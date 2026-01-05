Delcy Rodriguez, lidera interimară a Venezuelei, se află pe lista de sancţiuni a UE
5 ianuarie 2026
Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, căreia preşedintele american Donald Trump i-a încredinţat responsabilitatea pentru noua relaţie bilaterală
Delcy Rodriguez, lidera interimară a Venezuelei, se află pe lista de sancţiuni a UE
Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, căreia preşedintele american Donald Trump i-a încredinţat responsabilitatea pentru noua relaţie bilaterală
46 speakeri internaționali și peste 180 participanți s-au reunit la ICH2P și IEEES 2025, evenimente organizate de lCMET Craiova și Universitate din Craiova
Conferință Internațională privind Producția de Hidrogen – ICH2P 2025 și Simpozionul Internațional de Exergie, Energie și Mediu – IEEES 2025, evenimente organizate de lCMET Craiova și Universitate din Craiova
Elveţia îngheaţă "cu efect imediat" orice posibile active deţinute de Maduro în această ţară
Guvernul elveţian a ordonat luni îngheţarea imediată a oricăror active aparţinând liderului venezuelean, Nicolas Maduro, capturat sâmbătă
ADR: Plăţile prin Ghişeul.ro, sistate în relaţia cu primăriile care nu au definitivat configurarea noilor taxe şi impozite
Unităţile Administrativ Teritoriale (UAT) înrolate în platforma Ghişeul.ro au posibilitatea de a actualiza taxele, impozitele
Şeful diplomaţiei germane afirmă că protecţia Groenlandei va fi discutată în cadrul NATO, dacă va fi nevoie
Ministrul de externe german, Johann Wadephul, a declarat luni că Groenlanda aparţine Danemarcei şi că NATO ar putea discuta protecţia acesteia
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că intenţionează să-l înlocuiască pe şeful serviciului de securitate al ţării
Peste 10 petroliere încărcate, cu sistemele de monitorizare oprite, au părăsit Venezuela, potrivit Tankertrackers.com
Peste zece petroliere încărcate cu ţiţei şi combustibil venezuelean au plecat în ultimele zile din apele ţării
Consiliul Concurenţei a autorizat preluarea Honest Food SRL (Piaţa 9) de către mai mulţi oameni de afaceri
Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţia prin care Ovidiu Andrieş, Daniel Imbre, Familia Galea şi Cristian Varodi vor controla Honest Food SRL (Piaţa 9)
Oil Terminal a încheiat contracte de 130 milioane de lei cu OMV Petrom şi Oscar Downstream
Societatea Oil Terminal SA a informat luni Bursa de Valori Bucureşti (BVB) cu privire la încheierea a două contracte de 130 milioane de lei cu OMV Petrom şi Oscar Downstream
Trump avertizează că Iranul va fi "lovit foarte tare" dacă vor fi ucişi protestatari
Preşedintele american Donald Trump a avertizat duminică Iranul că va fi "lovit foarte tare" dacă vor mai muri protestatari
Creșterea impozitelor pe locuințe nu este egală pentru toată lumea, notează, într-o postare, Adrian Vascu, Senior Partner Veridio.
