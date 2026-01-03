37 de ani de la ultima intervenție SUA în America Latină. Venezuela, “narco-stat”
Cotidianul de Hunedoara, 3 ianuarie 2026 12:20
Este vorba de o escaladare semnificativă a unei situaţii care se conturează de luni de zile. BBC consideră însă că este o intensificare semnificativă a evenimentelor, remarcând totodată cea mai mare concentrare militară americană de după Războiul Rece. The post 37 de ani de la ultima intervenție SUA în America Latină. Venezuela, “narco-stat” appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 5 minute
12:50
Portret. Nicolas Maduro, șoferul de autobuz care a ajuns să conducă o țară. A crescut la umbra lui Chavez # Cotidianul de Hunedoara
Autoritățile americane susțin că Nicolas Maduro nu este doar un politician corupt, ci liderul suprem al „Cartelului Sorilor”. The post Portret. Nicolas Maduro, șoferul de autobuz care a ajuns să conducă o țară. A crescut la umbra lui Chavez appeared first on Cotidianul RO.
Acum 15 minute
12:40
„În această dimineaţă, SUA au comis un act de agresiune armată împotriva Venezuelei", susține ministerul rus de Externe. The post Rusia condamnă „actul de agresiune armată” al SUA împotriva Venezuelei appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
12:20
37 de ani de la ultima intervenție SUA în America Latină. Venezuela, “narco-stat” # Cotidianul de Hunedoara
Este vorba de o escaladare semnificativă a unei situaţii care se conturează de luni de zile. BBC consideră însă că este o intensificare semnificativă a evenimentelor, remarcând totodată cea mai mare concentrare militară americană de după Războiul Rece. The post 37 de ani de la ultima intervenție SUA în America Latină. Venezuela, “narco-stat” appeared first on Cotidianul RO.
12:10
2026 ne aduce iar zeci de mii de muncitori străini. Cei mai mulți vor fi curieri sau paznici # Cotidianul de Hunedoara
Firmele din România se confruntă cu un deficit acut al forței de muncă, iar Guvernul este nevoit să dea undă verde pentru zeci de mii de muncitori străini, care să vină să acopere locurile de muncă vacante de la noi. The post 2026 ne aduce iar zeci de mii de muncitori străini. Cei mai mulți vor fi curieri sau paznici appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Preşedintele Columbiei solicită ONU să se reunească „imediat” după ce SUA au atacat Venezuela # Cotidianul de Hunedoara
„În acest moment se bombardează la Caracas. Alertaţi lumea, au atacat Venezuela”, a scris preşedintele Petro pe X, la scurt timp după ora 2:00, ora locală din Columbia. The post Preşedintele Columbiei solicită ONU să se reunească „imediat” după ce SUA au atacat Venezuela appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
11:50
Venezuela acuză SUA că încearcă să „preia controlul” asupra resurselor ţării # Cotidianul de Hunedoara
Guvernul autoritar al Venezuelei a acuzat SUA că riscă să arunce America Latină în haos cu un act „extrem de grav” de „agresiune imperialistă”, după ce Donald Trump a ordonat lovituri aeriene împotriva ţării sud-americane, relatează The Guardian. The post Venezuela acuză SUA că încearcă să „preia controlul” asupra resurselor ţării appeared first on Cotidianul RO.
11:40
„Statele Unite ale Americii au desfășurat cu succes o operațiune de amploare împotriva Venezuelei și a liderului său, președintele Nicolas Maduro", a scris Trump pe X. The post SUA au atacat Venezuela. Mesajul președintelui Trump: Maduro, capturat appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Acțiunile militare anterioare au provocat deja peste 100 de morți în regiune. The post SUA au atacat Venezuela. Maduro declara stare de urgență appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Trei pariuri politice pentru 2026. Pensiile speciale, suspendarea lui Nicușor Dan și soarta guvernului – OPINIE # Cotidianul de Hunedoara
Vor trece în 2026 pensiile speciale de CCR? Ar putea PSD să pună umărul la suspendarea lui Nicușor Dan? Votează PSD o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan? The post Trei pariuri politice pentru 2026. Pensiile speciale, suspendarea lui Nicușor Dan și soarta guvernului – OPINIE appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Acesta nu este primul contact al fostului sportiv cu legea și instanțele de judecată. The post Fost star sportiv implicat într-un scandal cu droguri appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
10:40
Ninsorile au dus la închiderea mai multor drumuri din țară. DN 73A și DN 75 sunt blocate temporar pentru intervenții. The post Trafic oprit pe mai multe drumuri din țară din cauza ninsorilor appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Un grup de lebede a fost surprins pe litoralul românesc, sâmbătă dimineață. Imaginile cu superbele păsări au fost publicate pe rețelele de socializare. The post Zeci de lebede, surprinse la malul mării appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Câți bani îți trebuie să deschizi un magazin online în 2026 și să începi să vinzi # Cotidianul de Hunedoara
