Filmul trădării și capturării lui Maduro. Cum a ajuns președintele venezuelean, peste noapte, de la conducerea țării în cătușele Americii: Maduro și soția, târâți din pat!
Gândul, 4 ianuarie 2026 00:30
Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, a fost capturat și scos din Venezuela, sâmbătă dimineața, după ce Statele Unite au efectuat un atac la scară largă asupra capitalei Caracas, a anunțat președintele american Donald Trump, într-o postare pe rețelele de socializare. Cum s-au desfășurat evenimentele Sâmbătă, în jurul orei 2:00 dimineața, ora locală, (08:00 ora României n.r.) […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum o oră
00:30
Filmul trădării și capturării lui Maduro. Cum a ajuns președintele venezuelean, peste noapte, de la conducerea țării în cătușele Americii: Maduro și soția, târâți din pat! # Gândul
Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, a fost capturat și scos din Venezuela, sâmbătă dimineața, după ce Statele Unite au efectuat un atac la scară largă asupra capitalei Caracas, a anunțat președintele american Donald Trump, într-o postare pe rețelele de socializare. Cum s-au desfășurat evenimentele Sâmbătă, în jurul orei 2:00 dimineața, ora locală, (08:00 ora României n.r.) […]
Acum 2 ore
00:00
Nicolas Maduro, președintele Venezuelei capturat din pat de forțele speciale ale SUA, printr-o operațiune specială, a aterizat în New York. Primele imagini pe Gândul # Gândul
Președintele capturat al Venezuelei, Nicolas Maduro, a ajuns pe pământ american. Avionul cu Nicolas Maduro a aterizat în New York. Maduro va fi probabil încarcerat în celebrul Centru de Detenție Metropolitan din Brooklyn. Închisoarea federală este cunoscută pentru condițiile dure și „inumane” și a găzduit deținuți de renume, printre care Joaquin Guzman, Sean Combs, Luigi […]
3 ianuarie 2026
23:50
Ce reacții au avut liderii internaționali după ce Statele Unite l-au capturat pe Nicolás Maduro # Gândul
Liderii mondiali au avut reacții diferite după ce forțele americane l-au capturat sâmbătă pe președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, împreună cu soția sa. Ce au spus liderii internaționali despre capturarea lui Maduro de către Statele Unite Prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat că va continua discuțiile cu omologii americani despre o tranziție către democrație. „L-am considerat […]
23:20
Anunțul începutului de an. Premierul Bolojan promite creșterea vârstei de pensionare în toate domeniile # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a declarat că în toate domeniile ar trebui ca vârsta de pensionare să crească, pe fondul contribuțiilor mari de buget în sistemul de pensii, dar și a inechităților sociale. El s-a referit la domenii precum Justiție sau Interne, acolo unde vârstele de pensionare sunt mai mici. Premierul promite majorarea vârstei de pensionare […]
Acum 4 ore
23:00
Patronii clubului din Crans-Montana sunt cercetați pentru ucidere din culpă. Fotografii vechi cu renovările barului, indicii importante în anchetă # Gândul
Proprietarii barului „Le Constellation” din stațiunea elvețiană Crans-Montana sunt cercetați penal de către autoritățile elvețiene pentru omor din culpă, vătămare corporală din culpă și provocarea de incendiu din culpă. Fotografiile cu renovările barului din 2015 sunt analizate de anchetatori și ar putea deveni probe importante în dosar. Parchetul din cantonul Valais a anunțat că procedura […]
22:40
Zelenski susține necesitatea unei prezențe militare franceze și britanice în contextul garanțiilor de securitate ale Ucrainei # Gândul
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a precizat că garanțiile de securitate ale Ucrainei ar trebui să includă obligatoriu și prezența militară a țărilor de la conducerea Coaliției pentru Voință. În cadrul unei declarații de presă la Kiev, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a precizat că garanțiile de securitate ale Ucrainei – parte a eventualului acord de pace […]
22:00
Oana Țoiu după atacul SUA și capturarea lui Maduro: „Ne interesează în mod deosebit ce se întâmplă în Venezuela” # Gândul
