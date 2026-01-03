Poliția din Nigeria îl acuză pe șoferul pugilistului Anthony Joshua de conducere periculoasă în urma accidentului mortal
Poliția nigeriană a anunțat vineri că șoferul vehiculului implicat în accidentul rutier în care fostul campion mondial britanic la categoria grea Anthony Joshua a fost rănit, iar doi dintre apropiații săi au murit (antrenorul personal și preparatorul fizic), a fost pus sub învinuit pentru patru capete de acuzare, conform CNN. Adeniyi Mobolaji Kayode, în vârstă […] © G4Media.ro.
• • •
De la Cluj la Transfăgărășan: Calendarul marilor evenimente din 2026 pentru sportivii amatori # G4Media
Sezonul 2026 se anunță unul dintre cele mai bogate din ultima perioadă pentru sportivii amatori din România. De la maratoane urbane și curse de trail în munți și până la triatloane spectaculoase și competiții de ciclism pe șosea și MTB, calendarul este plin pentru toată lumea dornică să facă mișcare. Un lucru e clar: există […] © G4Media.ro.
Procurorul general al Venezuelei, Tarek William Saab, a făcut sâmbătă răspunzător guvernul SUA pentru orice i s-ar putea întâmpla preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, după ce preşedintele american Donald Trump a anunţat că liderul chavist şi soţia sa, Cilia Flores, au fost capturaţi şi scoşi din ţară pe calea aerului, după un atac american efectuat dimineaţă […] © G4Media.ro.
Poliția din Nigeria îl acuză pe șoferul pugilistului Anthony Joshua de conducere periculoasă în urma accidentului mortal # G4Media
Primele victime identificate după incendiul din Crans-Montana: patru cetățeni elvețieni, dintre care doi minori, predați familiilor # G4Media
Trupurile a patru cetăţeni elveţieni, printre care doi minori, decedaţi în noaptea de Anul Nou în incendiul declanşat într-un bar din staţiunea Crans-Montana, au fost identificate şi predate familiilor, a anunţat sâmbătă poliţia cantonului Valais, informează AFP. După tragedia care a făcut 40 de morţi şi 119 răniţi, ”munca importantă de identificare” desfăşurată ”de poliţia […] © G4Media.ro.
Atacul aerian american efectuat sâmbătă dimineaţă devreme asupra mai multor ţinte din Venezuela, soldat – potrivit declaraţiilor preşedintelui american Donald Trump – cu capturarea liderului venezuelean, Nicolas Maduro, şi a soţiei sale, Cilia Flores, este a şasea intervenţie militară a SUA în America Latină în ultimii 75 de ani şi prima din acest secol, relatează […] © G4Media.ro.
Consilieri europeni pentru securitate națională au ajuns la Kiev, pentru o reuniune a Coaliției de Voință # G4Media
Consilierii europeni pentru securitate națională au sosit la Kiev sâmbătă pentru a participa la o reuniune la nivel înalt a Coaliției de Voință, transmite The Kyiv Independent preluat de MEDIAFAX. Vizita urmează unei declarații făcute marți de Volodimir Zelenski, în care a anunțat mai multe întâlniri programate pentru începutul lunii ianuarie, printre care o reuniune […] © G4Media.ro.
Prima reacție a UE după atacul SUA în Venezuela: Principiile Cartei ONU trebuie respectate # G4Media
Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a reacționat după atacul din Venezuela și capturarea președintelui: „Principiile dreptului internațional și ale Cartei ONU trebuie respectate”, transmite MEDIAFAX. Kaja Kallas susține sâmbătă într-o postare pe rețeaua X că a UE monitărizează situația din Venezuela și că a vorbit cu secretarul de stat american.· „Am discutat cu secretarul […] © G4Media.ro.
