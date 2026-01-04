Kievul contează pe „coerența și predictibilitatea” sprijinului occidental în fața agresiunii ruse: Rusia a folosit în ultima săptămână peste 2.000 de bombe ghidate, drone și rachete împotriva Ucrainei
CaleaEuropeana, 4 ianuarie 2026 15:10
Rusia a intensificat semnificativ atacurile aeriene asupra Ucrainei în ultimele zile, utilizând aproximativ 2.000 de bombe ghidate, drone și rachete, a declarat duminică președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Liderul de la Kiev a subliniat că Ucraina se bazează pe sprijinul continuu al partenerilor internaționali pentru a face față acestor atacuri și pentru a forța Moscova să
• • •
Acum 30 minute
15:10
Rusia a intensificat semnificativ atacurile aeriene asupra Ucrainei în ultimele zile, utilizând aproximativ 2.000 de bombe ghidate, drone și rachete, a declarat duminică președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Liderul de la Kiev a subliniat că Ucraina se bazează pe sprijinul continuu al partenerilor internaționali pentru a face față acestor atacuri și pentru a forța Moscova să
Acum o oră
14:50
Trump avertizează că în curând SUA pot lua alte state în vizor după Venezuela: Dominația americană în emisfera vestică nu va mai fi pusă la îndoială niciodată # CaleaEuropeana
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a transmis sâmbătă un mesaj dur comunității internaționale, după ce a anunțat că SUA vor „administra" temporar Venezuela, sugerând totodată că intervenția americană ar putea să nu se oprească aici, relatează Politico. Atât Trump, cât și principalii săi colaboratori au cerut explicit ca restul lumii „să ia notă" de ceea
Acum 4 ore
12:20
Victor Negrescu: Dacă ne declarăm susținători ai Statelor Unite, trebuie să avem curajul să susținem demersurile partenerului nostru strategic # CaleaEuropeana
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, atrage atenția, într-o postare publicată pe Facebook, asupra faptului că politica internațională are consecințe directe asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor și că, în actualul context global, este nevoie de luciditate, experiență și decizii asumate. „Politica internațională nu mai este ceva abstract. Ne influențează direct viața, securitatea, economia
Acum 6 ore
11:30
Zelenski sugerează capturarea lui Putin, după modelul Maduro: “Dacă este posibil să se procedeze astfel cu dictatorii, SUA știu ce au de făcut în continuare” # CaleaEuropeana
Președintele ucrainean Volodimir Zelensky a sugerat Statelor Unite să-l aresteze pe președintele rus Vladimir Putin, după ce forțele americane l-au capturat pe dictatorul venezuelean Nicolás Maduro într-o operațiune desfășurată în timpul nopții de 2 spre 3 ianuarie. Zelenski s-a poziționat astfel când a fost întrebat despre răsturnarea regimului Maduro de către SUA, după ce președintele
11:20
Nicușor Dan merge marți la Paris la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina, axată pe garanții de securitate. România nu a participat sâmbătă la reuniunea consilierilor pentru securitate națională de la Kiev # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan va participa marți, la Paris, la o nouă reuniune a Coaliției de Voință pentru Ucraina, a anunțat sâmbătă Administrația Prezidențială, fiind prima reuniune a grupului de 31 de state coalizate de Franța și de Marea Britanie după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cel american Donald Trump au negociat la finele anului
09:40
Polonia persiflează Rusia și Ungaria după operațiunea SUA în Venezuela: “Au pariat din nou pe calul greșit”/ “Ironia de sine este tipică pentru umorul rusesc” # CaleaEuropeana
Prim-ministrul polonez, Donald Tusk, și ministrul său de externe, Radoslaw Sikorski, au persiflat sâmbătă, în mesaje separate, Rusia și Ungaria după intervenția militară țintită a Statelor Unite în Venezuela, care a condus la capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro. "Ironia profundă față de sine este atât de tipică pentru simțul umorului rusesc", a scris premierul Tusk,
Acum 8 ore
09:00
Iulian Chifu: Operațiunea Inherent Resolve Venezuela – pistolul lui Cehov și jungla lui Robert Kagan # CaleaEuropeana