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a anunțat că România se coordonează cu statele Uniunii Europene pentru o poziție comună privind situația din Venezuela și susține demersurile internaționale care vizează tragerea la răspundere a regimului condus de președintele Nicolas Maduro. Oana Țoiu a transmis într-o postare pe pagina personală de Facebook că aducerea lui Nicolas Maduro […]
22:00
Șeful Statului Major american povestește în detaliu cum s-a desfășurat operațiunea spectaculoasă de capturare a lui Maduro, „Absolute Resolve” # Gândul
Generalul Dan Caine din cadrul Forțelor Aeriene SUA și șeful Statului Major, a povestit în detaliu desfășurarea operațiunii „Absolute Resolve” de pe 3 ianuarie 2026 pentru capturarea președintelui Venezuelei Nicolas Maduro. Dan Caine, în vârstă de 57 de ani, a particopat la războaiele din Irak împotriva dictatorului Saddam Hussein și mișcarea teroristă ISIS. El a […]
21:50
Macron face apel la o „tranziție democratică”. El a afirmat că Gonzalez Urrutia trebuie să conducă procesul de tranziție post-Maduro în Venezuela # Gândul
Emmanuel Macron a postat un mesaj, sâmbătă, pe rețeaua X în care a sugerat candidatului la președinție din 2024, Edmundo Gonzalez Urrutia, să conducă o tranziție pașnică în Venezuela după ce Statele Unite ale Americii l-au înlăturat de la putere pe Nicolas Maduro. „Tranziția care începe trebuie să fie pașnică, democratică și respectuoasă” „Poporul venezuelean […]
21:30
Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, despre intervenția SUA în Venezuela: „Românii știu prea bine cum arată un stat capturat de un dictator” # Gândul
Ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru, a reacționat într-o postare pe rețelele de socializare după ce Nicolas Maduro a fost capturat de președintele Donald Trump. Acesta a descris operațiunea SUA drept „un sprijin legitim pentru cetățenii care cer alegeri reale”. În mesajul postat pe Facebook, Andrei Muraru a explicat că susține intervenția desfășurată de […]
Acum 6 ore
20:40
Secretarul general al ONU reacționează după atacul lui Trump asupra Venezuelei: „Acțiunea militară a SUA poate avea implicații îngrijorătoare” # Gândul
Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, este profund îngrijorat de acțiunea militară a SUA în Venezuela, care creează „un precedent periculos”, a transmis purtătorul său de cuvânt, Stephane Dujarric. Venezuela și Columbia, susținute de Rusia și China, au solicitat o reuniune a Consiliului de Securitate, format din 15 membri, au declarat mai […]
20:30
Pană de curent în sud-vestul Berlinului: 50.000 de locuințe și 2.000 de afaceri au rămas fără electricitate # Gândul
50.000 de case și 2.000 de întreprinderi comerciale din sud-vestul Berlinului sunt la această oră fără curent electric, a anunțat Der Spiegel. Purtătorul de cuvânt al operatorului Stromnetz Berlin au transmis că nu știu când ar putea fi readusă distribuția de electricitate la normalitate. Sunt afectate districtele Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee și Lichterfelde. Curentul electric a […]
20:30
Premierul speră ca CCR să ia o decizie în privinţa pensiilor speciale până pe 16 ianuarie: „Că ne place, că nu ne place” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a vorbit şi despre relaţia Guvernului cu magistraţii Curţii Constituţionale. Din punctul său de vedere, este vorba doar xdespre o nedreptate suportată de români de ani întregi şi despre deblocarea a 200 de milioane de euro reţinuţi de Comisia Europeană din cauza neîndeplinirii acestui jalon. În privinţa pensiilor speciale, premierul speră ca […]
20:20
Ilie Bolojan, prima reacție a României după atacul SUA: “E o operaţiune specială, care nu e uzuală” # Gândul
Invitat la Digi24, premierul Ilie Bolojan a vorbit şi despre atacul SUA asupra Venezuelei, urmat de capturarea preşedintelui Nicolas Maduro. Bolojan dă asigurări că românii din Caracas nu au probleme din cauza situaţiei politice din Venerzuela. „Am văzut acest eveniment care se întâmplă o dată la 30 de ani. Am mai avut un astfel de […]
20:10
Rețeta tradițională pentru cornulețe fragede și delicioase. Ce ingredient secret folosesc gospodinele pentru aluat # Gândul
