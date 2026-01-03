O lungă istorie a intervenției SUA în America Latină
Financial Intelligence, 3 ianuarie 2026 15:40
Atacurile SUA asupra Venezuelei sub președinția lui Donald Trump reflectă o lungă istorie a intervenției SUA în America […]
Acum 30 minute
15:40
Atacurile SUA asupra Venezuelei sub președinția lui Donald Trump reflectă o lungă istorie a intervenției SUA în America […]
15:30
Maduro se alătură lui Saddam Hussein din Irak și lui Noriega din Panama ca ultimul lider capturat de SUA # Financial Intelligence
Afirmația președintelui Donald Trump că Statele Unite l-au capturat pe omologul său venezuelean Nicolas Maduro și pe soția […]
15:30
Liderul opoziției israeliene, Yair Lapid, a comentat situația din Venezuela. „Recomand liderilor iranieni să se uite la ceea […]
Acum o oră
15:10
Instalațiile petroliere din Venezuela nu au fost afectate de atacul SUA (surse) # Financial Intelligence
. Producția și rafinarea petrolului de stat din Venezuela funcționau normal sâmbătă și nu au suferit daune în […]
15:10
Procurorul general al SUA, Pam Bondi: Maduro va înfrunta „mânia deplină” a justiției americane # Financial Intelligence
Procurorul general al Statelor Unite, Pam Bondi, a afirmat că Nicolas Maduro „va înfrunta în curând mânia deplină […]
Acum 4 ore
13:30
Acțiunile SUA în Venezuela semnalează sfârșitul respectării dreptului internațional (expert) # Financial Intelligence
Sultan Barakat, profesor de politici publice la Universitatea Hamad Bin Khalifa din Qatar, a declarat pentru Al Jazeera […]
13:20
Economia Venezuela reprezintă unul dintre cele mai discutate cazuri de colaps economic din ultimele decenii, în pofida faptului […]
12:40
Nicolas Maduro ocupă funcția de președinte al Venezuelei din 2013, după moartea președintelui Hugo Chavez. Aliat de lungă […]
12:30
Reacția Rusiei – Rusia condamnă agresiunea militară americană împotriva Venezuelei: „Pretextele folosite pentru a justifica astfel de acțiuni sunt nefondate” # Financial Intelligence
Rusia condamnă agresiunea militară americană împotriva Venezuelei, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe într-un comunicat. Trupele americane au lansat […]
Acum 6 ore
11:50
Președintele venezuelean Maduro a fost capturat și transportat în afara țării în urma unui atac „pe scară largă” al SUA, afirmă Trump # Financial Intelligence
* Președintele venezuelean Maduro a fost capturat și transportat în afara țării în urma unui atac „pe scară […]
11:00
Venezuela acuză SUA că încearcă să „preia controlul” asupra resurselor țării, după ce au fost semnalate explozii și avioane zburând la joasă altitudine în Caracas # Financial Intelligence
Iată ce știm până acum: Explozii, zgomote puternice și avioane zburând la joasă altitudine au fost auzite în […]
10:40
Hoții din Germania au furat obiecte de valoare de 100 de milioane de euro din banca Sparkasse — Bild # Financial Intelligence
Inițial, furtul a fost estimat la aproximativ 30 de milioane de euro Valoarea totală a obiectelor de valoare […]
10:10
Sectorul bancar a avut o evoluție solidă în 2025, la BVB, fiind susținut de stabilizarea mediului macroeconomic și de îmbunătățirea percepției privind riscul de țară (brokeri) # Financial Intelligence
Acțiunile băncilor listate la Bursa de Valori București (BVB) au avut evoluții bune, în 2025, dar sub performanța […]
Acum 8 ore
09:40
„Trăind un coșmar”: Familiile adolescenților dispăruți după incendiul din Crans Montana așteaptă cu disperare vești (BBC) # Financial Intelligence
Familiile adolescenților dispăruți în incendiul din barul Constellation din Crans Montana se confruntă cu o așteptare chinuitoare pentru […]
09:30
Rusia înregistrează cele mai mari câștiguri teritoriale în Ucraina de la invazia din 2022 # Financial Intelligence
Rusia a capturat peste 5.600 km² din teritoriul ucrainean în 2025, cea mai mare avansare a sa din […]
09:20
Warren Buffett spune că „totul va fi la fel” la Berkshire, dar investitorii se tem că nu va fi așa # Financial Intelligence
Warren Buffett își dorește ca investitorii să se relaxeze și i-a asigurat pe acționarii Berkshire Hathaway că plecarea […]
09:00
Protestele declanșate în Iran din cauza crizei economice au continuat vineri, pentru a șasea zi consecutiv, în mai […]
09:00
