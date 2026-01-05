Tragedia de la Crans-Montana: Fiul unui conducător de la FC Sochaux a murit la doar 14 ani
La cinci zile după incendiul unui bar din Crans-Montana (Elveţia) în noaptea de Anul Nou, gruparea franceză FC Sochaux-Montbéliard a anunţat moartea lui Noa Thévenot El Kaim Billah, fiul lui Xavier Thévenot, „membru al consiliului de supraveghere şi liderul echipei care a salvat FCSM în 2023”.