de Iulian Chifu* Am urmărit din fotoliul de orchestră, comentând și analizând pe măsură ce au apărut datele, derularea punctului culminant al operațiunii Inherent Resolve a administrației Trump via Delta Force în Venezuela. Cu toate detaliile dezvăluite și miile de întrebări pe care le-a stârnit. Cu interpretarea legală și acțiunea justificată a extracției lui Nicolas
Acum 12 ore
02:40
Sanchez: Spania nu recunoaște regimul lui Maduro, dar respinge intervenția SUA care încalcă dreptul internațional și împinge regiunea în incertitudine # CaleaEuropeana
Premierul spaniol Pedro Sanchez a transmis sâmbătă că Spania nu recunoaște regimul condus de Nicolas Maduro, dar respinge totodată orice intervenție care încalcă dreptul internațional și riscă să destabilizeze regiunea, potrivit unui mesaj publicat pe X. „Spania nu a recunoscut regimul lui Maduro. Dar nici nu va recunoaște o intervenție care încalcă dreptul internațional și
Acum 24 ore
02:30
Franța, Germania și Regatul Unit cer o tranziție pașnică și democratică în Venezuela după capturarea lui Maduro # CaleaEuropeana
Liderii din Franța, Germania și Regatul Unit au reacționat sâmbătă la capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro de către Statele Unite, cerând o tranziție politică pașnică și democratică în Venezuela și subliniind necesitatea respectării dreptului internațional. Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că Maduro „și-a dus țara la ruină" și a avut „un rol problematic în
02:00
Starmer: L-am considerat pe Maduro un președinte ilegitim și nu ne pare rău pentru sfârșitul regimului său # CaleaEuropeana
Priemierul britanic Keir Starmer a declarat sâmbătă că Marea Britanie „a susținut de mult timp o tranziție a puterii în Venezuela". „L-am considerat pe Maduro un președinte ilegitim și nu ne pare rău pentru sfârșitul regimului său. Am reiterat sprijinul meu pentru dreptul internațional în această dimineață", a declarat Starmer într-o postare pe X.
3 ianuarie 2026
22:40
Operațiunea militară SUA în Venezuela: România discută cu partenerii UE alinierea la o declarație comună, anunță ministrul de externe # CaleaEuropeana
România este în strânsă coordonare cu partenerii din Uniunea Europeană în legătură cu situația din Venezuela după operațiunea militară a SUA și discută alinierea unei declarații comune în pregătirea Consiliului de Securitate al ONU, a transmis ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu. „Suntem în strânsă coordonare cu partenerii din Uniunea Europeană pe situația din Venezuela și
22:30
Prima reacție a României la operațiunea SUA în Venezuela. Bolojan: România va fi în linie cu poziția UE. Sperăm într-o formulă de tranziție către un regim democratic # CaleaEuropeana
Premierul Ilie Bolojan a declarat sâmbătă că România urmărește „cu atenție" evoluțiile din Venezuela, a subliniat că poziția Bucureștiului va fi în linie cu cea a Uniunii Europene și și-a exprimat speranța că va fi identificată o formulă de tranziție către un regim democratic în această țară. „Chiar dacă este o distanță destul de mare
21:30
Operațiunea “Absolute Resolve” și redenumirea doctrinei Monroe în “Don-Roe”: SUA au trecut la implementarea Strategiei de Securitate Națională # CaleaEuropeana
Operațiunea militară a SUA în Venezuela, care va intra în istorie cu denumirea "Absolute Resolve", este prima acțiune externă a administrației Trump de tip "game change" după publicarea noii strategii de securitate națională. Una care specifică foarte clar că introduce în conceptul de securitate națională un „corolar Trump" la Doctrina Monroe (we will assert and
20:50
Operațiunea “Absolute Resolve” și redenumirea doctrinei Monroe în “Don-Roe”: Trump afirmă că SUA vor conduce Venezuela până la o “tranziție sigură” către pace și libertate # CaleaEuropeana
Statele Unite vor conduce Venezuela până când va putea avea loc o „tranziție corespunzătoare și sigură", a declarat sâmbătă președintele american Donald Trump, într-o conferință de presă susținută la reședința sa din Mar-a-Lago, în Florida, după operațiunea americană de capturare a președintelui venezuelean Nicolas Maduro denumită "Absolute Resolve", relatează agențiile internațională de presă. „Vom conduce
17:50
SUA nu intenționează să lase tranziția de putere în Venezuela la voia întâmplării. Trump: Vom fi foarte mult implicați # CaleaEuropeana
