Maduro, un președinte controversat
Cotidianul de Hunedoara, 4 ianuarie 2026 05:50
Opoziția venezueleană și mai multe guverne străine l-au considerat pe Edmundo Gonzalez Urrutia câștigătorul legitim al alegerilor prezidențiale. The post Maduro, un președinte controversat appeared first on Cotidianul RO.
• • •
06:10
Pantone sparge tiparele și alege alb pentru prima dată ca vedetă a anului. „Cloud Dancer” devine culoarea anului 2026. The post „Cloud Dancer”: Culoarea care promite să aducă seninătate în 2026 appeared first on Cotidianul RO.
05:50
Anul în care educația s-a întors în trecut: informatică pe hârtie și lipsă de fonduri. Restanțele ministerului pe 2026 # Cotidianul de Hunedoara
Demisia ministrului Daniel David nu pare, la o primă evaluare să schimbe mai nimic. Prima probă pe care o va trebui să treacă viitorul ministru este negocierea bugetului pentru 2026. Acesta ar urma să fie aprobat abia în luna februarie. The post Anul în care educația s-a întors în trecut: informatică pe hârtie și lipsă de fonduri. Restanțele ministerului pe 2026 appeared first on Cotidianul RO.
05:50
Anul 2026 aduce noi oportunități de carieră în domenii inovative. Află care sunt 5 joburi care vor înregistra o cerere masivă, inclusiv specialist în AI, consultant în transformare digitală și expert în cybersecurity. The post 5 joburi care vor exploda în 2026. Cum să te pregătești appeared first on Cotidianul RO.
05:50
05:40
Peste jumătate dintre români s-au săturat de partidele existente, inclusiv de AUR, arată una dintre cercetările sociologice ale anului 2025. The post SONDAJE Sfârșitul partidelor clasice? AUR doar pare pe val appeared first on Cotidianul RO.
05:30
Aventurism militar, acuză NY Times. Imperialism de modă veche, spune Financial Times. Ce fel de țară sunt Satele Unite , se întreabă Die Zeit The post „Ce fel de țară sunt, de fapt, Statele Unite?” appeared first on Cotidianul RO.
05:20
„Dacă va face ce vrem noi”, vicepreședinta lui Maduro poate conduce Venezuela. Machado nu este respectată, spune Trump The post Regimul din Venezuela continuă? appeared first on Cotidianul RO.
01:50
Primarul oraşului New York spune că şi-a exprimat opoziţia faţă de capturarea lui Maduro # Cotidianul de Hunedoara
Mamdani a declarat că operaţiunea SUA de capturare e o crimă de război şi încalcă legile federale şi internaţionale. The post Primarul oraşului New York spune că şi-a exprimat opoziţia faţă de capturarea lui Maduro appeared first on Cotidianul RO.
01:20
Liderul venezuelean capturat a fost văzut purtând haine gri, în cătuşe. Acesta era escortat de mai mult de o duzină de agenţi federali îmbrăcaţi în negru. The post Maduro a ajuns la o bază militară din New York appeared first on Cotidianul RO.
23:40
”Sigur că era foarte bine ca CCR să tranşeze cât mai repede posibil orice fel de solicitare legată de constituţionalitatea unui proiect de lege. Cu cât aceste decizii se iau mai repede, cu atât legea poate să intre în vigoare şi nu se amână lucrurile. Fără să am date din interior vis-a-vis de ceea ce […] The post Bolojan: Era foarte bine ca CCR să tranşeze cât mai repede appeared first on Cotidianul RO.
23:00
Fico se dezice de Trump, spune că atacul SUA e dovada prăbușirii ordinii mondiale # Cotidianul de Hunedoara
Sanchez a făcut apel la toate părţile să „se gândească la populaţia civilă, să respecte Carta Naţiunilor Unite şi să articuleze o tranziţie echitabilă şi bazată pe dialog”. The post Fico se dezice de Trump, spune că atacul SUA e dovada prăbușirii ordinii mondiale appeared first on Cotidianul RO.
22:40
”Dat fiind deficitele pe care le are România, noi nu mai putem să transferăm către autorităţile locale sumele pe care le-am transferat în aceşti ani, pentru că aceşti bani nu îi mai avem” The post Bolojan: La toate persoanele fizice au crescut impozitele din 1 ianuarie appeared first on Cotidianul RO.
