Vicepreşedinta Venezuelei, potenţială succesoare a lui Maduro, se află în Rusia
Cotidianul de Hunedoara, 3 ianuarie 2026 16:50
Nicolas Maduro a fost pus sub acuzare în SUA din 2020 pentru trafic de droguri și „narcoterorism", într-un dosar deschis la New York.
Acum 10 minute
17:20
Analiștii politici descriu relația ei cu Maduro ca pe un schimb de putere în care cei doi au făcut schimb de autoritate între instituții, consolidându-și în același timp controlul.
Acum o oră
16:50
Acum 2 ore
16:20
Statele Unite l-au arestat pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro pentru a fi judecat în SUA.
16:10
Oamenii de ştiinţă avertizează! Bronzatul artificial triplează riscul de cancer de piele # Cotidianul de Hunedoara
Este pentru prima dată când cercetătorii reuşesc să identifice clar mecanismul prin care bronzatul artifical la solar produce mutaţii în ADN ce cresc predispoziţia la cancer.
15:40
Lidera opoziţiei din Venezuela, Maria Machado, declara în decembrie că regimul Maduro se află în „ultimele zile". Ce se va întâmpla acum în Venezuela?
15:30
Peste 220 de localităţi sunt afectate, sâmbătă, la nivel naţional, de întreruperile de energie electrică provocate de viscol, bilanţul Distribuţie Energie Electrică România arătând ca aproape 80.000 de utilizatori nu sunt alimentaţi. Cele mai mari probleme sunt în judeţele Alba, Mureş, Harghita şi Bihor.
Acum 4 ore
15:10
Fotografia care circulă pe rețelele sociale pare să îl înfățișeze pe președintele venezuelean Nicolas Maduro reținut de personalul militar american, relatează APA.
14:40
Ce este Delta Force, unitatea de elită care l-a capturat pe Nicolas Maduro # Cotidianul de Hunedoara
Delta Force este o unitate de elită pentru operațiuni speciale din cadrul forțelor armate americane.
14:10
2026 – anul în care Bitcoin ar putea fi depășit. Pe ce criptomonedă se pariază acum? # Cotidianul de Hunedoara
Specialiștii prevăd că 2026 va marca începutul unei noi ere pentru Ethereum, care ar putea depăși Bitcoin în capitalizare. Având un rol central în tokenizare și sprijin din partea marilor instituții, Ethereum se pregătește să devină motorul economiei digitale.
14:10
Operaţiunea SUA în Venezuela s-a desfăşurat cu „viteză impresionantă" şi probabil a implicat forţe speciale, spune un expert, pentru CNN.
14:00
Familiile victimelor din Le Constellation așteaptă în agonie vești despre cei dragi # Cotidianul de Hunedoara
Familiile adolescenților dispăruți după incendiul din Le Constellation așteaptă cu disperare vești despre cei dragi.
13:50
Reacția unui oficial UE după ce SUA au atacat Venezuela și l-au captura pe Maduro # Cotidianul de Hunedoara
„Am discutat cu secretarul de stat Marco Rubio și cu ambasadorul nostru la Caracas. UE monitorizează îndeaproape situația din Venezuela."
Acum 6 ore
13:10
Nicolas Maduro a fost arestat pentru a fi judecat în SUA, anunță un senator american # Cotidianul de Hunedoara
La rândul său, potrivit Reuters, secretarul adjunct al Statelor Unite, Christopher Landau, a declarat că Nicolas Maduro „va fi în sfârşit judecat pentru crimele sale", după ce Trump afirmase anterior că Maduro a fost scos din ţară în urma atacurilor americane.
12:50
Portret. Nicolas Maduro, șoferul de autobuz care a ajuns să conducă o țară. A crescut la umbra lui Chavez # Cotidianul de Hunedoara
Autoritățile americane susțin că Nicolas Maduro nu este doar un politician corupt, ci liderul suprem al „Cartelului Sorilor".
12:40
„În această dimineaţă, SUA au comis un act de agresiune armată împotriva Venezuelei", susține ministerul rus de Externe.
12:20
37 de ani de la ultima intervenție SUA în America Latină. Venezuela, “narco-stat” # Cotidianul de Hunedoara
Este vorba de o escaladare semnificativă a unei situaţii care se conturează de luni de zile. BBC consideră însă că este o intensificare semnificativă a evenimentelor, remarcând totodată cea mai mare concentrare militară americană de după Războiul Rece.