Cornulețele cu untură se numără printre cele mai delicioase deserturi ale iernii, alături de cozonac și alte dulciuri emblematice ale copilăriei, precum prăjitura Albă ca Zăpada. Cornulețele sunt foarte ușor de făcut și se pot umple după bunul plac, de la nucă și cacao până la rahat sau gem de casă. De ce ingrediente ai […]
20:00
Beijingul reacționează după atacul SUA și capturarea lui Maduro: „China este profund șocată” # Gândul
China a reacționat printr-un comunicat al Ministerului de Externe la atacurile militare americane împotriva Venezuelei și la capturarea președintelui Nicolas Maduro. Beijingul se declară „profund șocat de utilizarea flagrantă a forței de către SUA”. Ministerul chinez de Externe a transmis că operațiunea militară a Statelor Unite ar fi încălcat dreptul internațional și a condamnat folosirea […]
19:30
Mai multe zboruri către Caraibe au fost afectate de atacul SUA asupra Venezuelei. Companiile americane au suspendat sau anulat zeci de curse # Gândul
Zeci de zboruri spre și dinspre Caraibe au fost anulate sau reprogramate, în urma restricțiilor impuse de Administrația Federală a Aviației din SUA (FAA), după atacurile militare ale SUA în Venezuela. American Airlines a confirmat că este la curent cu închiderile spațiului aerian din estul Caraibelor. Mai multe zboruri comerciale către și dinspre Puerto Rico, […]
19:10
O tânără a pus starea de rău pe seama balonării. Ce diagnostic i-au pus medicii și ce avea, de fapt # Gândul
O femeie a ajuns la spital pentru că se simțea rău și a crezut că este balonată din cauza că a mâncat prea mult de sărbători, însă a primit un diagnostic crunt. Ce boală avea, de fapt. Imediat după Crăciun, o femeie a început să se simtă rău și a crezut că este balonată din […]
Acum 8 ore
18:30
Trump descrie operațiunea capturării familiei Maduro, noaptea, din dormitorul Palatului din Caracas, către forțele speciale SUA: „Erau într-o fortăreață, aveau uși de oțel. Am vrut să le aruncăm în aer”. Maduro a fost dus pe un vas pe insula Iwo Jima, va fi adus la New York, e pus acuzare în SUA pentru „narcoterorism”. Dezvăluire NYTimes: CIA a avut o sursă în guvernul lui Maduro care l-a monitorizat # Gândul
Președintele american Donald Trump a anunțat, sâmbătă, că forțele americane l-au capturat pe președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, și pe soția sa, Cilia Flores , în urma unei operațiuni militare de amploare în Venezuela.
18:30
Medicii susțin că suntem ceea ce mâncăm, dar uneori suntem efectul a ceea ce consumăm, pentru că deși par multe dintre alimente zilnice că nu sunt deloc inofensive, unele ne pot îmbolnăvi de cancer. Doctorul Mihail a prezentat cinci tipuri de alimente cancerigene, însă a precizat că dacă le vom consuma nu facem garantat cancer, […]
18:30
Filmul trădării și capturării lui Maduro. Cum a ajuns președintele venezuelean, peste noapte, de la conducerea țării în cătușele Americii: Maduro și soția, târâți din pat! # Gândul
Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, a fost capturat și scos din Venezuela, sâmbătă dimineața, după ce Statele Unite au efectuat un atac la scară largă asupra capitalei Caracas, a anunțat președintele american Donald Trump, într-o postare pe rețelele de socializare. Cum s-au desfășurat evenimentele Sâmbătă, în jurul orei 2:00 dimineața, ora locală, (08:00 ora României n.r.) […]
18:10
Pană de curent în sud-vestul Berlinului: 50.000 de locuințe și 2.000 de afaceri au rămasă fără electricitate # Gândul
50.000 de case și 2.000 de întreprinderi comerciale din sud-vestul Berlinului sunt la această oră fără curent electric, a anunțat Der Spiegel. Purtătorul de cuvânt al operatorului Stromnetz Berlin au transmis că nu știu când ar putea fi readusă distribuția de electricitate la normalitate. Sunt afectate districtele Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee și Lichterfelde. Știre în curs […]
18:10
Donald Trump ține conferință de presă de la Mar-a-Lago despre atacarea Venezuelei și capturarea lui Maduro # Gândul
Președintele SUA Donald Trump desfășoară o conferință de presă de la Mar-a-Lago despre succesul operațiunii militare al SUA pentru capturarea președintelui venezuelan Nicolas Maduro
18:10