Poliția a identificat toate cele 40 de persoane decedate în incendiul dintr-un bar elvețian; Cele mai tinere victime aveau 14 ani
Cadavrele celor 40 de victime ale incendiului din barul din stațiunea de schi elvețiană Crans-Montana, în ajunul Anului Nou, au fost identificate. Cele mai tinere victime aveau 14 ani
România nu duce lipsă de idei. Ci de curajul de a corecta greșelile/ Progresul real apare doar atunci când acceptăm critica și corectăm la timp ce nu funcționează (Florin Cîțu)
Autor: Florin Cîțu, fondator BNW Advisory, fost premier și fost ministru de finanțe România nu duce lipsă de idei. Ci de curajul de a corecta greșelile
Brokerii se așteaptă la o evoluție favorabilă a BVB, în 2026, dar probabil cu randamente mai moderate, după fabulosul 2025; "prudența' pare să fie cuvântul cheie
Brokerii se așteaptă la o evoluție favorabilă a Bursei de Valori București (BVB), în 2026, dar probabil cu randamente mai moderate
Apartamentele de două camere rămân preferate pentru investiții pe piața imobiliară, în 2026 (Gabriel Voicu, Cosmopolis și Evolia)
"Industria imobiliară așteaptă transparență, stabilitate și predictibilitate; Dezvoltarea urbană nu poate funcționa în ritmul unei legislații schimbătoare"; "Cererea pentru apartamentele de două camere rămâne preferată pentru investiții"
Cuba anunţă că 32 de ofiţeri de securitate cubanezi au fost ucişi în atacul american asupra Venezuelei
Treizeci şi doi de membri ai forţelor de securitate cubaneze au fost ucişi în timpul atacurilor militare americane asupra Venezuelei
Aurul şi argintul s-au scumpit din cauza tensiunilor din Venezuela care sporesc riscurile geopolitice
Cotaţiile la aur şi argint au crescut luni, investitorii analizând riscurile geopolitice sporite în urma capturării liderului venezuelean Nicolas Maduro
Viitorul României, ASEAN 2026, bona filipineză și megacity-ul Manila (Radu Magdin)
Autor: Radu Magdin, CEO al Smartlink Communications și consultant și analist de risc (geo)politic Trăim începutul secolului asiatic
LUMEA ÎNTRE SPECTACOL ȘI REALITATE (partea a II-a)/ Dublul standard ca limbaj al puterii într-o ordine globală a excepțiilor (Col. (rz.) dr. Cătălin BALOG[1])
REZUMAT. Dublul standard ca limbaj al puterii într-o ordine globală a excepțiilor Ordinea internațională contemporană este marcată nu de respectarea principiilor universale, ci de aplicarea selectivă a acestora
Cine controlează petrolul Venezuelei în prezent? Ce înseamnă arestarea lui Maduro pentru piețele energetice (CNBC)
Arestarea lui Maduro ridică noi incertitudini cu privire la cine controlează petrolul Venezuelei și cum sunt gestionate exporturile.
Piețele asiatice cresc, acțiunile din domeniul apărării conduc după capturarea lui Maduro din Venezuela de către SUA; Prețurile petrolului au scăzut, semnalând temeri legate de oferta limitată
Piețele asiatice au crescut, investitorii reacționând la afirmațiile SUA privind capturarea lui Maduro. Prețurile petrolului au scăzut
„Avem nevoie de Groenlanda" – țările pe care Donald Trump le-a amenințat cu intervenții
Donald Trump a amenințat luni de zile cu intervenția de sâmbătă în Venezuela și capturarea lui Nicolas Maduro.