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că administrația sa analizează în prezent următorii pași în Venezuela, după capturarea președintelui Nicolas Maduro, semnalând un rol activ al Washingtonului în conturarea viitorului politic al țării, relatează CNN. Într-un interviu acordat Fox News, Trump a afirmat că Statele Unite nu intenționează să lase tranziția de putere la
17:30
Trump a urmărit în timp real capturarea lui Maduro: A fost ca și cum m-aș fi uitat la o emisiune TV. Nicio altă țară din lume nu ar fi putut face asta. A fost pur și simplu uimitor # CaleaEuropeana
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că a urmărit în timp real operațiunea complexă de capturare a președintelui venezuelean Nicolás Maduro dintr-o încăpere a proprietății sale de la Mar-a-Lago, în Florida, alături de mai mulți generali ai armatei americane, relatează CNN. Într-un interviu telefonic acordat Fox News, Trump a afirmat că operațiunea nu ar
16:50
UE susține o tranziție pașnică și democratică în Venezuela. Von der Leyen: Orice soluție trebuie să respecte dreptul internațional și Carta ONU # CaleaEuropeana
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis sâmbătă că Uniunea Europeană urmărește îndeaproape evoluțiile din Venezuela și își reafirmă sprijinul pentru o tranziție pașnică și democratică în această țară, într-un mesaj publicat pe platforma X. „Urmărim foarte atent situația din Venezuela. Suntem alături de poporul Venezuelei și susținem o tranziție pașnică și democratică",
Ieri
14:50
Kallas, discuție cu Rubio: UE nu i-a recunoscut legitimitatea lui Maduro, însă dreptul internațional și Carta ONU trebuie respectate „în toate circumstanțele” # CaleaEuropeana
Uniunea Europeană urmărește îndeaproape evoluțiile din Venezuela, în contextul tensiunilor recente, și face apel la reținere și la respectarea dreptului internațional, a transmis șefa diplomației europene, Kaja Kallas, într-un mesaj publicat pe platforma X. Kallas a precizat că a discutat despre situație atât cu secretarul de stat al Statelor Unite, Marco Rubio, cât și cu
14:20
Senatori democrați critică atacurile aeriene ordonate de Trump asupra Venezuelei: „Nu există niciun motiv pentru un război” # CaleaEuropeana
Mai mulți senatori democrați americani au condamnat sâmbătă atacurile aeriene asupra teritoriului Venezuelei, ordonate de președintele SUA, Donald Trump, avertizând că nu există nicio justificare pentru declanșarea unui conflict militar cu statul latino-american, relatează EFE, preluat de Agerpres. Senatorul democrat din Arizona, Ruben Gallego, a calificat intervenția drept ilegală, într-un mesaj publicat pe platforma X.
12:20
Donald Trump anunță că SUA l-au capturat pe Nicolas Maduro după un atac de amploare împotriva Venezuelei # CaleaEuropeana
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat sâmbătă că Statele Unite l-au capturat pe președintele venezuelean Nicolas Maduro și pe soția sa și i-au transportat cu avionul în afara țării. „Statele Unite ale Americii au desfășurat cu succes un atac de amploare împotriva Venezuelei și a liderului său, președintele Nicolas Maduro, care, împreună cu soția sa,
11:50
Donald Trump anunță că SUA l-au capturat pe Nicolas Maduro după o operațiune militară de amploare împotriva Venezuelei # CaleaEuropeana
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat sâmbătă că Statele Unite l-au capturat pe președintele venezuelean Nicolas Maduro și pe soția sa și i-au transportat cu avionul în afara țării. „Statele Unite ale Americii au desfășurat cu succes o operațiune militară de amploare împotriva Venezuelei și a liderului său, președintele Nicolas Maduro, care, împreună cu soția
11:20
SUA au lansat un atac militar asupra capitalei Venezuelei, Caracas, după amenințările lui Trump împotriva lui Maduro să renunțe la putere (Reuters) # CaleaEuropeana
Statele Unite au efectuat lovituri pe teritoriul Venezuelei, a declarat un oficial american pentru Reuters, după ce explozii au zguduit capitala Caracas, în urma unor luni de amenințări formulate de președintele Donald Trump la adresa președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, după cum relatează agențiile internaționale de presă. Guvernul venezuelean a declarat că atacuri au avut loc
11:10
