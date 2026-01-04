Ministerul Energiei:17.428 de consumatori nu erau alimentaţi cu energie electrică, duminică, la ora 20:00
Financial Intelligence, 4 ianuarie 2026 23:40
Numărul consumatorilor nealimentaţi cu energie electrică a scăzut semnificativ, duminică, în urma intervenţiilor susţinute în teren, la ora […]
• • •
Acum o oră
23:40
Marco Rubio descrie guvernul Cubei drept 'o problemă uriașă', la o zi după operațiunea americană în Venezuela
Secretarul de stat american Marco Rubio a descris duminică guvernul Cubei drept 'o problemă uriașă', la o zi […]
23:40
Ministerul Energiei:17.428 de consumatori nu erau alimentaţi cu energie electrică, duminică, la ora 20:00
Numărul consumatorilor nealimentaţi cu energie electrică a scăzut semnificativ, duminică, în urma intervenţiilor susţinute în teren, la ora […]
23:40
Pe fondul manifestaţiilor, Iranul anunţă că fiecare cetăţean va primi timp de patru luni un ajutor lunar
Guvernul iranian a anunţat duminica aceasta că fiecare cetăţean va primi timp de patru luni un ajutor lunar […]
23:40
Gherilele columbiene se declară gata să înfrunte "planurile imperiale" ale SUA
Gherilele columbiene care operează la frontiera cu Venezuela s-au declarat gata să înfrunte "planurile imperiale" ale SUA, potrivit […]
23:40
Cinci ţări din America Latină, plus Spania, resping "orice tentativă de control" asupra Venezuelei
Cinci guverne de stânga din America Latină – din Brazilia, Chile, Columbia, Mexic şi Uruguay – alături de […]
Acum 6 ore
18:30
Consiliul Europei avertizează asupra "standardelor duble" după intervenţia SUA în Venezuela
Intervenţia SUA în Venezuela ridică "mari semne de întrebare cu privire la dreptul internaţional", a declarat duminică secretarul […]
Acum 8 ore
17:30
Fonduri europene de aproape 501 milioane de euro pentru investiţii în agricultură şi procesare, în ianuarie şi februarie
Valoarea fondurilor europene pentru investiţii în agricultură şi procesare, prin intervenţiile programate a fi deschise în primele două […]
17:00
Danemarca cere "respect total" pentru integritatea Groenlandei, după un tweet al soţiei unui consilier al lui Trump
Ambasadorul Danemarcei în SUA a cerut duminică "respect total" pentru integritatea teritorială a Groenlandei, după soţia directorului adjunct […]
Acum 12 ore
15:40
Venezuela: al 51-lea stat american în afacerile marilor companii petroliere? (Ecaterina MAȚOI)
Autor: Ecaterina MAŢOI, Director de Programe MEPEI Puterea militară americană a reprezentat un factor cheie în afacerile globale […]
14:00
Cotaţia aluminiului a trecut vineri peste pragul de 3.000 de dolari pe tonă, pentru prima dată în ultimii […]
14:00
Preşedintele american Donald Trump şi-a justificat sâmbătă operaţiunea de capturare a omologului său venezuelean Nicolas Maduro prin necesitatea […]
14:00
OPEC+ va menține producția de petrol la un nivel constant, în ciuda turbulențelor dintre membri (surse)
OPEC+ a convenit în principiu să mențină producția de petrol la un nivel constant în cadrul reuniunii de […]
13:50
Termoenergetica: Avarie la CET Sud; furnizarea agentului termic e afectată în sectoarele 2, 3 și parțial în sectoarele 4 și 5
Furnizarea agentului termic pentru încălzire și apă caldă este afectată în sectoarele 2 și 3, precum și parțial […]
11:40
Incendiu Crans Montana – După zeci de ore de căutări, Letitia, mama băiatului de 16 ani, a anunţat moartea fiului său: „Arthur al nostru a plecat acum să petreacă în Paradis"
„Arthur al nostru a plecat acum să petreacă în Paradis". Într-o postare pe Facebook, Laetitia Brodard-Sistre, în vârstă […]
11:20
Incendiul din Elvenția/ MAE: Cetățeanul român, presupus inițial dispărut, este decedat
În continuarea precizărilor de presă referitoare la incendiul produs în Elveția, în stațiunea Crans-Montana, Ministerul Afacerilor Externe informează […]
Acum 24 ore
10:00
O echipă CIA, uși de oțel și un telefon decisiv – cum l-au capturat americanii pe Maduro în Venezuela (NBC News)
Președintele Donald Trump a aprobat atacul înainte de Crăciun, după luni de planificare, inclusiv antrenarea trupelor, folosind o […]
09:30
De ce este Donald Trump atât de interesat de petrolul din Venezuela? (Sky News)
Venezuela deține aproximativ 17% din rezervele mondiale de petrol, echivalentul a 303 miliarde de barili. În timp ce […]
09:10
Capturarea lui Maduro și afirmația SUA că va conduce Venezuela ridică noi întrebări juridice (AP)
Administrația Trump l-a capturat pe președintele Venezuelei și susține că va „conduce" țara, ceea ce ridică noi întrebări […]
09:00
China a solicitat SUA să-i elibereze „imediat" pe președintele venezuelean Nicolás Maduro și pe soția sa, care se […]
08:50
Un cont oficial al Casei Albe a distribuit imagini cu Nicolas Maduro în arest pe teritoriul SUA. Perp […]
08:30
Bolojan: Să finalizăm investiţiile în energie, ca să avem o energie mai ieftină şi suficientă
Premierul Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă, că după reforma administrativă care va avea loc în luna ianuarie şi […]