Deschiderea unui magazin online în 2026 poate fi o idee de afacere foarte profitabilă, iar costurile inițiale nu sunt deloc ridicate. Află din rândurile de mai jos tot ce trebuie să știi pentru a reuși să vinzi online! The post Câți bani îți trebuie să deschizi un magazin online în 2026 și să începi să vinzi appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Filosoful Byung-Chul Han a pus pe gânduri lumea întreagă cu cartea Societatea oboselii. The post Rezoluții de An Nou în epoca oboselii (și a espresso-ului dublu) appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Anul 2026 începe cu luminile scenei aprinse. The post Cortina se ridică în 2026. Ce aduc teatrele naționale în ianuarie appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Christian Benteke își continuă cariera în Orientul Mijlociu, după ce a plecat de la DC United. The post Christian Benteke va juca la Al Wahda appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Incendiul din Crans-Montana nu schimbă programul Cupei Mondiale de schi alpin # Cotidianul de Hunedoara
Stațiunea elvețiană Crans-Montana este în doliu după incendiul devastator din noaptea de Revelion. Organizatorii anunță că pregătirile pentru cursele de schi alpin continuă. The post Incendiul din Crans-Montana nu schimbă programul Cupei Mondiale de schi alpin appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Știința nu se judecă la bâlci. Despre studiile lui Nicușor Dan și impostura zgomotului public # Cotidianul de Hunedoara
De câteva zile asistăm din nou la un spectacol care spune mai multe despre degradarea spațiului public românesc decât despre persoana vizată: contestarea studiilor și a doctoratului lui Nicușor Dan. Un ritual bine cunoscut, repetitiv, previzibil, toxic. Știu exact cum funcționează: se aruncă o îndoială, se multiplică insinuarea, iar zgomotul ține loc de probă. Este […] The post Știința nu se judecă la bâlci. Despre studiile lui Nicușor Dan și impostura zgomotului public appeared first on Cotidianul RO.
09:30
Strigătul de revoltă al unui tată care și-a pierdut fiul în Colectiv: „Elvețienii nu și-au permis să strige în gura mare că se pot descurca singuri” # Cotidianul de Hunedoara
Fiul său, Alexandru Iancu, a murit după trei săptămâni de spitalizare în București. Tânărul avea în corp cinci infecții nosocomiale în momentul decesului. The post Strigătul de revoltă al unui tată care și-a pierdut fiul în Colectiv: „Elvețienii nu și-au permis să strige în gura mare că se pot descurca singuri” appeared first on Cotidianul RO.
09:00
Decizia vine pe fondul presiunilor bugetare și vizează limitarea privilegiilor considerate depășite. Protecția și resursele vor fi acordate doar temporar, în funcție de riscuri reale, pentru a asigura echitate și un control mai strict al banilor publici. The post Franța taie privilegiile foștilor premieri și președinți de stat appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
08:20
Revocarea ordinelor lui Eric Adams a stârnit reacții opuse la New York. The post Zohran Mamdani, acuzat de antisemitism în prima zi de mandat appeared first on Cotidianul RO.
08:10
Google AI ar expune oamenii la riscuri prin sfaturi medicale înșelătoare. Investigație The Guardian # Cotidianul de Hunedoara
The Guardian spune că a descoperit informații inexacte prezentate de Google AI în rezumate. The post Google AI ar expune oamenii la riscuri prin sfaturi medicale înșelătoare. Investigație The Guardian appeared first on Cotidianul RO.
07:40
Evacuări masive, bombardamente și lupte intense marchează începutul lui 2026. Rusia respinge compromisurile, iar Ucraina mizează pe sprijin extern, în timp ce un posibil acord de pace rămâne blocat de disputele teritoriale. The post Aliații Ucrainei se reunesc la Kiev appeared first on Cotidianul RO.
07:30
Președintele ucrainean îl schimbă din funcţie pe ministrul Apărării. În plus, îl numeşte pe Oleh Ivaşcenko la conducerea serviciului de informaţii al armatei. The post Zelenski face o nouă schimbare la vârf. Cine e noul ministru al Apărării appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
06:20
Cercetătorii fac o descoperire ce răstoarnă stereotipiile despre popoarele străvechi # Cotidianul de Hunedoara
Cele mai vechi incinerări intenționate confirmate în Africa au apărut abia acum aproximativ 3.500 de ani, în rândul popoarelor pastorale din neolitic The post Cercetătorii fac o descoperire ce răstoarnă stereotipiile despre popoarele străvechi appeared first on Cotidianul RO.
