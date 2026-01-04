Maduro vs. Musk: Cum a luat naștere disputa dintre miliardarul american și liderul Venezuelei. Șeful Tesla l-a felicitat pe Trump pentru atac
Gândul, 4 ianuarie 2026 15:10
Directorul executiv al Tesla, Elon Musk, l-a felicitat public pe președintele american, Donald Trump, în urma evoluțiilor din Venezuela, care au dus la înlăturarea de la putere a președintelui Nicolas Maduro. Într-o postare distribuită pe platforma sa de socializare X, Musk a scris: „Felicitări președntelui Trump! Aceasta este o victorie pentru lumea întreagă și un […]
Acum 5 minute
15:30
Oana Țoiu, mesaj pentru familia tânărului român care a murit în tragedia din Crans-Montana: „Mult prea repede a fost luat de lângă ei” # Gândul
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a transmis condoleanțe familiei tânărului român care a murit în incendiul de la Crans-Montana într-o postare pe rețelele de socializare. Aceasta a vorbit și despre intervenția românului care a ajutat voluntar echipele de urgență în noaptea incendiului. Oana Țoiu a transmis un mesaj public pe pagina personală de Facebook după […]
Acum 15 minute
15:20
Ce s-a ales de surorile de la Cheeky Girls. Cum arată Monica și Gabriela la 43 de ani și ce ocupație au: „Suntem în concurență” # Gândul
Ce s-a ales de surorile de la Cheeky Girls. Cum arată Monica și Gabriela la 43 de ani. Ce s-a ales de surorile de la Cheeky Girls Surorile Cheeky Girls, Monica Taylor și Gabriela Irimia, în vârstă de 43 de ani, fac din nou deliciul presei tabloide britanice, după ce au făcut mai multe postări […]
15:20
Exor și familia Ferrari prelungesc pactul acționarilor. Părțile au drepturi reciproce de primă ofertă în cazul transferurilor de acțiuni Ferrari # Gândul
Exor, compania de investiții a familiei Agnelli, și familia Ferrari au convenit să reînnoiască acordul acționarilor care guvernează producătorul italian de mașini sport de lux. Acordul pe 10 ani, care expiră duminică, a fost prelungit până la data de 4 ianuarie 2029, cu o reînnoire automată pentru încă trei ani, cu excepția cazului în care […]
15:20
Miruță s-a filmat când face pârtie, la Rânca, în stațiune. „Mai cu lopata, mai cu freza”. Internauții îl provoacă: „Cheamă băieții cu tancurile” # Gândul
Zăpada din ultima vreme a căzut ca o mană cerească pentru politicienii dornici de imagine şi de lumina reflectoarelor. Dacă până mai ieri doar edilul din Cluj, Emil Boc, îşi exersa condiţia fizică la dat zăpada, a venit vremea să apară la rampă şi alţii. Unul dintre ei este ministrul Apărării, Radu Miruţă, care şi-a […]
Acum 30 minute
15:10
Fii deschis și sincer în legătură cu sentimentele tale față de ceilalți. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de luni, 5 ianuarie 2026. Berbec Natura ta romantică este accentuată, iar calitățile tale ies în evidență. Ești extrem de sensibil și receptiv. S-ar putea să descoperi că nu ai nicio problemă în a-ți comunica cele […]
15:10
O avocată AUR contestă numirea lui Dacian Dragoș la CCR: activitatea Curții ar putea fi blocată la deciderea pensiilor speciale # Gândul
Silvia Uscov, avocată AUR, a contestat la Curtea de Apel București decretul prin care Dacian Dragoș a fost numit judecător al Curții Constituționale a României (CCR), la propunerea președintelui Nicușor Dan, potrivit Libertatea. Dacă instanța îi va da dreptate, activitatea CCR s-ar putea bloca chiar în această lună, exact când urmează să se decidă pensiile […]
15:10
Maduro vs. Musk: Cum a luat naștere disputa dintre miliardarul american și liderul Venezuelei. Șeful Tesla l-a felicitat pe Trump pentru atac # Gândul
Directorul executiv al Tesla, Elon Musk, l-a felicitat public pe președintele american, Donald Trump, în urma evoluțiilor din Venezuela, care au dus la înlăturarea de la putere a președintelui Nicolas Maduro. Într-o postare distribuită pe platforma sa de socializare X, Musk a scris: „Felicitări președntelui Trump! Aceasta este o victorie pentru lumea întreagă și un […]