12:10
2026 ne aduce iar zeci de mii de muncitori străini. Cei mai mulți vor fi curieri sau paznici # Cotidianul de Hunedoara
Firmele din România se confruntă cu un deficit acut al forței de muncă, iar Guvernul este nevoit să dea undă verde pentru zeci de mii de muncitori străini, care să vină să acopere locurile de muncă vacante de la noi.
12:00
Preşedintele Columbiei solicită ONU să se reunească „imediat” după ce SUA au atacat Venezuela # Cotidianul de Hunedoara
„În acest moment se bombardează la Caracas. Alertaţi lumea, au atacat Venezuela", a scris preşedintele Petro pe X, la scurt timp după ora 2:00, ora locală din Columbia.
11:50
Venezuela acuză SUA că încearcă să „preia controlul” asupra resurselor ţării # Cotidianul de Hunedoara
Guvernul autoritar al Venezuelei a acuzat SUA că riscă să arunce America Latină în haos cu un act „extrem de grav" de „agresiune imperialistă", după ce Donald Trump a ordonat lovituri aeriene împotriva ţării sud-americane, relatează The Guardian.
11:40
„Statele Unite ale Americii au desfășurat cu succes o operațiune de amploare împotriva Venezuelei și a liderului său, președintele Nicolas Maduro", a scris Trump pe X.
11:30
Acțiunile militare anterioare au provocat deja peste 100 de morți în regiune.
Acum 8 ore
11:10
Trei pariuri politice pentru 2026. Pensiile speciale, suspendarea lui Nicușor Dan și soarta guvernului – OPINIE # Cotidianul de Hunedoara
Vor trece în 2026 pensiile speciale de CCR? Ar putea PSD să pună umărul la suspendarea lui Nicușor Dan? Votează PSD o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan?
11:10
Acesta nu este primul contact al fostului sportiv cu legea și instanțele de judecată.
10:40
Ninsorile au dus la închiderea mai multor drumuri din țară. DN 73A și DN 75 sunt blocate temporar pentru intervenții.
10:20
Un grup de lebede a fost surprins pe litoralul românesc, sâmbătă dimineață. Imaginile cu superbele păsări au fost publicate pe rețelele de socializare.
10:20
Câți bani îți trebuie să deschizi un magazin online în 2026 și să începi să vinzi # Cotidianul de Hunedoara
Deschiderea unui magazin online în 2026 poate fi o idee de afacere foarte profitabilă, iar costurile inițiale nu sunt deloc ridicate. Află din rândurile de mai jos tot ce trebuie să știi pentru a reuși să vinzi online!
10:10
Filosoful Byung-Chul Han a pus pe gânduri lumea întreagă cu cartea Societatea oboselii.
10:10
Anul 2026 începe cu luminile scenei aprinse.
10:10
Christian Benteke își continuă cariera în Orientul Mijlociu, după ce a plecat de la DC United.
10:00
Incendiul din Crans-Montana nu schimbă programul Cupei Mondiale de schi alpin # Cotidianul de Hunedoara
Stațiunea elvețiană Crans-Montana este în doliu după incendiul devastator din noaptea de Revelion. Organizatorii anunță că pregătirile pentru cursele de schi alpin continuă.
09:40
Știința nu se judecă la bâlci. Despre studiile lui Nicușor Dan și impostura zgomotului public # Cotidianul de Hunedoara
De câteva zile asistăm din nou la un spectacol care spune mai multe despre degradarea spațiului public românesc decât despre persoana vizată: contestarea studiilor și a doctoratului lui Nicușor Dan. Un ritual bine cunoscut, repetitiv, previzibil, toxic. Știu exact cum funcționează: se aruncă o îndoială, se multiplică insinuarea, iar zgomotul ține loc de probă. Este […]
09:30
Strigătul de revoltă al unui tată care și-a pierdut fiul în Colectiv: „Elvețienii nu și-au permis să strige în gura mare că se pot descurca singuri” # Cotidianul de Hunedoara
Fiul său, Alexandru Iancu, a murit după trei săptămâni de spitalizare în București. Tânărul avea în corp cinci infecții nosocomiale în momentul decesului.
Acum 12 ore
09:00
Decizia vine pe fondul presiunilor bugetare și vizează limitarea privilegiilor considerate depășite. Protecția și resursele vor fi acordate doar temporar, în funcție de riscuri reale, pentru a asigura echitate și un control mai strict al banilor publici.
