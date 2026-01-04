După capturarea lui Maduro, Zelenski îl îndeamnă pe Trump să procedeze la fel și cu Putin: „SUA știu ce au de făcut în continuare”
Pe un ton ironic, Volodimir Zelenski a insinuat ca președintele Donald Trump să-l captureze pe dictatorul rus Vladimir Putin în aceeași manieră cum a procedat cu Nicolas Maduro. Președintele ucrainean spune că dictatorul Rusiei ar trebui judecat în SUA pentru crime de război și răpire de minori. „Cum ar trebui să reacționăm la ce s-a […]
Apelurile telefonice ale fostului președinte Barack Obama au fost interceptat ani de zile de serviciile secrete germane # Gândul
Barack Obama a fost interceptat timp de ani de zile de către Serviciul Federal de Informații al Germaniei pe durata primului său mandat prezidențial. Apelurile sale telefonice de la bordul avionului Air Force One au fost interceptate de serviciile germane fără ca acestea să fi avut permisiunea fostei cancelare Angela Merkel. Dezvăluirea a fost făcută […]
Medvedev își imaginează scenarii de răpire după capturarea lui Nicolas Maduro: „Răpirea lui Merz ar putea fi o întorsătură excelentă” # Gândul
Dimitri Medvedev, fostul președinte al Rusiei, spune că și-ar putea imagina operațiuni de răpire care să vizeze alți lideri ai lumii, operațiuni similare cu cea efectuată de Statele Unite în Venezuela. Acesta l-a menționat în mod explicit pe cancelarul german Friedrich Merz. Capturarea și arestarea președintelui Nicolas Maduro a venit cu reacții puternice din întreaga […]
Un jurnalist britanic dezminte informațiile despre boala gravă pe care ar avea-o Dan Petrescu: „Tocmai am vorbit cu el și mi-a spus că nu are cancer” # Gândul
Dan Petrescu, fostul antrenor de la CFR Cluj, ar fi negat informațiile care au lăsat să se înțeleagă că ar suferi de o boală gravă. Jurnalistul britanic Neil Barnett a explicat într-o postare pe rețelele de socializare care este starea actuală de sănătate a antrenorului român. Dan Petrescu a dispărut complet din lumina reflectoarelor, iar […]
La început de an, oameni de toate felurile, credințe, culturi, își fac planuri peste planuri. Dar câte dintre ele le ducem la bun sfârşit? De obicei, renunţăm la cele mai multe obiective în maximum trei săptămâni. Este o temă recurentă, de luni mă las de fumat, mă apuc de învătat, nu mai beau etc. Psihologii […]
Trump îi transmite președintelui Columbiei „să-și păzească fundul”. Următoarele ținte ale expansiunii SUA: Columbia și Cuba # Gândul
Președintele american Donald Trump l-a avertizat pe omologul său columbian Gustavo Petro că „să-și păzească fundul” . Avertismentul l-a dat după capturarea liderului venezuelean Nicolas Maduro. Columbia ar putea fi următoarea țintă Administrația SUA acuză Columbia de producția și traficarea cocainei. „El produce cocaină și o trimite în Statele Unite, așa că îi spun să-și […]
A murit Eva Schloss, sora vitregă a Annei Frank. Supraviețuitoarea Holocaustului avea 96 de ani # Gândul
Eva Schloss, sora vitregă a Annei Frank, a murit la 96 de ani. Regele Charles i-a adus un omagiu și a menționat că aceasta „a promovat bunătatea, curajul și înțelegerea”. Regina Camilla este Patroana Trustului Anne Frank, al cărui Eva Schloss era co-fondator și președinte de onoare, scrie mirror.co.uk. Eva s-a născut Eva Geiringer, în […]
Toni Neacșu: „Trump a încălcat toate regulile dreptului internațional și a comis o agresiune armată” # Gândul
Avocatul Toni Neacșu a reacționat pe rețelele de socializare după intervenția Statelor Unite în Venezuela și ridicarea lui Nicolas Maduro. Avocatul susține că președintele Donald Trump a încălcat dreptul internațional. În mesajul postat pe pagina personală de Facebook, avocatul explică că președintele Donald Trump a încălcat regulile Curții Internaționale de Justiție și susține că acesta […]
În Argeş, să faci ce zice drumarul, nu ce face. La Drumurile Naţionale curtea e plină de gropi şi noroi, iar la intrare nu e făcută pârtie # Gândul