SUA ar putea demara operațiuni militare și în alte părți ale Americii de Sud, a sugerat Donald Trump
După capturarea lui Maduro de către SUA, China declară că nu poate accepta ca alte țări să acționeze ca „judecători ai lumii"
Suveranitatea tuturor țărilor trebuie protejată, afirmă ministrul de externe Capturarea lui Maduro este „o lovitură puternică pentru China"
Preşedintele american Donald Trump a indicat duminică seară că nu crede afirmaţiile Moscovei conform cărora Ucraina a atacat o reşedinţă a lui Putin
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a supervizat lansarea unor rachete hipersonice, justificată prin "recenta criză geopolitică"
Marco Rubio descrie guvernul Cubei drept 'o problemă uriașă', la o zi după operațiunea americană în Venezuela
Secretarul de stat american Marco Rubio a descris duminică guvernul Cubei drept 'o problemă uriașă', la o zi după operațiunea americană în Venezuela
Ministerul Energiei:17.428 de consumatori nu erau alimentaţi cu energie electrică, duminică, la ora 20:00
Numărul consumatorilor nealimentaţi cu energie electrică a scăzut semnificativ, duminică, în urma intervenţiilor susţinute în teren, la ora 20:00
Pe fondul manifestaţiilor, Iranul anunţă că fiecare cetăţean va primi timp de patru luni un ajutor lunar
Guvernul iranian a anunţat duminica aceasta că fiecare cetăţean va primi timp de patru luni un ajutor lunar
Gherilele columbiene se declară gata să înfrunte "planurile imperiale" ale SUA
Gherilele columbiene care operează la frontiera cu Venezuela s-au declarat gata să înfrunte "planurile imperiale" ale SUA
Cinci ţări din America Latină, plus Spania, resping "orice tentativă de control" asupra Venezuelei
Cinci guverne de stânga din America Latină – din Brazilia, Chile, Columbia, Mexic şi Uruguay – alături de Spania, resping "orice tentativă de control" asupra Venezuelei
Consiliul Europei avertizează asupra "standardelor duble" după intervenţia SUA în Venezuela
Intervenţia SUA în Venezuela ridică "mari semne de întrebare cu privire la dreptul internaţional", a declarat duminică secretarul general al Consiliului Europei
Fonduri europene de aproape 501 milioane de euro pentru investiţii în agricultură şi procesare, în ianuarie şi februarie
Valoarea fondurilor europene pentru investiţii în agricultură şi procesare, prin intervenţiile programate a fi deschise în primele două luni ale anului
Danemarca cere "respect total" pentru integritatea Groenlandei, după un tweet al soţiei unui consilier al lui Trump
Ambasadorul Danemarcei în SUA a cerut duminică "respect total" pentru integr
Venezuela: al 51-lea stat american în afacerile marilor companii petroliere? (Ecaterina MAȚOI) # Financial Intelligence
Autor: Ecaterina MAŢOI, Director de Programe MEPEI Puterea militară americană a reprezentat un factor cheie în afacerile globale […] The post Venezuela: al 51-lea stat american în afacerile marilor companii petroliere? (Ecaterina MAȚOI) appeared first on Financial Intelligence.
Cotaţia aluminiului a trecut vineri peste pragul de 3.000 de dolari pe tonă, pentru prima dată în ultimii […] The post Preţul aluminiului este la cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani appeared first on Financial Intelligence.
Preşedintele american Donald Trump şi-a justificat sâmbătă operaţiunea de capturare a omologului său venezuelean Nicolas Maduro prin necesitatea […] The post Doctrina “Donroe” inventată de Trump, un mesaj adresat adversarilor SUA appeared first on Financial Intelligence.
OPEC+ va menține producția de petrol la un nivel constant, în ciuda turbulențelor dintre membri (surse) # Financial Intelligence
OPEC+ a convenit în principiu să mențină producția de petrol la un nivel constant în cadrul reuniunii de […] The post OPEC+ va menține producția de petrol la un nivel constant, în ciuda turbulențelor dintre membri (surse) appeared first on Financial Intelligence.
Termoenergetica: Avarie la CET Sud; furnizarea agentului termic e afectată în sectoarele 2, 3 și parțial în sectoarele 4 și 5 # Financial Intelligence
Furnizarea agentului termic pentru încălzire și apă caldă este afectată în sectoarele 2 și 3, precum și parțial […] The post Termoenergetica: Avarie la CET Sud; furnizarea agentului termic e afectată în sectoarele 2, 3 și parțial în sectoarele 4 și 5 appeared first on Financial Intelligence.
Incendiu Crans Montana – După zeci de ore de căutări, Letitia, mama băiatului de 16 ani, a anunţat moartea fiului său: „Arthur al nostru a plecat acum să petreacă în Paradis” # Financial Intelligence
„Arthur al nostru a plecat acum să petreacă în Paradis”. Într-o postare pe Facebook, Laetitia Brodard-Sistre, în vârstă […] The post Incendiu Crans Montana – După zeci de ore de căutări, Letitia, mama băiatului de 16 ani, a anunţat moartea fiului său: „Arthur al nostru a plecat acum să petreacă în Paradis” appeared first on Financial Intelligence.