Solidaritate europeană: Forțele Aeriene Române au îndeplinit o misiune umanitară în sprijinul Elveției # CaleaEuropeana
O aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale, a plecat vineri, 2 ianuarie, în jurul orei 19.00, din Baza 90 Transport Aerian, de la Otopeni, cu destinația Elveția, pentru a transporta șase pacienţi diagnosticaţi cu arsuri la un spital din Paris, Franța, informează Ministerul Apărării Naționale. Pe timpul zborului, pacienții vor
10:00
Ucraina avertizează asupra unui posibil atac sub steag fals pregătit de Kremlin pentru a sabota negocierile de pace # CaleaEuropeana
Serviciul de informații externe al Ucrainei a avertizat vineri că Kremlinul ar putea pune în scenă un atac sub steag fals pe teritoriul Rusiei sau în teritoriile ucrainene ocupate ilegal de aceasta, cu scopul de a sabota negocierile de pace mediate de președintele SUA, Donald Trump, relatează Politico. Potrivit autorităților de la Kiev, Moscova ar
Mai mult de 2 zile în urmă
14:00
Relațiile transatlantice se află “într-o perioadă de tranziție”, afirmă Stubb: Interesele Finlandei ne cer să vedem lumea așa cum este. Politica externă nu este doar alb și negru, ci are nuanțe de gri # CaleaEuropeana
Politica externă nu este niciodată doar alb sau negru, ci implică multe nuanțe de gri, caz în care diplomația Finlandei se bazează pe valori, interese și acțiuni, a afirmat președintele republicii, Alexander Stubb, în discursul său de Anul Nou, rostit la 1 ianuarie 2026. Pornind de la această viziune, șeful statului finlandez a schițat principalele
09:50
Ucraina și R. Moldova au aderat la zona de roaming a Uniunii Europene, fiind primele țări din afara Spațiului Economic European care primesc acces la acest sistem # CaleaEuropeana
Ucraina și Republica Moldova au aderat joi, 1 ianuarie 2026, la zona de roaming mobil a Uniunii Europene, ca parte a aprofundării integrării dintre UE, Kiev și Chișinău. Cele două țări, care sunt candidate la aderarea la UE, au intrat în așa-numita zonă „roam like at home" a blocului european. Măsura le permite moldovenilor și
09:50
“Fiți ca Polonia”, îi îndeamnă Tusk pe europeni în mesajul său de Anul Nou, promițând că va construi “cea mai puternică armată din UE, pentru ca Polonia și Europa să fie protejate dinspre Est” # CaleaEuropeana
Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, i-a îndemnat pe europeni să „fie ca Polonia – dinamică, curajoasă și sigură" într-un mesaj de Anul Nou în care a evidențiat cele mai importante realizări ale țării în materie de securitate, economie și politici sociale în 2025, relatează TVP World. Într-un videoclip de două minute publicat joi dimineață pe contul
1 ianuarie 2026
15:40
Trump îl acuză pe Putin că “împiedică pacea” după ce CIA contrazice versiunea rusă privind un atac ucrainean asupra reședinței liderului rus (New York Post) # CaleaEuropeana
CIA, agenția de informații a Statelor Unite, a contrazis informațiile pe care președintele rus Vladimir Putin i le-a transmis recent președintelui american Donald Trump cu privire la presupusul atac ucrainean asupra reședinței liderului rus din regiunea Novgorod, fapt care l-a determinat pe Trump să-l acuze pe Putin că respinge pacea. Ucraina nu a vizat o
15:30
2026 poate fi un an al “noilor începuturi” pentru Germania și Europa, afirmă Merz, evocând o “schimbare de epocă”: “Nu suntem la cheremul marilor puteri” # CaleaEuropeana
Europa trebuie să-și afirme mai puternic interesele pentru a asigura pacea și prosperitatea în 2026, în contextul provocărilor reprezentate de agresiunea Rusiei, protecționismul global și schimbarea relațiilor cu SUA, a declarat cancelarul german Friedrich Merz în discursul său anual, relatează Deutsche Welle. Cancelarul a abordat războiul din Ucraina, creșterea cheltuielilor pentru apărare, schimbarea relațiilor cu
15:10
Macron îi asigură pe francezi că va face totul pentru ca alegerile prezidențiale din 2027 să se desfășoare la “adăpost de orice ingerință străină” # CaleaEuropeana
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat, în mesajul său tradițional de Anul Nou adresat francezilor, că va face tot posibilul pentru ca alegerile prezidențiale
14:50
Zelenski mulțumesc României după ce Bucureștiul a alocat 50 de milioane de euro pentru apărarea Ucrainei: Aducem mai aproape pacea și securitatea pentru Europa # CaleaEuropeana