Marcel Ciolacu: „Intervenția SUA în Venezuela trebuie privită în contextul unui regim care și-a pierdut legitimitatea democratică” # Gândul
Marcel Ciolacu a reacționat pe rețelele de socializare după ce Donald Trump a anunțat capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro și a soției sale. Politicianul a vorbit despre lipsa de legitimitate democratică a regimului de la Caracas și despre rolul SUA și al Uniunii Europene în susținerea unei tranziții politice pașnice. În mesajul postat pe pagina […]
18:00
JD Vance: Președintele Trump a oferit multiple portițe de ieșire, dar a fost foarte clar: traficul de droguri trebuie să înceteze # Gândul
Vicepreședintele JD Vance a postat pe X că Trump i-a oferit lui Nicolas Maduro „multiple portițe de scăpare”. El a precizat că președintele american a fost „foarte clar” – traficul de droguri trebuie să înceteze, iar petrolul furat de către Venezuela trebuie returnat Statelor Unite. Președintele american i-a impus un ultimatum lui Nicolas Maduro, solicitându-i […]
17:50
Vicepreședintele Venezuelei nu se află în țară. Delcy Rodriguez este în Rusia, după capturarea lui Maduro # Gândul
După capturarea președintelui Nicolás Maduro de către forțele americane, apar detalii privind absența din țară și a celui de-al doilea om în stat. Potrivit Reuters, vicepreședintele Venezuelei, Delcy Rodriguez, se află în Rusia, în timp ce scena politică de la Caracas rămâne extrem de instabilă. Delcy Rodriguez, plecată din Venezuela. Jorge Rodriguez a rămas la […]
17:40
Nicolas Maduro a fost adus în SUA și deja pus sub acuzare, anunță Procurorul General Pamela Bondi # Gândul
Procurorul General al SUA Pamela Bondi a anunțat că fostul președinte venezuelan Nicolas Maduro, capturat de forțele SUA în urma unei operațiuni militare la Caracas, a fost deja pus sub acuzare pentru trafic de droguri periculoase, inclusiv cocaină. Procurorul a postat pe platforma X și un document care poate fi descărcat de AICI. […]
17:30
Irina Petrea, alias Supernanny, trăiește o adevărată dramă. Cât de puternic a afectat-o faptul că nu a avut copii # Gândul
Irina Petrea a primit un diagnostic crunt, infertilitate primară, iar din această cauză nu a putut avea copii. Acest lucru a afectat-o imens, pentru că a fost și o perioadă în viața ei când dorea să fie mamă mai mult decât orice pe lume, însă terapia a ajutat-o să se împace cu această idee. În […]
17:20
Sarmalele sunt nelipsite de pe masa de sărbători a românilor, iar de cele mai multe ori, ea provine din propria producție. Totuși, sunt și situații în care, fie că ai murat-o sau ai cumpărat-o din comerț, varza pentru sarmale este prea sărată. Soluția pentru a rezolva problema este una simplă și de îndemâna oricui. Trucul […]
Acum 12 ore
16:50
Deputatul Bogdan Velcescu cere explicaţii: „Alo, domnu’ Nicuşor, domnu’ Bolojan, de ce nu vă puneţi voi impozit şi pe datoriile noastre!?” # Gândul
Deputatul AUR, Bogdan Velcescu, are câteva întrebări, la început de an, pentru preşedintele Nicuşor Dan şi premierul Ilie Bolojan. Este vorba despre noile impozite pe care trebuie să le plătească românii pe casele şi maşinile pe care şi le-au achiţionat şi pentru care au plătit deja taxe. Velcescu prognozează faptul că „urmează şi alte ‹coţcării› […]
16:50
Un sat din Portugalia, care a fost scufundat în urmă cu zeci de ani pentru a se construi un baraj, iese la suprafață o dată pe an, atunci când este secetă ori barajul este golit pentru lucrări de întreținere. Localnicii spun că și acum mai aud noaptea pași, chiar și când lacul este plin. Satul […]
16:50
Zeci de mii de consumatori din județul Alba sunt în continuare fără electricitate. Viscolul a provocat avarii semnificative # Gândul
Zeci de mii de consumatori din județul Alba sunt în continuare fără electricitate. Viscolul a provocat avarii semnificative. Echipele de specialişti lucrează pentru remedierea lor. Generatoare de mare putere au fost puse la dispoziţie de ISU Alba şi de inspectoratele din alte cinci judeţe pentru a deservi infrastructura critică din Abrud, puncte de transformare sau […]
16:40
Tragedia din Crans-Montana, ziua 3: 40 de morți, 119 răniți. Un român, posibilă victimă. Primele identificări. Trupurile, returnate familiilor # Gândul