Româncele și-au aflat adversarele de la Brisbane. Cu cine debutează Cristian, Cîrstea și Ruse pe tabloul principal în Australia # G4Media
Primul turneu important al anului în WTA este pe cale să înceapă în Australia, iar România se bucură de trei reprezentante pe tabloul principal la competiția din Brisbane: Gabriela Ruse, Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea, care și-au aflat adversarele din primul tur. Gabriela Ruse (locul 88 WTA), care a avut de jucat două meciuri în […] © G4Media.ro.
Președintele Venezuelei Nicolas Maduro a fost capturat într-un atac al SUA în capitala Caracas de unitatea de elită Delta Force, acțiune confirmată inclusiv de Donald Trump. Iată mai multe detalii în legătură cu Delta Force. Ce e Delta Force Delta Force este o unitate de elită de nivel unu pentru misiuni speciale din cadrul forțelor […] © G4Media.ro.
Este o zi rară la Alba Iulia, o zi pe care localnicii o așteptă de ani buni, în fiecare iarnă. În ultimii cel puțin zece ani în Alba Iulia nu a mai nins iarna. Însă totul s-a schimbat în noaptea de vineri spre sâmbătă, 2 spre 3 ianuarie 2026, scrie alba24.ro. Ninsoarea abundentă s-a așternut […] © G4Media.ro.
Rusia este profund îngrijorată şi condamnă „actul de agresiune armată” împotriva Venezuelei comis de Statele Unite, a declarat sâmbătă Ministerul rus de Externe, relatează Reuters preluată de Agerpres. „În situaţia actuală, este important… să prevenim o escaladare şi să ne concentrăm pe găsirea unei ieşiri din această situaţie prin dialog”, a precizat ministerul rus într-un […] © G4Media.ro.
Este aglomerație sâmbătă pe DN1, în județul Prahova, în general pe sensul de deplasare spre Brașov. Sunt cozi care ajung chiar și la 7 kilometri, anunță polițiștii potrivit MEDIAFAX. IPJ Prahova anunță că sâmbătă la prânz, pe DN 1-E60, se înregistrează valori ridicate de trafic, în special pe sensul de deplasare către Brașov, ca urmare […] © G4Media.ro.
Vremea severă de pe munte a impus limitări succesive în funcționarea instalațiilor din Sinaia. Operatorul Gondola Sinaia a anunțat opriri, întârzieri și măsuri de siguranță, transmite MEDIAFAX. Condițiile meteo dificile au afectat și sâmbătă funcționarea instalațiilor de transport pe cablu din Sinaia, în special în zona de gol alpin. Vântul puternic, ninsoarea și vizibilitatea redusă […] © G4Media.ro.
Mai multe drumuri au fost blocate și zeci de mii de locuitori au rămas fără curent electric sau apă potabilă în urma ninsorilor din ultimele ore în județul Alba, transmite MEDIAFAX. ISU Alba a anunțat sâmbătă dimineața că aproximativ 42.000 de utilizatori nu sunt alimentați cu energie electrică. De asemenea, aproximativ 8.000 de locuitori nu […] © G4Media.ro.
Românul care a salvat zeci de oameni de la incendiul din Crans-Montana: „Am stat până la ultimul copil pe care l-am condus la ambulanță” # G4Media
George Gheorghină, românul ca a participat la operațiunea de salvare de la infernul din barul „Le Constellation” din stațiunea Crans-Montana, Elveția, a oferit mai multe mărturii în direct la Euronews despre ceea ce a văzut cu ochii săi și a izbutit să facă la incendiul devastator. George Gheorghină a povestit cum s-a oprit la fața […] © G4Media.ro.
Cine este Nicolas Maduro, liderul autoritar al Venezuelei / Trump a anunțat capturarea sa și a soției lui # G4Media
Nicolas Maduro (63 de ani) este președintele Venezuelei din anul 2013, preluând funcția după moartea lui Hugo Chavez, președintele populist de stânga și mentorul lui Maduro. Acesta din urmă și-a început cariera profesională ca șofer de autobuz, apoi a devenit lider sindical și mai târziu a ocupat funcția de ministru de externe și vicepreședinte al […] © G4Media.ro.