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunţat vineri că intenţionează să îl înlocuiască pe actualul ministru al apărării, Denis […]
08:50
BBC a plătit o compensaţie de aproximativ 37.700 de dolari unei familii din Israel care a supravieţuit atacului Hamas din 7 octombrie 2023 # Financial Intelligence
BBC a plătit 28.000 de lire sterline (aproximativ 37.700 de dolari) unei familii din Israel care a supravieţuit […]
08:50
Venezuela: Explozii puternice auzite la Caracas. Zona de sud a oraşului, aflată în apropierea unei importante baze militare, a rămas fără electricitate # Financial Intelligence
Explozii puternice, însoţite de sunete asemănătoare unor survolări, s-au auzit în jurul orei locale 02:00 (06:00 GMT) sâmbătă […]
Acum 24 ore
19:00
Incendiul de la Crans Montana a izbucnit aparent din cauza artificiilor, afirmă procurorul # Financial Intelligence
Procurorul general din Valais, Beatrice Pilloud, afirmă că incendiul de la Crans Montana pare să fi izbucnit din […]
17:00
Material inflamabil pe tavan, ieșire unică… După incendiul din barul din Crans-Montana, condițiile de siguranță sunt puse sub semnul întrebării # Financial Intelligence
Incendiul din Crans-Montana, care a provocat cel puțin patruzeci de morți și o sută de răniți, a izbucnit […]
16:50
Incendiu Crans Montana – Laetitia, în căutarea fiului său de 16 ani: „Îl caut de mai bine de 30 de ore”; “Nu suntem părinți iresponsabili pentru că ne-am lăsat copiii de 16 ani să iasă în oraș de Anul Nou. Toți părinții știau unde se află copiii lor” # Financial Intelligence
„Îl caut pe fiul meu de mai bine de 30 de ore." Laetitia nu are vești despre fiul […]
16:30
„Nu am învățat nimic”: după tragedia de la Crans-Montana, tatăl unei victime a incendiului de la Cuba Libre din Rouen evocă „similitudini” # Financial Intelligence
La puțin mai puțin de 10 ani după un incendiu mortal care a avut loc la Rouen, tatăl […]
Ieri
15:40
MAE, în contact cu familia unui cetăţean român presupus dispărut în urma incendiului din Elveţia # Financial Intelligence
Ministerul de Externe anunţă că se află în contact cu familia unui cetăţean român presupus dispărut în urma […]
15:30
Ucraina: Zelenski l-a ales ca nou şef de cabinet pe liderul serviciilor de informaţii militare, Kirilo Budanov # Financial Intelligence
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunţat vineri că l-a ales pe Kirilo Budanov, liderul serviciilor de informaţii militare […]
15:30
Incendiu în Elveţia: Papa îşi exprimă “compasiunea şi solicitudinea” faţă de familiile victimelor # Financial Intelligence
Papa Leon al XIV-lea s-a rugat vineri pentru victimele incendiului mortal din noaptea de Revelion dintr-un bar din […]
13:20
Un nou mesaj RO-Alert pentru locuitorii din zona de graniță româno-ucraineană # Financial Intelligence
Persoanele care locuiesc în zona de nord a județului Tulcea au primit vineri, la ora 12:00, un nou […]
12:10
Nazare: Investiţiile publice vor fi motorul principal de creştere în 2026, un an al fondurilor europene pentru România # Financial Intelligence
Investiţiile publice vor fi motorul principal de creştere anul acesta, prin continuarea proiectelor din PNRR, accelerarea celor din […]
12:00
Tragedia de la Crans-Montana/ Jucător italian de golf de 16 ani, identificat printre decedați # Financial Intelligence
Anchetatorii au început vineri sarcina dificilă de a stabili identitatea cadavrelor arse în incendiul care a cuprins un […]
10:00
Sectorul energetic și al utilităților a fost vedeta anului 2025 pe bursa locală (brokeri); Plus de 49,62% pentru indicele BET-NG, condus detașat de titlurile Transgaz (+181,02%) # Financial Intelligence
Indicele BET-NG, al sectorului energetic, a crescut cu 49,62%, în 2025, la 1.793,97 puncte, titlurile din componența sa […]
09:40
Neuralink vizează producţia la scară mare de implanturi cerebrale în 2026 (Musk) # Financial Intelligence
Compania Neuralink, fondată de Elon Musk, intenţionează să înceapă producţia "la volum mare" a implanturilor sale cerebrale şi […]
09:30
Cererea din 2026 pe piața imobiliară va favoriza proiectele care oferă un echilibru clar între preț, calitate și integrare urbană; Segmentul mediu și upper-medium va rămâne cel mai dinamic (Cosmin Savu Cristescu, Redport) # Financial Intelligence
Cererea din 2026 pe piața imobiliară va favoriza proiectele care oferă un echilibru clar între preț, calitate și […]