08:20
Revocarea ordinelor lui Eric Adams a stârnit reacții opuse la New York.
08:10
Google AI ar expune oamenii la riscuri prin sfaturi medicale înșelătoare. Investigație The Guardian # Cotidianul de Hunedoara
The Guardian spune că a descoperit informații inexacte prezentate de Google AI în rezumate.
07:40
Evacuări masive, bombardamente și lupte intense marchează începutul lui 2026. Rusia respinge compromisurile, iar Ucraina mizează pe sprijin extern, în timp ce un posibil acord de pace rămâne blocat de disputele teritoriale.
07:30
Președintele ucrainean îl schimbă din funcţie pe ministrul Apărării. În plus, îl numeşte pe Oleh Ivaşcenko la conducerea serviciului de informaţii al armatei.
06:20
Cercetătorii fac o descoperire ce răstoarnă stereotipiile despre popoarele străvechi # Cotidianul de Hunedoara
Cele mai vechi incinerări intenționate confirmate în Africa au apărut abia acum aproximativ 3.500 de ani, în rândul popoarelor pastorale din neolitic
06:10
Guvernul ucrainean a sabotat în mod sistematic supravegherea companiilor de stat, arată o anchetă The New York Times
06:10
Câți soldați a pierdut Rusia în Ucraina de la începutul invaziei. Cum sunt torturați soldații ruși # Cotidianul de Hunedoara
Negocierile de pace se reiau în acest weekend.
06:10
„Dacă m-ai întreba care a fost cel mai greu lucru pe care l-am făcut în ultimii 27 de ani... Fără îndoială acesta a fost!
Acum 24 ore
23:00
MApN: Șase pacienți cu arsuri, transportați din Elveția la Paris cu o aeronavă a Forțelor Aeriene # Cotidianul de Hunedoara
Misiunea aeronavei a fost aprobată la solicitarea Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, în baza cererii de asistenţă internaţională.
22:40
Guardiola, ironic cu ziariştii: „Vreţi să mă concediaţi, deja? Am un salariu foarte mare…” # Cotidianul de Hunedoara
Guardiola a comentat şi plecarea lui Maresca de la Chelsea, în condiţiile în care italianul a fost secundul său la Manchester City, în sezonul triplei, 2022-23.
22:20
FBI susţine că a dejucat un potenţial atac inspirat de ISIS în noaptea de Revelion # Cotidianul de Hunedoara
Sturdivant a intrat în atenţia FBI-ului iniţial în 2022, când, fiind minor, a luat legătura cu un membru ISIS neidentificat din străinătate.
21:30
Şoferul maşinii lui Anthony Joshua, pus sub acuzare după moartea a doi dintre apropiaţii pugilistului # Cotidianul de Hunedoara
Fostul campion mondial la categoria grea, uşor rănit în accident, a părăsit spitalul din Lagos unde fusese internat.
21:00
Rusia a atacat oraşul Harkov cu rachete balistice. Cel puţin 25 de persoane au fost rănite # Cotidianul de Hunedoara
Au fost avariate mai multe clădiri rezidenţiale, magazine, cafenele, supermarketuri. Primarul Ihor Terekhov a estimat numărul victimelor la 30 de răniţi.
19:50
A murit cel mai respectat câine polițist din România. Șuier se pensionase recent # Cotidianul de Hunedoara
"Există prieteni care nu poartă epoleţi, dar poartă în inimă o misiune mai grea decât multe uniforme. Acel prieten a fost Şuier"
19:30
Derapaje homofobe pe seama dirijorului de la Concertul de Anul Nou de la Viena # Cotidianul de Hunedoara
Concertul de Anul Nou de la Viena este unul dintre cele mai urmărite evenimente muzicale din lume, fiind transmis anual în zeci de țări și urmărit de milioane de telespectatori.
19:10
Ludovic Orban, atac la George Simion: S-a priceput doar să dea tonul la huiduieli, fluieraturi, înjurături # Cotidianul de Hunedoara
Fostul consilier prezidențial spune că Simion se comportă în politică exact cum s-a comportat când a fost șef de galerie.
18:40
1.000 de amenzi în 4 zile, cu o cameră cu inteligență artificială. Vezi unde e montată # Cotidianul de Hunedoara
Ministerul Guvernării Digitale din Grecia gestionează cele 8 camere active, dar planifică extinderea rețelei la 2.000 de camere fixe și 500 mobile.