Acum o oră
14:50
Diana Șoșoacă se plânge că mailul partidului a fost suspendat după ce a cerut eliberarea lui Maduro # Gândul
După ce a făcut publică o somaţie adresată preşedintelui american Donald Trump, ca să-l elibereze imediat pe dictatorul venezuelean Nicolas Maduro, la învestirea căruia a fost invitată şi lidera SOS în ianuarie 2025, Diana Şoşoacă se plânge că i-a fost suspendat mailul oficial al partidului. Aceasta a revenit pe facebook cu un nou comunicat în […]
14:50
WSJ: SUA pregătesc un Guvern interimar în Caracas, au nevoie de Armata Venezuelei. Planurile SUA de a conduce țara lui Maduro # Gândul
Administrația americană se grăbește să instaleze un guvern interimar, chiar dacă opoziția aliaților lui Maduro ridică temeri de instabilitate. Odată cu extrgerea lui Nicolás Maduro de la putere, administrația Trump se grăbește să formeze o structură de guvernare interimară pentru Venezuela – una care ar putea dezvolta o industrie petrolieră afectată și ar stabiliza o […]
14:50
Cât de periculoase sunt tatuajele. Cercetătorii au descoperit unde ajunge, de fapt, cerneala de pe piele # Gândul
Tot mai mulți oameni aleg tatuajele fără să se gândească la ce se întâmplă după ce cerneala intră în piele. Studii recente arată că efectele pot merge dincolo de estetică. Tatuajul nu înseamnă doar un desen care rămâne pe piele, ci și substanțe chimice care ajung să interacționeze cu organismul. Odată injectată în derm, cerneala […]
Acum 2 ore
14:30
Românii care păstrează mâncarea în astfel de vase folosesc greșit cuvântul. Cum este corect „caserolă” sau „casoletă”? # Gândul
Dacă te numeri printre cei care pun mâncarea în vase mici de sticlă sau de plastic, probabil, fără să realizezi ai folosit cuvântul „caserolă” sau „casoletă”. Care dintre ele este corect într-un asemenea context? „Caserolă” sau „casoletă” care este corect? Deși mulți români folosesc „casoletă” pentru vasele cu capac în care păstrează resturile de mâncare, […]
14:10
Zborurile de pe aeroporturile din Grecia au fost suspendate din cauza unor probleme care afectează frecvențele radio # Gândul
Zborurile de pe aeroporturile din Grecia au fost suspendate, duminică, din cauza unor probleme care afectează frecvențele radio, potrivit televiziunii publice ERT și autorității aviatice elene. Chiar dacă unele zboruri au fost operate, au fost impuse restricții din motive de siguranță. Astfel, spațiul aerian al Greciei a devenit aproape gol, conform sistemelor de urmărire a […]
14:10
Petrişor Peiu, predicţie sumbră pentru politicieni, în contextul evenimentelor din Venezuela: „Liderii incompetenți și corupți sfârșesc precum Maduro” # Gândul
Economistul AUR, Petrişor Peiu, compară ceea ce s-a întâmplat în Venezuela cu România, într- o radiografie asupra politicilor duse de guvernul latino-american în ultimii 50 de ani comparativ cu situaţia din ţara naostră. Toate au condus la episodul de sâmbătă, în urma căruia armata SUA a atacat şi l-a capturat, arestat şi pus sub acuzaţie […]
14:00
Scriitorul Radu Paraschivescu, autoironie după ce internetul l-a comparat cu Maduro: „După o zi foarte agitată, am fost readus la domiciliu” # Gândul
Valul de meme‑uri care l-au comparat pe Radu Paraschivescu cu președintele venezuelean Nicolás Maduro, capturat de autoritățile americane și adus în New York, a transformat rapid evenimentul într-un subiect viral. Printr-o postare pe Facebook, jurnalistul a glumit pe seama „arestării” sale fictive, alimentată de satira online provocată de asemănarea fizică dintre el și președintele Venezuelei. La […]
14:00
Prima noapte a lui Maduro într-o închisoare din New York. Care sunt condițiile din centrul care i-a găzduit pe El Chapo, Ghislaine Maxwell și P.Diddy # Gândul
Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, și soția sa au fost duși la Centrul Metropolitan de Detenție (MDC), o închisoare federală din Brooklyn, după ce administrația Trump i-a „capturat”, sâmbătă dimineață. Centrul este cunoscut pentru găzduirea unor „prizonieri celebri” precum Joaquin „El Chapo” Guzman, Luigi Mangione, Ghislaine Maxwell, P.Diddy și Sam Bankman-Fried. Dar și pentru insalubritatea și […]
14:00
Zodia triplu-binecuvântată de Soare la început de 2026, potrivit celebrei Cristina Demetrescu de la Pro TV # Gândul
Zodia triplu-binecuvântată de Soare la început de 2026, potrivit celebrei Cristina Demetrescu de la Pro TV. Zodia triplu-binecuvântată de Soare la început de 2026, potrivit celebrei Cristina Demetrescu de la Pro TV Luna ianuarie 2026 este una foarte intensă din punct de vedere astrologic. Mutările pe axa destinului vor fi din cele mai importante, avertizează […]
14:00
Pentru oamenii de știință, anul 2025 a marcat un punct de cotitură în înțelegerea microplasticelor. Deși aceste particule minuscule de plastic sunt studiate de zeci de ani, abia recent cercetătorii au început să înțeleagă amploarea fenomenului și impactul direct asupra sănătății. Microplasticele nu mai sunt doar o problemă de mediu, este concluzia pe care o […]
14:00
Adrian Năstase explică Operațiunea Maduro: Să nu fim naivi și să considerăm că este vorba de „valori și principii”atunci când este vorba de interese # Gândul
Fostul premier Adrian Năstase a vorbit despre capturarea președintelui Nicolas Maduro de către SUA într-o postare amplă pe blogul său. „Să nu fim naivi și să considerăm că este vorba de „valori și principii” când, în realitate, este vorba doar de interese”, afirmă Adrian Năstase. Adrian Năstase este de părere că americanii au folosit, în […]
13:40
Alimentul la care Gică Hagi a renunțat complet. Nu îl mai consumă de 5 ani și a convins un coleg din Generația de Aur să facă același lucru # Gândul
Gică Hagi a ajuns la vârsta de 60 de ani, dar continuă să se comporte ca un sportiv. Are un stil de viață sănătos și echilibrat, iar ca dovadă că așa stau lucrurile vin afirmațiile cumnatului său, Gică Popescu. Fostul mare internațional român spune că „Regele” a renunțat complet la un aliment, pe care nu […]
Acum 4 ore
13:30
Leonardo DiCaprio avertizează, după lansarea noului său film pe platformele de streaming, că sălile de cinema ar putea ajunge relicve ale trecutului # Gândul
Leonardo DiCaprio se arată îngrijorat de viitorul mersului la cinema. El s-a întrebat într-un interviu recent, acordat după apariția noului său film în streaming dacă „oamenii mai au încă apetitul” pentru a vedea lungmetraje în cinematografe. El a meditat și asupra posibilității ca acestea să „devină niște silozuri, ca barurile de jazz?” „Se schimbă cu […]
13:10
Distribuţie Energie Electrică anunţă când va reporni alimentarea cu energie electrică în judeţele afectate de vânt şi zăpadă # Gândul
Echipele Distribuţie Energie Electrică România sunt mobilizate în teren pentru restabilirea alimentării cu energie electrică în județul Alba.Din cauza condițiilor meteo extreme din ultimele zile (cod portocaliu de viscol și ninsori), au fost avariate instalatiile electrice din județul Alba, unde rafalele puternice de vânt și ninsorile abundente au provocat căderi de copaci și depuneri masive […]
13:00
Noi trageri loto sunt programate duminică la Joker, la categoria I, fiind în joc un report de 9,03 milioane de euro, iar la Loto 6/49, la categoria I, o sumă de peste 2,57 milioane de euro. Duminică au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce, la […]
12:50
Patrick Andre de Hillerin: ”Nicușor Dan poate răsufla ușurat. Nu mai interesează pe nimeni din afara țării povestea aia cu anularea alegerilor” # Gândul