Oficialii de la Kiev au salutat decizia României de a se alătura mecanismului american PURL și de a aloca 50 de milioane de euro pentru achiziția de armament destinat Ucrainei, considerând gestul un semnal important de solidaritate și responsabilitate în actualul context de securitate. Mesajele transmise de autoritățile ucrainene, inclusiv de președintele Volodimir Zelenski, vin […] The post Zelenski mulțumesc României după ce Bucureștiul a alocat 50 de milioane de euro pentru apărarea Ucrainei: Aducem mai aproape pacea și securitatea pentru Europa appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:40
Ilie Bolojan, mesaj de Anul Nou: Am încredere că putem depăși greutățile și să facem din România un loc în care fiecare să-și poată clădi un viitor mai bun # CaleaEuropeana
Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj de Anul Nou în care își exprimă încrederea că “putem depăși greutățile” și România să fie “un loc în care fiecare să-și poată clădi un viitor mai bun”. “Dragi români, vă doresc multă sănătate și un an nou cu împliniri. Încheiem împreună un an dificil, în care a […] The post Ilie Bolojan, mesaj de Anul Nou: Am încredere că putem depăși greutățile și să facem din România un loc în care fiecare să-și poată clădi un viitor mai bun appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:30
Bulgaria, cea mai săracă țară din UE, a devenit al 21-lea stat membru al zonei euro începând cu 1 ianuarie 2026 # CaleaEuropeana
Bulgaria, cea mai săracă țară din Uniunea Europeană, a devenit al 21-lea membru al zonei euro, adoptând moneda comună europeană începând cu data de 1 ianuarie 2026 și marcând un moment important pentru țară, pentru istoria monedei euro și pentru Uniunea Europeană în ansamblu. Atunci când Bulgaria a aderat la UE în 2007, s-a angajat […] The post Bulgaria, cea mai săracă țară din UE, a devenit al 21-lea stat membru al zonei euro începând cu 1 ianuarie 2026 appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:30
Nicușor Dan: În 2026 este esențial ca statul român să devină mai eficient, mai corect și mai aproape de cetățeni # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a declarat, miercuri, că în 2026 este esențial ca statul român să devină „mai eficient, mai corect și mai aproape de cetățeni”, subliniind că anul 2025 a fost „un an al încercărilor, al neliniștilor și al întrebărilor firești”, dar și „un an al rezistenței și al maturității civice”. În mesajul de Anul […] The post Nicușor Dan: În 2026 este esențial ca statul român să devină mai eficient, mai corect și mai aproape de cetățeni appeared first on caleaeuropeana.ro.
31 decembrie 2025
15:40
Retrospectivă 2025 și Tendințe 2026: Ieșirea Europei din amorțeală strategică, lumea redefinită de SUA și România pe calea celui de-al 20-lea an în UE și al aderării la OCDE # CaleaEuropeana
2025 își numără ultimele ceasuri înainte de a rămâne în istoria relațiilor internaționale drept un moment de ruptură, reașezare și clarificare strategică pătrunsă de multiple îndoieli. Un veritabil roller-coaster în arealul celor două maluri ale Atlanticului de Nord, cu notițe și speculații la Moscova și la Beijing. Relația transatlantică a fost pusă sub presiune, uneori […] The post Retrospectivă 2025 și Tendințe 2026: Ieșirea Europei din amorțeală strategică, lumea redefinită de SUA și România pe calea celui de-al 20-lea an în UE și al aderării la OCDE appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:50
Luca Niculescu: După trei ani de proces intens, avem convingerea că 2026 poate fi anul aderării României la OCDE # CaleaEuropeana
Luca Niculescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe responsabil pentru procesul de aderare a României la OCDE, a transmis un mesaj la final de an în care a subliniat că 2025 a fost un an „solid pentru aderarea României la OCDE”, reușind să încheiem 17 Comitete din 25. „Am încheiat 17 Comitete din […] The post Luca Niculescu: După trei ani de proces intens, avem convingerea că 2026 poate fi anul aderării României la OCDE appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:30