22:20
Oficial, guvernul rus a condamnat atacul american in Venezuela. Însă analiștii și „turbo-patrioții” spun că așa trebuia să acționeze Putin în Ucraina The post Rusia, după atacul american: ”Trump ia Venezuela, noi Ucraina” appeared first on Cotidianul RO.
22:20
În 22 decembrie, Daniel David a demisonat din funcţia de ministru al Educaţiei. El a refuzat să mai facă reduceri de cheltuieli de la domeniile pe care le gestiona. The post Bolojan anunță când vine cu o propunere pentru Ministerul Educației appeared first on Cotidianul RO.
21:40
Oana Țoiu, despre intervenția SUA în Venezuela. Vezi ce spune și Ambasadorul României în SUA # Cotidianul de Hunedoara
Oana Ţoiu spune că Uniunea Europeană şi România nu l-au recunoscut pe Nicolas Maduro drept preşedinte legitim al Venezuelei The post Oana Țoiu, despre intervenția SUA în Venezuela. Vezi ce spune și Ambasadorul României în SUA appeared first on Cotidianul RO.
21:00
Pentru Trump, capturarea lui Maduro marchează un alt pas în planul său, numit de către cei din interior „Doctrina Donroe”, care vizează eliminarea influenței chineze din curtea Americii. The post Capturarea lui Maduro ar putea fi un dezastru pentru China appeared first on Cotidianul RO.
20:40
Bolojan, despre situaţia din Venezuela: Nu am avut discuţii cu preşedintele # Cotidianul de Hunedoara
”România va fi în linia poziţiei Uniunii Europene şi în acest moment Ministerul nostru de Externe se consultă în aşa fel încât să existe poziţii unitare”. The post Bolojan, despre situaţia din Venezuela: Nu am avut discuţii cu preşedintele appeared first on Cotidianul RO.
20:30
Donald Trump a anunțat sâmbătă că forțele SUA l-au capturat pe Nicolas Maduro în urma unei ”operațiuni de mare amploare”. The post Reacții după capturarea lui Maduro: Metsola și Meloni sunt în consens appeared first on Cotidianul RO.
20:00
Instalaţiile petroliere ale Venezuelei nu au fost afectate de atacul SUA – surse # Cotidianul de Hunedoara
Presiunea americană a determinat numeroşi armatori să evite apele venezuelene, ceea ce a dus la creşterea rapidă a stocurilor de ţiţei şi combustibil ale PDVSA. The post Instalaţiile petroliere ale Venezuelei nu au fost afectate de atacul SUA – surse appeared first on Cotidianul RO.
19:50
Maduro a fost ales din nou președinte în urma unor alegeri criticate la vremea aceea de Uniunea Europeană, care a spus că au fost fraudate. The post Diana Șoșoacă îi cere lui Trump să aleagă pacea appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Companiile aeriene anulează zeci de zboruri în Caraibe după atacurile SUA asupra Venezuelei # Cotidianul de Hunedoara
Marile companii aeriene americane nu mai operează zboruri directe către Venezuela de mai mulţi ani. American Airlines a fost ultima dintre acestea care a suspendat cursele către ţară, în 2019. The post Companiile aeriene anulează zeci de zboruri în Caraibe după atacurile SUA asupra Venezuelei appeared first on Cotidianul RO.
18:00
Administraţia Trump afirmă de ani de zile că preşedintele venezuelean Nicolas Maduro este un criminal şi a încercat să-l urmărească penal prin sistemul juridic american. The post CNN: Maduro şi soţia, scoşi cu forţa din dormitor în timpul capturării appeared first on Cotidianul RO.
