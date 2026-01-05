Volodimir Zelenski îl înlocuieşte pe şeful serviciului de securitate naţională Vassil Maliuk, cunoscut pentru operaţiunile spectaculoase împotriva Rusiei

16:00

Şeful DSU, Raed Arafat, a venit luni cu mai multe recomandări pentru populaţie, în contextul fenomenelor meteo, el cerând conducătorilor auto să verifice condiţiile drumurilor iar maşinile să fie pregătite pentru iarnă, înainte de a pleca la drum. De asemenea turiştii să asculte sfaturile Salvamontului şi să nu se deplaseze în zone unde există risc de avalanşe. Secretarul de stat a mai spus că, în condiţiile în care temperaturile noaptea vor scădea până la minus 15 grade, a solicitat ca orice ambulanţă, orice maşină de poliţie, orice maşină de pompier identifică persoane fără adăpost să se asigure că persoanele ajung la adăposturi.