Direcţia Naţională a Drumurilor Naţionale pare să funcţioneze după vechea vorbă românească potrivit căreia croitorul nu are haine bune, cizmarul are încălţămintea ruptă, iar drumarul n-are pârtie făcută şi nici asfalt în curte. Prefectul de Argeş, Ioana Făcăleaţă, a postat duminică dimineaţă câteva fotografii însoţite de un text din care reiese că s-a asigurat că […]
Avocatul Gheorghe Piperea anunţă că va bloca în instanţă noile taxe pe proprietate impuse de guvern: „Vor fi gata până pe 12 ianuarie” # Gândul
„Este grabă pentru că există primari care își freacă palmele pentru aceste taxe excesiv majorate și contrare dreptului european”, motivează europarlamentarul Gheorghe Piperea, avocat de profesie, acţionile în instanţă pe care le pregăteşte cu privire la noile taxe de proprietate impuse de Guvernul Ilie Bolojan. Schiţele acţiunilor vor fi gata până pe 12 ianuarie, anunţă […]
Prietenos, afectuos şi cald. Aşa era perceput Stelian de cei de la asociaţiile care veneau să se intereseze de el în cartierul Quadraretto din Roma. Stelian mătura zilnic frunzele din parc. Nu cerea nimic şi încerca să rămână demn, chiar dacă era la pământ. „Din păcate prietenul nostru Stelian, un tânăr de origine română, a […]
Maduro arestat, SUA conduc Venezuela. Marco Rubio: “Alegeri? Sunt premature în acest moment. Vrem ca Venezuela să se îndrepte spre o anumită direcție” # Gândul
Capturarea dictatorului Nicolas Maduro a lăsat un vid de putere la Caracas. Ce s-ar putea alege de viitorul Venezuelei după ce Trump a anunțat triumful operațiunii militare de pe 3 ianuarie? Administrația s-a angajat să „conducă” Venezuela într-un proces de tranziție către democratizare, cu toate că în acest moment, noul președinte interimar este Delcy Rodriguez, […]
Fostul șef al spionilor descifrează „operațiunea specială” din Venezuela. „Diferența este una de tabără, nu de mecanism” # Gândul
Silviu Predoiu explică, în cea mai nouă postare a sa, cum vede un fost şef al unui serviciu secret “operațiunea militară specială” derulată de SUA pe teritoriul Venezuelei. „Diferența este una de tabără, nu de mecanism”, consideră fostul şef al Serviciului de Informaţii Externe. „Combaterea narcotraficului nu oferă, prin ea însăși, o bază juridică solidă […]
EXCLUSIV | Tranziția către Foc și Aer: de ce incendiile, exploziile și pierderea încrederii nu sunt întâmplătoare # Gândul
În acest articol voi face referire la evenimente sociale, accidente, explozii și incendii petrecute la nivel colectiv. Te invit însă să transpui aceste informații în propria ta viață într-un mod simbolic și personal. Asta nu înseamnă că ele se manifestă identic sau prin evenimente fizice similare. În plan individual, aceste dinamici pot lua forma unor […]
Atacul american asupra Venezuelei stârnește temeri privind o viitoare preluare a Groenlandei. Danemarca: „Cerem respect total“ # Gândul
Atacul Statelor Unite asupra Venezuelei și capturarea președintelui acesteia, Nicolás Maduro, au reaprins temerile privind o preluare americană a Groenlandei, relatează The Guarian. La doar câteva ore după operațiunea militară din Venezuela, creatoarea de conținut de dreapta Katie Miller – soția lui Stephen Miller, șef adjunct de cabinet al lui Donald Trump pe politică – […]
Profesorul Constantin Dulcan. Cum alege creierul între bine și rău: „Unele cuvinte ne ajută, altele ne îmbolnăvesc” # Gândul
Prof. Dr. Dumitru Constantin Dulcan a explicat, în emisiunea „De-a viața ascunselea” de la Antena 3 CNN, cum putem să ne ajutăm creierul să aleagă între bine și rău și cât de importante pentru sănătate sunt cuvintele pe care le spunem în fiecare zi. Dacă vorbim de codul etic al creierului, dacă urmărim funcționalitatea creierului, […]
Pariuri suspecte înainte de operațiunea americană din Venezuela: 400.000 de dolari pe capturarea lui Maduro # Gândul