18:00
Ancheta a stabilit că a fost vorba despre un incendiu provocat intenționat, cu motivație politică. Capitala germană se confruntă și cu temperaturi de îngheț. The post Pană majoră în Berlin, 50.000 de case au rămas fără electricitate appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Pieţele pot reacţiona pozitiv pe termen foarte scurt, dar riscul de contagiune geopolitică este real. Volatilitatea va rămâne ridicată, iar investitorii vor cere prime de risc mai mari The post Reacţii ale investitorilor şi economiştilor la capturarea lui Maduro appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Politologul Cristian Pîrvulescu a analizat la cald, pentru Cotidianul, atacul SUA asupra Venezuelei și capturarea lui Nicola Maduro. The post Legalitate prin revelație appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Donald Trump va susține o conferință de presă la ora 18, ora României. Rămâneți pe Cotidianul pentru a afla ce spune președintele american despre capturarea lui Nicolas Maduro și a soției acestuia din urmă. The post LIVE Trump va face declarații după capturarea lui Maduro appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Analiștii politici descriu relația ei cu Maduro ca pe un schimb de putere în care cei doi au făcut schimb de autoritate între instituții, consolidându-și în același timp controlul. The post Cine e Cilia Flores, soția lui Maduro, capturată și ea de americani appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Vicepreşedinta Venezuelei, potenţială succesoare a lui Maduro, se află în Rusia # Cotidianul de Hunedoara
Nicolas Maduro a fost pus sub acuzare în SUA din 2020 pentru trafic de droguri și „narcoterorism”, într-un dosar deschis la New York. The post Vicepreşedinta Venezuelei, potenţială succesoare a lui Maduro, se află în Rusia appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Statele Unite l-au arestat pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro pentru a fi judecat în SUA. The post China le recomandă cetăţenilor săi să nu călătorească în Venezuela appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Oamenii de ştiinţă avertizează! Bronzatul artificial triplează riscul de cancer de piele # Cotidianul de Hunedoara
Este pentru prima dată când cercetătorii reuşesc să identifice clar mecanismul prin care bronzatul artifical la solar produce mutaţii în ADN ce cresc predispoziţia la cancer. The post Oamenii de ştiinţă avertizează! Bronzatul artificial triplează riscul de cancer de piele appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Lidera opoziţiei din Venezuela, Maria Machado, declara în decembrie că regimul Maduro se află în „ultimele zile”. Ce se va întâmpla acum în Venezuela? The post Maria Machado, lidera opoziţiei, a anticipat sfârșitul regimului Maduro appeared first on Cotidianul RO.
15:30
Peste 220 de localităţi sunt afectate, sâmbătă, la nivel naţional, de întreruperile de energie electrică provocate de viscol, bilanţul Distribuţie Energie Electrică România arătând ca aproape 80.000 de utilizatori nu sunt alimentaţi. Cele mai mari probleme sunt în judeţele Alba, Mureş, Harghita şi Bihor. The post Sute de localităţi afectate de pene de curent din cauza viscolului appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Fotografia care circulă pe rețelele sociale pare să îl înfățișeze pe președintele venezuelean Nicolas Maduro reținut de personalul militar american, relatează APA. The post O fotografie virală îl arată pe Nicolas Maduro după arestare appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Ce este Delta Force, unitatea de elită care l-a capturat pe Nicolas Maduro # Cotidianul de Hunedoara
Delta Force este o unitate de elită pentru operațiuni speciale din cadrul forțelor armate americane. The post Ce este Delta Force, unitatea de elită care l-a capturat pe Nicolas Maduro appeared first on Cotidianul RO.
14:10
2026 – anul în care Bitcoin ar putea fi depășit. Pe ce criptomonedă se pariază acum? # Cotidianul de Hunedoara
Specialiștii prevăd că 2026 va marca începutul unei noi ere pentru Ethereum, care ar putea depăși Bitcoin în capitalizare. Având un rol central în tokenizare și sprijin din partea marilor instituții, Ethereum se pregătește să devină motorul economiei digitale. The post 2026 – anul în care Bitcoin ar putea fi depășit. Pe ce criptomonedă se pariază acum? appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Operaţiunea SUA în Venezuela s-a desfăşurat cu „viteză impresionantă” şi probabil a implicat forţe speciale, spune un expert, pentru CNN. The post Cum se explică viteza operațiunii SUA în Venezuela appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Familiile victimelor din Le Constellation așteaptă în agonie vești despre cei dragi # Cotidianul de Hunedoara
Familiile adolescenților dispăruți după incendiul din Le Constellation așteaptă cu disperare vești despre cei dragi. The post Familiile victimelor din Le Constellation așteaptă în agonie vești despre cei dragi appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Reacția unui oficial UE după ce SUA au atacat Venezuela și l-au captura pe Maduro # Cotidianul de Hunedoara
„Am discutat cu secretarul de stat Marco Rubio și cu ambasadorul nostru la Caracas. UE monitorizează îndeaproape situația din Venezuela." The post Reacția unui oficial UE după ce SUA au atacat Venezuela și l-au captura pe Maduro appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Nicolas Maduro a fost arestat pentru a fi judecat în SUA, anunță un senator american # Cotidianul de Hunedoara
La rândul său, potrivit Reuters, secretarul adjunct al Statelor Unite, Christopher Landau, a declarat că Nicolas Maduro „va fi în sfârşit judecat pentru crimele sale”, după ce Trump afirmase anterior că Maduro a fost scos din ţară în urma atacurilor americane. The post Nicolas Maduro a fost arestat pentru a fi judecat în SUA, anunță un senator american appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Portret. Nicolas Maduro, șoferul de autobuz care a ajuns să conducă o țară. A crescut la umbra lui Chavez # Cotidianul de Hunedoara
Autoritățile americane susțin că Nicolas Maduro nu este doar un politician corupt, ci liderul suprem al „Cartelului Sorilor”. The post Portret. Nicolas Maduro, șoferul de autobuz care a ajuns să conducă o țară. A crescut la umbra lui Chavez appeared first on Cotidianul RO.
