar asupra capitalei Venezuelei, Caracas, după amenințările lui Trump împotriva lui Maduro să renunțe la putere (Reuters)
CaleaEuropeana, 3 ianuarie 2026 11:20
Statele Unite au efectuat lovituri pe teritoriul Venezuelei, a declarat un oficial american pentru Reuters, după ce explozii au zguduit capitala Caracas, în urma unor luni de amenințări formulate de președintele Donald Trump la adresa președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, după cum relatează agențiile internaționale de presă. Guvernul venezuelean a declarat că atacuri au avut loc
Acum 10 minute
11:50
Donald Trump anunță că SUA l-au capturat pe Nicolas Maduro după o operațiune militară de amploare împotriva Venezuelei # CaleaEuropeana
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat sâmbătă că Statele Unite l-au capturat pe președintele venezuelean Nicolas Maduro și pe soția sa și i-au transportat cu avionul în afara țării. „Statele Unite ale Americii au desfășurat cu succes o operațiune militară de amploare împotriva Venezuelei și a liderului său, președintele Nicolas Maduro, care, împreună cu soția
Acum o oră
11:10
Solidaritate europeană: Forțele Aeriene Române au îndeplinit o misiune umanitară în sprijinul Elveției # CaleaEuropeana
O aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale, a plecat vineri, 2 ianuarie, în jurul orei 19.00, din Baza 90 Transport Aerian, de la Otopeni, cu destinația Elveția, pentru a transporta șase pacienţi diagnosticaţi cu arsuri la un spital din Paris, Franța, informează Ministerul Apărării Naționale. Pe timpul zborului, pacienții vor
Acum 2 ore
10:00
Ucraina avertizează asupra unui posibil atac sub steag fals pregătit de Kremlin pentru a sabota negocierile de pace # CaleaEuropeana
Serviciul de informații externe al Ucrainei a avertizat vineri că Kremlinul ar putea pune în scenă un atac sub steag fals pe teritoriul Rusiei sau în teritoriile ucrainene ocupate ilegal de aceasta, cu scopul de a sabota negocierile de pace mediate de președintele SUA, Donald Trump, relatează Politico. Potrivit autorităților de la Kiev, Moscova ar
Acum 24 ore
14:00
Relațiile transatlantice se află “într-o perioadă de tranziție”, afirmă Stubb: Interesele Finlandei ne cer să vedem lumea așa cum este. Politica externă nu este doar alb și negru, ci are nuanțe de gri # CaleaEuropeana
Politica externă nu este niciodată doar alb sau negru, ci implică multe nuanțe de gri, caz în care diplomația Finlandei se bazează pe valori, interese și acțiuni, a afirmat președintele republicii, Alexander Stubb, în discursul său de Anul Nou, rostit la 1 ianuarie 2026. Pornind de la această viziune, șeful statului finlandez a schițat principalele
Ieri
09:50
Ucraina și R. Moldova au aderat la zona de roaming a Uniunii Europene, fiind primele țări din afara Spațiului Economic European care primesc acces la acest sistem # CaleaEuropeana
Ucraina și Republica Moldova au aderat joi, 1 ianuarie 2026, la zona de roaming mobil a Uniunii Europene, ca parte a aprofundării integrării dintre UE, Kiev și Chișinău. Cele două țări, care sunt candidate la aderarea la UE, au intrat în așa-numita zonă „roam like at home" a blocului european. Măsura le permite moldovenilor și
09:50
“Fiți ca Polonia”, îi îndeamnă Tusk pe europeni în mesajul său de Anul Nou, promițând că va construi “cea mai puternică armată din UE, pentru ca Polonia și Europa să fie protejate dinspre Est” # CaleaEuropeana
Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, i-a îndemnat pe europeni să „fie ca Polonia – dinamică, curajoasă și sigură" într-un mesaj de Anul Nou în care a evidențiat cele mai importante realizări ale țării în materie de securitate, economie și politici sociale în 2025, relatează TVP World. Într-un videoclip de două minute publicat joi dimineață pe contul