Prin intermediul unei postări pe Facebook, jurnalistul Patrick Andre de Hillerin a comentat pe marginea capturii președintelui venezuelean Maduro de către trupele SUA și a făcut o paralelă cu alegerile anulate din România în decembrie 2024, când interesul internațional a fost aproape inexistent. El susține că astfel de operațiuni americane nu sunt noi și critică […]
12:40
Pe ce dată trebuie despodobit bradul de Crăciun, de fapt, pentru a avea noroc tot anul. Puțini români știu acest lucru # Gândul
Împodobirea bradului de Crăciun este unul dintre cele mai așteptate momente ale sărbătorilor de iarnă, în special pentru copii. Mai puțin plăcut este, însă, momentul în care bradul trebuie strâns, iar globurile și beteala, așezate la locul lor. Câți români știu, oare, care este data la care trebuie despodobit bradul, de fapt? Se spune că […]
12:40
Preşedintele României transmite un mesaj de condoleanţe familiei tânărului mort în Elveţia: „Am sperat până în ultima clipă” # Gândul
Un tânăr de 18 ani, român, a fost dat dispărut, iniţial, în urma catastrofei de la Crans-Montana din Elveţia. Ulterior, a fost identificat printre morţii identificaţi de autorităţile elveţiene. Preşedintele României, Nicuşor Dan, a transmis un mesaj. „Am sperat până în ultima clipă într-un deznodământ diferit”, îşi începe preşedintele Nicuşor Dan mesajul postat pe X, […]
12:20
Căldura şi apa caldă din sectoarele Capitalei sunt afectate. S-a produs o nouă avarie la CET Sud – ELCEN a Ministerului Energiei # Gândul
O nouă avarie la CET Sud – ELCEN, care aparține de Ministerul Energiei, a avut loc în această dimineață. Problema a apărut la un cazan-turbină care încălzește sute de litri de apă, anunţă Termoenergetica SA. Furnizarea agentului termic pentru încălzire și apă caldă este afectată în sectoarele 2, 3, și parțial în sectoarele 4 și […]
12:20
Ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară. Meteorologii ANM, prognoză exclusivă pentru Gândul # Gândul
Meteorologii au emis mai multe atenționări cod portocaliu și cod galben de ninsori abundente, valabile până în data de 6 ianuarie. În zonele vizate, stratul de zăpadă poate ajunge până la 30 de centimetri. Administrația Națională de Meteorologie anunță ninsori abundente în majoritatea zonelor țării. „Pe parcursul zilei de astăzi ne așteptăm la precipitații în […]
12:10
„Nu aveam bani de haine”. Mărturii cutremurătoare făcute de unul dintre cei mai apreciați președinți din Liga 1 # Gândul
A avut parte de o copilărie care a însemnat mai degrabă luptă continuă cu neajunsurile decât joacă alături de prieteni. Fără bani de haine, s-a bătut cu greutățile vieții și a răzbit, iar acum are o avere considerabilă, care-i asigură un trai liniștit. Este povestea unuia dintre cei mai apreciați președinți din Liga 1, o […]
12:00
Marius Tucă Show începe luni, 5 ianuarie, de la ora 20:00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan # Gândul
Marius Tucă Show începe luni, 5 ianuarie, de la ora 20:00, pe Gândul. Invitatul zilei este prof. univ. dr. Valentin Stan, analist și istoric. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. „Țineți aproape!”
12:00
Andrei Caramitru comentează intervenția SUA în Venezuela: ”Tipul ăsta de mișcări politice susținute extern fix de inamicii țării ar trebui distruse din fașă” # Gândul
Andrei Caramitru susține că influența Statelor Unite în Venezuela și Iran a avut, în trecut, efecte pozitive și că declinul celor două state a început odată cu apariția unor mișcări politice interne pe care le consideră suveraniste și extremiste. Într-o postare amplă pe Facebook, acesta face o paralelă între evoluțiile istorice din cele două țări […]
11:50
Ion Cristoiu: Franța a salutat încălcarea dreptului internațional de către Donald Trump. România s-a grăbit s-o imite # Gândul
Publicistul Ion Cristoiu a vorbit în cea mai recentă pastilă a sa despre decizia Franței de a saluta încălcarea dreptului internațional pe care Donald Trump l-a făcut în Venezuela, dar și că România s-a grăbit să imite statul francez.