06:10
Guvernul ucrainean a sabotat în mod sistematic supravegherea companiilor de stat, arată o anchetă The New York Times The post Ajutorul vestic, diluat de corupția din Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
06:10
Câți soldați a pierdut Rusia în Ucraina de la începutul invaziei. Cum sunt torturați soldații ruși # Cotidianul de Hunedoara
Negocierile de pace se reiau în acest weekend. The post Câți soldați a pierdut Rusia în Ucraina de la începutul invaziei. Cum sunt torturați soldații ruși appeared first on Cotidianul RO.
06:10
„Dacă m-ai întreba care a fost cel mai greu lucru pe care l-am făcut în ultimii 27 de ani... Fără îndoială acesta a fost! The post De 27 de ani, în jurul lumii appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
23:00
MApN: Șase pacienți cu arsuri, transportați din Elveția la Paris cu o aeronavă a Forțelor Aeriene # Cotidianul de Hunedoara
Misiunea aeronavei a fost aprobată la solicitarea Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, în baza cererii de asistenţă internaţională. The post MApN: Șase pacienți cu arsuri, transportați din Elveția la Paris cu o aeronavă a Forțelor Aeriene appeared first on Cotidianul RO.
22:40
Guardiola, ironic cu ziariştii: „Vreţi să mă concediaţi, deja? Am un salariu foarte mare…” # Cotidianul de Hunedoara
Guardiola a comentat şi plecarea lui Maresca de la Chelsea, în condiţiile în care italianul a fost secundul său la Manchester City, în sezonul triplei, 2022-23. The post Guardiola, ironic cu ziariştii: „Vreţi să mă concediaţi, deja? Am un salariu foarte mare…” appeared first on Cotidianul RO.
22:20
FBI susţine că a dejucat un potenţial atac inspirat de ISIS în noaptea de Revelion # Cotidianul de Hunedoara
Sturdivant a intrat în atenţia FBI-ului iniţial în 2022, când, fiind minor, a luat legătura cu un membru ISIS neidentificat din străinătate. The post FBI susţine că a dejucat un potenţial atac inspirat de ISIS în noaptea de Revelion appeared first on Cotidianul RO.
21:30
Şoferul maşinii lui Anthony Joshua, pus sub acuzare după moartea a doi dintre apropiaţii pugilistului # Cotidianul de Hunedoara
Fostul campion mondial la categoria grea, uşor rănit în accident, a părăsit spitalul din Lagos unde fusese internat. The post Şoferul maşinii lui Anthony Joshua, pus sub acuzare după moartea a doi dintre apropiaţii pugilistului appeared first on Cotidianul RO.
21:00
Rusia a atacat oraşul Harkov cu rachete balistice. Cel puţin 25 de persoane au fost rănite # Cotidianul de Hunedoara
Au fost avariate mai multe clădiri rezidenţiale, magazine, cafenele, supermarketuri. Primarul Ihor Terekhov a estimat numărul victimelor la 30 de răniţi. The post Rusia a atacat oraşul Harkov cu rachete balistice. Cel puţin 25 de persoane au fost rănite appeared first on Cotidianul RO.
19:50
A murit cel mai respectat câine polițist din România. Șuier se pensionase recent # Cotidianul de Hunedoara
”Există prieteni care nu poartă epoleţi, dar poartă în inimă o misiune mai grea decât multe uniforme. Acel prieten a fost Şuier” The post A murit cel mai respectat câine polițist din România. Șuier se pensionase recent appeared first on Cotidianul RO.
19:30
Derapaje homofobe pe seama dirijorului de la Concertul de Anul Nou de la Viena # Cotidianul de Hunedoara
Concertul de Anul Nou de la Viena este unul dintre cele mai urmărite evenimente muzicale din lume, fiind transmis anual în zeci de țări și urmărit de milioane de telespectatori. The post Derapaje homofobe pe seama dirijorului de la Concertul de Anul Nou de la Viena appeared first on Cotidianul RO.
19:10
Ludovic Orban, atac la George Simion: S-a priceput doar să dea tonul la huiduieli, fluieraturi, înjurături # Cotidianul de Hunedoara
Fostul consilier prezidențial spune că Simion se comportă în politică exact cum s-a comportat când a fost șef de galerie. The post Ludovic Orban, atac la George Simion: S-a priceput doar să dea tonul la huiduieli, fluieraturi, înjurături appeared first on Cotidianul RO.
18:40
1.000 de amenzi în 4 zile, cu o cameră cu inteligență artificială. Vezi unde e montată # Cotidianul de Hunedoara
Ministerul Guvernării Digitale din Grecia gestionează cele 8 camere active, dar planifică extinderea rețelei la 2.000 de camere fixe și 500 mobile. The post 1.000 de amenzi în 4 zile, cu o cameră cu inteligență artificială. Vezi unde e montată appeared first on Cotidianul RO.