Incendiul devastator de la barul „Le Constellation” din Crans-Montana, Valais, a prococat 40 de morți și 119 de răniți. 71 dintre persoanele rănite sunt cetățeni elvețieni. 14 răniți sunt cetățeni francezi, 11 sunt cetățeni italieni, 4 sunt cetățeni sârbi. De asemenea, printre răniți se află un belgian, un bosniac, 1 finlandez, 1 luxemburghez, un polonez […]
16:40
Manuel Noriega, Saddam Hussein, Juan Hernandez: Nicolas Maduro se alătură listei de președinți înlăturați de la putere de Statele Unite # Gândul
Anunțul președintelui american Donald Trump conform căruia Statele Unite i-au capturat pe Nicolas Maduro și pe soția acestuia, în mijlocul unor atacuri asupra Venezuelei, a uimit o lume întreagă, relatează Al Jazeera. Însă, evenimentele de astăzi au avut loc în urma unor atacuri repetate ale forțelor americane din Marea Caraibelor și din estul Oceanului Pacific […]
16:30
Autoritățile vin cu avertizări pentru cei care ridică construcții fără acte, ei pot fi sancționați cu amenzi de până la 100.000 de lei. Totuși, legea prevede și o excepție: un anumit tip de construcție nu este amendat, chiar dacă nu are autorizație. Potrivit unui proiect legislativ aprobat recent de Senatul României, proprietarii care dețin solarii […]
16:30
Rapid București a plecat într-un stagiu de pregătire în Antalya (Turcia), potrivit site-ului clubului. Giuleștenii au efectuat un prima antrenament, la Centrul de Antrenament Rapid-Mobexpert din Ștefănești, după care s-au suit în avion. Costel Gâlcă a dat startul! Rapid a plecat în Antalya fără francezul Antoine Baroan În cantonamentul din Turcia, care se va încheia […]
16:20
Mesaj pentru Bolojan de la un bolnav de cancer: „Bagă de seamă, Nea Ilie, ca banii mei să nu fie ăia pentru taxa pe groapa economiei” # Gândul
Preşedintele Asociaţiei Suport Mastocitoză România, Nicoleta Nidelea Vaia, care este şi unul dintre pacienţii care suferă de această boală rară, i-a transmis un mesaj premierului Ilie Bolojan, la început de an nou. În timp ce premierul Ilie Bolojan mulţumeşte românilor pentru scarificiul lor care a scos ţara din criză, Nicoleta Nidelea i-a transmis şi în […]
16:10
Cele 2 electrocasnice care te vor rupe la bani în 2026. Vei plăti 260 lei lunar pentru ele. Cele 2 electrocasnice care te vor rupe la bani în 2026 Chiar dacă tehnologia avansează cu pași repezi și mizează pe economisirea de energie, în 2026, factura la curent va fi „umflată” în mare parte de două […]
16:10
Reacții puternice din întreaga lume la „Operațiunea din Venezuela” a Statelor Unite. Liderii din America Latină, „fracturați” între Trump și Maduro # Gândul
Sunt reacții puternice în întreaga lume la „Operațiunea din Venezuela” a Statelor Unite, care a condus la capturarea președintelui Nicolás Maduro. Cele mai puternice voci vin din America Latină, continent care este pur și simplu împărțit între susținerea față de acțiunile lui Donald Trump și condamnarea intervenției americane în Venezuela. Printre primii oficiali care au […]
15:50
Diana Şoşoacă a participat si la învestirea lui Maduro, de anul trecut. Vezi imagini de la festivitate şi reacţia liderei SOS după capturare # Gândul
Lidera SOS, Diana Şoşoacă, nu i-a purtat prea mult noroc fostului lider al Venezuelei, Nicolas Maduro. Coincidenţă sau, nu, la aproape fix un an de când aceasta a luat parte la învestirea în funcţia de preşedinte a dictatorului venezuelean, SUA a reuşit să-l capturezu şi să-l scoată peste graniţă, punând capăt politicilor distructive ale acestuia. […]
15:50
Cu cine s-a întâlnit Maduro în palatul prezidențial cu doar câteva ore înainte de a fi capturat de Donald Trump # Gândul
Cu câteva ore înainte de a fi capturat de Armata SUA, președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a primit în vizită un reprezentant al guvernului chinez la palatul prezidențial din Caracas. Maduro s-a întâlnit cu Qiu Xiaoqi, trimisul special al președintelui Xi Jinping. Președintele Maduro l-a primit vineri pe reprezentantul special al guvernului chinez pentru afaceri latino-americane […]
15:30
Zăpada şi vântul au lăsat fără energie electrică mai multe judeţe. Sunt afectaţi 52.244 de utilizatori din 189 de localităţi # Gândul