FOTO VIDEO Ninsoare abundentă în centrul țării. Trafic îngreunat pe DN1 și în județele Brașov, Sibiu, Covasna și Harghita # G4Media
O ninsoare abundentă a lovit centrul țării în noaptea de 3 ianuarie, îngreunând traficul din județele Brașov, Sibiu, Covasna și Harghita, inclusiv în zonele de stațiune, pe Drumul Național 1 și pe A1. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov a anunțat că acționează cu peste 200 de utilaje aferente pe drumurile naționale și autostrăzile […] © G4Media.ro.
Gabriela Ruse a izbutit să se califice pe tabloul principal la turneul de la Brisbane, sâmbătă dimineață, după ce a trecut în finala calificărilor de Zeynep Sonmez. Ruse (locul 88 WTA) a revenit de la 0-1 și a trecut în trei seturi de jucătoarea turcă Sonmez (locul 114 WTA), scor 3-6, 6-4, 6-0. Gabriela Ruse […] © G4Media.ro.
Vânzările anuale ale Tesla au scăzut pentru al doilea an consecutiv și a fost depășită de BYD ca lider mondial în domeniul vehiculelor electrice # G4Media
Vânzările anuale ale Tesla au scăzut pentru al doilea an consecutiv, afectate de eliminarea creditului fiscal federal din SUA și de concurența tot mai puternică a producătorilor auto chinezi, potrivit TechCrunch. Tesla a livrat la nivel global 1,63 milioane de vehicule în 2025, în scădere cu 9% față de cele 1,79 milioane livrate în 2024, […] © G4Media.ro.
Povestea grevei livratorilor de mâncare din India: Riscurile comenzilor finalizate în mai puțin de 10 minute # G4Media
Zeci de mii de lucrători din India care fac livrări prin aplicații au intrat în grevă de Revelion, protestând împotriva unui sistem despre care spun că este definit de o presiune neîncetată, inclusiv de cerințe de a livra produse în mai puțin de 10 minute, transmite CNN. Lucrătorii cer „plată corectă, demnitate și siguranță”, precum […] © G4Media.ro.
Vreme instabilă în toată țara în următoarele zile cu ninsori la munte, polei și intensificări ale vântului # G4Media
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, sâmbătă, o informare de precipitaţii moderate cantitativ, strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului şi viscol la munte, valabilă în următoarele două zile, transmite Agerpres. Potrivit ANM, în perioada 3 ianuarie, ora 10:00 – 5 ianuarie, ora 20:00, temporar vor fi precipitaţii în cea mai mare parte a ţării […] © G4Media.ro.
Pep Guardiola, clarificare amuzantă privind viitorul său la Manchester City: „Am salariul atât de mare” # G4Media
Pep Guardiola a fost pus în fața întrebărilor despre viitorul său la Manchester City vineri, la conferința de presă premergătoare meciului cu Chelsea, după ce plecarea lui Enzo Maresca de la londonezi a amplificat zvonurile despre o posibilă venire a italianului la „Cetățeni” când Guaridola va face pasul în spate. Presa a scris mult despre […] © G4Media.ro.
Un minor român a rămas fără o mână după explozia unei petarde în Italia. Un bărbat a murit, iar sute de persoane au fost rănite în noaptea de Revelion # G4Media
Un băiat român de 17 ani a rămas fără mâna stângă după ce o petardă a explodat în apropierea sa, în noaptea de Revelion, în Italia. Adolescentul a suferit răni grave și la nivelul feței și gâtului și este internat în stare critică, potrivit autorităților italiene. Incidentul a avut loc în contextul numeroaselor accidente provocate […] © G4Media.ro.
