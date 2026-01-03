Blocaj la Poiana Brașov - Călătorii împing un autobuz oprit în zăpadă VIDEO
Profit.ro, 3 ianuarie 2026 14:20
Continuă problemele cu autobuzele pentru stațiunea Poiana Brașov.
Operațiunea SUA în Venezuela - „viteză impresionantă”. Primele reacții din UE, dar și din Rusia # Profit.ro
Operațiunea SUA în Venezuela din cursul nopții pare să se fi desfășurat cu „viteză impresionantă”, probabil cu implicarea forțelor speciale, potrivit unui specialist în muniții și informații care a vorbit cu CNN.
Numărul armelor de foc deținute ilegal de români a crescut anul trecut - rezultate ale controalelor polițiștilor în toată țara # Profit.ro
Polițiștii au confiscat, în primele 11 luni ale anului 2025, peste 4.300 de arme de foc deținute ilegal, cu peste o mie mai mult față de anul precedent.
Zeci de mii de locuințe au rămas fără electricitate. Probleme în mai multe județe din cauza viscolului # Profit.ro
Peste 220 de localități suferă întreruperi de energie electrică.
Demnitar la Palatul Victoria: Mitul spune că bugetarii sunt sinecuriști, bani mulți și muncă puțină, dar la Guvern nu se potrivește. Suntem în zona inferioară a salarizării # Profit.ro
Deși mitul spune că bugetarii sunt sinecuriști, adică iau bani mulți și muncesc puțini), la Secretariatul General al Guvernului (SGG) nu se potrivește această descriere, pentru că angajații de aici se află în zona inferioară a nivelului salarizării, arată șeful SGG, Radu Oprea, care adaugă că încearcă să oprească plecarea oamenilor valoroși din cauza veniturilor scăzute.
O familie din Sibiu stabilită în Germania a cumpărat un hotel în Bad Pyrmont, o stațiune germană aflată între Bielefeld și Hanovra, cu planul de a-l renova și redeschide în acest an.
Statele Unite au atacat sâmbătă Venezuela și l-au capturat pe președintele Nicolas Maduro, care a fost scos din țară, a declarat președintele Donald Trump. Statele Unite nu au mai intervenit atât de direct în America Latină de la invazia din Panama din 1989, când l-au dat jos de la putere pe liderul militar Manuel Noriega.
Tânărul care ar urma să conducă armata ucraineană este și strategul ”digital” al lui Zelenski # Profit.ro
Președintele Volodimir Zelenski a propus numirea lui Mihailo Fedorov ca ministru al apărării, în locul fostului premier Denîs Șmîhal, care a stat în această funcție mai puțin de șase luni. În vârstă de numai 34 de ani, Fedorov ocupă în prezent funcția de viceprim-ministru și ministru al transformării digitale al Ucrainei. Deși tânăr, el este unul dintre foarte puținii oficiali care fac parte din echipa lui Zelenski încă de la începutul carierei sale politice în 2019 și este singurul ministru care a supraviețuit tuturor remaniărilor guvernamentale, notează Kyiv Independent.
Autoritățile au început și în acest an să anuleze acele creanțe fiscale restante, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 40 lei.
Propunerea Comisiei Europene pentru România, în exercițiul financiar 2028-2034, prevede alocarea a 60,2 miliarde euro, din care 54,6 miliarde de euro este alocarea generală, un miliard este pentru migrație, securitate și afaceri interne și 4,6 miliarde de euro pentru Fondul Social și pentru Climă.
Într-o postare pe Truth Social, președintele american Donald Trump confirmă că SUA au atacat Venezuela și susține că președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, și soția sa „au fost capturați și scoși din țară”.
ANALIZĂ După Bulgaria, extinderea zonei euro se confruntă cu obstacole în restul statelor UE # Profit.ro
Bulgaria a devenit la 1 ianuarie 2026 al 21-lea membru al zonei euro, în ciuda opoziției a jumătate din electoratul său, rămânând doar o mână de țări din Uniunea Europeană cu 27 de state, printre care și România, care nu au adoptat încă moneda.
VIDEO ULTIMA ORĂ Atac asupra Venezuelei. Președintele Maduro acuză SUA că încearcă să „preia controlul” asupra resurselor țării # Profit.ro
Explozii, zgomote puternice și avioane zburând la joasă altitudine au fost înregistrate în capitala Venezuelei, Caracas, la primele ore ale zilei de sâmbătă, pe fondul informațiilor că Trump ar fi ordonat atacul.