1 ianuarie 2026
15:40
Trump îl acuză pe Putin că “împiedică pacea” după ce CIA contrazice versiunea rusă privind un atac ucrainean asupra reședinței liderului rus (New York Post) # CaleaEuropeana
CIA, agenția de informații a Statelor Unite, a contrazis informațiile pe care președintele rus Vladimir Putin i le-a transmis recent președintelui american Donald Trump cu privire la presupusul atac ucrainean asupra reședinței liderului rus din regiunea Novgorod, fapt care l-a determinat pe Trump să-l acuze pe Putin că respinge pacea. Ucraina nu a vizat o
15:30
2026 poate fi un an al “noilor începuturi” pentru Germania și Europa, afirmă Merz, evocând o “schimbare de epocă”: “Nu suntem la cheremul marilor puteri” # CaleaEuropeana
Europa trebuie să-și afirme mai puternic interesele pentru a asigura pacea și prosperitatea în 2026, în contextul provocărilor reprezentate de agresiunea Rusiei, protecționismul global și schimbarea relațiilor cu SUA, a declarat cancelarul german Friedrich Merz în discursul său anual, relatează Deutsche Welle. Cancelarul a abordat războiul din Ucraina, creșterea cheltuielilor pentru apărare, schimbarea relațiilor cu
15:10
Macron îi asigură pe francezi că va face totul pentru ca alegerile prezidențiale din 2027 să se desfășoare la “adăpost de orice ingerință străină” # CaleaEuropeana
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat, în mesajul său tradițional de Anul Nou adresat francezilor, că va face tot posibilul pentru ca alegerile prezidențiale din 2027 să se desfășoare „la adăpost de orice fel de ingerință străină", relatează AFP. „Voi face totul pentru ca alegerile prezidențiale să se desfășoare cât mai calm posibil, în special
14:50
Zelenski mulțumesc României după ce Bucureștiul a alocat 50 de milioane de euro pentru apărarea Ucrainei: Aducem mai aproape pacea și securitatea pentru Europa # CaleaEuropeana
Oficialii de la Kiev au salutat decizia României de a se alătura mecanismului american PURL și de a aloca 50 de milioane de euro pentru achiziția de armament destinat Ucrainei, considerând gestul un semnal important de solidaritate și responsabilitate în actualul context de securitate. Mesajele transmise de autoritățile ucrainene, inclusiv de președintele Volodimir Zelenski, vin
14:40
Ilie Bolojan, mesaj de Anul Nou: Am încredere că putem depăși greutățile și să facem din România un loc în care fiecare să-și poată clădi un viitor mai bun # CaleaEuropeana
Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj de Anul Nou în care își exprimă încrederea că "putem depăși greutățile" și România să fie "un loc în care fiecare să-și poată clădi un viitor mai bun". "Dragi români, vă doresc multă sănătate și un an nou cu împliniri. Încheiem împreună un an dificil, în care a
14:30
Bulgaria, cea mai săracă țară din UE, a devenit al 21-lea stat membru al zonei euro începând cu 1 ianuarie 2026 # CaleaEuropeana
Bulgaria, cea mai săracă țară din Uniunea Europeană, a devenit al 21-lea membru al zonei euro, adoptând moneda comună europeană începând cu data de 1 ianuarie 2026 și marcând un moment important pentru țară, pentru istoria monedei euro și pentru Uniunea Europeană în ansamblu. Atunci când Bulgaria a aderat la UE în 2007, s-a angajat
14:30
Nicușor Dan: În 2026 este esențial ca statul român să devină mai eficient, mai corect și mai aproape de cetățeni # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a declarat, miercuri, că în 2026 este esențial ca statul român să devină „mai eficient, mai corect și mai aproape de cetățeni", subliniind că anul 2025 a fost „un an al încercărilor, al neliniștilor și al întrebărilor firești", dar și „un an al rezistenței și al maturității civice". În mesajul de Anul