Comisia Europeană a virat României peste 586 de milioane de euro, anunță ministrul finanțelor: Sunt investiții în infrastructură, care intră direct în economia țării # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a virat marți în conturile deschise la Banca Națională a României peste 586 de milioane de euro, fonduri solicitate prin Programul Transport 2021–2027, din Fondul de Coeziune și Fondul European de Dezvoltare Regională, a anunțat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Potrivit acestuia, sumele provin din cheltuieli realizate inițial prin Planul Național de Redresare și […] The post Comisia Europeană a virat României peste 586 de milioane de euro, anunță ministrul finanțelor: Sunt investiții în infrastructură, care intră direct în economia țării appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:20
“Liderul pe care Putin nu a reușit să-l învingă”: Maia Sandu, desemnată liderul mondial al anului de publicația britanică The Telegraph # CaleaEuropeana
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost desemnată „Liderul Mondial al Anului 2025” de publicația britanică The Telegraph. „Liderul pe care Putin nu a reușit să-l învingă” este titlul pe care jurnaliștii britanici l-au dat articolului în care o numesc pe Sandu liderul anului după ce aceasta a sfidat Kremlinul pentru a transforma Republica Moldova […] The post “Liderul pe care Putin nu a reușit să-l învingă”: Maia Sandu, desemnată liderul mondial al anului de publicația britanică The Telegraph appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:00
Cipru preia la 1 ianuarie, pentru a doua oară, președinția Consiliului UE. ”O Uniune Autonomă. Deschisă către lume”, motto-ul președinției cipriote # CaleaEuropeana
Cipru preia de la 1 ianuarie 2026 președinția Consiliului UE în contextul unor tulburări geopolitice intense și al imprevizibilității. „O Uniune Autonomă. Deschisă către lume”, este motto-ul președinției cipriote, care reflectă o abordare orientată spre viitor, combinând forța și independența internă cu deschiderea, cooperarea și implicarea la nivel mondial. „Europa s-a confruntat anterior cu crize […] The post Cipru preia la 1 ianuarie, pentru a doua oară, președinția Consiliului UE. ”O Uniune Autonomă. Deschisă către lume”, motto-ul președinției cipriote appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:50
10:50
Oana Țoiu, despre războiul din Ucraina: Pentru securitatea României este esențial ca această agresiune fără sens să ia sfârșit # CaleaEuropeana
Ministrul român de externe, Oana Țoiu, a reiterat, la sfârșit de an, sprijinul țării noastre pentru securitatea și reconstrucția Ucrainei, apreciind eforturile depuse de SUA și Europa în negocierile pentru obținerea păcii. „Ne apropiem de sfârșitul acestui an și, în mai puțin de două luni, de al patrulea an al războiului ilegal de agresiune al […] The post Oana Țoiu, despre războiul din Ucraina: Pentru securitatea României este esențial ca această agresiune fără sens să ia sfârșit appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:10
Letonia a finalizat construcția gardului la frontieră cu Rusia, o infrastructură de 280 de km, menită să asigure cea mai modernă protecție a frontierei estice a UE # CaleaEuropeana
Construcția gardului de frontieră dintre Letonia și Rusia a fost finalizată în totalitate, încheindu-se o etapă „ambițioasă și strategic importantă a infrastructurii de securitate externă a țării”, a anunțat ministrul de interne leton, Rihards Kozlovskis. În total, pe granița dintre Letonia și Rusia a fost construit un gard cu o lungime de aproximativ 280 de […] The post Letonia a finalizat construcția gardului la frontieră cu Rusia, o infrastructură de 280 de km, menită să asigure cea mai modernă protecție a frontierei estice a UE appeared first on caleaeuropeana.ro.
00:20
România se alătură mecanismului american PURL pentru sprijinirea apărării Ucrainei cu o contribuție de 50 milioane de euro # CaleaEuropeana
Guvernul României a adoptat marți o Hotărâre prin care a decis ca România să se alăture statelor care contribuie la propunerea SUA privind “Lista de achiziții prioritare necesare apărării Ucrainei” (PURL), cu suma de 50 de milioane de euro, alături de majoritatea aliaților europeni și de alte state care împărtășesc aceeași perspectivă, a anunțat Ministerul […] The post România se alătură mecanismului american PURL pentru sprijinirea apărării Ucrainei cu o contribuție de 50 milioane de euro appeared first on caleaeuropeana.ro.