Aeroportul Internațional Brașov a fst tranzitat în 2025 de 337.353 de călători români și străini, reprezentând o creștere de 48% față de 2024, potrivit președintelui Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea.
Scenarii posibile în lume în 2026 - de la pace în Ucraina, rezultatele alegerilor în Ungaria și Israel, până la o posibilă criză bancară # Profit.ro
Supraviețuirea politică a lui Viktor Orbán în Ungaria și a lui Benjamin Netanyahu în Israel, riscurile unui colaps financiar și posibilii câștigători ai alegerilor de la jumătatea mandatului prezidențial din Statele Unite sunt câteva cote pentru scenarii posibile pe scena internațională în 2026.
Încărcarea la priza normală pare soluția cea mai simplă atunci când îți iei prima mașină electrică. Ai deja o priză în garaj sau pe hol, conectezi încărcătorul portabil și ai rezolvat problema.
Tânărul care ar urma să conducă armata ucraineană este și strategul ”digital” al lui Zelenski # Profit.ro
Vinul zilei: o șampanie echilibrată și matură, cu caracterul mineral specific Chardonnay-ului. Cotată cu 94 de puncte James Suckling, 93 puncte Wine Enthusiast și 90 puncte Robert Parker # Profit.ro
Recomandarea noastră de astăzi, Essentiel Blanc de Blancs Extra Brut, este o șampanie elegantă și expresivă, obținută 100% din Chardonnay, care îmbină prospețimea cu complexitatea într-un mod subtil și sofisticat.
Discuții la Kiev, cu partenerii europeni și americani, privind garanțiile de securitate acordate Ucrainei # Profit.ro
La Kiev au loc astăzi noi negocieri între Ucraina și aliații săi europeni și americani cu privire la un eventual acord pentru a pune capăt războiului cu Rusia, care și-a anunțat intenția de a-și „înăspri” poziția. Consilierii de securitate ai țărilor europene aliate Kievului urmează să se întâlnească la Kiev cu oficialii ucraineni, cu participarea prin videoconferință a unei echipe americane.
Versiunile ieftine Tesla au dat peste cap piața de mașini electrice din Europa. Compania tocmai a anunțat însă oficial că a pierdut locul 1 # Profit.ro
Vânzările de automobile electrice din Europa au avut în luna noiembrie un lider neașteptat, care a depășit noile vedete de la Skoda sau Renault când nimeni nu mai credea că este posibil, relevă analiza Profit.ro.
SpaceX se pregătește pentru o intrare istorică pe piața de capital, iar investitorii anticipează deja că oferta sa publică inițială ar putea deveni cea mai mare IPO realizată vreodată. Elon Musk a confirmat recent că informațiile privind listarea companiei sale aerospațiale sunt ”corecte”, după ce mai multe surse au relatat că operațiunea a fost declanșată în urma unei vânzări de acțiuni care a evaluat SpaceX la aproximativ 800 de miliarde de dolari.
Piețele bursiere europene au încheiat sesiunea de vineri pe plus, impulsionate în special de acțiunile din sectorul tehnologic, în timp ce indicele principal al Marii Britanii, FTSE 100, a depășit pentru prima dată în istorie nivelul simbolic de 10.000 de puncte, confirmând startul solid din 2026, după un an 2025 foarte bun.
Investiție substanțială în România. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Ryanair taie din cursele în România. „Ne temem că rutele către România sau Polonia vor fi primele afectate!”. Conflict cu municipalitatea Charleroi # Profit.ro
Compania aeriană irlandeză low-cost Ryanair amenință că va elimina mai multe rute, ca răspuns la creșterea taxelor de pe Aeroportul Charleroi.
Impactul schimbărilor legislative din SUA și declinul cererii din Europa și din China au afectat semnificativ vânzările Tesla în anul care tocmai s-a încheiat și a determinat pierderea oficială a poziției de cea mai vândută marcă de mașini electrice din lume.
VIDEO Accident la Disneyland - Un angajat a fost rănit după ce a oprit un fals bolovan de 180 kilograme # Profit.ro
Un angajat al parcului de distracții Disney, din Florida, a fost rănit.
Un cutremur puternic a zguduit sudul Mexicului. A generat panică în rândul a milioane de oameni.
Barul din Crans-Montana, unde au murit peste 40 de persoane și alte peste 100 au fost rănite în urma unui incendiu în noaptea de revelion, a fost inspectat de 3 ori în 10 ani.
