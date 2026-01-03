John Herdman îi succede pe Patrick Kluivert la conducerea echipei naţionale a Indoneziei
News.ro, 3 ianuarie 2026 18:20
Englezul John Herdman, fost selecţioner al Canadei, a fost numit antrenor principal al echipei naţionale a Indoneziei, în locul olandezului Patrick Kluivert, care a plecat în octombrie, a anunţat sâmbătă Federaţia Indoneziană de Fotbal (PSSI).
Hunedoara: Femeie, reţinută după ce a fost prinsă la volan, pe autostrada A1, cu 1,19 mg/l alcool pur în aerul expirat # News.ro
O femeie din Timiş care conducea un autoturism pe autostrada A1 a fost oprită de poliţiştii din Hunedoara, care bănuiau că aceasta consumase alcool. În urma masurătorilor cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 1,19 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ea a fost reţinută pentru 24 de ore.
Trump, despre Venezuela: Noi vom conduce ţara pe perioada unei tranziţii judicioase către democraţie # News.ro
Preşedintele Donald Trump a declarat sâmbătă seara că Statele Unite vor prelua conducerea Venezuelei într-o perioadă de tranziţie „judicioasă” către democraţie şi a ameninţat cu un al doilea atac şi mai puternic, dacă SUA vor fi împiedicate să facă aceasta. (Vom reveni)
Instalaţiile de producţie şi rafinare ale companiei petroliere de stat PDVSA funcţionau normal sâmbătă şi nu au suferit pagube în urma atacului Statelor Unite menit să ducă la capturarea preşedintelui Venezuelei, potrivit a două surse familiarizate cu operaţiunile companiei, citate de Reuters.
Reuters: Vicepreşedinta Venezuelei, Delcy Rodriguez, potenţială succesoare a lui Nicolás Maduro, se află în Rusia / Moscova dezminte # News.ro
Echipa italiană Genoa a încheiat la egalitate sâmbătă, pe teren propriu, scor 1-1, cu gruparea Pisa, în etapa a 18-a din Serie A.
Hunedoara: Echipajele ISU au avut 34 de intervenţii după căderile masive de zăpadă, în principal pentru îndepărtarea copacilor prăbuşiţi sau a unor cabluri căzute/ Peste 15.000 de consumatori nu au electricitate # News.ro
Echipajele Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Hunedoara au avut, până sâmbătă după-amiaza, 34 de intervenţii în urma căderilor masive de zăpadă din ultimele ore, pompierii fiind solicitaţi pentru îndepărtarea copacilor prăbuşiţi pe drumuri ori pe maşini sau a unor cabluri căzute. Sâmbătă seară, peste 15.000 de consumatori nu au încă electricitate.
Anthony Joshua a scăpat cu viaţă din accidentul din Nigeria, deoarece şoferul i-a cerut să se mute din scaunul din faţă al maşinii # News.ro
În urma tragicului accident de maşină de luni din Nigeria, care a curmat viaţa a două persoane apropiate lui Anthony Joshua, avocatul şoferului explicat că pugilistul trebuia iniţial să fie pasagerul din faţă înainte de a fi mutat pe bancheta din spate. Această schimbare de poziţie, după toate probabilităţile, i-a salvat viaţa boxerului britanic.
Reacţiile investitorilor şi analiştilor la capturarea lui Nicolas Maduro sunt în mare parte convergente în privinţa riscurilor, dar diferă în evaluarea oportunităţilor: pieţele financiare văd o creştere imediată a volatilităţii, în timp ce unii strategi anticipează un scurt val de optimism speculativ legat de o posibilă schimbare de regim în Venezuela, relatează Reuters.
Trump dezvăluie că doi americani au fost răniţi şi un elicopter a fost lovit în timpul operaţiunii din Venezuela. Soţii Maduro sunt aduşi la New York. Preşedintele mărturiseşte că a urmărit capturarea în timp real, ca pe „un show de televiziune” # News.ro
Echipa spaniolă Celta Vigo a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia Valencia, în etapa a 18-a din La Liga.
Companiile aeriene anulează zeci de zboruri în Caraibe după atacurile SUA asupra Venezuelei # News.ro
Companiile aeriene au anulat sâmbătă zeci de zboruri în întreaga regiune a Caraibelor, după ce Statele Unite au lansat atacuri asupra Venezuelei, iar Administraţia Federală a Aviaţiei (FAA) a ordonat avioanelor comerciale să evite spaţiul aerian din anumite zone ale regiunii, relatează Reuters.