Mai mult de 2 zile în urmă
15:40
Retrospectivă 2025 și Tendințe 2026: Ieșirea Europei din amorțeală strategică, lumea redefinită de SUA și România pe calea celui de-al 20-lea an în UE și al aderării la OCDE # CaleaEuropeana
2025 își numără ultimele ceasuri înainte de a rămâne în istoria relațiilor internaționale drept un moment de ruptură, reașezare și clarificare strategică pătrunsă de multiple îndoieli. Un veritabil roller-coaster în arealul celor două maluri ale Atlanticului de Nord, cu notițe și speculații la Moscova și la Beijing. Relația transatlantică a fost pusă sub presiune, uneori
12:50
Luca Niculescu: După trei ani de proces intens, avem convingerea că 2026 poate fi anul aderării României la OCDE # CaleaEuropeana
Luca Niculescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe responsabil pentru procesul de aderare a României la OCDE, a transmis un mesaj la final de an în care a subliniat că 2025 a fost un an „solid pentru aderarea României la OCDE", reușind să încheiem 17 Comitete din 25. „Am încheiat 17 Comitete din
12:30
Comisia Europeană a virat României peste 586 de milioane de euro, anunță ministrul finanțelor: Sunt investiții în infrastructură, care intră direct în economia țării # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a virat marți în conturile deschise la Banca Națională a României peste 586 de milioane de euro, fonduri solicitate prin Programul Transport 2021–2027, din Fondul de Coeziune și Fondul European de Dezvoltare Regională, a anunțat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Potrivit acestuia, sumele provin din cheltuieli realizate inițial prin Planul Național de Redresare și
12:20
“Liderul pe care Putin nu a reușit să-l învingă”: Maia Sandu, desemnată liderul mondial al anului de publicația britanică The Telegraph # CaleaEuropeana
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost desemnată „Liderul Mondial al Anului 2025" de publicația britanică The Telegraph. „Liderul pe care Putin nu a reușit să-l învingă" este titlul pe care jurnaliștii britanici l-au dat articolului în care o numesc pe Sandu liderul anului după ce aceasta a sfidat Kremlinul pentru a transforma Republica Moldova
12:00
Cipru preia de la 1 ianuarie 2026 președinția Consiliului UE în contextul unor tulburări geopolitice intense și al imprevizibilității. „O Uniune Autonomă. Deschisă către lume", este motto-ul președinției cipriote, care reflectă o abordare orientată spre viitor, combinând forța și independența internă cu deschiderea, cooperarea și implicarea la nivel mondial. „Europa s-a confruntat anterior cu crize
10:50
Oana Țoiu, despre războiul din Ucraina: Pentru securitatea României este esențial ca această agresiune fără sens să ia sfârșit # CaleaEuropeana
Ministrul român de externe, Oana Țoiu, a reiterat, la sfârșit de an, sprijinul țării noastre pentru securitatea și reconstrucția Ucrainei, apreciind eforturile depuse de SUA și Europa în negocierile pentru obținerea păcii. „Ne apropiem de sfârșitul acestui an și, în mai puțin de două luni, de al patrulea an al războiului ilegal de agresiune al
10:10
Letonia a finalizat construcția gardului la frontieră cu Rusia, o infrastructură de 280 de km, menită să asigure cea mai modernă protecție a frontierei estice a UE # CaleaEuropeana
Construcția gardului de frontieră dintre Letonia și Rusia a fost finalizată în totalitate, încheindu-se o etapă „ambițioasă și strategic importantă a infrastructurii de securitate externă a țării", a anunțat ministrul de interne leton, Rihards Kozlovskis. În total, pe granița dintre Letonia și Rusia a fost construit un gard cu o lungime de aproximativ 280 de
00:20