Mai multe persoane au semnalat pariuri suspecte care proveneau de la un cont creat cu câteva zile înainte de intervenția Statelor Unite în America de Sud. Utilizatorul acelui cont a pariat sume mari pe plecarea lui Nicolás Maduro de la putere înainte de sfârșitul lunii ianuarie. Un utilizator al platformei de pariuri Polymarket a câștigat […]
Străbunica a ceea ce acum se numește Lifestyle, Gabrielle „Coco” Chanel, poate cea mai influentă figură a modei, și-a petrecut ultimele decenii ale vieții într-unul dintre cele mai prestigioase hoteluri din lume: Ritz Paris, aflat pe faimoasa Place Vendôme din inima capitalei Franței, preia Antena3. Coco a numit adesea hotelul „ma maison” și a locuit […]
Cine era tânărul român care a murit în catastrofa din Elveția. Adolescentul se afla în grija tatălui în momentul tragediei # Gândul
Tânărul român identificat printre victimele incendiului devastator din stațiunea elvețiană Crans-Montana, Guillaume Oana, avea 18 ani, provenea din județul Gorj și avea dublă cetățenie. Potrivit ultimelor informații, mama sa este din Rovinari, iar în ultima perioadă adolescentul se afla în grija tatălui, părinții fiind divorțați. Tânărul identificat printre victimele incendiului din Elveția era din Gorj […]
Maduro în arest la New York, Trump „conduce” Venezuela. Americanii vor un Guvern de tranziție în Caracas. Rubio: SUA nu sunt în război cu Venezuela # Gândul
După arestarea sa în Venezuela, Maduro a fost transportat din Caracas cu un elicopter american și luat la bordul navei USS Iwo Jima. După sosirea în New York, a fost dus la birourile Administrației Antidrog din SUA (DEA). Maduro a fost transferat ulterior de la biroul DEA din Manhattan la Centrul Metropolitan de Detenție din Brooklyn. Președintele Venezuelei urmează să apară în instanță pentru acuzații de trafic de droguri și arme, ceea ce ar putea avea loc chiar luni. Anterior, el a negat că ar fi liderul unui cartel de droguri.
O tânără a câștigat 150.000 de dolari la loterie cu un bilet pe care l-a primit cadou de la bunica ei. „A izbucnit în lacrimi” # Gândul
O tânără din statul american Carolina de Nord a avut parte de o surpriză colosală de Crăciun, după ce a câștigat 150.000 de dolari la loterie cu un bilet primit cadou de la bunica sa. O tânără a câștigat 150.000 de dolari la loterie cu un bilet pe care l-a primit cadou de la bunica […]
28 de jucători de la FCSB au PLECAT în Antalya! „Chiricheș rămâne până la sfârșitul contractului” # Gândul
FCSB, campioana României la fotbal, a plecat duminică, în Turcia, acolo unde va efectua un stagiu de pregătire. Gruparea bucureșteană se vor antrena la Gloria Sports Arena până pe 15 ianuarie, când este programată revenirea în ţară, pentru partida cu FC Argeş. 28 de jucători de la FCSB au plecat în Antalya! „Chiricheș rămâne până […]
Românii care ar putea rămâne fără case în 2027. „Vor fi nevoiți să renunțe” Românii care ar putea rămâne fără case în 2027 Anul 2027 va marca o schimbare majoră pentru piața imobiliară din România. Avertismentul vine din partea analistului economic Adrian Negrescu. Expertul atrage atenția asupra noilor reguli fiscale, care îi vor obliga pe […]
Fermierii pregătesc un protest de amploare împotriva Guvernului Bolojan: ”Dacă nu suntem ascultați, vom fi nevoiți să ne facem auziți” # Gândul
Fermierii anunță un protest de amploare împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, pe fondul măsurilor de austeritate pe care le consideră „lipsite de realism” și periculoase pentru viitorul agriculturii românești, potrivit publicației 7 Media. Agricultura, la limita supraviețuirii economice Organizațiile de fermieri avertizează că, fără intervenții rapide, agricultura riscă să intre într-o spirală a falimentelor, […]
Papa Leon al XIV-lea cere ca Venezuela să rămână o țară independentă:”Nu trebuie să întârziem în a porni pe căile dreptății și păcii” # Gândul
Papa Leon cere ca Venezuela să rămână o țară independentă. Acesta a declarat că urmărește evoluția situației după capturarea președintelui Nicolas Maduro de către SUA cu „sufletul plin de îngrijorare”. Primul papă american a cerut, totodată, respectarea drepturilor omului și a statului de drept „așa cum sunt consacrate” în constituția Venezuelei, scrie Reuters. „Nu trebuie […]
