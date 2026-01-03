John Herdman îi succede pe Patrick Kluivert la conducerea echipei naţionale a Indoneziei

16:00

Aproape 30.000 de consumatori din judeţul Alba sunt în continuare fără electricitate, sâmbătă după-amiază, din cauza avariilor provocate de viscol, dar echipele de specialişti lucrează pentru remedierea acestora. Între timp, generatoare de mare putere au fost puse la dispoziţie de ISU Alba şi de inspectoratele din alte cinci judeţe pentru a deservi infrastructura critică din Abrud, puncte de transformare sau staţii de pompare a apei.