România se alătură mecanismului american PURL pentru sprijinirea apărării Ucrainei cu o contribuție de 50 milioane de euro # CaleaEuropeana
Guvernul României a adoptat marți o Hotărâre prin care a decis ca România să se alăture statelor care contribuie la propunerea SUA privind "Lista de achiziții prioritare necesare apărării Ucrainei" (PURL), cu suma de 50 de milioane de euro, alături de majoritatea aliaților europeni și de alte state care împărtășesc aceeași perspectivă, a anunțat Ministerul
30 decembrie 2025
17:30
Premierii României și Olandei, consultări bilaterale în domeniul securității la Baza de la Câmpia Turzii în contextul războiului Rusiei din Ucraina # CaleaEuropeana
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, și prim-ministrul Regatului Țărilor de Jos, Dick Schoof, au efectuat marți o vizită de lucru la Baza Aeriană 71 „General Emanoil Ionescu" de la Câmpia Turzii, unde s-au întâlnit cu militarii români și olandezi dislocați în bază, a transmis Guvernul într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro. Vizita a oferit prilejul organizării consultărilor bilaterale
15:00
Ministrul Alexandru Nazare: România intră în 2026 cu finanțe publice mai bine echilibrate și venituri în creştere # CaleaEuropeana
România înregistrează o nouă lună cu deficit în scădere. Potrivit Ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, execuția bugetară pe primele 11 luni din 2025 arată că deficitul a scăzut cu 0,74 puncte procentuale sub nivelul din aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 6,40% din PIB. „Eficiența mǎsurilor luate în acest an se vede în rezultate concrete.
14:20
Liderii europeni, noi consultări privind procesul de pace în Ucraina: Este nevoie de transparență și onestitate din partea tuturor, inclusiv din partea Rusiei # CaleaEuropeana
Astăzi, 30 decembrie, a avut loc o nouă rundă de consultări cu partenerii europeni și canadieni din cadrul formatului Berlin, prilej cu care a fost discutat sprijinul pentru securitatea și reconstrucția Ucrainei. „Continuăm procesul de pace. Acum este nevoie de transparență și onestitate din partea tuturor, inclusiv din partea Rusiei", a transmis cancelarul german, Friedrich
12:00
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu: Sănătatea, prioritate strategică și în 2026 # CaleaEuropeana
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a subliniat că politicile europene în domeniul sănătății trebuie privite ca investiții strategice, nu ca simple costuri bugetare, cu impact direct asuprea calității vieții cetățenilor și asupra competitivității economice. „Într-o Europă marcată de crize succesive, sănătatea a rămas pentru mine o prioritate reală în 2025, tratată cu responsabilitate și rezultate
11:30
UE: Normalizarea relațiilor dintre Kosovo și Serbia, singura soluție prin care ambele părți pot înregistra progrese pe calea europeană # CaleaEuropeana
Informăm că duminică, 28 decembrie, cetățenii din Kosovo și-au exercitat dreptul democratic votând la alegerile parlamentare anticipate, după impasul politic care a urmat alegerilor din februarie 2025, iar UE așteaptă acum cu interes formarea rapidă a noii Adunări și a noului guvern și continuarea colaborării dintre UE și autoritățile din Kosovo. „Noul guvern ar trebui
11:10
Zelenski, apel către liderii lumii să contracareze împreună încercările Rusiei de a sabota diplomația # CaleaEuropeana
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a purtat o convorbire telefonică cu președintele Finlandei, Alexander Stubb, context în care au discutat despre situația diplomatică, oportunități și perspective, precum și despre rezultatele întâlnirilor cu președintele SUA, Donald Trump, și echipa ucraineană. Conversația s-a concentrat și asupra pregătirilor pentru noi întâlniri în Europa: „Este important ca totul să fie