Boboteaza este una dintre cele mai importante sărbători creștine de la începutul anului. Este prăznuită pe 6 ianuarie și este precedată de Ajunul Bobotezei, o zi cu semnificație aparte pentru credincioșii ortodocși. În perioada aceasta, creștinii își îndreaptă atenția către post, Agheasma Mare și numeroase tradiții și superstiții transmise din generație în generație. Când începe […]
În Argeş, să faci ce zice drumarul, nu ce face. Regia de Drumuri are curtea plină de gropi şi noroi, iar la intrare nu e făcută pârtie # Gândul
Regia Autonomă de Drumuri R.A. a Consiliului Judeţean Argeş pare să funcţioneze după vechea vorbă românească potrivit căreia croitorul nu are haine bune, cizmarul are încălţămintea ruptă, iar drumarul n-are pârtie făcută şi nici asfalt în curte. Prefectul de Argeş, Ioana Făcăleaţă, a postat duminică dimineaţă câteva fotografii însoţite de un text din care reiese […]
Oana Țoiu, mesaj pentru familia tânărului român care a murit în tragedia din Crans-Montana: „Mult prea repede a fost luat de lângă ei” # Gândul
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a transmis condoleanțe familiei tânărului român care a murit în incendiul de la Crans-Montana într-o postare pe rețelele de socializare. Aceasta a vorbit și despre intervenția românului care a ajutat voluntar echipele de urgență în noaptea incendiului. Oana Țoiu a transmis un mesaj public pe pagina personală de Facebook după […]
Ce s-a ales de surorile de la Cheeky Girls. Cum arată Monica și Gabriela la 43 de ani și ce ocupație au: „Suntem în concurență” # Gândul
Ce s-a ales de surorile de la Cheeky Girls. Cum arată Monica și Gabriela la 43 de ani. Ce s-a ales de surorile de la Cheeky Girls Surorile Cheeky Girls, Monica Taylor și Gabriela Irimia, în vârstă de 43 de ani, fac din nou deliciul presei tabloide britanice, după ce au făcut mai multe postări […]
Exor și familia Ferrari prelungesc pactul acționarilor. Părțile au drepturi reciproce de primă ofertă în cazul transferurilor de acțiuni Ferrari # Gândul
Exor, compania de investiții a familiei Agnelli, și familia Ferrari au convenit să reînnoiască acordul acționarilor care guvernează producătorul italian de mașini sport de lux. Acordul pe 10 ani, care expiră duminică, a fost prelungit până la data de 4 ianuarie 2029, cu o reînnoire automată pentru încă trei ani, cu excepția cazului în care […]
Miruță s-a filmat când face pârtie, la Rânca, în stațiune. „Mai cu lopata, mai cu freza”. Internauții îl provoacă: „Cheamă băieții cu tancurile” # Gândul
Zăpada din ultima vreme a căzut ca o mană cerească pentru politicienii dornici de imagine şi de lumina reflectoarelor. Dacă până mai ieri doar edilul din Cluj, Emil Boc, îşi exersa condiţia fizică la dat zăpada, a venit vremea să apară la rampă şi alţii. Unul dintre ei este ministrul Apărării, Radu Miruţă, care şi-a […]
Fii deschis și sincer în legătură cu sentimentele tale față de ceilalți. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de luni, 5 ianuarie 2026. Berbec Natura ta romantică este accentuată, iar calitățile tale ies în evidență. Ești extrem de sensibil și receptiv. S-ar putea să descoperi că nu ai nicio problemă în a-ți comunica cele […]
O avocată AUR contestă numirea lui Dacian Dragoș la CCR: activitatea Curții ar putea fi blocată la deciderea pensiilor speciale # Gândul
Silvia Uscov, avocată AUR, a contestat la Curtea de Apel București decretul prin care Dacian Dragoș a fost numit judecător al Curții Constituționale a României (CCR), la propunerea președintelui Nicușor Dan, potrivit Libertatea. Dacă instanța îi va da dreptate, activitatea CCR s-ar putea bloca chiar în această lună, exact când urmează să se decidă pensiile […]
Maduro vs. Musk: Cum a luat naștere disputa dintre miliardarul american și liderul Venezuelei. Șeful Tesla l-a felicitat pe Trump pentru atac # Gândul