Peste 7.000 de locuințe și agenți economici din zona Sovata–Corund au rămas fără curent electric din cauza vântului și ninsorii # G4Media
Peste 7.000 de utilizatori din zona Sovata-Corund au rămas fără energie electrică, sâmbătă dimineaţa, din cauza vântului şi a ninsorii, care au provocat avarii la posturile de transformare, transmite Agerpres. Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Harghita, sunt nealimentate 87 de posturi de transformare, fiind afectaţi 7.315 utilizatori, iar echipele distribuitorului intervin în teren […] © G4Media.ro.
Incendii și explozii în sudul și estul Caracasului, în a doua noapte după Revelion, pe fondul amenințărilor lui Trump la adresa regimului venezuelean condus de Maduro # G4Media
Explozii puternice, însoţite de sunete asemănătoare unor survolări, s-au auzit în jurul orei locale 02:00 (06:00 GMT) sâmbătă la Caracas, a relatat un jurnalist AFP şi un martor Reuters, transmite Agerpres. Zona de sud a oraşului, în apropierea unei importante baze militare, a rămas fără electricitate, potrivit surselor citate. Exploziile au continuat să se audă […] © G4Media.ro.
ARCMEDIA, nr. 1 detașat în clasamentul grupurilor de presă, la nivel national, în luna decembrie # G4Media
ARCMEDIA, cel mai mare grup de publishing din România, a fost în luna decembrie 2025, liderul absolut al internetului în România. Potrivit cifrelor furnizate prin intermediul SATI (Studiul de Audiență și Trafic de Internet), la nivelul grupurilor de presă, ARCMEDIA a obținut prima poziție, devansând cu mult grupurile Ringier, DIGI România, Intact Media Group sau […] © G4Media.ro.
Actorul George Clooney, cunoscut susținător al Partidului Democrat, îi răspunde lui Donald Trump după obținerea cetățeniei franceze și ironizează sloganul „Make America Great Again” # G4Media
Actorul George Clooney a obținut cetățenia franceză la sfârșitul lunii decembrie, provocând o reacție caustică din partea președintelui american. Vedeta de la Hollywood a răspuns însușindu-și sloganul lui Trump, cu referire la viitoarele alegeri de la jumătatea mandatului. Războiul declarațiilor continuă între George Clooney și Donald Trump. Actorul este de mult timp un susținător fervent […] © G4Media.ro.
ONU cere Israelului să revină asupra deciziei de a interzice accesul mai multor ONG-uri internaționale în Fâșia Gaza # G4Media
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut vineri Israelului să revină asupra deciziei sale de a interzice accesul a numeroase organizaţii umanitare internaţionale în Fâşia Gaza, a declarat purtătorul său de cuvânt, Stephane Dujarric, informează sâmbătă AFP şi dpa, transmite Agerpres. Antonio Guterres, „profund îngrijorat de anunţul autorităţilor israeliene de a suspenda operaţiunile mai […] © G4Media.ro.
O descoperire a NASA ar putea schimba concluziile despre viața pe Marte. Analiza unei roci prelevate de roverul Perseverance a indicat posibile semnături microbiene # G4Media
NASA anunță că analiza unui eșantion de rocă de pe Marte indică posibile semnături ale vieții, cele mai solide dovezi de până acum ale existenței microbiene antice. Oamenii de știință de la NASA au anunțat o descoperire majoră care ar putea apropia omenirea mai mult ca oricând de răspunsul la întrebarea dacă viața a existat […] © G4Media.ro.
Atac rus asupra Harkovului: doi morți, inclusiv un copil de trei ani, și zeci de răniți. Zelenski califică atacul drept „atroce” # G4Media
Două persoane, printre care și un copil de trei ani, au fost ucise și aproximativ 28 rănite în urma unui atac rus asupra orașului Harkov, au anunțat oficialii ucraineni. Un bloc de apartamente cu mai multe etaje a fost aproape complet distrus în urma atacului cu două rachete de vineri după-amiază, pe care președintele ucrainean […] © G4Media.ro.