11:00
SUA și Isreal reafirmă angajamentul pentru pacea în Orientul Mijlociu, în linie cu planul președintelui Trump # CaleaEuropeana
Secretarul de stat american, Marco Rubio, l-a primit în Florida pe premierul israelian, Benjamin Netanyahu, prilej cu care cei doi oficiali au discutat despre securitatea regională, cooperarea economică și lupta împotriva antisemitismului, informează un comunica oficial al Departamentului de Stat. De asemenea, cele două părți au au subliniat importanța continuării cooperării pentru promovarea păcii și
29 decembrie 2025
23:20
Trump se declară “foarte furios” după ce Putin l-a informat că Ucraina ar fi lansat un atac cu drone asupra reședinței liderului rus. Zelenski neagă acuzațiile # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump a criticat luni Ucraina în legătură cu presupusul atac cu drone denunțat de Rusia asupra
14:10
Plățile PNRR din Sănătate au crescut cu 240% în semestrul II din 2025. Ministrul Alexandru Rogobete: Încrederea se construiește # CaleaEuropeana
Ministerul Sănătății a încheiat astăzi, 29 decembrie, ultimele plăți PNRR din sănătate pentru anul 2025, iar cifrele confirmă o creștere semnificativă față de anul 2023: „Doar în a doua parte a anului 2025 plățile au crescut cu aproximativ 240%, un ritm care arată clar capacitatea de mobilizare și maturizarea mecanismelor de plată”, transmite ministrul Alexandru […] The post Plățile PNRR din Sănătate au crescut cu 240% în semestrul II din 2025. Ministrul Alexandru Rogobete: Încrederea se construiește appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:50
Kremlinul susține că Ucraina trebuie să își retragă trupele din Donbas, dacă își dorește încheierea conflictului # CaleaEuropeana
Kremlinul a transmis luni că Ucraina ar trebui să își retragă forțele din zonele regiunii Donbas aflate încă sub controlul armatei ucrainene, dăcă își dorește încheierea conflictului. Potrivit Moscovei, în lipsa unui acord, Kievul riscă să piardă și mai multe teritorii, relatează Reuters și Agerpres. De asemenea, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dimitri Peskov, a […] The post Kremlinul susține că Ucraina trebuie să își retragă trupele din Donbas, dacă își dorește încheierea conflictului appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:50
România, parte a inițiativei europene SHIELD pentru prevenirea infecțiilor care cresc riscul de cancer # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a lansat proiectul SHIELD, o nouă inițiativă din cadrul Planului European de Combatere a Cancerului, ce are ca scop să prevină infecțiile care pot duce în timp la apariția unor forme de cancer, facilitând vaccinarea, testarea și tratamentul timpuriu. Infecții precum HPV, hepatita B și C, HIV și tuberculoza cauzează unul din opt cazuri […] The post România, parte a inițiativei europene SHIELD pentru prevenirea infecțiilor care cresc riscul de cancer appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:30
Statutul de membru OCDE, un avantaj strategic pentru dezvoltare economică, incluziune socială și competitivitate durabilă (raport) # CaleaEuropeana
Aderarea la OCDE oferă statelor membre acces la expertiză de vârf, politici publice validate și bune practici internaționale care sprijină o dezvoltare economică sustenabilă și centrată pe oameni. Un exemplu relevant este noul raport comun realizat de OCDE și Comisia Europeană, „Social Economy in Europe – Contributing to Competitiveness and Prosperity”, care evidențiază rolul esențial […] The post Statutul de membru OCDE, un avantaj strategic pentru dezvoltare economică, incluziune socială și competitivitate durabilă (raport) appeared first on caleaeuropeana.ro.