11:50
Românul dat dispărut după incendiul din Crans-Montana, declarat mort de autoritățile elvețiene. Precizările MAE # Gândul
Un român de 18 ani se află printre cele 40 de victime care și-au pierdut viața în incendiul izbucnit în noaptea de Revelion la Crans-Montana, a anunțat duminică Poliția cantonală din Valais. Ministerul Afacerilor Externe a confirmat că este vorba despre cetățeanul român a cărui dispariție fusese semnalată după tragedie. Românul de 18 ani dat […]
11:50
De ce sunt interesate Statele Unite de petrolul Venezuelei. Trump vrea să investească miliarde de dolari și să repare infrastructura grav deteriorată # Gândul
Președintele Donald Trump a declarat, sâmbătă, că SUA vor prelua controlul asupra rezervelor masive de petrol ale Venezuelei și vor recruta companii americane pentru a investi miliarde de dolari în modernizarea industriei petroliere a țării, aflată în dificultate, relatează CNN. „Marile companii petroliere din Statele Unite – cele mai mari din lume – vor intra, […]
11:40
Până pe 9 ianuarie, în toată țara vor fi ploi și ninsori abundente. Se vor înregistra și diferențe mari de temperatură între zonele țării. Transilvania are temperaturi negative chiar și ziua, -2 grade, în vreme ce în Dobrogea este vreme de primăvară, cu temperaturi ce ajung și astăzi la 15 grade. Meteorologul ANM, Mihai Huștiu, […]
Acum 6 ore
11:30
Ministrul Alexandru Rogobete trimite Corpul de Control la Spitalul Judeţean Constanţa: „Peste 70% dintre medici au scutire de gardă” # Gândul
„Voi trimite Corpul de Control al Ministerului Sănătății la Spitalul Județean Constanța și voi solicita, în paralel, Comisiei de Medicină a Muncii reevaluarea medicală a scutirilor de gardă pentru secțiile respective, strict din perspectivă profesională și medicală” a transmis ministrul cu privire la situaţia despre care a aflat cu privire la faptul că ” pe […]
11:20
Maduro în arest la New York, Trump „conduce” Venezuela. Pete Hegseth: „Este exact opusul invaziei din Irak”. Reacții din China, India și Japonia # Gândul
Este ziua 125 de la începerea Operațiunii Southern Spear a Statelor Unite în Caraibe și regiunea Americii de Sud. Fostul dictator venezuelean Nicolas Maduro și soția sa au fost capturați cu succes sâmbătă, 3 ianuarie 2026, și transportați în siguranță în statul New York pentru a fi judecați. Potrivit rapoartelor guvernului de la Caracas, sunt […]
11:10
O nouă întâlnire a „Coaliției de Voință” (Coalition of the Willing) va avea loc săptămâna viitoare la Paris. Nicuşor Dan este unul dintre şefii de stat care va lua parte la eveniment. Evenimentul reuneşte peste 30 de şefi de stat şi de guvern şi va avea loc la Palatul Élysée – Paris, Republica Franceză, de […]
11:00
Ofertă de ultimă oră primită de CFR Cluj pentru Louis Munteanu. Miliardarii care-l voiau nu au știut că atacantul fusese vândut în SUA, la DC United # Gândul
Louis Munteanu a semnat cu FC United, în Statele Unite, dar transferul său nu a făcut suficientă vâlvă. Așa se explică de ce pe adresa clubului CFR a venit o ofertă recentă, de la o grupare din Egipt, scrie PROSPORT. Cel mai râvnit jucător român al momentului va face vizita medicală luni, 5 ianuarie, în […]
10:50
Salvamontiștii au avut zeci de intervenții în întreaga țară. 91 de persoane au fost salvate din zonele montane într-o singură zi # Gândul
Salvamontiștii au avut zeci de intervenții în întreaga țară. 91 de persoane care se aflau în situații de risc în zonele montane au fost salvate. Sâmbătă, Dispeceratul Național Salvamont a primit 70 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvatorilor montani. Cele mai multe apeluri, 16, au fost înregistrate pentru Salvamont Maramureș, […]
10:20
Trupele Delta Force s-au antrenat într-o replică a complexului lui Maduro. Noi detalii despre capturarea liderului Venezuelei # Gândul
Soldații forțelor speciale americane Delta Force care i-au capturat pe președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, și pe soția sa, la Caracas, sâmbătă dimineață, au avut nevoie de doar trei minute pentru a ajunge la ei, după ce au intrat în complexul în care se ascundeau, a dezvăluit duminică The New York Times. Pentru a atinge acest […]
10:20
Îl mai ții minte pe Ghiță Mureșan? Cum arată acum și din ce a ajuns să își câștige existența # Gândul