08:30
Curtea Supremă venezueleană o numeşte pe Delcy Rodriguez preşedinte interimar al ţării
Camera Constituţională a Curţii Supreme de Justiţie din Venezuela a ordonat sâmbătă vicepreşedintei Delcy Rodriguez să preia atribuţiile […]
08:20
UE recomandă companiilor aeriene europene să evite spaţiul aerian al Venezuelei
Agenţia Uniunii Europene pentru Siguranţa Aviaţiei (EASA) a recomandat sâmbătă companiilor aeriene să evite survolul deasupra Venezuelei, care […]
08:20
Operaţiunea de capturare a lui Maduro s-ar fi soldat cu aproximativ 40 de morţi, potrivit NYT
Aproximativ 40 de persoane şi-ar fi pierdut viaţa în timpul operaţiunii americane împotriva Venezuelei de sâmbătă în cursul […]
08:20
Trump spune că nu va desfăşura trupe în Venezuela dacă vicepreşedinta Delcy Rodríguez "face ce vrem noi"
Preşedintele american Donald Trump a afirmat sâmbătă că nu va desfăşura trupe în Venezuela şi nici nu va […]
08:20
Macron face apel la o "tranziţie democratică" după sfârşitul "dictaturii Maduro" în Venezuela
Preşedintele francez Emmanuel Macron a făcut apel sâmbătă la o "tranziţie paşnică" şi "democratică" în Venezuela, unde poporul […]
08:20
Merz spune că Maduro "şi-a dus ţara la ruină" şi că Venezuela are nevoie de un guvern legitimat la urne
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat sâmbătă că preşedintele venezuelean Nicolas Maduro, capturat de Washington, "şi-a dus ţara […]
08:20
Bolojan, despre decizia CCR pe pensiile magistraţilor: S-a creat o minoritate de blocaj, sper ca pe 16 să se ia o decizie
Premierul Ilie Bolojan afirmă că la Curtea Constituţională s-a creat "o minoritate de blocaj" în privinţa luării unei […]
08:10
Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro a ajuns sâmbătă la New York, într-un elicopter care a aterizat pe un heliport […]
Ieri
21:00
Bolojan: Ne uităm cu atenţie la ce se întâmplă în Venezuela, sperăm într-o formulă de tranziţie către un regim cu validare democratică
Premierul Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă, că România se uită "cu atenţie" la situaţia din Venezuela, poziţia Bucureştiul […]
19:30
Trump afirmă că embargoul petrolier asupra Venezuelei rămâne în vigoare și avertizează aliații lui Maduro după capturarea acestuia
Președintele Donald Trump a declarat sâmbătă că embargoul SUA asupra petrolului venezuelean rămâne în vigoare după capturarea lui […]
19:30
Trump afirmă că administrația sa a „înlocuit" Doctrina Monroe prin acțiunile întreprinse în Venezuela
Președintele Donald Trump a declarat că administrația sa a „înlocuit" principiile enunțate în Doctrina Monroe, care, potrivit lui, […]
19:20
Investitorii și economiștii reacționează la capturarea lui Maduro din Venezuela de către SUA
Statele Unite au declarat că au atacat Venezuela și l-au capturat pe președintele Nicolas Maduro, care se afla […]
19:20
Trump avertizează că va trebui să se facă ceva împotriva traficului de droguri în Mexic
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a avertizat sâmbătă că trebuie să se facă ceva împotriva traficului de droguri […]
19:20
Misiunea SUA de capturare a lui Maduro a fost numită Operațiunea Absolute Resolve
Misiunea de capturare a președintelui venezuelean Nicolás Maduro, desfășurată peste noapte, a fost denumită Operațiunea Absolute Resolve, a […]
18:50
Conferință de presă Trump: Atacul asupra Venezuelei a fost un asalt „nemaiîntâlnit de la al Doilea Război Mondial"
Atacul asupra Venezuelei a fost un asalt „nemaiîntâlnit de la al Doilea Război Mondial", a spus președintele Donald […]
18:40
"Venezueleni, a sosit ora libertăţii", afirmă lidera opoziţiei şi laureată a Premiului Nobel, Maria Corina Machado
"A sosit ora libertăţii", a declarat sâmbătă lidera opoziţiei venezuelene, Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel […]
18:40
Radio W din Columbia a publicat prima fotografie cu Maduro după ce a fost reținut de SUA
Directorul La W, Julio Sánchez Cristo, a dezvăluit prima imagine a capturării președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, și a […]
18:30
O sursă din CIA din cadrul guvernului venezuelean a ajutat SUA să localizeze poziția lui Nicolas Maduro
O sursă din CIA din cadrul guvernului venezuelean a ajutat SUA să localizeze poziția lui Nicolas Maduro înainte […]
17:30
Ce este Cartelul Soarelui, organizația „narcoteroristă" fantomă pe care Trump o folosește pentru a-l încolți pe Maduro
Primele referiri la organizația „narcoteroristă" datează din anii '90 Țara care a declarat „război împotriva drogurilor" —Richard Nixon, […]
17:20
Ministerul Afacerilor Externe al Franței reacționează la situația din Venezuela: „Nicio soluție politică durabilă nu poate fi impusă din exterior"
Ministrul afacerilor externe al Franței, Jean-Noël Barrot, a difuzat pe rețelele sociale prima reacție a Franței la operațiunea […] The post Ministerul Afacerilor Externe al Franței reacționează la situația din Venezuela: „Nicio soluție politică durabilă nu poate fi impusă din exterior” appeared first on Financial Intelligence.