06:20
Garanțiile de securitate SUA-Europa-Ucraina, agreate “în proporție de 100%”, afirmă Zelenski, în timp ce Trump asigură că SUA vor ajuta Europa “100% așa cum ne-ar ajuta și ei pe noi” # CaleaEuropeana
Garanțiile de securitate SUA – Europa – Ucraina sunt agreate în proporție de 100%, a anunțat duminică președintele ucrainean Volodimir Zelenski, la finalul întrevederii sale din Florida cu președintele american Donald Trump. Trump a insistat duminică asupra faptului că Ucraina și Rusia sunt „mai aproape ca niciodată” de un acord de pace, în proporție de 95%, […] The post Garanțiile de securitate SUA-Europa-Ucraina, agreate “în proporție de 100%”, afirmă Zelenski, în timp ce Trump asigură că SUA vor ajuta Europa “100% așa cum ne-ar ajuta și ei pe noi” appeared first on caleaeuropeana.ro.
06:00
Trump și Zelenski, discuție cu liderii europeni: Coaliția de Voință se va reuni la Paris pentru a finaliza contribuțiile fiecărei țări la garanții de securitate “de nezdruncinat” pentru Ucraina # CaleaEuropeana
Liderii principalelor state europene susținătoare ale Ucrainei, precum și cei ai NATO și UE, au discutat duminică la telefon cu președinții Statelor Unite și Ucrainei, Donald Trump și Zelenski, în timpul întâlnirii din Florida a ultimilor doi cu scopul de a finaliza proiectul unui acord de pace ruso-ucrainean care să pună capăt războiului declanșat de […] The post Trump și Zelenski, discuție cu liderii europeni: Coaliția de Voință se va reuni la Paris pentru a finaliza contribuțiile fiecărei țări la garanții de securitate “de nezdruncinat” pentru Ucraina appeared first on caleaeuropeana.ro.
06:00
Președintele Poloniei, după discuția cu Trump, Zelenski și liderii europeni: Poziția Poloniei la momentul semnării acordului de pace Ucraina-Rusia va fi crucială # CaleaEuropeana
Poziția Poloniei la momentul semnării unui eventual acord de pace privind Ucraina va fi crucială, a transmis Președinția de la Varșovia, după ce președintele Karol Nawrocki a participat la o teleconferință a liderilor europeni cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, și cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Liderii principalelor state europene susținătoare ale Ucrainei, precum și […] The post Președintele Poloniei, după discuția cu Trump, Zelenski și liderii europeni: Poziția Poloniei la momentul semnării acordului de pace Ucraina-Rusia va fi crucială appeared first on caleaeuropeana.ro.
05:30
Proiectul de pace Ucraina-Rusia este “95% finalizat”, dar se poate destrăma, afirmă Trump după întâlnirea cu Zelenski la Mar-a-Lago. Liderul SUA, invitat să se adreseze Parlamentului de la Kiev # CaleaEuropeana
Președintele Donald Trump a insistat duminică asupra faptului că Ucraina și Rusia sunt „mai aproape ca niciodată” de un acord de pace, în proporție de 95%, în timp ce l-a găzduit pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski la reședința sa de la Mar-a-Lago în Florida, dar a recunoscut că negocierile sunt complexe și s-ar putea totuși […] The post Proiectul de pace Ucraina-Rusia este “95% finalizat”, dar se poate destrăma, afirmă Trump după întâlnirea cu Zelenski la Mar-a-Lago. Liderul SUA, invitat să se adreseze Parlamentului de la Kiev appeared first on caleaeuropeana.ro.
05:00
Iulian Chifu: 2026 – Reconciliere, dialog și refacerea coeziunii societale. Lecțiile consensului transatlantic # CaleaEuropeana
de Iulian Chifu* Aburii și decantarea anului zbuciumat 2025 par să se fi risipit iar zona realistă a politicii românești pare să fi intrat în logica activității curente din afara confruntărilor electorale, bazată pe construcție și crearea unui instrumentar necesar viitoarelor confruntări electorale. Unii speră ca acestea să vină mai curând, dar o trecere în […] The post Iulian Chifu: 2026 – Reconciliere, dialog și refacerea coeziunii societale. Lecțiile consensului transatlantic appeared first on caleaeuropeana.ro.