Incendiul din Elvenția/ MAE: Cetățeanul român, presupus inițial dispărut, este decedat # Financial Intelligence
În continuarea precizărilor de presă referitoare la incendiul produs în Elveția, în stațiunea Crans-Montana, Ministerul Afacerilor Externe informează […] The post Incendiul din Elvenția/ MAE: Cetățeanul român, presupus inițial dispărut, este decedat appeared first on Financial Intelligence.
O echipă CIA, uși de oțel și un telefon decisiv – cum l-au capturat americanii pe Maduro în Venezuela (NBC News) # Financial Intelligence
Președintele Donald Trump a aprobat atacul înainte de Crăciun, după luni de planificare, inclusiv antrenarea trupelor, folosind o […] The post O echipă CIA, uși de oțel și un telefon decisiv – cum l-au capturat americanii pe Maduro în Venezuela (NBC News) appeared first on Financial Intelligence.
De ce este Donald Trump atât de interesat de petrolul din Venezuela? (Sky News) # Financial Intelligence
Venezuela deține aproximativ 17% din rezervele mondiale de petrol, echivalentul a 303 miliarde de barili. În timp ce […] The post De ce este Donald Trump atât de interesat de petrolul din Venezuela? (Sky News) appeared first on Financial Intelligence.
Capturarea lui Maduro și afirmația SUA că va conduce Venezuela ridică noi întrebări juridice (AP) # Financial Intelligence
Administrația Trump l-a capturat pe președintele Venezuelei și susține că va „conduce” țara, ceea ce ridică noi întrebări […] The post Capturarea lui Maduro și afirmația SUA că va conduce Venezuela ridică noi întrebări juridice (AP) appeared first on Financial Intelligence.
China a solicitat SUA să-i elibereze „imediat” pe președintele venezuelean Nicolás Maduro și pe soția sa, care se […] The post China solicită SUA să-i elibereze „imediat” pe Maduro și pe soția sa appeared first on Financial Intelligence.
Un cont oficial al Casei Albe a distribuit imagini cu Nicolas Maduro în arest pe teritoriul SUA. Perp […] The post Maduro, în cătușe, este escortat de agenți americani – video appeared first on Financial Intelligence.
Bolojan: Să finalizăm investiţiile în energie, ca să avem o energie mai ieftină şi suficientă # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă, că după reforma administrativă care va avea loc în luna ianuarie şi […] The post Bolojan: Să finalizăm investiţiile în energie, ca să avem o energie mai ieftină şi suficientă appeared first on Financial Intelligence.
Curtea Supremă venezueleană o numeşte pe Delcy Rodriguez preşedinte interimar al ţării # Financial Intelligence
Camera Constituţională a Curţii Supreme de Justiţie din Venezuela a ordonat sâmbătă vicepreşedintei Delcy Rodriguez să preia atribuţiile […] The post Curtea Supremă venezueleană o numeşte pe Delcy Rodriguez preşedinte interimar al ţării appeared first on Financial Intelligence.
UE recomandă companiilor aeriene europene să evite spaţiul aerian al Venezuelei # Financial Intelligence
Agenţia Uniunii Europene pentru Siguranţa Aviaţiei (EASA) a recomandat sâmbătă companiilor aeriene să evite survolul deasupra Venezuelei, care […] The post UE recomandă companiilor aeriene europene să evite spaţiul aerian al Venezuelei appeared first on Financial Intelligence.
Operaţiunea de capturare a lui Maduro s-ar fi soldat cu aproximativ 40 de morţi, potrivit NYT # Financial Intelligence
Aproximativ 40 de persoane şi-ar fi pierdut viaţa în timpul operaţiunii americane împotriva Venezuelei de sâmbătă în cursul […] The post Operaţiunea de capturare a lui Maduro s-ar fi soldat cu aproximativ 40 de morţi, potrivit NYT appeared first on Financial Intelligence.