Papa Leon al XIV-lea se roagă pentru victimele incendiului din Elveția: „O catastrofă teribilă pentru sute de oameni” # G4Media
Diecezele din Elveția și Italia sunt în continuă rugăciune de la producerea cumplitei tragedii din Elveția. Papa Leon a emis o telegramă scrisă în franceză în care încredințează sufletele victimelor ce și-au pierdut viața Maicii Domnului, relatează Mediafax. Papa Leon al XIV-lea s-a rugat pentru victimele tragediei din Elveția, în urma căreia aproximativ 40 de […] © G4Media.ro.
Cod galben de ploaie și polei în București și în mai multe județe. Avertizarea este valabilă sâmbătă dimineață # G4Media
Capitala și mai multe județe din țară sunt sâmbătă dimineața sub avertizări Cod galben de ploi și polei, a anunțat ANM. Pentru București, avertizarea este în vigoare sâmbătă până la ora 10.00. Se va semnala local ploaie care favorizează depunerea de polei. Avertăzri similare au fost emise de meteorologi pentru mai multe localități din județele […] © G4Media.ro.
„Comitetul” pentru revizuirea legilor justiției adoptate în 2022, a cărui înființare a fost decisă de premierul Bolojan după reportajul Recorder, urmat de proteste de stradă, este contestat la Curtea de Apel # G4Media
Constituirea Comitetului pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul justiției, la nivelul Guvernului, decisă de premierul Bolojan după reportajul Recorder și proteste de stradă, a fost contestată în instanță. La Curtea de Apel București a fost înregistrată o cerere de suspendare a executării deciziei prim-ministrului din 19 decembrie 2025. Potrivit informațiilor publice disponibile pe portalul […] © G4Media.ro.
Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina și Campionatul Mondial de fotbal sunt principalele evenimente ale unui an 2026 în care sportul va fi la putere. Cele două mari evenimente și-au făcut loc în agenda și așa plină a unui sezon competițional. Nu uităm de întrecerile din tenis, Formula 1, handbal, ciclism, atletism și multe […] © G4Media.ro.
Restricții bugetare în Franța: foștii prim-miniștri și miniștri de interne rămân fără privilegii pe viață # G4Media
Guvernul francez a decis să elimine privilegiile acordate pe viață foștilor prim-miniștri și miniștrilor de interne, o măsură adoptată în contextul presiunilor bugetare și al eforturilor de reducere a cheltuielilor publice. Decizia intră în vigoare de la 1 ianuarie 2026 și vizează, printre altele, renunțarea la mașinile de serviciu cu șofer și la alte beneficii […] © G4Media.ro.
BBC plătește despăgubiri unei familii din Israel după ce o echipă de filmare a intrat fără permisiune în locuința distrusă în atacul Hamas # G4Media
BBC a plătit 28.000 de lire sterline (aproximativ 37.700 de dolari) unei familii din Israel care a supravieţuit atacului Hamas din 7 octombrie 2023, după ce o echipă de filmare a intrat fără permisiune în locuinţa lor distrusă. Conform Jewish News, o echipă a BBC a intrat în casa familiei Horenstein din micul sat Netiv […] © G4Media.ro.
„Privilegii pe viață pentru mandate temporare sunt de neconceput”. Franța elimină avantajele acordate foștilor prim-miniștri și miniștri de interne # G4Media
Guvernul francez a decis să elimine privilegiile acordate pe viață foștilor prim-miniștri și miniștrilor de interne, o măsură adoptată în contextul presiunilor bugetare și al eforturilor de reducere a cheltuielilor publice. Decizia intră în vigoare de la 1 ianuarie 2026 și vizează, printre altele, renunțarea la mașinile de serviciu cu șofer și la alte beneficii […] © G4Media.ro.