Distribuție Energie Electrică Romania (DEER) anunţă că, din cauza condițiilor meteo extreme din ultimele ore ( cod portocaliu și galben de intensificări ale vântului, viscol, strat de zăpadă, polei), au fost afectate parțial instalațiile din aria de acoperire a reţelei de distribuţie. Intervențiile echipelor DEER, cu sprijinul autorităților locale și județene, vor continua până la […]
15:20
În 1981, Katrice, în vârstă de doi ani, a dispărut fără urmă dintr-un supermarket din Germania. După 45 de ani, sora ei cere să se facă dreptate # Gândul
În 1981, Katrice, în vârstă de doi ani, a dispărut fără urmă dintr-un supermarket din Germania. După 45 de ani, sora ei cere să se facă dreptate. În 1981, Katrice, în vârstă de doi ani, a dispărut fără urmă dintr-un supermarket din Germania Katrice Lee avea doar doi anișori, când a dispărut dintr-un supermarket, în […]
15:20
Victor Ponta: ”Administrația Donald Trump are meritul de a fi renunțat la ipocrizie: își anunță prioritățile și interesele și le pune în practică” # Gândul
Victor Ponta a reacționat pe rețelele de socializare după ce Donald Trump a anunțat capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro și a soției sale, Cilia Flores, acuzați de „narcoterorism” și care urmează să fie judecați în SUA. Fostul premier român a vorbit despre realitățile politicii internaționale și despre „ipocrizia” liderilor europeni și americani. În mesajul său, Victor […]
15:20
Trei vulpi au fost surprinse de camerele de supraveghere ale Muzeului Antipa:”Fauna sălbatică se adaptează la transformările mediului create de om” # Gândul
Trei vulpi au fost surprinse de camerele de supraveghere ale Muzeului Antipa. Imaginile au fost publicate de reprezentanții instituției care au apreciat evenimentul ca o oportunitate de educaţie ştiinţifică privind biodiversitatea urbană. ”În această dimineaţă, camerele de supraveghere ale Muzeului Naţional de Istorie Naturală «Grigore Antipa» au surprins prezenţa a trei vulpi în zona exterioară […]
15:10
Adio, trotinete electrice în România?! Amenzi usturătoare de 2.000 lei, în 2026. Adio, trotinete electrice în România?! Trotinetele electrice intră oficial în „vizorul” Poliției. Amenzi usturătoare și obligații noi pentru utilizatori! De asemenea, RCA-ul poate fi costisitor la o simplă trotinetă electrică, scrie stiridecluj.ro. Se schimbă „jocul” pentru cei care au trotinete electrice ce depășesc […]
15:10
Un val de putere interioară te-ar putea face să simți că poți muta munții din loc. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de duminică, 4 ianuarie 2026. Berbec Ești inspirat să îți folosești noile cunoștințe într-un proiect care include un partener. Mintea ta este perspicace acum. Dacă te confruntați cu decizii, aceasta este cu […]
15:00
Din cauza pericolelor asociate războiului din Ucraina, cetățenilor americani li se recomandă să nu călătorească în Rusia. Mai mult, Departamentul de Stat al SUA vorbește și despre riscul de persecuție sau detenție ilegală de către forțele de securitate ruse, a aplicării arbitrare a legilor locale și a posibilității unor acte teroriste. „Cetățenii americani aflați în […]
15:00
Restricţii de tonaj pe DN7. CNAIR a transmis zilele în care nu vor putea circula maşinile de mare tonaj # Gândul
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunţă trei zile de restricţii pentru camioanele de mare tonaj care tranzitează DN7. „Atenție, șoferi! Restricții de circulație (7,5 t) cu ocazia Bobotezei și a Sfântului Ioan Botezătorul!”, transmite CNAIR, sâmbătă. „CNAIR informează conducătorii auto că în zilele de luni, 05 ianuarie 2026 (ziua premergătoare zilei de sărbătoare […]
15:00
Presa franceză face noi dezvăluiri despre patronii barului în care au murit cel puțin 47 de persoane. Moretti a fost implicat într-un caz de răpire # Gândul
Jacques Moretti și soția sa, Jessica, cetățenii francezi care dețineau localul din Elveția în care au murit cel puțin 47 de persoane, au fost interogați vineri. Potrivit presei franceze, Jacques Moretti este cunoscut autorităților franceze pentru probleme cu justiția, și ar fi fost implicat în cazuri de proxenetism și răpire, în urmă cu mai mulți […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.