Lidera opoziţiei din Venezuela, Maria Machado, declara în decembrie că regimul Maduro se află în „ultimele zile”. Ce va urma acum în Venezuela? # News.ro
CNN: Maduro şi soţia sa au fost scoşi cu forţa din dormitorul lor în timpul capturării. Ei ar urma să fie duşi la New York # News.ro
Reuters: Vicepreşedinta Venezuelei, Delcy Rodriguez, potenţială succesoare a lui Nicolás Maduro, se află în Rusia # News.ro
Lotul echipei FC Argeş s-a reunit, sâmbătă, şi a plecat spre cantonamentul din Antalya. În Turcia, Argeşul va da piept cu Bursaspor şi Gaziantep.
Schi alpin: Camille Rast a câştigat proba de slalom uriaş de la Kranjska Gora. Victoria a fost dedicată victimelor de la Crans-Montana # News.ro
Purtând o banderolă neagră în semn de omagiu adus victimelor devastatorului incendiu de la Crans-Montana, schioarea elveţiană Camille Rast a câştigat sâmbătă proba de slalom uriaş de la Kranjska Gora, Slovenia, reuşind prima sa victorie în această disciplină în circuitul Cupei Mondiale.
Aproape 30.000 de consumatori din judeţul Alba sunt în continuare fără electricitate, din cauza avariilor provocate de viscol/ Generatoare de mare putere, puse la dispoziţie de ISU Alba şi de alte cinci judeţe pentru infrastructura critică - VIDEO # News.ro
Aproape 30.000 de consumatori din judeţul Alba sunt în continuare fără electricitate, sâmbătă după-amiază, din cauza avariilor provocate de viscol, dar echipele de specialişti lucrează pentru remedierea acestora. Între timp, generatoare de mare putere au fost puse la dispoziţie de ISU Alba şi de inspectoratele din alte cinci judeţe pentru a deservi infrastructura critică din Abrud, puncte de transformare sau staţii de pompare a apei.
China şi-a avertizat cetăţenii să nu călătorească în Venezuela în viitorul apropiat, potrivit agenţiei de presă de stat chineze Xinhua, care a atribuit ştirea unei declaraţii emise de Ministerul de Externe.
Ce s-a întâmplat în Venezuela după atacul american? Oamenii şocaţi se ascundeau, nesiguri de ce va urma. Ulterior au ieşit pe străzi să se bucure # News.ro
Forţele de securitate venezuelene patrulau străzile aproape goale, sâmbătă în zori, în capitala Caracas, la câteva ore după ce explozii puternice i-au trezit pe locuitori cu vestea că trupele speciale americane le-au bombardat ţara şi l-au capturat pe preşedintele Nicolas Maduro, relatează Reuters.
Echipa Udinese, cu portarul Răzvan Sava rezervă, a fost învinsă, sâmbătă, în deplasare, scor 1-0, de formaţia Como, în etapa a 18-a a campionatului Italiei.
Salvamontiştii din Bihor avertizează că vântul şi ninsorile au afectat stabilitatea multor arbori, iar în Masivul Bihor s-a depus un strat semnificativ de zăpadă/ Şase turişti din Ungaria, recuperaţi după ce au rămas blocaţi cu maşinile # News.ro
Salvamontiştii din Bihor avertizează privind condiţiile montane periculoase, arătând că vântul şi ninsorile din ultima vreme au afectat stabilitatea multor arbori, care pot reprezenta un pericol, iar în Masivul Bihor s-a depus un strat semnificativ de zăpadă. Şase turişti din Ungaria au fost recuperaţi de salvamontiştii de la Padiş după ce au rămas blocaţi cu maşinile în zăpadă.
Bronzatul artificial triplează riscul de cancer de piele şi poate provoca leziuni extinse în ADN, avertizează experţii # News.ro
Pentru prima dată, oamenii de ştiinţă arată cum solarul produce mutaţii în celulele pielii, mult peste efectele expunerii obişnuite la soare.
Lidera opoziţiei din Venezuela, Maria Machado, declara în decembrie că regimul Maduro se află în „ultimele zile”. Ce se va întâmpla acum în Venezuela? # News.ro
Autorităţile din Bali impun reguli mai stricte şi vor să verifice fondurile disponibile ale turiştilor străini, începând din acest an # News.ro
Turiştii străini care vor sosi în insula indoneziană Bali ar trebui să se aştepte ca bagajele şi paşapoartele să nu fie singurele lucruri care vor fi analizate. Începând cu 2026, guvernul provincial al insulei intenţionează să examineze turiştii internaţionali care sosesc în funcţie de capacitatea lor financiară, durata şederii şi activităţile planificate, scrie Jakarta Globe. Bali a înregistrat 7,05 milioane de sosiri de turişti străini pe calea aerului pe parcursul anului 2025.