Ucraina ordonă evacuarea a 3.000 de copii şi a părinţilor lor din regiunile Zaporojie şi Dnipropetrovsk / Armata rusă a înregistrat cea mai puternică avansare pe front în 2025 de la primul an al invaziei # G4Media
Autorităţile ucrainene au ordonat vineri evacuarea a peste 3.000 de copii împreună cu părinţii lor din aproximativ patruzeci de localităţi din regiunile Zaporojie şi Dnipropetrovsk, unde forţele ruse au înregistrat progrese în ultimele luni, transmite Agerpres, care citează France Presse. Potrivit ministrului ucrainean al reconstrucţiei, Oleksii Kuleba, evacuări au avut loc şi în ultimele zile […] © G4Media.ro.
Expert în incendii, semne de întrebare despre numărul de ieșiri și izolația fonică din bar / ”Nu pot să cred că acel material ar fi respectat normele de securitate împotriva incendiilor” # G4Media
Profesorul, Ed. Galea, directorul al Grupului de Inginerie pentru Siguranța la Incendii de la Universitatea din Greenwich, consideră că a existat o problemă cu ieșirile de urgență ale barului din Elveția. Expertul a ridicat și semne de întrebare cu privire la calitatea izolației fonice, scrie Mediafax. Deși autoritățile elvețiene au precizat că barul Le Constellation […] © G4Media.ro.
Numărul total de studenți din Grecia, redus la jumătate / ”Vrem diplome cu valoare, care să reflecte efortul, abilitățile și pasiunea” # G4Media
Populația de studenți din Grecia a fost redusă la jumătate, după ce peste 300.000 de studenți inactivi au fost scoși din evidențele universităților, anunță Mediafax. Potrivit anunțului dat, vineri, de Ministerul Educației din Grecia, 308.605 studenți admiși în ciclurile de Licență în cadrul universităților de stat înainte de anul 2017 au fost eliminați din evidențe, […] © G4Media.ro.
Un bătrân din Corbeanca, găsit mort cu urme de violență / SURSE: Fiul său, principalul suspect, reținut de polițiști # G4Media
O femeie a sesizat poliția, vineri după amiază, că și-a găsit socrul decedat în locuință, în comuna Corbeanca, județul Ilfov. Victima, un bărbat vârstnic, locuia în mod obișnuit într-un azil de bătrâni, însă fusese adus acasă de familie pentru perioada sărbătorilor, la o casă din Corbeanca. Potrivit surselor G4Media, bărbatul a fost găsit cu leziuni […] © G4Media.ro.
The Guardian: Rezumatele AI ale Google oferă informații medicale greșite și pot pune vieți în pericol / A recomandat în mod eronat ca pacienții cu cancer pancreatic să evite alimentele bogate în grăsimi # G4Media
Rezumatele generate de inteligența artificială ale Google oferă, în unele cazuri, sfaturi medicale eronate și periculoase, care pot duce la întârzieri în diagnostic sau la decizii ce afectează grav sănătatea pacienților, anunță Mediafax. O investigație The Guardian scoate la iveală faptul că funcția „AI Overviews” a Google, care afișează rezumate automate în partea de sus […] © G4Media.ro.
Avalanșe mortale în nordul Italiei / Doi schiori au fost uciși / Salvatorii luptă cu furtunile # G4Media
O serie de avalanșe în Alpii italieni au ucis două persoane și au rănit mai multe altele vineri, vânturile puternice împiedicând operațiunile de salvare, au declarat salvatorii, anunță Mediafax. O primă avalanșă a lovit sud-vestul văii alpine Maira, lângă granița cu Franța, în regiunea italiană Piemont, ucigând o persoană și rănind alte două, a declarat […] © G4Media.ro.
Luna Lupului, prima lună plină din an / În 3 ianuarie se vede prima superlună din 2026 / Va putea fi observată și Jupiter, cea mai mare planetă din Sistemul Solar # G4Media
Prima Lună plină a anului 2026 va lumina cerul la început de ianuarie, oferind un spectacol astronomic rar: o superlună vizibilă cu ochiul liber, încărcată de simboluri și credințe vechi de iarnă, relatează Mediafax. Fenomenul astronomic va putea fi observat sâmbătă, 3 ianuarie, când Luna plină va deveni vizibilă pe cerul României, mai ales după […] © G4Media.ro.
