VIDEO Vulpi în centrul Bucureștiului, vii. Explicație: Vulpile, printre speciile cu cea mai mare capacitate de adaptare la mediul urban

12:30

Președintele Volodimir Zelenski a propus numirea lui Mihailo Fedorov ca ministru al apărării, în locul fostului premier Denîs Șmîhal, care a stat în această funcție mai puțin de șase luni. În vârstă de numai 34 de ani, Fedorov ocupă în prezent funcția de viceprim-ministru și ministru al transformării digitale al Ucrainei. Deși tânăr, el este unul dintre foarte puținii oficiali care fac parte din echipa lui Zelenski încă de la începutul carierei sale politice în 2019 și este singurul ministru care a supraviețuit tuturor remaniărilor guvernamentale, notează Kyiv Independent.