09:20
Un grup de acționari ai Fondului Proprietatea propune consolidarea acţiunilor în raport de 1 la 100 și un Program permanent de Market-Making # Financial Intelligence
Franklin Templeton, administratorul Fondului Proprietatea a anunțat că, în data de 30 decembrie 2025, a primit o solicitare […]
09:20
Piețele asiatice au început anul 2026 în forță vineri, dar volumele au fost reduse, Tokyo și Shanghai fiind […]
09:10
Lion Capital, Longshield și Electromagnetica au primit anticipat banii și dobânda obligațiunilor emise de PK Development Holding, subscrise în august # Financial Intelligence
Lion Capital, Longshield și Electromagnetica au primit anticipat banii și dobânda obligațiunilor emise de PK Development Holding, subscrise […]
09:00
Coreea de Nord: Fiica lui Kim Jong Un a făcut prima sa vizită la mausoleul foştilor lideri # Financial Intelligence
Kim Ju Ae, fiica liderului nord-coreean Kim Jong Un, a făcut prima sa vizită la mausoleul unde sunt […]
09:00
Maduro evită să confirme presupusul atac american de pe teritoriul Venezuelei şi se declară “pregătit” să negocieze # Financial Intelligence
Preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a evitat joi să confirme sau să infirme atacul SUA asupra unor instalaţii portuare […]
08:30
Nicuşor Dan: 2025 – un an al dialogului sincer cu oamenii; privesc spre 2026 cu responsabilitate # Financial Intelligence
Anul 2025 a fost unul al provocărilor, dar şi al curajului de a nu renunţa în faţa încercărilor […]
08:10
Zohran Mamdani a preluat mandatul de primar al New Yorkului, cu promisiuni sociale ambițioase și mize politice naționale # Financial Intelligence
Democratul Zohran Mamdani a devenit oficial, joi, primarul orașului New York, în urma unei ceremonii publice de învestire […]
08:10
SUA: Activităţile militare ale Chinei şi retorica sa faţă de Taiwan sporesc inutil tensiunile # Financial Intelligence
Departamentul de Stat al SUA a cerut Chinei să dea dovadă de reţinere în acţiunile sale faţă de […]
08:00
Tusk promite accelerarea dezvoltării militare a Poloniei în 2026 în discursul său de Anul Nou # Financial Intelligence
Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a promis în discursul său de Anul Nou că va accelera crearea "celei mai […]
1 ianuarie 2026
18:50
Un randament de 5 milioane la sută în 60 de ani face ca moștenirea lui Warren Buffett să fie de neegalat – CNBC # Financial Intelligence
Warren Buffett a predat frâiele funcției de CEO lui Greg Abel, după șase decenii. Din 1964 până în […]
18:30
Vasile Puşcaş: Aderarea României la Zona Euro ar trebui să fie viitorul proiect de ţară # Financial Intelligence
Profesorul Vasile Puşcaş, fost negociator şef al României cu Uniunea Europeană, a declarat, pentru AGERPRES, că aderarea României […]
18:20
Incendiu Crans-Montana – O petrecere de Anul Nou într-o stațiune de schi de lux din Elveția s-a transformat într-o tragedie. Iată ce știm până acum # Financial Intelligence
Sărbătorile de Anul Nou s-au transformat în tragedie în Elveția joi, zeci de persoane fiind date dispărute și […]
17:00
Infrastructura critică a UE continuă să fie expusă unui risc ridicat de sabotaj, avertizează Kaja Kallas # Financial Intelligence
Înaltul reprezentant al Uniunii Europene (UE) pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, a declarat joi […]
16:50
După Bulgaria, extinderea zonei euro se confruntă cu dificultăţi în restul statelor membre UE care nu au aderat (Reuters) # Financial Intelligence
Bulgaria a devenit joi cel de-al 21-lea stat membru al zonei euro, în pofida opoziţiei a jumătate din […]
16:20
Publicitatea la “mâncarea nesănătoasă”, interzisă în Regatul Unit, cu excepţia orelor nocturne # Financial Intelligence
Publicitatea pentru ceea ce este numit "junk food" – mâncare nesănătoasă, bogată în zaharuri, sare şi grăsimi saturate […]
Mai mult de 2 zile în urmă
13:10
CIA consideră că Ucraina nu a vizat reședința lui Putin în atacul cu drone, contrar afirmațiilor Kremlinului (surse CNN) # Financial Intelligence
CIA a evaluat că Ucraina nu a vizat o reședință folosită de președintele rus Vladimir Putin în recentul […]
13:10
Rusia majorează TVA de la 20% la 22% pentru a spori veniturile statului, în contextul războiului din Ucraina # Financial Intelligence
Începutul lui 2026 aduce în Rusia majorarea TVA de la 20% la 22%, pentru a ajuta la finanţarea […]