17:20
Trump a aprobat acțiunea din Venezuela înainte de Crăciun, spun oficialii americani # Financial Intelligence
Președintele Trump a aprobat acțiunile militare și de aplicare a legii ale SUA în Venezuela cu mai mult […] The post Trump a aprobat acțiunea din Venezuela înainte de Crăciun, spun oficialii americani appeared first on Financial Intelligence.
17:20
SUA vor fi ‘foarte puternic implicate’ în industria petrolieră din Venezuela, declară Trump # Financial Intelligence
Statele Unite vor fi ‘foarte puternic implicate’ în industria petrolieră din Venezuela în urma operațiunii de capturare a […] The post SUA vor fi ‘foarte puternic implicate’ în industria petrolieră din Venezuela, declară Trump appeared first on Financial Intelligence.
17:10
Trump îi numește „oameni slabi și proști” pe democrații care pun la îndoială necesitatea autorizării Congresului în atacul din Venezuela # Financial Intelligence
Într-o convorbire telefonică cu Fox News, președintele Trump i-a numit pe criticii săi „oameni slabi și proști”, când […] The post Trump îi numește „oameni slabi și proști” pe democrații care pun la îndoială necesitatea autorizării Congresului în atacul din Venezuela appeared first on Financial Intelligence.
17:10
Atacul SUA din Venezuela – Secretarul general al ONU – „profund îngrijorat” de posibila încălcare a dreptului internațional # Financial Intelligence
Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, António Guterres, este „profund alarmat” de recenta escaladare a conflictului din Venezuela […] The post Atacul SUA din Venezuela – Secretarul general al ONU – „profund îngrijorat” de posibila încălcare a dreptului internațional appeared first on Financial Intelligence.
17:00
Singura companie petrolieră americană din Venezuela declară că se concentrează pe siguranța angajaților după capturarea lui Maduro # Financial Intelligence
Chevron, singura companie petrolieră americană care operează în prezent în Venezuela, declară că se concentrează pe siguranța angajaților […] The post Singura companie petrolieră americană din Venezuela declară că se concentrează pe siguranța angajaților după capturarea lui Maduro appeared first on Financial Intelligence.
17:00
JD Vance spune că „petrolul furat” din Venezuela trebuie returnat Statelor Unite # Financial Intelligence
Vicepreședintele JD Vance a declarat că „petrolul furat” din Venezuela trebuie returnat Statelor Unite, în urma atacurilor asupra […] The post JD Vance spune că „petrolul furat” din Venezuela trebuie returnat Statelor Unite appeared first on Financial Intelligence.
17:00
Incendiu în Elveţia/ Anchetă penală împotriva administratorilor francezi ai barului # Financial Intelligence
Autorităţile elveţiene au anunţat sâmbătă deschiderea unei anchete penale împotriva celor doi administratori francezi ai barului care a […] The post Incendiu în Elveţia/ Anchetă penală împotriva administratorilor francezi ai barului appeared first on Financial Intelligence.
17:00
Trump despre cine va fi următorul lider al Venezuelei: „Va trebui să analizăm situația” # Financial Intelligence
Întrebat dacă o va susține pe María Corina Machado, liderul opoziției din Venezuela, care anul trecut a câștigat […] The post Trump despre cine va fi următorul lider al Venezuelei: „Va trebui să analizăm situația” appeared first on Financial Intelligence.
16:50
Ministerul de Externe al Rusiei neagă informațiile potrivit cărora vicepreședintele Venezuelei se află în Rusia # Financial Intelligence
Ministerul de Externe al Rusiei a declarat agenției de știri TASS că informațiile potrivit cărora vicepreședintele Venezuelei, Delcy […] The post Ministerul de Externe al Rusiei neagă informațiile potrivit cărora vicepreședintele Venezuelei se află în Rusia appeared first on Financial Intelligence.