12:40
„În această dimineaţă, SUA au comis un act de agresiune armată împotriva Venezuelei", susține ministerul rus de Externe. The post Rusia condamnă „actul de agresiune armată” al SUA împotriva Venezuelei appeared first on Cotidianul RO.
12:20
37 de ani de la ultima intervenție SUA în America Latină. Venezuela, “narco-stat” # Cotidianul de Hunedoara
Este vorba de o escaladare semnificativă a unei situaţii care se conturează de luni de zile. BBC consideră însă că este o intensificare semnificativă a evenimentelor, remarcând totodată cea mai mare concentrare militară americană de după Războiul Rece. The post 37 de ani de la ultima intervenție SUA în America Latină. Venezuela, “narco-stat” appeared first on Cotidianul RO.
12:10
2026 ne aduce iar zeci de mii de muncitori străini. Cei mai mulți vor fi curieri sau paznici # Cotidianul de Hunedoara
Firmele din România se confruntă cu un deficit acut al forței de muncă, iar Guvernul este nevoit să dea undă verde pentru zeci de mii de muncitori străini, care să vină să acopere locurile de muncă vacante de la noi. The post 2026 ne aduce iar zeci de mii de muncitori străini. Cei mai mulți vor fi curieri sau paznici appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Preşedintele Columbiei solicită ONU să se reunească „imediat” după ce SUA au atacat Venezuela # Cotidianul de Hunedoara
„În acest moment se bombardează la Caracas. Alertaţi lumea, au atacat Venezuela”, a scris preşedintele Petro pe X, la scurt timp după ora 2:00, ora locală din Columbia. The post Preşedintele Columbiei solicită ONU să se reunească „imediat” după ce SUA au atacat Venezuela appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Venezuela acuză SUA că încearcă să „preia controlul” asupra resurselor ţării # Cotidianul de Hunedoara
Guvernul autoritar al Venezuelei a acuzat SUA că riscă să arunce America Latină în haos cu un act „extrem de grav” de „agresiune imperialistă”, după ce Donald Trump a ordonat lovituri aeriene împotriva ţării sud-americane, relatează The Guardian. The post Venezuela acuză SUA că încearcă să „preia controlul” asupra resurselor ţării appeared first on Cotidianul RO.
11:40
„Statele Unite ale Americii au desfășurat cu succes o operațiune de amploare împotriva Venezuelei și a liderului său, președintele Nicolas Maduro", a scris Trump pe X. The post SUA au atacat Venezuela. Mesajul președintelui Trump: Maduro, capturat appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Acțiunile militare anterioare au provocat deja peste 100 de morți în regiune. The post SUA au atacat Venezuela. Maduro declara stare de urgență appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Trei pariuri politice pentru 2026. Pensiile speciale, suspendarea lui Nicușor Dan și soarta guvernului – OPINIE # Cotidianul de Hunedoara
Vor trece în 2026 pensiile speciale de CCR? Ar putea PSD să pună umărul la suspendarea lui Nicușor Dan? Votează PSD o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan? The post Trei pariuri politice pentru 2026. Pensiile speciale, suspendarea lui Nicușor Dan și soarta guvernului – OPINIE appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Acesta nu este primul contact al fostului sportiv cu legea și instanțele de judecată. The post Fost star sportiv implicat într-un scandal cu droguri appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Ninsorile au dus la închiderea mai multor drumuri din țară. DN 73A și DN 75 sunt blocate temporar pentru intervenții. The post Trafic oprit pe mai multe drumuri din țară din cauza ninsorilor appeared first on Cotidianul RO.