Zelenski anunță în prima zi a noului an mari schimbări în Guvern și servicii de informații # Profit.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a numit pe actualul director al Direcției Generale de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina (GUR), Kiril Budanov, drept nou șef al Cancelariei Prezidențiale.
Autoritățile federale americane au dejucat un atentat terorist planificat chiar pentru noaptea de Revelion.
Rachete rusești au lovit un bloc cu mai multe etaje, în Harkov, nord-estul Ucrainei.
Regia de transport din Brașov folosește 14 autobuze pentru stațiunea Poiana Brașov, însă sunt multe cazuri în care călătorii trebuie să aștepte mult pentru a fi preluați, indiferent de sensul de mers.
În mai multe zone din Oltenia a apărut fenomenul de ploaie înghețată (freezing rain).
Investigațiile sugerează că incendiul care a devastat barul din stațiunea de schi Crans-Montana a izbucnit de la „lumânări-fântână”.
Într-o postare pe platforma de socializare X, Elon Musk anunță că intenționează să înceapă producția ”la volum mare” a implanturilor sale cerebrale și să treacă la o procedură chirurgicală complet automatizată în 2026.
AI a produs jumătate din creșterea globală a comerțului cu bunuri. Combustibilii și auto au tras în jos piața mondială INFOGRAFIC # Profit.ro
Comerțul global cu bunuri a crescut cu 6% în prima jumătate a anului 2025, comparativ cu aceeași perioadă din 2024. Produsele legate de inteligență artificială au generat aproximativ jumătate din această creștere, de la semiconductori și plachete de siliciu până la echipamente de telecomunicații.
Burgerul, altădată un simbol al mâncării rapide și accesibile, începe să devină un lux în multe state europene.
MultiversX (Elrond) anunță a decis să facă „un pas conștient și strategic” către un model de operare de tip lean startup, cu echipe mai compacte și mai agile, după ani de creștere accelerată.
Grupul auto german BMW a obținut la 1 ianuarie 2026 drepturile exclusive asupra mărcii Alpina și lansează oficial brandul „sub umbrela” BMW Group. Alpina este recunoscut oficial ca producător auto și este partener al BMW peste 60 de ani.
Frână bruscă pe final - Unul dintre cele mai active startup-uri din industria auto chineză și-a dublat vânzările, dar în decembrie creșterea a frânat puternic # Profit.ro
Xpeng, unul dintre cele mai active startup-uri din industria auto chineză, a reușit să-și majoreze vânzările la nivel global, în 2025, cu peste 100%, atingând un nou record în istoria scurtă a companiei.
Elon Musk - act de caritate important. A donat acțiuni Tesla în valoare de 100 de milioane de dolari # Profit.ro
Șeful Tesla, Elon Musk, și-a reînnoit obiceiurile de final de an și a donat un pachet substanțial de acțiuni ale producătorului de automobile electrice către un beneficiar nenominalizat. Cel mai probabil, banii au mers tot către fundația care îi poart numele.
Cel mai mare terminal cargo și cea mai mare facilitate de tip in-flight catering din lume - Turkish Airlines investește peste 2 miliarde dolari # Profit.ro
Turkish Airlines va construi cel mai mare terminal cargo.
Războiul Rusiei împotriva Ucrainei nu se va încheia în 2026, susține fostul ministru de Externe al Ucrainei, Dmitri Kuleba.
Gaze oprite în bloc cu peste 160 de locatari. Incident produs la instalația de utilizare # Profit.ro
Distrigaz a întrerupt alimentarea cu gaze naturale a unui imobil situat în sectorul 3 al capitalei
Cel mai înalt vulcan activ din Europa, Etna, a început să arunce lavă într-o erupție spectaculoasă.
Norvegia impresionează - Aproape toate mașinile noi înmatriculate în 2025 au fost pe baterie # Profit.ro
Aproape toate mașinile noi înmatriculate în 2025 în Norvegia au fost pe baterie.
Ministerul de Externe anunță că se află în contact cu familia unui român presupus dispărut în urma incendiului din barul din stațiunea elvețiană Crans Montana.
Statele Unite au diminuat substanțial tarifele vamale propuse pentru mai mulți producători italieni de paste, în urma unei reevaluări a activităților acestora pe piața americană, arată ministerul italian de Externe.
Negocierile pentru pace în Ucraina se reiau în acest weekend. Accentul va fi pus pe securitate # Profit.ro
O cursă diplomatică cu miză mare va începe încă de sâmbătă, potrivit mai multor oficiali familiarizați cu planificarea.