Directorul executiv al Tesla, Elon Musk, l-a felicitat public pe președintele american, Donald Trump, în urma evoluțiilor din Venezuela, care au dus la înlăturarea de la putere a președintelui Nicolas Maduro. Într-o postare distribuită pe platforma sa de socializare X, Musk a scris: „Felicitări președntelui Trump! Aceasta este o victorie pentru lumea întreagă și un […]
Diana Șoșoacă se plânge că mailul partidului a fost suspendat după ce a cerut eliberarea lui Maduro # Gândul
După ce a făcut publică o somaţie adresată preşedintelui american Donald Trump, ca să-l elibereze imediat pe dictatorul venezuelean Nicolas Maduro, la învestirea căruia a fost invitată şi lidera SOS în ianuarie 2025, Diana Şoşoacă se plânge că i-a fost suspendat mailul oficial al partidului. Aceasta a revenit pe facebook cu un nou comunicat în […]
WSJ: SUA pregătesc un Guvern interimar în Caracas, au nevoie de Armata Venezuelei. Planurile SUA de a conduce țara lui Maduro # Gândul
Administrația americană se grăbește să instaleze un guvern interimar, chiar dacă opoziția aliaților lui Maduro ridică temeri de instabilitate. Odată cu extrgerea lui Nicolás Maduro de la putere, administrația Trump se grăbește să formeze o structură de guvernare interimară pentru Venezuela – una care ar putea dezvolta o industrie petrolieră afectată și ar stabiliza o […]
Cât de periculoase sunt tatuajele. Cercetătorii au descoperit unde ajunge, de fapt, cerneala de pe piele # Gândul
Tot mai mulți oameni aleg tatuajele fără să se gândească la ce se întâmplă după ce cerneala intră în piele. Studii recente arată că efectele pot merge dincolo de estetică. Tatuajul nu înseamnă doar un desen care rămâne pe piele, ci și substanțe chimice care ajung să interacționeze cu organismul. Odată injectată în derm, cerneala […]
Românii care păstrează mâncarea în astfel de vase folosesc greșit cuvântul. Cum este corect „caserolă” sau „casoletă”? # Gândul
Dacă te numeri printre cei care pun mâncarea în vase mici de sticlă sau de plastic, probabil, fără să realizezi ai folosit cuvântul „caserolă” sau „casoletă”. Care dintre ele este corect într-un asemenea context? „Caserolă” sau „casoletă” care este corect? Deși mulți români folosesc „casoletă” pentru vasele cu capac în care păstrează resturile de mâncare, […]
Zborurile de pe aeroporturile din Grecia au fost suspendate din cauza unor probleme care afectează frecvențele radio # Gândul
Zborurile de pe aeroporturile din Grecia au fost suspendate, duminică, din cauza unor probleme care afectează frecvențele radio, potrivit televiziunii publice ERT și autorității aviatice elene. Chiar dacă unele zboruri au fost operate, au fost impuse restricții din motive de siguranță. Astfel, spațiul aerian al Greciei a devenit aproape gol, conform sistemelor de urmărire a […]
Petrişor Peiu, predicţie sumbră pentru politicieni, în contextul evenimentelor din Venezuela: „Liderii incompetenți și corupți sfârșesc precum Maduro” # Gândul
Economistul AUR, Petrişor Peiu, compară ceea ce s-a întâmplat în Venezuela cu România, într- o radiografie asupra politicilor duse de guvernul latino-american în ultimii 50 de ani comparativ cu situaţia din ţara naostră. Toate au condus la episodul de sâmbătă, în urma căruia armata SUA a atacat şi l-a capturat, arestat şi pus sub acuzaţie […]
Scriitorul Radu Paraschivescu, autoironie după ce internetul l-a comparat cu Maduro: „După o zi foarte agitată, am fost readus la domiciliu” # Gândul
Valul de meme‑uri care l-au comparat pe Radu Paraschivescu cu președintele venezuelean Nicolás Maduro, capturat de autoritățile americane și adus în New York, a transformat rapid evenimentul într-un subiect viral. Printr-o postare pe Facebook, jurnalistul a glumit pe seama „arestării” sale fictive, alimentată de satira online provocată de asemănarea fizică dintre el și președintele Venezuelei. La […]
Prima noapte a lui Maduro într-o închisoare din New York. Care sunt condițiile din centrul care i-a găzduit pe El Chapo, Ghislaine Maxwell și P.Diddy # Gândul
Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, și soția sa au fost duși la Centrul Metropolitan de Detenție (MDC), o închisoare federală din Brooklyn, după ce administrația Trump i-a „capturat”, sâmbătă dimineață. Centrul este cunoscut pentru găzduirea unor „prizonieri celebri” precum Joaquin „El Chapo” Guzman, Luigi Mangione, Ghislaine Maxwell, P.Diddy și Sam Bankman-Fried. Dar și pentru insalubritatea și […]
Zodia triplu-binecuvântată de Soare la început de 2026, potrivit celebrei Cristina Demetrescu de la Pro TV # Gândul
Zodia triplu-binecuvântată de Soare la început de 2026, potrivit celebrei Cristina Demetrescu de la Pro TV. Zodia triplu-binecuvântată de Soare la început de 2026, potrivit celebrei Cristina Demetrescu de la Pro TV Luna ianuarie 2026 este una foarte intensă din punct de vedere astrologic. Mutările pe axa destinului vor fi din cele mai importante, avertizează […]
Pentru oamenii de știință, anul 2025 a marcat un punct de cotitură în înțelegerea microplasticelor. Deși aceste particule minuscule de plastic sunt studiate de zeci de ani, abia recent cercetătorii au început să înțeleagă amploarea fenomenului și impactul direct asupra sănătății. Microplasticele nu mai sunt doar o problemă de mediu, este concluzia pe care o […]
Adrian Năstase explică Operațiunea Maduro: Să nu fim naivi și să considerăm că este vorba de „valori și principii”atunci când este vorba de interese # Gândul
Fostul premier Adrian Năstase a vorbit despre capturarea președintelui Nicolas Maduro de către SUA într-o postare amplă pe blogul său. „Să nu fim naivi și să considerăm că este vorba de „valori și principii” când, în realitate, este vorba doar de interese”, afirmă Adrian Năstase. Adrian Năstase este de părere că americanii au folosit, în […]
Alimentul la care Gică Hagi a renunțat complet. Nu îl mai consumă de 5 ani și a convins un coleg din Generația de Aur să facă același lucru # Gândul
Gică Hagi a ajuns la vârsta de 60 de ani, dar continuă să se comporte ca un sportiv. Are un stil de viață sănătos și echilibrat, iar ca dovadă că așa stau lucrurile vin afirmațiile cumnatului său, Gică Popescu. Fostul mare internațional român spune că „Regele” a renunțat complet la un aliment, pe care nu […]
Leonardo DiCaprio avertizează, după lansarea noului său film pe platformele de streaming, că sălile de cinema ar putea ajunge relicve ale trecutului # Gândul
Leonardo DiCaprio se arată îngrijorat de viitorul mersului la cinema. El s-a întrebat într-un interviu recent, acordat după apariția noului său film în streaming dacă „oamenii mai au încă apetitul” pentru a vedea lungmetraje în cinematografe. El a meditat și asupra posibilității ca acestea să „devină niște silozuri, ca barurile de jazz?” „Se schimbă cu […]
Distribuţie Energie Electrică anunţă când va reporni alimentarea cu energie electrică în judeţele afectate de vânt şi zăpadă # Gândul
Echipele Distribuţie Energie Electrică România sunt mobilizate în teren pentru restabilirea alimentării cu energie electrică în județul Alba.Din cauza condițiilor meteo extreme din ultimele zile (cod portocaliu de viscol și ninsori), au fost avariate instalatiile electrice din județul Alba, unde rafalele puternice de vânt și ninsorile abundente au provocat căderi de copaci și depuneri masive […]
Noi trageri loto sunt programate duminică la Joker, la categoria I, fiind în joc un report de 9,03 milioane de euro, iar la Loto 6/49, la categoria I, o sumă de peste 2,57 milioane de euro. Duminică au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce, la […]
Patrick Andre de Hillerin: ”Nicușor Dan poate răsufla ușurat. Nu mai interesează pe nimeni din afara țării povestea aia cu anularea alegerilor” # Gândul
Prin intermediul unei postări pe Facebook, jurnalistul Patrick Andre de Hillerin a comentat pe marginea capturii președintelui venezuelean Maduro de către trupele SUA și a făcut o paralelă cu alegerile anulate din România în decembrie 2024, când interesul internațional a fost aproape inexistent. El susține că astfel de operațiuni americane nu sunt noi și critică […]
