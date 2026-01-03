O sursă CIA din guvernul de la Caracas a ajutat SUA să localizeze poziția lui Maduro

09:10

NASA anunță că analiza unui eșantion de rocă de pe Marte indică posibile semnături ale vieții, cele mai solide dovezi de până acum ale existenței microbiene antice. Oamenii de știință de la NASA au anunțat o descoperire majoră care ar putea apropia omenirea mai mult ca oricând de răspunsul la întrebarea dacă viața a existat […] © G4Media.ro.