Ministrul Apărării, despre dronele rusești de la granița României: ”La viteza pe care o au dronele, trecerea Dunării e o chestiune de câteva secund”e / ”Nu pentru toate dronele care se văd pe radarele românești se ridică avioanele, ca să fim foarte clar înțeleși” # G4Media
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că ridicarea avioanelor de luptă F-16 în urma alertelor privind drone rusești în apropierea frontierei României a devenit o situație aproape obișnuită, în contextul atacurilor Rusiei asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, notează Mediafax. „S-au ridicat două avioane F-16 de la Fetești. Sunt proceduri clasice pe care specialiștii din […] © G4Media.ro.
Tatăl Jessicăi Moretti, proprietara clubului care a ars în Crans Montana, este pompier în Cannes / Soții Moretti mai au trei unități turistice în Elveția # G4Media
Jacques Moretti și soția sa, Jessica Anne Jeanne Maric Moretti, ambii în vârstă de 40 de ani, originari din Corsica, sunt proprietarii a trei localuri în Crans Montana, dintre care unul, Le Constellation, a ars în noaptea de Revelion, provocând moartea a 40 de persoane. Sunt „în stare de șoc” după ce s-a întâmplat în […] © G4Media.ro.
Avion Spartan, trimis de România pentru a duce pacienți din Elveția, la Paris / Acțiune prin intermediul Mecanismului European de Protecție Civilă # G4Media
O aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale, a plecat vineri, 2 ianuarie, în jurul orei 19.00, din Baza 90 Transport Aerian, de la Otopeni, cu destinația Elveția, pentru a transporta șase pacienţi diagnosticaţi cu arsuri la un spital din Paris, Franța, anunță Ministerul Apărării. Pe timpul zborului, pacienții vor fi […] © G4Media.ro.
A murit Victoria, fiica actorului Tommy Lee Jones / A jucat în Men in Black II, alături de tatăl său # G4Media
Fiica celebrului actor Tommy Lee Jones, actrița Victoria Jones, a fost găsită moartă într-un hotel de lux din San Francisco, în ziua de Anul Nou, informează Mediafax, care citează TheMirror. Autoritățile au confirmat că tânăra în vârstă de 34 de ani a fost descoperită inconștientă în primele ore ale dimineții, cauza decesului fiind, în prezent, […] © G4Media.ro.
Actriţa Angelina Jolie, în vizită la punctul de trecere Rafah din Egipt / Ea a fost emisar ONU pentru Refugiaţi # G4Media
Actriţa americană Angelina Jolie a vizitat vineri partea egipteană a punctului de trecere Rafah, care leagă Fâşia Gaza de Egipt, informează mass-media egipteană şi israeliană, pentru a-şi arăta solidaritatea cu poporul palestinian şi pentru a urmări la faţa locului activităţile umanitare, transmite Agerpres, care preia EFE. Potrivit presei, vizita a avut scopul de a evalua […] © G4Media.ro.
Trafic blocat între Novaci și Rânca din cauza ninsorilor / ”Utilajele de deszăpezire se deplasează cu mare dificultate din cauza aglomerației” # G4Media
Circulația rutieră este blocată pe DN 67C, pe sectorul Novaci – Rânca, din cauza valorilor foarte ridicate de trafic, în condițiile ninsorilor din zona montană, anunță Compartimentul Comunicare al DRDP Craiova, relatează Mediafax. Reprezentanții instituției precizează că intervenția utilajelor de deszăpezire este îngreunată de aglomerație. „În prezent, utilajele de deszăpezire se deplasează cu mare dificultate […] © G4Media.ro.