28 decembrie 2025
17:00
Polonia pregătește fortificații anti-drone în valoare de 2 miliarde de euro de-a lungul frontierei sale estice, în contextul amenințării din partea Rusiei # CaleaEuropeana
Polonia intenționează să finalizeze în termen de doi ani un nou ansamblu de fortificații anti-drone de-a lungul granițelor sale estice, a declarat un înalt oficial din domeniul apărării, după o incursiune masivă a vehiculelor aeriene de luptă rusești fără pilot în spațiul aerian polonez în acest an, informează The Guardian. „Ne așteptăm ca primele capacități […] The post Polonia pregătește fortificații anti-drone în valoare de 2 miliarde de euro de-a lungul frontierei sale estice, în contextul amenințării din partea Rusiei appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:40
Marea Britanie și Germania semnează un contract de 70 de milioane de dolari pentru sisteme de artilerie autopropulsate # CaleaEuropeana
Regatul Unit a anunțat semnarea unui contract comun de achiziții publice cu Germania în valoare de 52 de milioane de lire sterline (70 de milioane de dolari) „pentru achiziționarea de artilerie avansată montată pe vehicule blindate”, care pot trage în timp ce se află în mișcare și lovi ținte aflate la o distanță mai mare […] The post Marea Britanie și Germania semnează un contract de 70 de milioane de dolari pentru sisteme de artilerie autopropulsate appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:30
Înaintea întâlnirii dintre Zelenski și Trump, UE reiterează că „sprijinul pentru Ucraina nu va slăbi”: Continuăm să lucrăm pentru o pace solidă și durabilă, în strânsă cooperare cu partenerii noștri americani # CaleaEuropeana
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, și-au exprimat sprijinul pentru Volodimir Zelenski și Ucraina înainte de întâlnirea pe care acesta din urmă urmează să o aibă cu președintele american Donald Trump, în Florida. Cei doi oficiali europeni s-au alăturat unei convorbiri telefonice cu mai mulți lideri din Europa, […] The post Înaintea întâlnirii dintre Zelenski și Trump, UE reiterează că „sprijinul pentru Ucraina nu va slăbi”: Continuăm să lucrăm pentru o pace solidă și durabilă, în strânsă cooperare cu partenerii noștri americani appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:30
Înaintea de întâlnirea cu Trump, Volodimir Zelenski a primit un sprijin puternic din partea europenilor și Canadei # CaleaEuropeana
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a făcut o escală sâmbătă în orașul canadian Halifax în drum spre Florida, a primit un sprijin puternic din partea europenilor și Canadei, în ajunul unei întâlniri cu președintele american Donald Trump, informează AFP, citat de Agepres. Alături de premierul Canadei, Zelenski a avut o discuție telefonică comună cu președintele […] The post Înaintea de întâlnirea cu Trump, Volodimir Zelenski a primit un sprijin puternic din partea europenilor și Canadei appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:00
Premierul Canadei insistă asupra nevoii de a sprijini „Ucraina în această perioadă dificilă” și anunță un ajutor de 1,5 miliarde de euro pentru reconstrucția acestei țări # CaleaEuropeana
Premierul Canadei, Mark Carney, a condamnat sâmbătă „barbaria” atacurilor ruse ce au avut loc vineri noaptea asupra Kievului și a insistat asupra faptului că orice acord de pace va avea nevoie de o „Rusie pregătită să coopereze”, anunță France Presse, citat de Agerpres. După discuția purtată la Halifax cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, oficialul canadian […] The post Premierul Canadei insistă asupra nevoii de a sprijini „Ucraina în această perioadă dificilă” și anunță un ajutor de 1,5 miliarde de euro pentru reconstrucția acestei țări appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:00
Oana Țoiu își exprimă solidaritatea cu Ucraina după noul atac al Rusiei: În timp ce liderii SUA, UE și Ucrainei depun eforturi pentru pace, Moscova răspunde prin a ucide și teroriza # CaleaEuropeana
România, prin vocea ministrului de externe Oana Țoiu, și-a exprimat solidaritatea cu Ucraina, „care se confruntă cu atacuri rusești continue asupra infrastructurii energetice, a instituțiilor de învățământ și a zonelor rezidențiale din Kiev”. „Au fost raportate zeci de victime civile, iar o mare parte a capitalei a rămas fără încălzire în mijlocul iernii și în […] The post Oana Țoiu își exprimă solidaritatea cu Ucraina după noul atac al Rusiei: În timp ce liderii SUA, UE și Ucrainei depun eforturi pentru pace, Moscova răspunde prin a ucide și teroriza appeared first on caleaeuropeana.ro.