Preşedintele Donald Trump a dat undă verde în urmă cu câteva zile pentru capturarea lui Nicolas Maduro, iar misiunea a fost îndeplinită de unitatea Delta Force a Armatei, potrivit unei persoane familiarizate cu acest subiect, relatează CNN.
Vulpi în centrul Bucureştiului - Au fost surprinse de camerele Muzeului Antipa / Director muzeu: Este un semnal clar că fauna sălbatică se adaptează la transformările mediului create de om – VIDEO # News.ro
Trei vulpi au fost surprise de camerele de supraveghere ale Muzeului Naţional de Istorie Naturală ”Grigore Antipa”, imaginile fiind publicete de reprezentanţii unităţii muzeale care au apreciat evenimentul ca o oportunitate de educaţie ştiinţifică privind biodiversitatea urbană.
Raliul Dakar: Emanuel Gyenes, locul 17 la moto, în prolog. Cum s-au clasat echipajele Dacia la auto # News.ro
Emanuel Gyenes (Autonet Motorcycle Team) a ocupat locul 17 în prologul Raliului Dakar la moto. Prologul s-a disputat la Yanbu, în Arabia Saudită, pe o distanţă de 22 de kilometri.
Ambuteiaj care s-a întins pe 23 de kilometri, pe o autostradă din vestul Japoniei / Incidentul, care a implicat aproximativ 3.000 de vehicule, a fost provocat de ninsorile abundente # News.ro
Ninsorile abundente au provocat un ambuteiaj pe o autostradă din vestul Japoniei, care s-a întins pe o lungime de 23 de kilometri şi a implicat aproximativ 3.000 de vehicule, potrivit operatorului autostrăzii şi pompierilor locali, scrie Japan Today.
Raliul Dakar: Emanuel Gyenes, locul 17 la auto, în prolog. Cum s-au clasat echipajele Dacia la auto # News.ro
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică: O singură parolă compromisă poate oferi acces la conturi personale, date sensibile sau chiar infrastructuri esenţiale / Creează parole complexe, greu de intuit # News.ro
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) recomandă, sâmbătă, protejarea conturilor online prin stabilirea de parole complexe, greu de intuit.
Superliga: Jucătorii Universităţii Cluj au plecat într-un cantonament de zece zile în Antalya # News.ro
Jucătorii Universităţii Cluj s-au reunit după o scurtă pauză de iarnă şi s-au deplasat sâmbătă, către Antalya (Turcia), acolo unde vor efectua un cantonament de zece zile pentru a pregăti partea a doua a sezonului.
Operaţiunea SUA în Venezuela s-a desfăşurat cu „viteză impresionantă” şi probabil a implicat forţe speciale - expert # News.ro
Operaţiunea SUA în Venezuela din cursul nopţii pare să se fi desfăşurat cu „viteză impresionantă”, probabil cu implicarea forţelor speciale, potrivit unui specialist în muniţii şi informaţii care a vorbit cu CNN.
Uniunea Europeană monitorizează îndeaproape situaţia din Venezuela şi chiar dacă îl consideră pe Nicolas Maduro un preşedinte ilegitim, face apel la reţinere şi la respectarea principiilor dreptului internaţional, a reacţionat sâmbătă şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, după ce Donald Trump a anunţat că liderul venezuelean a fost capturat şi scos din ţară, împreună cu soţia, în urma unei operaţiuni în forţă a Statelor Unite.
UPDATE - Secretarul de Stat Marco Rubio susţine că Maduro a fost arestat pentru a fi judecat în SUA, potrivit unui senator american. Ce acuzaţii i se aduc liderului venezuelan # News.ro
Poliţiştii au confiscat peste 4.300 de arme de foc deţinute ilegal în primele 11 luni ale anului trecut # News.ro
Poliţiştii au confiscat, în primele 11 luni ale anului 2025, peste 4.300 de arme de fc deţinuute ilegal, cu peste o mie mai mult faţă ded anul precedent. Au fost făcute peste 12.000 de controale în înrtreaga ţară.
De la Sydney, unde joacă în Cupa United cu Polonia, Iga Swiatek a explicat că tenisul feminin nu are nevoie de un meci precum cel dintre australianul Nick Kyrgios şi numărul 1 mondial Arina Sabalenka, disputat la Dubai pe 28 decembrie.
Secretarul de Stat Marco Rubio susţine că Maduro a fost arestat pentru a fi judecat în SUA, potrivit unui senator american # News.ro
FC Voluntari a anunţat, sâmbătă, că a obţinut serviciile mijlocaşului croat Lovro Cvek.