30 decembrie 2025
17:30
Premierii României și Olandei, consultări bilaterale în domeniul securității la Baza de la Câmpia Turzii în contextul războiului Rusiei din Ucraina # CaleaEuropeana
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, și prim-ministrul Regatului Țărilor de Jos, Dick Schoof, au efectuat marți o vizită de lucru la Baza Aeriană 71 „General Emanoil Ionescu” de la Câmpia Turzii, unde s-au întâlnit cu militarii români și olandezi dislocați în bază, a transmis Guvernul într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro. Vizita a oferit prilejul organizării consultărilor bilaterale […] The post Premierii României și Olandei, consultări bilaterale în domeniul securității la Baza de la Câmpia Turzii în contextul războiului Rusiei din Ucraina appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:00
Ministrul Alexandru Nazare: România intră în 2026 cu finanțe publice mai bine echilibrate și venituri în creştere # CaleaEuropeana
România înregistrează o nouă lună cu deficit în scădere. Potrivit Ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, execuția bugetară pe primele 11 luni din 2025 arată că deficitul a scăzut cu 0,74 puncte procentuale sub nivelul din aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 6,40% din PIB. „Eficiența mǎsurilor luate în acest an se vede în rezultate concrete. […] The post Ministrul Alexandru Nazare: România intră în 2026 cu finanțe publice mai bine echilibrate și venituri în creştere appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:20
Liderii europeni, noi consultări privind procesul de pace în Ucraina: Este nevoie de transparență și onestitate din partea tuturor, inclusiv din partea Rusiei # CaleaEuropeana
Astăzi, 30 decembrie, a avut loc o nouă rundă de consultări cu partenerii europeni și canadieni din cadrul formatului Berlin, prilej cu care a fost discutat sprijinul pentru securitatea și reconstrucția Ucrainei. „Continuăm procesul de pace. Acum este nevoie de transparență și onestitate din partea tuturor, inclusiv din partea Rusiei”, a transmis cancelarul german, Friedrich […] The post Liderii europeni, noi consultări privind procesul de pace în Ucraina: Este nevoie de transparență și onestitate din partea tuturor, inclusiv din partea Rusiei appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:00
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu: Sănătatea, prioritate strategică și în 2026 # CaleaEuropeana
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a subliniat că politicile europene în domeniul sănătății trebuie privite ca investiții strategice, nu ca simple costuri bugetare, cu impact direct asuprea calității vieții cetățenilor și asupra competitivității economice. „Într-o Europă marcată de crize succesive, sănătatea a rămas pentru mine o prioritate reală în 2025, tratată cu responsabilitate și rezultate […] The post Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu: Sănătatea, prioritate strategică și în 2026 appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:30
UE: Normalizarea relațiilor dintre Kosovo și Serbia, singura soluție prin care ambele părți pot înregistra progrese pe calea europeană # CaleaEuropeana
Informăm că duminică, 28 decembrie, cetățenii din Kosovo și-au exercitat dreptul democratic votând la alegerile parlamentare anticipate, după impasul politic care a urmat alegerilor din februarie 2025, iar UE așteaptă acum cu interes formarea rapidă a noii Adunări și a noului guvern și continuarea colaborării dintre UE și autoritățile din Kosovo. „Noul guvern ar trebui […] The post UE: Normalizarea relațiilor dintre Kosovo și Serbia, singura soluție prin care ambele părți pot înregistra progrese pe calea europeană appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:10
Zelenski, apel către liderii lumii să contracareze împreună încercările Rusiei de a sabota diplomația # CaleaEuropeana
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a purtat o convorbire telefonică cu președintele Finlandei, Alexander Stubb, context în care au discutat despre situația diplomatică, oportunități și perspective, precum și despre rezultatele întâlnirilor cu președintele SUA, Donald Trump, și echipa ucraineană. Conversația s-a concentrat și asupra pregătirilor pentru noi întâlniri în Europa: „Este important ca totul să fie […] The post Zelenski, apel către liderii lumii să contracareze împreună încercările Rusiei de a sabota diplomația appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:00
SUA și Isreal reafirmă angajamentul pentru pacea în Orientul Mijlociu, în linie cu planul președintelui Trump # CaleaEuropeana
Secretarul de stat american, Marco Rubio, l-a primit în Florida pe premierul israelian, Benjamin Netanyahu, prilej cu care cei doi oficiali au discutat despre securitatea regională, cooperarea economică și lupta împotriva antisemitismului, informează un comunica oficial al Departamentului de Stat. De asemenea, cele două părți au au subliniat importanța continuării cooperării pentru promovarea păcii și […] The post SUA și Isreal reafirmă angajamentul pentru pacea în Orientul Mijlociu, în linie cu planul președintelui Trump appeared first on caleaeuropeana.ro.