27 decembrie 2025
17:40
Donald Tusk condamnă atitudinea Rusiei față de eforturile de pace: Contrar așteptărilor lui Trump și în ciuda disponibilității lui Zelenski de a face compromisuri, Moscova a atacat din nou Kievul # CaleaEuropeana
Premierul polonez Donald Tusk a condamnat atitudinea Rusiei față de eforturile de a aduce pacea în Ucraina, țară care a fost din nou ținta unui nou atac aerian al Moscovei, ce a vizat de data aceasta Kievul, în contextul în care Volodimir Zelenski se pregătește să se întâlnească duminică, în Florida, cu președintele american Donald […] The post Donald Tusk condamnă atitudinea Rusiei față de eforturile de pace: Contrar așteptărilor lui Trump și în ciuda disponibilității lui Zelenski de a face compromisuri, Moscova a atacat din nou Kievul appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:00
Șeful armatei elvețiene atrage atenția asupra credinței false că neutralitatea oferă protecție: Neutralitatea este valoroasă doar dacă poate fi apărată cu arme # CaleaEuropeana
Elveția nu se poate apăra împotriva unui atac pe scară largă și trebuie să își sporească cheltuielile militare, având în vedere riscurile în creștere din partea Rusiei, a arătat șeful forțelor armate elvețiene, Thomas Süssli, informează sâmbătă Reuters, potrivit Agerpres. El a făcut aceste declarații într-un interviu acordat cotidianului elvețian Neue Zürcher Zeitung (NZZ), referindu-se […] The post Șeful armatei elvețiene atrage atenția asupra credinței false că neutralitatea oferă protecție: Neutralitatea este valoroasă doar dacă poate fi apărată cu arme appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:30
Volodimir Zelenski a discutat cu premierul Canadei, lideri europeni și secretarul general al NATO înainte de întâlnirea cu Trump: Ucraina nu a fost și nu va fi niciodată un obstacol în calea păcii # CaleaEuropeana
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut convorbiri telefonice separate cu premierul Canadei, lideri europeni – președintele finlandez Alexander Stubb, care a reușit să lege și să întrețină o relație apropiată cu președintele american Donald Trump, premierul Estoniei, Kristen Michael, premierul Danemarcei, țară a cărei președinție semestrială a Consiliului UE este pe final, Mette Frederiksen, cancelarul […] The post Volodimir Zelenski a discutat cu premierul Canadei, lideri europeni și secretarul general al NATO înainte de întâlnirea cu Trump: Ucraina nu a fost și nu va fi niciodată un obstacol în calea păcii appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:50
Donald Trump se autoproclamă arbitru suprem al oricărui acord de pace: Zelenski „nu are nimic până nu aprob eu” # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump s-a prezentat vineri ca arbitru suprem al oricărui acord de pace între Ucraina și Rusia, într-o conversație exclusivă cu Politico. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski urmează să se întâlnească cu Trump în Florida duminică și a declarat reporterilor că va aduce cu el un nou plan de pace în 20 de puncte. […] The post Donald Trump se autoproclamă arbitru suprem al oricărui acord de pace: Zelenski „nu are nimic până nu aprob eu” appeared first on caleaeuropeana.ro.