18:30
În 1985, un cutremur de magnitudinea 8,1 a devastat centrul și sudul Mexicului, provocând peste 12.000 de morți și pagube majore în Mexico. The post Cutremur cu magnitudinea de peste 6 grade în Mexic appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Cutremur de 6,5 grade în Mexico City. Președinta Mexicului a luat-o la fugă în timpul conferinței de presă # Cotidianul de Hunedoara
Președintele susținea prima conferință de presă din 2026 de la Palatul Național când a avut loc cutremurul. The post Cutremur de 6,5 grade în Mexico City. Președinta Mexicului a luat-o la fugă în timpul conferinței de presă appeared first on Cotidianul RO.
17:50
Marcel Ciolacu îl ironizează pe Instagram pe Ilie Bolojan după declaraţia premierului potrivit căreia anul 2025 a fost unul dificil din punct de vedere economic. The post Ironiile lui Ciolacu la adresa lui Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
17:30
De la revenirea sa la Casa Albă, în urmă cu aproape un an, acesta se străduieşte să liniştească opinia publică cu privire la capacitatea sa de a guverna The post În faţa criticilor, Trump repetă că este „în perfectă sănătate” appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Trăiesc zilnic tragedia războiului, vor pace, dar jurnaliștii de la Kiev spun că sunt oameni cărora nu le pasă ce fel de pace, țară și regim vor avea The post Cine îi mai ascultă pe cei din Ucraina de est? appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Cumulul pensie-salariu, golit de conținut și dat uitării. Eșecurile Coaliției (V) # Cotidianul de Hunedoara
Cotidianul vă prezintă seria de articole intitulate „Eșecurile Coaliției". O retrospectivă în cinci episoade a celor mai mari rateuri date de Coaliția de guvernare în 2025. După impunerea unor taxe apăsătoare pentru populație și pentru oamenii de afaceri, venise și rândul statului să taie din cheltuieli. Doar că s-a ales praful de intenții și promisiuni. The post Cumulul pensie-salariu, golit de conținut și dat uitării. Eșecurile Coaliției (V) appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Șansele ca războiul să se termine în 2026 sunt „zero”, susține un fost ministru ucrainean # Cotidianul de Hunedoara
Dmitri Kuleba, fost șef al diplomației ucrainene, spune că conflictul declanșat de Rusia nu se va termina în 2026. The post Șansele ca războiul să se termine în 2026 sunt „zero”, susține un fost ministru ucrainean appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Incident ecologic în județul Brașov. Aproximativ 11.000 de consumatori sunt afectaţi # Cotidianul de Hunedoara
DSU a intervenit în judeţul Braşov după un incident ecologic care a dus la întreruperea apei potabile pentru circa 11.000 de consumatori din patru localităţi. The post Incident ecologic în județul Brașov. Aproximativ 11.000 de consumatori sunt afectaţi appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Cum își execută și torturează Rusia propriii soldați – investigație The New York Times # Cotidianul de Hunedoara
The New York Times publică o investigație bazată pe peste 6.000 de plângeri confidențiale care descriu abuzuri, violență și constrângeri asupra soldaților ruși în războiul din Ucraina. The post Cum își execută și torturează Rusia propriii soldați – investigație The New York Times appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Cine este Kirilo Budanov, noua mână dreaptă a lui Zelenski. A prezis exact data a invaziei ruse # Cotidianul de Hunedoara
Volodimir Zelenski îl numește pe Kirilo Budanov, șeful informațiilor militare, în funcția de principal consilier prezidențial, o mutare strategică cu impact major asupra conducerii Ucrainei și a războiului cu Rusia. The post Cine este Kirilo Budanov, noua mână dreaptă a lui Zelenski. A prezis exact data a invaziei ruse appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Ținerea sub control a migrației, a extremelor și succesul extern nu garantează succesul în alegeri, dacă guvernul uită de baza sa tradițională The post O lecție de la „cea mai influentă personalitate din Europa” appeared first on Cotidianul RO.
16:10
În incendiul în care au murit 40 de persoane și au fost rănite alte 115 s-ar fi aflat și un român, a transmis MAE. The post Un român printre victimele din Elveția. Precizările MAE appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Crește bilanțul morților din clubul elvețian. Minister italian: sunt 47 de oameni decedați # Cotidianul de Hunedoara
Ministerul italian de externe dezvăluie că bilanțul deceselor înregistrate în incendiul de la Crans-Montana, Elveția, a ajuns la 47. The post Crește bilanțul morților din clubul elvețian. Minister italian: sunt 47 de oameni decedați appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.