Gheorghe Mureșan, cunoscut drept cel mai înalt baschetbalist care a jucat vreodată în NBA (2,31 metri), sau cum îl știau unii „Big Ghiță”, a evoluat timp de șase ani în NBA, la Washington Bullet, în perioada 1993-1997 și la New Jersey Nets, în perioada 1999-2000. El a fost cel mai important baschetbalist din istoria României, […]
10:10
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.410. Zelenski spune că luptă în continuare dacă Rusia sabotează diplomația # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat duminică, 4 ianuarie 2026, în a 1.410-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că, dacă diplomația nu reușește să convingă Rusia să oprească războiul, țara sa va trebui să continue să se apere. „Dacă partenerii noștri nu obligă Rusia…” „Dacă […]
09:50
Trei rachete au lovit cartierul Mazzeh din Damasc. O moschee și o clădire de telecomunicații, au fost avariate, au anunțat autoritățile într-un comunicat de presă. Agenția oficială de știri SANA a relatat inițial căderea unei „rachete neidentificate” în apropierea aeroportului militar Mazzeh, citând o sursă din domeniul securității, care a precizat că nu au existat […]
09:40
Tabel pensii în funcție de meserii | Ce pensie vei avea, dacă te-ai pensiona cu o vechime de doar 20 de ani # Gândul
Pe măsură ce se apropie vârsta pensionării, tot mai mulți români vor să știe ce venit ar putea avea la bătrânețe. Din păcate, pentru o bună parte dintre angajați, realitatea este mai dură decât așteptările. Calculele făcute ne arată că o vechime de doar 20 de ani în muncă înseamnă o pensie semnificativ mai mică […]
Acum 8 ore
08:30
Într-o postare pe pagina personală de Facebook, jurnalistul Cristian Tudor Popescu vorbește despre intervenția militară a SUA în Venezuela. El descrie această operațiune drept „începutul a ceea ce va fi „Epoca de Piatră Nucleară”. CTP își începe mesajul prin a arăta că Maduro „merită ce i se întâmplă”. „Trump a făcut ce știe el mai […]
08:10
FCSB pleacă în cantonamentul din Antalya și Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al echipei roș-albastre, a anunțat că formația bucureșteană nu mai caută fundași. Transferul lui Kevin Ciubotaru, de la Hermannstadt, a picat, și Mihai Stoica a explicat care e situația defensivei FCSB. FCSB ajunge în Antalya pe 4 ianuarie şi va sta în […]
07:50
Antrenorul lui FC Argeș, despre amicalele din cantonamentul din Turcia: „Vrea să mă dea afară” # Gândul
FC Argeș e în cantonament în Antalya și va juca meciuri amicale cu Bursaspor și Gaziantep. Advesarii sunt puternici, iar antrenorul Bogdan Andone a glumit, spunând că șefii vor să-l dea afară fixând partide cu formații de calibru. FC Argeș revine pe 13 ianuarie și pe 16 ianuarie are meci cu FCSB, primul oficial al […]
Acum 12 ore
07:20
4 Ianuarie, calendarul zilei: Mihai Constantinescu ar fi împlinit 80 de ani. Moare Albert Camus, la 46 de ani. Este inaugurată cea mai înaltă clădire # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 4 ianuarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Mihai Constantinescu, născut pe 4 ianuarie 1946 în București, a fost cântăreț, compozitor și interpret român, cunoscut pentru contribuția sa semnificativă la muzica ușoară românească. A absolvit Universitatea Națională de Educație Fizică […]
07:20
Val de glume online de după capturarea lui Maduro: de la prețul treningului fostului dictator la creșterea comenzilor de pizza la Pentagon # Gândul
Operațiunea militară a președintelui american Donald Trump a stârnit un val de glume și ironii la adresa președintelui capturat al Venezuelei, Nicolas Maduro. Fostul dictator, aflat în custodia forțelor militare americane, a fost fotografiat într-un trening. Deși dictatorul obișuia să se îmbrace în trening (mai ales în culorile drapelului țării sale), internauții s-au declarat mirați […]
07:10
Parlamentul României e plin de burlaci și burlăcițe. La fel ca Nicușor Dan și Ilie Bolojan, zeci de parlamentari nu-și iau partenerele cu acte sau „uită” să le treacă în declarația de avere # Gândul
Dacă aruncăm o privire pe declaraţiile de avere ale aleşilor noştri, constatăm cu suprindere că Parlamentul României este plin de holtei şi de femei nemăritate. Culmea, unii dintre aceştia postează zilnic fotografii alături de copii şi soţie, respectiv soţ. Numai că au uitat să le menționeze și în declaraţia de avere. 332 de deputaţi şi […]