Secretarul general al Guvernului, bilanţ la început de an / Ce crede Ştefan Radu Oprea că se putea face mai bine în 2025 # News.ro
Secretarul general al Guvernului, Ştefan Radu Oprea, afirmă, sâmbătă, că adăugarea de amendamente la Regulamentul SAFE, selecţia pentru conducerea AMEPIP şi înregistrarea mărcii BlueSpace Technology sunt doar câteva dintre reuşitele anului 2025, dar apreciază că lista cu lucruri care puteau fi făcute mai bine ”este lungă”.
Peste 220 de localităţi afectate la nivel naţional de întreruperile de energie electrică provocate de viscol # News.ro
Peste 220 de localităţi sunt afectate, sâmbătă, la nivel naţional, de întreruperile de energie electrică provocate de viscol, bilanţul Distribuţie Energie Electrică România arătând ca aproape 80.000 de utilizatori nu sunt alimentaţi. Cele mai mari probleme sunt în judeţele Alba, Mureş, Harghita şi Bihor.
UPDATE - Ministerul de Externe al Federaţiei Ruse condamnă „actul de agresiune armată” al SUA împotriva Venezuelei # News.ro
Moscova, care în urmă cu patru ani a iniţiat un război de agresiune neprovocat împotriva Ucrainei, ţară vecină, a condamnat, sâmbătă, „actul de agresiune armată al SUA împotriva Venezuelei”, relatează TASS.
Ministrul apărării din Venezuela afirmă că atacurile SUA au lovit zone urbane şi promite să reziste „invaziei” # News.ro
Ministrul apărării din Venezuela, Vladimir Padrino López, afirmă că atacul SUA de sâmbătă a lovit zone urbane din întreaga ţară cu rachete şi proiectile lansate de elicoptere de luptă americane.
Vicepreşedinta Venezuelei, Delcy Rodriguez, a declarat la televiziune că guvernul ţării sale nu ştie unde se află Nicolás Maduro şi soţia sa şi a cerut Statelor Unite să furnizeze „dovezi” că sunt în viaţă.
Un nou instrument bazat pe AI ar putea accelera descoperirea de medicamente pentru bolile de inimă # News.ro
Când cercetătorii încearcă să înţeleagă de ce apar bolile şi ce tratamente ar putea funcţiona, una dintre cele mai mari provocări este să unească informaţii din surse diferite într-un mod coerent. Un nou instrument bazat pe inteligenţă artificială (AI) încearcă să facă exact acest lucru, folosind atât date biologice, cât şi informaţii de imagistică ale inimii.
SUA au bombardat Venezuela - o intensificare semnificativă, dar nu fără precedent. Cum s-a ajuns aici? # News.ro
Statele Unite au atacat sâmbătă Venezuela şi l-au capturat pe preşedintele Nicolas Maduro, care a fost scos din ţară, a declarat preşedintele Donald Trump. Statele Unite nu au mai intervenit atât de direct în America Latină de la invazia din Panama din 1989, când l-au dat jos de la putere pe liderul militar Manuel Noriega.
Trafic intens pe DN 1, în judeţul Prahova / Coloană de 7 kilometri la Comarnic / Peste 30 de poliţişti rutieri dirijează circulaţia / Rute alternative şi recomandări # News.ro
Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Prahova anunţă, sâmbătă, că traficul este aglomerat pe DN 1, fiind formate coloane de vehicule la Comarnic, Buşteni şi Sinaia. Mai multe echipaje sunt în zonele aglomerate, pentru a preveni producerea evenimentelor rutiere.
Trump confirmă atacul SUA în Venezuela şi susţine că Maduro „a fost capturat şi scos din ţară” # News.ro
Într-o postare pe Truth Social, preşedintele american Donald Trump confirmă, sâmbătă, că SUA au atacat Venezuela şi susţine că preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, şi soţia sa „au fost capturaţi şi scoşi din ţară”.
Gabriela Ruse s-a calificat pe tabloul principal la Brisbane / La turneu mai participă două românce, la simplu # News.ro
Gabriela Ruse, locul 88 WTA, s-a calificat, sâmbătă, pe tabloul principal la turneul de categorie WTA 500 de la Brisbane, cu premii de 1,6 milioane de dolari.
Alba: Zeci de mii de familii rămase fără energie electrică din cauza viscolului / Intervenţii pentru salvarea turiştilor blocaţi # News.ro
Zeci de mii de consumatori de energie electrică din judeţul Alba au rămas nealimentaţi, sâmbătă dimineaţă, în urma avariilor produse de viscol pe reţeaua de furnizare.
